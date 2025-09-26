/VIDEO/ Îndemnul formațiunii Partidul Nostru și a lui Renato Usatîi: „E timpul să fim împreună!”

13:10

Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. […]