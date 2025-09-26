Prețul carburanților în perioada 27 – 29 septembrie 2025
NewsUngheni, 26 septembrie 2025 12:30
• • •
Acum 30 minute
12:30
12:20
Acum o oră
12:00
Droguri în valoare de aproape jumătate de milion de lei ridicate de polițiștii din Orhei # NewsUngheni
11:50
Arest preventiv pentru 30 de zile aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # NewsUngheni
Acum 2 ore
10:50
Polițiștii de frontieră instruiți în utilizarea echipamentului optoelectronic pentru supravegherea frontierei # NewsUngheni
Acum 4 ore
10:30
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 1 – 8 octombrie 2025 # NewsUngheni
10:00
[ORIENTARE] O tânără de 20 de ani din Cahul a dispărut fără urmă. IP Cahul cere ajutor # NewsUngheni
09:50
Acum 24 ore
22:30
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova # NewsUngheni
22:20
UNGHENI devine un pol de atracție turistică prin implementarea proiectul „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS” # NewsUngheni
21:50
Unghenenii au cucerit pentru a doua oară în istorie Cupa Republicii Moldova la Turism Sportiv # NewsUngheni
21:30
AND efectuează lucrări de întreținere periodică cu „slurry seal” pe drumurile naționale # NewsUngheni
20:30
19:00
[FLASH] CEC a decis relocarea unor secții de votare pentru alegătorii din reg. transnistreană și din mun. Tighina / Bender # NewsUngheni
18:30
[ISTORIE] Consiliul UE a invitat R. Moldova a fost să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # NewsUngheni
18:00
Iurie Roșca a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență # NewsUngheni
15:50
15:40
Președinții ex-partidului „Șor” din Dondușeni și Fălești – condamnați la 4 ani de închisoare # NewsUngheni
15:20
AND efectuează lucrări de întreținere periodică cu „slurry seal” pe drumurile naționale # NewsUngheni
15:10
Secretarul organizației Râșcani a ex-partidului „Șor” în judecată pentru finanțarea ilegală a partidului # NewsUngheni
14:50
14:40
Noi percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # NewsUngheni
14:20
14:10
La Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară # NewsUngheni
13:50
13:20
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți # NewsUngheni
Ieri
11:40
11:30
10:40
10:20
Barometrul de Opinie Publică: Sprijin majoritar pentru aderarea la UE și un număr record de alegători rămân indeciși # NewsUngheni
01:50
Sectoarele Centru și Nord-Vest (satul) din or. Călărași vor fi conectate printr-un drum nou # NewsUngheni
01:00
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” # NewsUngheni
00:50
24 septembrie 2025
23:40
Dorin Recean despre imixtiunea Rusiei în alegeri: Republica Moldova rezistă și ripostează pentru a împiedica planul rusesc de ocupație # NewsUngheni
23:20
20:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Vasile Lupu nr. 6 din mun. UNGHENI # NewsUngheni
20:00
Vine frigul în Moldova. Meteorologii anunță că țara noastră intră într-un nou regim termic # NewsUngheni
19:30
Revenirea la origini. Județul Maramureș s-a înfrățit cu raioanele Nisporeni, Anenii Noi și Ștefan Vodă # NewsUngheni
18:30
18:00
Ofițerii SIS și IGP au depistat și neutralizat o tipografie clandestină care producea ziare de propagandă cu tentă „ortodoxă” # NewsUngheni
15:50
Un bărbat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # NewsUngheni
15:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană # NewsUngheni
15:10
15:00
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # NewsUngheni
14:50
14:30
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str. Vasile Lupu nr. 6 din mun. UNGHENI # NewsUngheni
13:40
13:20
Lista secţiilor de votare deschise în cadrul alegerilor parlamentare în municipiul Ungheni # NewsUngheni
12:50
Gagauzia TV (GRT) a fost amendat cu 30 mii MDL pentru difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor # NewsUngheni
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Poliția a depistat la o tipografie buletine de vot pe care era aplicată ștampila “VOTAT” în dreptul unui bloc politic # NewsUngheni
