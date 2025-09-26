EXCLUSIV Blocul pro-rus „Patriotic” se va „lepăda” de oamenii Irinei Vlah. Alexandru Tănase, despre consecințele deciziei Curții de Apel privind limitarea activității partidului „Inima Moldovei”
Cotidianul, 26 septembrie 2025 12:30
„Finita la commedia” pentru partidul pro-rus Inima Moldovei, condus de Irina Vlah. După ce i-a fost interzis accesul în Canada, Polonia și Lituania, fosta bașcană primește acum o nouă lovitură: Curtea de Apel a limitat activitatea formațiunii pentru o perioadă de 12 luni. Ce se alege cu Blocul „Patriotic”? Într-o analiză oferită în exclusivitate redacției …
• • •
Acum 30 minute
12:30
Acum 4 ore
10:30
Anatol Șalaru, despre alegerile din 28 septembrie: „R. Moldova trebuie să aleagă între pace și război, între civilizație și dictatură, între Europa și Rusia. Dacă partidele pro-ruse vor câștiga aceste alegeri, acestea vor fi ultimele alegeri democratice din R. Moldova” # Cotidianul
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria Republicii Moldova, afirmă fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru. Potrivit lui, cetățenii nu vor alege doar între partide politice, ci între două destine opuse: pace sau război, civilizație sau dictatură, Europa sau Rusia. „Dacă partidele pro-ruse vor câștiga, acestea vor fi ultimele alegeri …
10:10
Europarlamentarul român: Miza alegerilor de duminică – viitorul Moldovei, dar și securitatea României și a Uniunii Europene # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan transmite un apel ferm către cetățenii Republicii Moldova înaintea scrutinului de duminică, subliniind că rezultatul alegerilor va influența nu doar viitorul țării, ci și securitatea României și a Uniunii Europene. „Votul de duminică nu este doar despre cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani. Este o alegere între o …
10:10
Patru secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, reamplasate din motive de securitate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor # Cotidianul
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate în urma semnalelor parvenite din partea Poliției Naționale și a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor. Este vorba de secțiile de votare din localitățile: Сocieri, Doroțcaia, Varnița și Hagimus. O decizie în acest sens a …
10:00
Miza alegerilor parlamentare, nu doar importantă pentru Republica Moldova. Europarlamentarul român: Depinde și siguranța României și a Uniunii Europene # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan transmite un apel ferm către cetățenii Republicii Moldova înaintea scrutinului de duminică, subliniind că rezultatul alegerilor va influența nu doar viitorul țării, ci și securitatea României și a Uniunii Europene. „Votul de duminică nu este doar despre cine va guverna Republica Moldova în următorii patru ani. Este o alegere între o …
09:50
AUDIO | Înregistrări din call-center-ul rețelei „Șor” scot la iveală drama pensionarilor: abandonați după promisiuni de protecție, bătrânii sunt forțați să ia credite pentru amenzile „Pobeda”, în loc să-și cumpere pâine # Cotidianul
Deși li s-au promis „sprijin” și „protecție” în cazul în care vor fi trași la răspundere pentru participarea la acțiunile ilegale ale grupării „ȘOR”, pensionarii au fost abandonați, fiind obligați să se descurce singuri cu problemele create. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia unor înregistrări audio din așa-zisul call-center al rețelei „ȘOR”, unde oamenii în …
Acum 24 ore
20:10
Partidul pro-rusei Irinei Vlah se confruntă cu probleme majore. Curtea de Apel limitează activitatea formațiunii “Inima Moldovei” # Cotidianul
Activitatea Partidului Inima Moldovei a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Deocamdată nu este clară situația acestei formațiuni în cadrul Blocului electoral Patriotic. Amintim că în cursul zilei de astăzi, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate …
19:50
Alegerile din R.Moldova, prin lentila jurnalistului ucrainean Serhiy Sydorenko / Scenariile analizate la Kiev / Preocupările iminente ale ucrainenilor în cazul unei victorii a pro-rușilor de la Chișinău # Cotidianul
Intrarea Ucrainei în UE nu urmează un calendar fix. Dar putem deja identifica două date care vor fi decisive pentru parcursul său european, ambele legate de alegerile din statele vecine Ucrainei. A doua, în ordine cronologică, este 12 aprilie 2026, ziua alegerilor parlamentare din Ungaria. Dacă regimul autoritar și pro‑rus al lui Viktor Orban va …
19:30
Balamuc în tabăra pro-rusă! Se fură masiv din banii alocați de Kremlin pentru atacarea hibridă a Republicii Moldova / Detaliile prezentate de jurnalistul Vitalie Cojocari # Cotidianul
Kremlinul este dispus să investească sume enorme de bani pentru a câștiga în lupta electorală din Republica Moldova. Doar că sume impresionante sunt furate chiar de către cei pe care rușii i-au angajat să influențeze alegerile. Jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari ne povestește în „Cronica lui Vitalie” cum funcționează corupția din interiorul unei mari scheme, …
19:10
Fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române: Republica Moldova este la răscrucea dintre libertate și totalitarism # Cotidianul
Republica Moldova se află în fața unei alegeri cruciale, cu consecințe profunde. Țara trebuie să decidă între două direcții radical opuse. Una a vieții, a libertății, democrației, prosperității și valorilor creștine autentice, și alta a declinului, marcată de pierderea libertăților, prăbușirea democrației și deturnarea credinței în slujba unui regim autoritar și represiv. Este un moment …
18:50
Partidul pro-rusei Irinei Vlah eliminat din alegerile parlamentare? Curtea de Apel suspendă activitatea formațiunii “Inima Moldovei” # Cotidianul
Activitatea Partidului Inima Moldovei a fost limitată prin decizia Curții de Apel Centru, la cererea Ministerului Justiției. Decizia a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Deocamdată nu este clară situația acestei formațiuni în cadrul Blocului electoral Patriotic. Amintim că astăzi, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a unui articol din …
17:30
Autoritățile din Polonia au decis, 25 septembrie, să impună sancțiuni naționale împotriva Irinei Vlah, cetățeană a Republicii Moldova. Fosta guvernatoare a Găgăuziei i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul polonez pentru o perioadă de cinci ani. Ea este acuzată de influențarea alegerilor parlamentare din Moldova în favoarea Rusiei, transmite Mediafax. Decizia a fost luată în urma solicitării …
17:10
Plahotniuc, extrădat în Republica Moldova: Procesul depinde de rezultatul alegerilor parlamentare, avertizează experții # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, a fost adus astăzi la Chișinău din Grecia, la două luni după ce a fost reținut pe aeroportul din Atena. Oligarhul este vizat în mai multe dosare penale, inclusiv cel legat de celebrul „furt al miliardului”. Experții, însă, avertizează că o condamnare reală depinde în mod …
16:00
Expertul Sorin Ioniță atrage atenția că R.Moldova e terenul de testare al Rusiei privind modalitățile de influențare a politicii UE / Kremlinul desfășoară un “bombardament-covor” informațional, similar ca intensitate cu rafalele de drone în războiul propriu-zis # Cotidianul
Campania electorală din Republica Moldova se desfășoară într-un context atipic, în care războiul informațional și interferențele externe joacă un rol central, potrivit celor precizate de directorul Expert Forum, Sorin Ioniță, într-un interviu acordat emisiunii Moldova Zoom de la RFI. „În Republica Moldova este o campanie paradoxală în stil thriller electoral, la televizor și în viață”, spune …
15:00
POLITICO: Republica Moldova, sub presiune. Sprijinul SUA scade, interferența Rusiei crește # Cotidianul
La doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale, Republica Moldova se confruntă cu o intensificare a imixtiunilor rusești și avertizează că are nevoie urgentă de sprijin din partea Occidentului. Oficiali moldoveni și experți internaționali semnalează că Statele Unite și-au redus implicarea în contracararea atacurilor cibernetice și a dezinformării venite dinspre Rusia. Decizia administrației Trump …
15:00
Maia Sandu: Rusia a înțeles că „nu poate cuceri cu tancurile” și încearcă să-și impună influența prin cumpărare de voturi, manipulare și subordonarea elitelor politice # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează că vânzarea votului amenință direct democrația și suveranitatea țării. Într-un interviu, șefa statului a făcut apel la cetățeni să conștientizeze pericolele, subliniind că „cei care cumpără voturile nu vor să construiască democrație în Republica Moldova”. „Este, de-a dreptul, foarte dureros să vedem că am ajuns în această situație și …
14:50
Am plecat din Moldova acum cinci ani, dar nu m-am desprins de ea. Am purtat-o împletită în straiele mele noi: în pașaport, în ritmul vorbelor când zic „acasă”, în mirosul de prune uscate care-mi invadează apartamentul din New York în serile în care dorul devine insuportabil. De la etajul 14 privesc o lume care mereu …
14:10
Încep acest articol de opinie cu 2 scurte precizări: El este destinat publicului din România. În fapt, este o impietate să le vorbesc rezidenților din Republica Moldova despre pericolul rusesc din postura de rezident al Bucureștiului, ei îl trăiesc zi de zi. A doua: titlul este un artificiu de compoziție evident, o combinație între retorica …
13:50
Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Pe 28 septembrie 2025 vom avea o confruntare electorală definitorie pentru viitorul acestei țări. De 34 de ani suntem independenți pe plan internațional și tot de atâta timp armata rusă ocupă o parte din teritoriul nostru constituțional, iar rezultatul votului de duminică va fi unul hotărâtor pentru generațiile ce vor …
13:20
ANALIZĂ Politico. Războiul sfârșitului lumii în R.Moldova. Va deturna Rusia cel de-al doilea stat românesc și îl va instrumenta împotriva Ucrainei și a României? Mizele parlamentarelor # Cotidianul
Jurnaliștii de la Politico publică o amplă analiză (detalii AICI) referitoare la uriașele mize ale alegerilor parlamentare organizate duminică în R.Moldova. Concluzia analizei e una pe înțelesul tuturor: dacă pro-rușii vor acapara Parlamentul și guvernarea de la Chișinău, cel de-al doilea stat românesc riscă să fie instrumentat de Kremlin împotriva Ucrainei și a României, o …
Ieri
12:40
Remus Cernea avertizează: O guvernare pro-rusă la Chișinău ar putea atrage R. Moldova într-un conflict militar și chiar suspendarea Maiei Sandu # Cotidianul
Riscurile ca Republica Moldova să fie implicată într-un conflict militar, în contextul intensificării influenței Federației Ruse în regiune, sunt alarmante, iar probabilitatea ca forțele pro-ruse să se mențină la conducere, în eventualitatea unei victorii în alegerile parlamentare, creează un tablou sumbru pentru viitorul Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de Remus Cernea, …
12:30
Reacția Guvernului la extrădarea lui Plahotniuc: Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Realitatea obiectivă este la închisoare # Cotidianul
”Plahotniuc încearcă să dea o imagine de om care ar controla ceva. Tot ce controlează acum este dorința lui aprigă de a scăpa cumva de justiție. Omul la momentul de față ”vinde” doar aer și titluri de știri, pentru că realitatea obiectivă este la închisoare”, spune la RFI, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la …
12:30
Investigație RISE: Casa nouă – veche a lui Tarlev și tranzacțiile de milioane cu propria fiică # Cotidianul
În ultimii doi ani, Vasile Tarlev nu a avut oficial niciun venit. Cel puțin asta susține în declarațiile de avere pe 2023 și 2024 depuse la Comisia Electorală Centrală, scrie rise.md. Dar, la câteva luni de la prezidențialele din toamna lui 2024, la care a obținut puțin peste 3% din voturi, acesta și-a cumpărat o …
12:10
De ce mesajele de mobilizare electorală și unitate nu sunt manipulatorii, ci o necesitate! # Cotidianul
Suntem aproape de linia de final a campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. O bună parte a intelectualității – scriitori, jurnaliști, istorici, politicieni – cheamă electoratul pro-european și unionist la unitate. În același timp, există și voci care consideră aceste apeluri drept mesaje manipulatorii, menite să sperie alegătorii. Această interpretare ar fi fost …
12:10
Curtea Constituțională respinge sesizarea partidului pro-rus „Inima Moldovei”. Dosarul privind suspendarea activității formațiunii rămâne la Curtea de Apel Chișinău # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de avocatul Fadei Nagacevschi în numele Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea a contestat articolul 21 alin. (3²) din Legea partidelor politice, însă magistrații au declarat cererea inadmisibilă, motivând că autorii nu au demonstrat în ce mod le-au fost încălcate „drepturile fundamentale”. Astfel, dosarul rămâne la Curtea …
12:00
Vești bune: Uniunea Europeană și R.Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier # Cotidianul
UE și R.Moldova au decis să prelungească valabilitatea acordului lor actual privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Potrivit EUreporter, acordul își propune să ajute R.Moldova să acceseze piețele mondiale prin facilitarea tranzitului prin țările UE și dezvoltarea în continuare a legăturilor sale cu piața UE. Acest acord cu R.Moldova, semnat pentru prima dată …
10:40
Nicușor Dan îndeamnă moldovenii din România să meargă la vot: De alegerea voastră depinde viitorul Basarabiei # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova care trăiesc, muncesc sau studiază în România să participe la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, subliniind că „de votul lor depinde viitorul familiilor și al Basarabiei”. „Dragi basarabeni care trăiți, munciți, învățați în România, veți fi tot timpul bine primiți aici și respectați. Știu …
10:00
VIDEO Vlad Plahotniuc, escortat la Chișinău sub pază strictă. Forțele de ordine au mobilizat mascați și mașini de poliție la Aeroport # Cotidianul
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost adus astăzi în Republica Moldova, cu o cursă aeriană Atena–Chișinău. Vladimir Plahotniuc a fost așezat pe ultimul rând al aeronavei care a zburat din Atena spre Chișinău, fiind înconjurat de mascați și oameni ai legii îmbrăcați în civil. La bord sunt și reprezentanții Interpol. În același …
24 septembrie 2025
19:40
EXCLUSIV. Înregistrările audio cu discuțiile dintre Ceban și Iaralov sunt AUTENTICE. E posibil ca Plahotniuc să fie sursa primară a acestor dezvăluiri. Motivele # Cotidianul
Primarul pro-rus al Chișinăului – l-am numit pe Ivan Ceban – a fost omul-cheie în negocierile subterane purtate de PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. O serie de conversații audio – ”transpirate” la 22 septembrie, pe YouTube și-apoi pe Telegram – demonstrează cu prisosință acest fapt. Protagoniștii înregistrărilor sunt Ceban, pe atunci președintele …
19:10
În anul 2075, într-o după-amiază de vară, un bărbat cu tâmplele albe și privirea obosită a deschis un vechi cufăr de cărți al tatălui său. După moartea acestuia, îl mutase ani la rând dintr-o casă în alta, dintr-o viață în alta, ca pe o povară moștenită și neînțeleasă, fără curajul de a-i ridica vreodată capacul. …
19:10
Preotul Maxim Melinti, către slujitorii Mitropoliei Moldovei: „Nu vindeți hoților demnitatea și onoarea voastră și nu le permiteți să ne fure pacea și viitorul” # Cotidianul
Preotul Maxim Melinti a lansat un apel public către slujitorii Mitropoliei Moldovei, îndemnându-i să nu își sacrifice demnitatea și onoarea în fața celor care urmăresc să „fure pacea și viitorul” Republicii Moldova. „Fraților, vă îndemn, să nu vindeți demnitatea și onoarea voastră hoților și nu le permiteți să ne fure pacea și viitorul. Banii vin …
18:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest. Instanţa supremă i-a respins contestaţia # Cotidianul
Fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, rămâne în arest preventiv până pe 10 octombrie peste Prut. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție i-au respins, pe 24 septembrie, lui Alexandru …
18:30
Ambasadorului Lilian Darii, convocat la Moscova. Ministerul rus de Externe i-a înmânat o notă de protest # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat miercuri la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu refuzul autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși ca observatori pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse acuză autoritățile Republicii Moldova …
18:00
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # Cotidianul
Polițiștii și angajații Serviciului Informații și Securitate au descins la o tipografie clandestină din capitală, unde erau tipărite ziare cu mesaje denigratoare și instigatoare la ură. Tipografia activa într-o încăpere din Chișinău și era echipată cu sisteme de securitate și limitare a accesului. Potrivit Poliției, activitatea era coordonată de doi bărbați din Ocnița, iar alte …
15:20
Dan Perciun: „Explicațiile Blocului Alternativa privind cele 200 de buletine tipărite sunt foarte ciudate și ascund riscuri serioase de fraudă electorală” # Cotidianul
Ministrul Educației și candidatul PAS la fotoliul de deputat, Dan Perciun, a criticat dur intenția Blocului „Alternativa” de a imprima 200 de buletine „model” cu ștampila „VOTAT” în dreptul propriei formațiuni. El a calificat explicațiile oferite de bloc drept „foarte ciudate” și a avertizat că acestea creează riscuri majore de fraudă electorală. „Apar tot felul …
14:50
Cinci persoane, trimise în judecată pentru coruperea alegătorilor la Dondușeni. Au oferit pachete cu produse alimentare pentru a influența opțiunea de vot # Cotidianul
Cinci persoane au fost trimise pe banca acuzaților, fiind învinuiți de coruperea alegătorilor. De asemenea, pe unele dintre bunurile lor imobile a fost aplicată măsura sechestrului. Procuratura Generală (PG) anunță miercuri, 24 septembrie, că în urma unei cauze penale au fost expediate în judecată aceste persoane. Ancheta a fost realizată de Procuratura Drochia, Oficiul Dondușeni. …
13:00
VIDEO | Schema „carusel” dejucată înainte de alegeri: 200 de buletine ștampilate „VOTAT” pentru blocul politic „Alternativa”, ridicate de autorități # Cotidianul
Poliția Națională a depistat și ridicat 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul blocului politic „Alternativa”, participante la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit oamenilor legii, buletinele urmau să fie utilizate într-o schemă de tip „carusel” în ziua scrutinului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), oamenii legii au descins …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
VIDEO | Dorin Recean cere lui Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah să condamne public corupția electorală și influența Kremlinului # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a lansat cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, un apel către principalii concurenți electorali pro-ruși Igor Dodon, Ion Ceban, Mark Tkaciuk, Irina Vlah și alții – să se disocieze public de „gruparea criminală” și de finanțarea ilegală orchestrată din Federația Rusă prin intermediul lui Ilan Șor. „În calitate de …
12:20
VIDEO | Dorin Recean: Rusia pregătește acțiuni de sabotaj în Moldova prin intermediul serviciilor secrete transnistrene # Cotidianul
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, acuză Kremlinul de intensificarea acțiunilor de influență și sabotaj în Moldova, prin intermediul serviciilor speciale ruse și al structurilor din regiunea transnistreană. Recean susține că Rusia a învățat din eșecul din anul precedent și a decis să aloce mai multe resurse pentru a influența alegerile din acest an. „Eșecul Kremlinului …
11:40
VIDEO | Dodon, „grădinarul fake news”, prins cu minciuna: a filmat mere destinate procesării și le-a prezentat drept roada abandonată de agricultori, pe motiv că nu mai pot fi exportate în Federația Rusă # Cotidianul
Socialistul Igor Dodon a fost prins cu minciuna. Zilele trecute, pro-rusul a intrat într-o livadă din raionul Soroca și a înregistrat un mesaj video, prezentând o grămadă de mere ca dovadă a „falimentului” agriculturii moldovenești. Fostul președinte a dat vina pe Maia Sandu și pe PAS pentru relațiile stricate cu Federația Rusă, susținând că agricultorii …
11:30
Biserica Ortodoxă Rusă distribuie ziare propagandiste pro-Kremlin prin Mitropolia Moldovei. Palencsar: Minciuni rusești, livrate ca adevăruri date de Însuși Dumnezeu din cer # Cotidianul
În prag de alegeri, Republica Moldova și guvernarea proeuropeană sunt atacate grav prin ziarele distribuite în Biserica Ortodoxă Rusă, prezentă în țară ca Mitropolia Moldovei, avertizează jurnalistul și teologul român, Paul Palencsar, într-o postare pe Facebook. „În fotografie vedeți o mostră groasă de minciuni rusești, livrate ca adevăruri date de Însuși Dumnezeu din cer. De …
11:10
Cristian Hrițuc: Cine poate decide rezultatele din 28 septembrie? / O majoritate pro-rusă Dodon–Ceban, scenariul negru # Cotidianul
Cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, analistul politic Cristian Hrițuc avertizează, într-o postare pe blogul său, că miza scrutinului este una istorică și poate influența viitorul Republicii Moldova pentru următorii 50 de ani. „Moldovenii vor alege în ce parte a lumii pot merge: spre Uniunea Europeană sau spre Federația Rusă. Contextul …
10:30
PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 persoane implicate în dosarul taberelor militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova # Cotidianul
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele persoanelor reținute în dosarul privind participarea la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Potrivit PCCOCS, după depunerea demersurilor, decizia finală va fi luată de judecătorul de …
10:10
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, inclusiv rețeaua de magazine sociale „MeriȘor”, care urmează să fie închisă. Deciziile, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, și publicate astăzi în Monitorul Oficial, au la bază un ordin al directorului Serviciului de Informații și …
23 septembrie 2025
19:50
Încă o minciună kremlinistă: pretinsa „interzicere” a filmului sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia”, dezmințită de Consiliul Audiovizualului # Cotidianul
Federația Rusă continuă să atace Republica Moldova cu falsuri prin care încearcă să agite spiritele înainte de alegeri și din perspectivă culturală, mai ales în rândul minorității ruse. De această dată, presa rusă a scris că în Republica Moldova ar fi fost interzis filmul artistic sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”). …
19:30
AUDIO Convorbiri telefonice ce denotă servilismul lui Ceban față de „deadea Serioja” Iaralov, mâna dreaptă a lui Plahotniuc / Rolul de intermediar în relația PSRM-PDM # Cotidianul
Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de …
19:00
Pe 22 septembrie, reprezentanții Blocului Unirea Națiunii (BUN) au semnat un acord politic cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Documentul stabilește două angajamente esențiale. Primul angajament vizează retragerea BUN din cursa electorală pentru alegerile din 28 septembrie 2025, cu asumarea sprijinului ferm pentru PAS, formațiunea creditată cu cele mai mari șanse de câștig. Al doilea …
18:30
VIDEO Dorin Recean: „Am oprit rotația trupelor ruse în 2014 – asta a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din regiunea transnistreană în 2022” # Cotidianul
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că decizia Republicii Moldova de a bloca rotația trupelor rusești din regiunea transnistreană, în 2014, a împiedicat Kremlinul să folosească acest teritoriu în invazia asupra Ucrainei din 2022. „Dacă Rusia ar fi putut în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa sângeroasă în Ucraina, ar fi folosit-o fără îndoială. …
18:20
Fostul lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, Vladimir Plahotniuc urmează să fie condus, conform procedurilor, la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de …
18:00
Curtea de Apel Chișinău a decis să transfere către Curtea Constituțională responsabilitatea privind verificarea legalității suspendării partidului „Inima Moldovei”. Instanța a admis solicitarea reprezentantului formațiunii, avocatul și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, care a cerut examinarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice. „Se admite cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, înaintată de partidul …
