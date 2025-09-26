Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, la aniversarea ASEM: Construim împreună viitorul european al Republicii Moldova
BNM.md, 26 septembrie 2025 12:30
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a participat astăzi, 26 septembrie, la evenimentul organizat cu ocazia aniversării a 34 de ani de la fondarea Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM) și celebrării Zilei Economistului în Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
În luna august 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 79,2% comparativ cu 79,9% în luna iulie 2025.
Experți, cercetători și oficiali din 14 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare # BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
FinanciarELE: Leadership-ul feminin în finanțe, pe agenda conferinței internaționale inaugurale “New Technology for Old Markets”, cu participare din 14 țări # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a subliniat, în cadrul conferinței internaționale anuale ”New Technology for Old Markets” („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale”), desfășurată recent la Chișinău, importanța leadership-ului feminin în procesul de transformare a economiei țării.
Franța susține Moldova: guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, prezent la Chișinău la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și guvernatorul Băncii Franței, domnul François Villeroy de Galhau, au avut o întrevedere bilaterală la Chișinău, desfășurată în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Experți, cercetători și oficiali din 15 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare # BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Întrevedere la nivel înalt între BNM și BNR: Cooperare consolidată pentru viitorul european al Republicii Moldova # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”.
