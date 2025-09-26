Astăzi este ultima zi de agitație electorală
Oficial.md, 26 septembrie 2025 11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 10 minute
11:10
La această oră, în cadrul punctului de trecere a frontierei „Cahul–Oancea” s-a produs o pană..
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) atenționează că astăzi, 26 septembrie 2025, este ultima zi în care sunt admise..
Acum 30 minute
11:00
Arest preventiv pe un termen de 30 de zile, aplicat unei persoane învinuite de corupere electorală # Oficial.md
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți, efectuează urmărirea penală..
10:50
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică”, adresare către alegători: Promitem că nu vă vom dezamăgi! # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a lansat un apel..
10:50
Ion Ceban: Pe 28 septembrie, mergeți la vot! Spuneți NU minciunilor și votați litera A în buletinul de vot # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA,a lansat un mesaj către locuitorii Capitalei, îndemnându-i să..
Acum 2 ore
10:10
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Formațiunea..
10:10
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel..
10:00
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025..
09:40
Angajații IGSU continuă activitățile de instruire pentru elevii din instituțiile de învățământ din întreaga țară # Oficial.md
Angajații IGSU continuă să desfășoare activități de prevenire a situațiilor de risc în instituțiile de..
Acum 4 ore
07:50
Guvernul a numit noi consuli generali ai Republicii Moldova în Republica Franceză și Regatul Spaniei # Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de Guvern, numirea unor noi consuli generali..
Acum 24 ore
19:40
Irina Vlah: Decizia de limitare a Partidului Republican „Inima Moldovei” e o decizie motivată politic # Oficial.md
Curtea de Apel a decis astăzi limitarea Partidului Republican "Inima Moldovei" pentru 12 luni. Irina..
17:50
Procurorii i-au adus la cunoștința lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile în cauzele penale în care este vizat # Oficial.md
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile..
17:40
BEP: CEC a refuzat acreditarea pentru mai mult de 30 de organizații internaționale și 120 de observatori străini din întreaga lume # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) acuză Comisia Electorală Centrală (CEC) de faptul că „restricționează observarea internațională..
17:30
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei..
17:20
Donație de echipamente frigorifice moderne pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din Republica Moldova # Oficial.md
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație valoroasă din partea Guvernului..
17:10
Premierul: Cel care a încătușat o țară întreagă este adus încătușat în fața justiției din Moldova # Oficial.md
„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de..
16:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale unui fost partid politic, condamnați la 4 ani de înschisoare # Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale..
15:30
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41..
15:30
Curtea de Apel a menținut soluția de condamnare în privința unui ex-vicepreședinte al Parlamentului # Oficial.md
La data de 25 septembrie, Curtea de Apel Centru a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, sediul..
14:30
Astăzi, Blocul electoral Patriotic a desfășurat la Chișinău un marș și un miting în sprijinul..
14:10
Andrei Năstase, în contextul extrădării lui Plahotniuc: Eu nu obișnuiesc să trag leii morți de coadă. Pentru că am avut curajul să mă lupt cu leul atunci când era viu și periculos! # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în contextul extrădării lui Vladimir Plahotniuc, a..
14:10
(VIDEO) Ion Ceban: Astăzi va fi totul despre Plahotniuc și mâine probabil la fel, pentru a distrage atenția oamenilor de la probleme reale # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „astăzi va fi totul despre Plahotniuc..
14:00
ANOFM a ajutat peste 16 000 de persoane să-și găsească un loc de muncă de la începutul anului # Oficial.md
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale..
13:50
La Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară # Oficial.md
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică..
13:40
Polițiștii din Bălți întreprind acțiuni într-o cauză penală privind implicarea unei persoane în acțiuni de..
13:00
CNA și procurorii au efectuat percheziții la Glodeni și Dondușeni într-un dosar de corupere electorală # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat..
13:00
Partidul Liberal (PL), în cadrul unei conferințe, a anunțat că „susține integrarea europeană, fiind conștienți..
12:40
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea a doi bănuiți de implicare în..
12:40
Ion Ceban: O guvernare care, timp de 4 ani, nu a construit nicio grădiniță de la zero, nu costă nimic # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că anii de guvernare PAS..
12:30
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este..
12:30
Tema din acest an a Zilei mondiale a farmacistului – „Medicamente sigure și eficiente pentru..
Ieri
11:10
Oficial ucrainean: În Andrei Năstase am văzut un om care nu se teme să lupte și să fie vocea celor simpli # Oficial.md
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina,..
11:00
Nicu Popescu: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției # Oficial.md
Nicu Popescu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că..
10:50
În Parlament ar accede trei forțe – arată datele Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS..
10:40
CNAM va aloca peste 250 de mii de lei pentru încă un lot de vaccin contra hepatitei B la adulți # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei..
10:20
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a unui partid politic, cercetat de CNA și PA, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare..
10:00
Patru forțe politice ar urma să ajungă în viitorul Parlament – arată sondajul publicat astăzi..
10:00
La data de 24 septembrie 2025, salvatorii și pompierii Direcției Regionale Situații Excepționale Căușeni a..
10:00
Un bărbat a fost salvat de salvatori după ce a căzut într-o fântână cu apă din raionul Hîncești # Oficial.md
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după..
09:50
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din..
24 septembrie 2025
19:50
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de..
18:40
Mai multe oportunități de călătorie se deschid pentru cetățeni, agenți economici și vizitatorii țării noastre...
18:40
S-a redeschis barajul din Rîșcani, reconstruit cu ajutorul Uniunii Europene. Barajul a fost construit în..
18:40
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # Oficial.md
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți,..
16:50
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu..
16:40
Guvernul a aprobat, astăzi, suplimentarea personalului și ajustarea structurii Oficiului Național de Dezvoltare Regională și..
16:40
ANSA anunță despre rechemarea din comerț a crupei de hrișcă de marca comercială ORA. Agenția..
16:30
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată..
16:00
BEP: Moldova are nevoie de pace, bunăstare și respect pentru fiecare cetățean, nu de NATO # Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați,..
15:40
Ce-și propune Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” în domeniile social, sănătate şi educaţie # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi,..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.