CEC modifică adresele unor secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, din motive de securitate
Curentul.md, 26 septembrie 2025 11:10
Comisia Electorală Centrală informează că, pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. Decizia a fost luată […]
• • •
Petr Vlah – îndemn pentru alegători: Participaţi activ la alegerile parlamentare şi votaţi Partidul AUR! # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători, în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. El spune că, aceste alegeri sunt de o importanţă crucială pentru Republica Moldova, deoarece stabilesc direcţia în care vor evolua lucrurile minimum în următorii patru […]
Dorin Recean: Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare este adus încătușat în fața justiției # Curentul.md
„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova. După ce 6 ani s-a ascuns și a fugit de Moldova. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul […]
Urmare a extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, procurorii i-au adus la cunoștință acuzațiile în cauzele penale în care este vizat. În rezultatul examinării cererilor de extrădare ale Procuraturii Republicii Moldova transmise la 24 iulie 2025 și 08 august 2025 și în baza deciziilor autorităților competente din Republica Elenă de acceptare a acestora, astăzi, […]
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a primit interdicție de intrare pe teritoriul Poloniei pe o perioadă de 5 ani. „Decizia a fost luată având în vedere activitatea doamnei Irina Vlah, contrară intereselor Republicii Polone, orientate spre menținerea stabilității în regiune”, au declarat autoritățile poloneze, invocând legăturile liderului politic cu Federația Rusă. Anterior, politicianei […]
La Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN) # Curentul.md
Astăzi, 25 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului a fost inaugurat Cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), un pas important în modernizarea infrastructurii medicale și dezvoltarea imagisticii avansate în Republica Moldova. Aparatul de RMN de 1,5 Tesla – primul dintr-o instituție pediatrică din țară – a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, […]
Cinci localități din raionul Ialoveni sunt mai aproape de a avea acces la apă potabilă. Astăzi, 25 septembrie 2025, Consiliul raional Ialoveni a semnat contractul de antrepriză cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru și cu compania „Izodromgaz” SRL, câștigătoare a licitației deschise pentru extinderea apeductului magistral din orașul Ialoveni spre satele Sociteni, Dănceni, Suruceni, Nimoreni […]
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale dintr-o gospodărie din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 24 septembrie 2025, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24. Potrivit […]
Alexandr Berlinschii: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, cu întoarcerea acestora acasă pentru a construi viitorul Moldovei – Inițiativa Partidului Nostru # Curentul.md
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica […]
La Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă a fost inaugurat un laborator care le va permite elevilor să dezvolte proiecte inovative # Curentul.md
Elevii Liceului Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă vor avea posibilitatea să experimenteze și să dezvolte proiecte inovative. În instituție a fost deschis primul Laborator FabLab de dezvoltare a competențelor STEAM la elevi (Științe, Tehnologie, Inginerie, Arte, Matematică). Inițiativa a fost implementată cu sprijinul UMAEF (Ukraine-Moldova American Enterprise Fund), Orange Moldova și Fundația pentru […]
PL: Am propus formarea de către partidele unioniste și pro-europene a unui Bloc electoral ca să adunăm toate voturile. Propunerea PL nu a fost acceptată # Curentul.md
Partidul Liberal (PL), în cadrul unei conferințe, a anunțat că „susține integrarea europeană, fiind conștienți de faptul că pentru Putin aceste alegeri pot fi ultima șansă /încercare de a ne menține în spațiul rusesc. De aceea ne atacă pe toate căile, inclusiv prin mijloace ilegale, cheltuind sute de milioane, ca să ne oprească din drumul […]
4.800 de doze de vaccin împotriva hepatitei B, recepționate pentru imunizarea grupurilor de risc # Curentul.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 250 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru procurarea unui alt lot de vaccin împotriva hepatitei virale B la adulți. Este vorba despre 4.800 de doze de vaccin ce vor fi utilizate pentru imunizarea contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile […]
41 de case pentru familii vulnerabile din mediul rural, vor fi reabilitate energetic cu sprijinul UE și a Germaniei # Curentul.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) anunță lansarea lucrărilor de renovare energetică în primele 41 de gospodării vulnerabile din zonele rurale ale Republicii Moldova, cu finanțare din Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM), susținut inclusiv de Uniunea Europeană și Guvernului Germaniei. Lucrările urmează să fie finalizate înainte de începerea sezonului rece, în funcție […]
Andrei Năstase, despre extrădarea lui Plahotniuc: Eu nu mi-am cumpărat bilet la circ. Dar am, totuși, o singură întrebare către acești circari… # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, în contextul extrădării lui Vladimir Plahotniuc, a declarat că, astăzi, alege să prvească cu respect spre sutele de mii de oameni care, din 2015, au mers alături de el în lupta pentru eliberarea Republicii Moldova din captivitate. „Septembrie, 2015 și 2025! Vladimir Plahotniuc a fost adus acasă. După […]
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat un marș și un miting în sprijinul alegerilor libere și corecte: „Jos dictatura!” # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi la Chișinău un marș și un miting în sprijinul alegerilor libere și corecte. Coloana participanților a pornit de pe bulevardul Grigore Vieru spre scuarul Catedralei Mitropolitane, unde a avut loc mitingul. La acțiune au participat peste 5 mii de persoane. În fruntea coloanei au mers liderii Blocului Patriotic – […]
Noi percheziții la nord privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități suspecte ce implică transferuri […]
Primarul Orheiului: „Excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale este o pregătire pentru falsificări” # Curentul.md
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare. a afirmă că această decizie are un caracter politic și pregătește terenul pentru falsificarea alegerilor. „Nu este […]
Ion Ceban: 4 ani de minciuni a guvernării PAS. „Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene” — așa spuneau în 2023. Acum aceleași minciuni… # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că anii de guvernare PAS au fost 4 ani de minciuni. „4 ani de minciuni a guvernării PAS. „Va ajunge Ceban primar, nu vor fi finanțări europene” — așa spuneau în 2023. Acum aceleași minciuni. Astăzi Chișinăul are cel mai mare portofoliu de proiecte finanțate […]
LOC despre reținerea lui Vladimir Plahotniuc: Este dovada că nimeni nu este mai presus de lege # Curentul.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) spune că reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia nu este o întâmplare, ci rezultatul unui efort îndelungat al instituțiilor de drept din Republica Moldova, informează CURENTUL. „Un rol esențial în acest proces l-a avut Veronica Dragalin, pe timpul mandatului său de șefă a Procuraturii Anticorupție. Ea a fost cea care […]
Hordiy Belov: Programul electoral al lui Andrei Năstase m-a impresionat prin faptul că pune oamenii în prim-plan # Curentul.md
Hordiy Belov, președintele fundației de caritate „Мф.7:7”, consilier în comunitatea locală din regiunea Mikolaiv, Ucraina, recent, a adresat un mesaj de susținere pentru Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. El a mărturisit că l-a cunoscut pe Andrei Năstase în perioada grea a războiului, atunci când oamenii din Ucraina căutau […]
Ex-ministru de externe: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției # Curentul.md
Nicu Popescu, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, spune că extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova este încă un pas incontestabil în curățarea justiției, informează CURENTUL. „Avem progres. Acesta nu poate fi negat. Totuși, știm cu toții că trebuie accelerat și dus până la capăt. Important e să continuăm. Să […]
În Parlament ar accede trei forțe – arată datele Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS Research, publicat astăzi. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 28,6% din voturi, Blocul Electoral Patriotic – 13,9%, Partidul Nostru – 5,1%. Blocul Alternativa ar obține 4,2%. Alte forțe politice ar obține sub 2%. 27,8% sunt alegătorii indeciși. Totodată, peste […]
Dosar trimis în instanță: un secretar de partid, acuzat că a sprijinit finanțarea ilegală a formațiunii # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a secretarului oficiului teritorial Rîșcani al unui partid politic, fiindu-i incriminată complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către Procuratura […]
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a ajuns în Republica Moldova. El a fost extrădat din Grecia, cu o cursă aeriană de pe ruta Atena-Chișinău.
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că, în conformitate cu prevederile cadrului legal, toți cetățenii cu drept de vot, atât din țară, cât și cei de peste hotare, vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: · cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; · cartea de […]
Comisia de Evaluare a Judecătorilor l-a notificat pe avocatul Radu Jigău, în calitate de candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), cu privire la inițierea procedurii de evaluare externă a integrității (vetting). Prin această notificare, Comisia a solicitat candidatului să depună Declarația de avere și interese personale, cu date actualizate pentru […]
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Suntem mai decişi ca oricând să luptăm pentru realizarea scopurilor stabilite # Curentul.md
Partidul Politic „Inima Moldovei” a desfășurat astăzi şedinţa Consiliului Naţional Politic (CNP). În comunicatul de presă al formațiunii se spune că la ședință au fost abordate chestiuni ce ţin de situaţia politică din Republica Moldova, dar şi subiecte de ordin intern ale formaţiunii. „Mai mulţi vorbitori au menţionat că în această campanie electorală Partidul Republican […]
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # Curentul.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier de lucru în cadrul Programului de constituentă al Curții de Conturi a Țărilor de Jos. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din șapte țări partenere ale programului regional – Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că operatorul din domeniul alimentar „VITAFOR” S.R.L. inițiază procedura de rechemare de la consumatori a unui lot de crupe de hrișcă marca ORA. Motivul rechemării este depășirea valorilor admise de reziduuri ale pesticidului glifosat. Consumatorii care au achiziționat produsul din lotul vizat sunt rugați să nu îl consume și […]
Curtea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a devenit astăzi o adevărată lecție de istorie vie odată cu inaugurarea „Zidului Istoriei”, o lucrare artistică monumentală, semnată de pictorul Florin Radu din Craiova, România. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Pretura Sectorului Centru a Primăriei Chișinău și Asociația Obștească „UNIREA-ODIP” și Consiliul elevilor din instituție. Lucrarea redă […]
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor. Aplicarea scutirilor de taxa pe valoare adăugată, accize și taxe vamale va reduce costurile […]
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Secția Hîncești, a avut parte de o misiune mai puțin obișnuită. Angajații unității au fost solicitați să intervină pentru a elibera un porumbel prins timp de patru nopți într-o gaură a unui balcon. Pompierii au acționat cu promptitudine și atenție, reușind să salveze pasărea aflată în dificultate. Intervenția, deși […]
Marin Ciobanu: Forța de muncă calificată rămâne principalul factor de atractivitate pentru investitori și trebuie să depunem toate eforturile pentru a dezvolta și a păstra personalul # Curentul.md
În cadrul reuniunii Clubului Presei Economice, președintele Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP), Marin Ciobanu, a subliniat că, pentru pregătirea forței de muncă calificate, nu sunt suficiente competențele oferite de școlile profesionale, colegii și universități, existând o listă extinsă de domenii care nu sunt acoperite de programa școlară moldovenească. Pentru a elimina lacunele din acest […]
VIDEO// Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opțiune Istorică”, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată astăzi, şi-a prezentat viziunea privind domeniile social, sănătate şi educaţie. Dmitri Torner, liderul Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, a menţionat că, în plan social, formaţiunea optează pentru: realizarea unui program naţional de combatere a sărăciei, care va asigura crearea […]
Peste 1.300.000 țigarete confiscate în captura record a autorităților, șase persoane reținute # Curentul.md
Ofițerii SPIA, de comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de producere și comercializare ilegală a țigărilor în mun. Chișinău, fiind reținute 6 persoane printre care un angajat al poliției. Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje […]
Blocul Electoral Patriotic a desfășurat astăzi o acțiune în susținerea păcii. La eveniment au participat deputați, membri și susținători ai Blocului Patriotic. Participanții la protest au condamnat tacticile guvernării PAS, care timp de patru ani au semănat frică și ură în societate, în loc să rezolve problemele economice, sociale și educaționale. Protestatarii au cerut ca principiul […]
În cadrul unei conferințe de presă, Mariana Barașianț, candidata Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputată, a subliniat necesitatea integrității, transparenței și responsabilității în sistemul judiciar. „Atâta timp cât există judecători și procurori care iau decizii la comandă, iar funcționari și demnitari tratează corupția ca pe ceva normal, cetățenii nu pot avea încredere în lege. […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de astăzi ale premierului Dorin Recean: „Ca niște lași, vă ascundeți de dezbateri, dar aruncați cu noroi. Sunteți niște impostori care ați ajuns întâmplător în fruntea țării și care îndrugați minciuni folosindu-vă de tribuna Guvernului și Parlamentului”. „Candidatul la funcția de […]
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion # Curentul.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un camion de model MAN. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar potrivit informațiilor, incendiul s-a produs pe traseul R-32 Cahul–Taraclia, unde flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe […]
Blocul ALTERNATIVA: Nu este pentru prima dată când asistăm la asemenea scamatorii. În 2023, la locale, PAS a încercat aceeași schemă ieftină, tot împotriva candidatului Ion Ceban # Curentul.md
„Astăzi, opinia publică a asistat la un spectacol penibil, pus în scenă de către guvernare și Poliție. A fost prezentată o așa-zisă „descoperire senzațională”: chipurile, Blocul ALTERNATIVA ar fi tipărit buletine de vot false. În realitate, ceea ce au arătat oamenilor nu sunt decât materiale publicitare electorale, perfect legale, cu inscripția mare și clară „MODEL”” […]
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Documentul stabilește un mecanism simplificat, care elimină etapele birocratice și asigură acces rapid la investiții pentru persoane fizice, persoane juridice și asociații de proprietari. Prin acest mecanism, bunurile și serviciile finanțate vor fi […]
Maia Sandu s-a întâlnit cu funcționarii publici implicați în procesul de integrare europeană # Curentul.md
Cu ocazia finalizării procesului de evaluare a conformității legislației naționale cu cea europeană, denumit screening, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu i-a primit ieri la Președinție pe funcționarii publici care au contribuit la buna desfășurare a acestui pas decisiv pe calea integrării europene a țării noastre. În cadrul întrevederii, șefa statului și-a exprimat recunoștința pentru munca intensă […]
Vitalie Dragancea și-a lansat prima carte: Toate păcatele oamenilor de aici, din lucrare, sunt păcatele mele, eu le recunosc # Curentul.md
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte – „Rătăciți între realități și iluzii”. La evemimentul găzduit de Academia de Studii Economice din Moldova au participat academicieni, economiști, oameni de afaceri, comunicatori, jurnaliști și studenți, notează unimedia.info. „Nu e o carte, e o lucrare. Nu e literatură artistică, e […]
Petr Vlah vine cu soluții: „Dacă anterior Moldova era atractivă pentru investitori, acum situaţia este diametral opusă” # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Politic „Alianţa pentru Unirea Românilor”, spune că, în ultimii ani, permanent s-a vorbit despre faptul că investitorii străini evită să vină în Moldova având în vedere războiul din ţara vecină, care prezintă riscuri pentru potenţialii investitori. „Da, aceasta poate fi o cauză, însă nu e unica. Şi avem toate […]
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea” # Curentul.md
Lidia Pleșca, profesoară de limba și literatură română, a lansat placheta de versuri „Din lacrimă iubirii se naște nemurirea”, în cadrul unui eveniment care a reunit familia, colegii și prietenii săi. Autoarea a spus că lucrarea este dedicată familiei și în special fiului său, „plecat prea devreme”. „Această carte e un semn lăsat copiilor și […]
Zinaida Popa: ”Moldexpo” S.A. devine prima societate pe acțiuni din Moldova certificată ISO 9001 de Bureau Veritas # Curentul.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001 din partea Bureau Veritas România, devenind astfel prima societate pe acțiuni din Republica Moldova recunoscută de cea mai mare organizație internațională de certificare, cu sediul la Paris. Distincția confirmă eforturile constante de modernizare și aliniere la cele mai înalte standarde […]
Dmitri Torner: Moldova are nevoie de lideri patrioți, de lideri maturi, nu de metafore # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat că „discursul recent al Președintei în context electoral – așteptat de mulți ca un moment de unitate națională – s-a transformat, din păcate, într-o repetiție palidă a acelorași clișee de narative despre „război hibrid”. Fără mesaj nou, fără claritate strategică. […]
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora. Prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 22 septembrie 2025, a fost confirmată lista constituită din 100 de reprezentanți ai concurentului electoral Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” pentru perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 în birourile electorale […]
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Curentul.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […]
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen de 5 ani. El a câștigat concursul pentru această funcție. De asemenea, astăzi, în cadrul ședinței Guvernului, Andrian Munteanu a fost numit șef la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pe un termen de 5 ani. Lilian Moraru […]
