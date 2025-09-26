Scară rulantă blocată, prompter defect și probleme de sunet: Trump acuză ONU de „sabotaj”. Explicațiile organizației

16:00

Vindeau euro falși, bancnote de 50 și 100 de euro, pentru a obține 25% din valoarea nominală. Doi bărbați au fost reținuți de ofițerii de urmărire penală și mascații de la „Fulger” în urma unei capturi de 10.000 de euro falși. Suma de bani era ascunsă lângă o instituție administrativă din Ialoveni, iar unul dintre bănuiți, un tânăr de 24 de ani, ar face parte dintr-un grup infracțional coordonat de un cetățean al Republicii Moldova care se află în afara țării.