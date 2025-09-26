Scară rulantă blocată, prompter defect și probleme de sunet: Trump acuză ONU de „sabotaj”. Explicațiile organizației
Moldova1, 26 septembrie 2025 11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat critici dure la adresa ONU din cauza unor probleme tehnice apărute în timpul discursului său de marți la Adunarea Generală a organizației. Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris că la ONU „s-a produs o adevărată rușine - nu unul, nu două, ci trei incidente extrem de suspecte”. ONU respinge acuzațiile și aduce explicații, relatează publicația The Moscow Times.
• • •
Investigație Reuters: Preoți ortodocși, în slujba Moscovei pentru a influența rezultatele alegerilor parlamentare din R. Moldova # Moldova1
Rusia ar fi folosit influența Bisericii Ortodoxe pentru a orienta opinia publică din R. Moldova împotriva cursului prooccidental al Guvernului de la Chișinău, arată o investigație realizată de Reuters. După „pelerinajele” de anul trecut ale preoților în Federația Rusă, zeci de canale de Telegram ale parohiilor din R. Moldova au transmis, în ultima perioadă, mesaje identice împotriva parcursului european al statului și îndemnuri privind „alegerea corectă” ce ar trebui făcută la alegerile de pe 28 septembrie.
Radio Moldova organizează vineri, 26 septembrie, ultima rundă de dezbateri electorale, începând cu ora 17:00. De această dată, în platou sunt invitați reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ai Blocul electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), ai Blocului Electoral „Alternativa” și ai Partidului Nostru (PN).
Ofițer financiar moldovean la Bruxelles: „Diaspora este acea vâslă care salvează barca Republica Moldova deja a câta oară” # Moldova1
„Diaspora este acea vâslă care salvează barca Republica Moldova deja a câta oară”. De această părere este Marian Cepoi, ofițer financiar în cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, declarația fiind făcută în cadrul emisiunii „Departe-Aproape”, de la Moldova 1.
Spațiul aerian din zona aeroportului Aalborg, în nordul Danemarcei, a fost închis temporar în noaptea de vineri, 26 septembrie, din cauza unor rapoarte privind drone neidentificate. Restricțiile au fost impuse între orele 23:40 și 00:35, ora locală, a relatat agenția daneză Ritzau, scrie DW.
Producția de miere a scăzut la jumătate față de anul trecut, cea de salcâm sau tei în general lipsește. Înghețurile din primăvară au afectat grav florile, iar apicultorii au fost nevoiți să hrănească albinele cu miere din rezervele proprii sau cu zahăr, pentru a preveni pierderea stupilor. Mierea care se mai găsește pe piață este cea din rezervele de anul trecut, doar că mai scumpă, în medie cu 20 la sută.
Ungaria și Slovacia au fost excluse de la viitoarele discuții dintre statele membre UE privind un „zid anti-drone” pe cale de a fi creat pentru a contribui la securizarea flancului estic al blocului militar occidental. Această inițiativă își propune să sincronizeze eforturile existente de poliție aeriană cu apărarea aeriană terestră pe întregul flanc estic al NATO.
O explozie uriașă urmată de un incendiu a avut loc la un parc industrial din Swindon, Marea Britanie. Locuitorii orașului au fost avertizați să rămână în case. Potrivit presei locale, în zonă era planificată construcția unei fabrici de drone.
Mai multe familii vulnerabile din țară vor ierna în case termoizolate, cu mai puține costuri pentru încălzire și pierderi de energie. Lucrările sunt în curs de desfășurare și ar trebui să fie încheiate până se lasă frigul. Investițiile, în proporție de 95%, vin de la Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei și Fondul național de vulnerabilitate energetică. Iar cele 41 de gospodării selectate acoperă doar 5% din cheltuieli.
La alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte pentru implicare civică. Astfel, cei care vor vota vor primi stickere personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
După Lituania, și Polonia, Estonia și Letonia au decis s-o declare pe Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei și lidera Partidului Republican „Inima Moldovei” persona non grata pe o perioadă de cinci ani.
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, acuzat că a acceptat finanțarea campaniei sale electorale din 2007 din partea fostului lider libian Muammar Gaddafi. Instanța l-a achitat pe celelalte capete de acuzare, inclusiv corupție și deturnare de fonduri publice. Pe lângă pedeapsa cu închisoare, fostul președinte francez a fost amendat cu 100.000 de euro și i s-a interzis să participe la alegeri timp de cinci ani, informează The Insider.
Valoarea totală a patrimoniului public al Republicii Moldova însuma 167,07 miliarde de lei la începutul anului 2025, fiind administrat în proporții aproape egale de autoritățile publice locale și cele centrale. Față de anul precedent, valoarea patrimoniului a crescut cu 11.26 de miliarde lei sau cu 6.74%, potrivit datelor Registrul patrimoniului public gestionat de Agenția Proprietății Publice (APP).
Vin înghețurile în Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben pentru toată țara, în perioada 27-28 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului se prevăd înghețuri cu valori de -1…-2 grade Celsius.
The FILIT International Literature and Translation Festival opened in Chișinău, Moldova, on Thursday, September 25.
Persoanele adulte din grupurile cu risc crescut de infectare cu hepatita virală B vor putea fi imunizate gratuit, după ce depozitul național de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a recepționat un lot de 4.800 de doze de vaccin.
Celebrul fotbalist argentinian a marcat două goluri în meciul câștigat de Inter Miami în fața lui FC New York City, scor 4:0. Messi a ajuns la 24 de goluri înscrise în actuala ediție de campionat.
Un nou fals circulă pe canalele de Telegram: pretinse citații în instituțiile militare. Ministerul Apărării precizează că nu a transmis niciun fel de citații și că „toate aceste informații sunt mincinoase”.
