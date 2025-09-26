AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic”

15:20

Comunitățile etnice din Republica Moldova sunt gata să susțină procesul de integrare europeană a țării. Aceasta este poziția exprimată de reprezentanții minorităților ucraineană, azeră și romă, invitați la emisiunea „Consens Național” de la RLIVE TV. Potrivit lor, fiecare comunitate are ceva de oferit marii familii europene, prin tradițiile și valorile păstrate de-a lungul generațiilor. Roman […] Articolul Declarații la RLIVE TV: Minoritățile etnice din Republica Moldova au multe de oferit familiei europene apare prima dată în Realitatea.md.