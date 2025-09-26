AUDIO „Nu e dorința mea, e comanda șefului”. Membrii rețelei Șor, mobilizați să voteze pentru Blocul ”Patriotic”
Realitatea.md, 26 septembrie 2025 11:00
Gruparea criminală Șor își mobilizează rețeaua ilegală, formată pe teritoriul Republicii Moldova, în susținerea Blocului "Patriotic". Jurnaliștii de la Deschide.md au intrat în posesia unor înregistrări audio din grupurile închise ale membrilor rețelei, în care se relatează că, în cadrul unei ședințe de zilele trecute, Ilan Șor personal a transmis liderilor teritoriali să le spună […]
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:10
Încasări record la Bugetul de stat: 1,17 miliarde de lei colectați într-o singură zi # Realitatea.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, la data de 25 septembrie 2025, încasările la Bugetul de stat au atins suma de 1,17 miliarde de lei. Potrivit autorității, aceasta reprezintă un rezultat remarcabil pentru o singură zi, care reflectă creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor din Republica Moldova. Potrivit instituției, performanța reflectă atât […]
Acum 15 minute
11:00
Acum 30 minute
10:50
Incendiu în subsolul unui magazin de pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Două frigidere, distruse de flăcări # Realitatea.md
Ieri, 25 septembrie, în jurul orei 21:57, un incendiu a izbucnit într-o încăpere de producție aflată în subsolul unui magazin situat pe bulevardul Mircea cel Bătrân din municipiul Chișinău. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul a cuprins o cameră de producere cu o suprafață de aproximativ 30 […]
10:50
Activitatea la frontiera Cahul–Oancea, sistată temporar din cauza unei pene de curent # Realitatea.md
O pană de curent a avut loc la postul vamal de frontieră Cahul–Oancea vineri, 26 septembrie. Echipa tehnică a intervenit la fața locului pentru remedierea defecțiunii, iar pe durata lucrărilor activitatea postului este suspendată temporar. Serviciul Vamal îndeamnă călătorii să evite întârzierile și să aleagă din timp alte puncte de trecere a frontierei, cum ar […]
Acum o oră
10:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a redus prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru anul 2025 de la 1,8% la 1,5%, dar a menținut la 3,8% estimarea pentru 2026, potrivit unui nou raport publicat joi, 25 septembrie, scrie BANI.MD. BERD explică revizuirea prognoei de creștere economică prin „performanța slabă a agriculturii și […]
10:40
Viorel Banaga a fost printre primii moldoveni care au plecat în Italia, la începutul anilor '90. Acolo a studiat și a muncit în domenii dintre cele mai diverse, acumulând experiență pentru viitor. După două decenii petrecute peste hotare, a decis să revină acasă și să își construiască propria afacere. „Eram printre primii moldoveni careu au […]
10:30
Război sfânt: Cum Rusia a recrutat preoți ortodocși pentru a influența alegătorii din Moldova # Realitatea.md
Rusia a finanțat pelerinaje la Moscova pentru mai mulți preoți ortodocși din Republica Moldova, oferindu-le la întoarcere carduri de debit încărcate cu sute de dolari. În schimb, clericii ar fi creat canale pe Telegram pentru a influența alegerile, avertizând împotriva integrării europene și promovând „valorile tradiționale" în opoziție cu ceea ce numesc „Europa gay". Părintele […]
10:30
Astăzi, în jurul orei 09:42, Poliția a fost alertată prin serviciul unic 112 despre o posibilă amenințare cu bombă la sediul Judecătoriei Buiucani din capitală, acolo unde urma să fie adus și fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de Cristina Talpă, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei. Apelul […]
10:20
VIDEO Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la prima ședință de judecată. Explicațiile procurorului # Realitatea.md
Astăzi, la judecătoria Chișinăul cu sediul în sectorul Ciocana, a avut loc ședința de judecată, în care lui Vlad Plahotniuc urma să îi fie aduse la cunoștință mandatele de arest emise anterior. Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de jucată. Procurorul Alexandru Cernei, cel care instrumentează dosarele, a explicat că instanța a primit două […]
10:20
Ion Ceban, către locuitorii capitalei: Cele mai mari investiții europene le avem anume la Chișinău # Realitatea.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj locuitorilor din Chișinău în care a vorbit despre activitatea sa din ultimii ani și despre planurile de viitor. El a subliniat că a fost „primarul tuturor", atât al celor care l-au votat, cât și al celor care nu i-au acordat încrederea. Ceban a amintit că, în 2019, […]
Acum 2 ore
09:50
O tânără de 20 de ani este căutată de polițiști după ce a dispărut joi, 25 septembrie. Ea a plecat de la Colegiul din Cahul, unde își face studiile, și nu s-a mai întors. Semnalmente: Înălțime 1,50 m, corpolență medie, păr negru și ochi căprui. În momentul plecării, aceasta purta pantaloni albaștri, maletă gri și […]
09:40
VIDEO „Nu știu” și „Nu am fost informat” – ce a declarat avocatul lui Plahotniuc despre clientul său # Realitatea.md
Lucian Rogac, avocatul fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, s-a prezentat joi la sediul unei instanțe de judecată, unde urmează să fie examinate aspecte din dosarele penale care îl vizează pe fostul politician. Întrebat de jurnaliști despre poziția clientului său, Rogac a oferit răspunsuri ezitante și greu de înțeles, evitând detalii clare despre apărare, […]
09:40
Duminică, 28 septembrie, Republica Moldova va fi din nou în fața unei alegeri decisive. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, constituit din 101 deputați. Pe buletinul de vot sunt înscriși 23 de concurenți electorali,15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Blocul BUN s-a retras oficial din cursă, însă, […]
09:20
Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola # Realitatea.md
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale", „dictatură sub masca democrației" – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic […]
Acum 4 ore
09:10
Declarații la Rlive: Este un stereotip că minoritățile etnice din Moldova nu vor să cunoască limba română # Realitatea.md
Cunoașterea limbii române a devenit o prioritate pentru minoritățile etnice din Republica Moldova. Reprezentanții comunităților ucraineană, azeră și romă au declarat, în cadrul emisiunii „Consens Național" de la Rlive TV, că limba română asigură integrarea minorităților etnice în societate. Tot mai mulți azeri din Republica Moldova își înscriu copiii în școli cu predare în limba […]
08:30
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru cele 15 partide politice, trei blocuri electorale și patru candidați independenți înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare. Începând de sâmbătă, 27 septembrie, intră în vigoare „ziua tăcerii" – perioadă în care sunt interzise toate formele de promovare electorală, atât din partea concurenților, cât și din partea susținătorilor […]
08:20
Trump aprobă vânzarea TikTok: Acordul cu americanii, estimat la 14 miliarde de dolari # Realitatea.md
Donald Trump a semnat un decret prezidențial care stabilește condițiile pentru transferul proprietății companiei ce deține aplicația TikTok către o firmă americană. Trump a declarat că el și președintele Chinei, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru a permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, separând platforma de socializare de proprietarul său chinez, […]
08:10
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 26 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Vladimir Plahotniuc este așteptat la Judecătoria Ciocana 10:00 Conferință de presă cu genericul: „ACCES LA VOT PENTRU TOȚI. Raport de evaluare a integrării dimensiunii de dizabilitate în activitatea partidelor politice din Republica Moldova" 10:00 Ședința de judecată în […]
07:50
Fără apă potabilă pe o stradă din Chișinău: Locuitorii sunt îndemnați să-și facă rezerve # Realitatea.md
Apă-Canal Chișinău anunță că astăzi, 26 septembrie, va întrerupe temporar furnizarea apei potabile pe o stradă din sectorul Ciocana al capitalei. „În intervalul 09:00 – 17:00, vineri, 26 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii de pe str. Petricani, 174-212;19-23, inclusiv cu fracții", se arată într-un comunicat al instituției. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […]
07:40
Coreea de Nord este aproape de a finaliza o rachetă nucleară cu rază de acțiune până în SUA # Realitatea.md
Lee Jae-Myung, a declarat că regimul de la Phenian este tot mai aproape de a finaliza dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale capabile să transporte ogive nucleare până pe teritoriul Statelor Unite. „Fie pentru a câștiga putere în negocierile cu Statele Unite, fie pentru a-și asigura supraviețuirea regimului, Coreea de Nord a continuat să dezvolte rachete […]
07:20
Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 26 septembrie. Astfel, cotațiile valutare sunt următoarele: Euro – 19,6468 lei, în creștere cu 0,02 lei; Dolarul american – 16,7221 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc – 3,8712 lei, în creștere cu […]
Acum 6 ore
07:10
Prognoza meteo pentru 26 septembrie: Cer variabil și temperaturi moderate, cu înghețuri matinale # Realitatea.md
Pe parcursul nopții și al dimineții, se vor înregistra înghețuri izolate. Pentru data de 26 septembrie, meteorologii prognozează un cer variabil, fără precipitații. Temperaturile diurne vor urca până la +18°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +6°C. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge +16°C, iar minimele nocturne vor fi de aproximativ +6°C. […]
Acum 12 ore
22:40
Țările UE vor examina posibilitatea edificării unui „zid anti-drone” pentru protejarea blocului comunitar # Realitatea.md
Țările membre ale Uniunii Europene vor dezbate vineri, 26 septembrie curent, pentru prima oară, propuneri privind edificarea unui „zid" de apărare a blocului comunitar împotriva dronelor, elaborate în viteză după mai multe incursiuni aeriene ale Rusiei, relatează agerpres.ro. Survolul dronelor deasupra aeroporturilor din Danemarca pune de asemenea presiune pe „Bătrânul continent". Președinta Comisiei Europene, Ursula […]
22:20
Podul de pe strada Mihai Viteazul, deschis integral. Ceban: Proiecte precum acesta trebuie să fie în centrul campaniei # Realitatea.md
Începând de joi, 25 septembrie curent, podul de pe strada Mihai Viteazul este deschis integral circulației. Anunțul a fost făcut de liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban. Potrivit lui, proiectul este cel mai mare pod de acest tip din Republica Moldova și include toate benzile funcționale, spații pietonale, iluminat și infrastructura necesară. Ion Ceban a vizitat […]
Acum 24 ore
21:50
Reacția Blocului Electoral Patriotic după hotărârea Curții de Apel: „Irina Vlah și Inima Moldovei rămân cu noi” # Realitatea.md
Blocul electoral Patriotic condamnă categoric restricționarea activității partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Această acțiune este o dovadă clară a dictaturii și a fricii disperate a regimului Maia Sandu–PAS în fața prăbușirii iminente. Potrivit Blocului eclectoral, așa procedează doar cei care știu că poporul le-a întors spatele și că înfrângerea la alegeri este inevitabilă. […]
21:20
Rusia, acuzată că desfășoară o campanie de interferență în alegerile parlamentare din Republica Moldova # Realitatea.md
Rusia este acuzată că desfășoară o campanie extinsă de interferență care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie 2025. Obiectivul principal al acestei campanii ar fi consolidarea influenței ruse în țară. Informațiile au fost publicate de Ministerul Apărării al Marii Britanii. Sursa citată precizează că informațiile false și dezinformarea sunt răspândite pe scară […]
21:10
Un viitor în Uniunea Europeană înseamnă mai multe șanse pentru Moldova de a crește și a prospera # Realitatea.md
Mariana Rufa, Director Executiv al Asociației Businessului European, și Mila Malairau, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Moldova, sunt două dintre vocile puternice ale mediului de afaceri care susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ele cred că direcția europeană aduce beneficii reale pentru oameni, comunități și companii. Potrivit acestora, Uniunea Europeană a contribuit […]
20:30
Rechizite pentru 15.000 de copii din toată țara, prin programul „Cutia preșcolarului și școlarului” # Realitatea.md
Copiii din 26 de raioane ale Republicii Moldova primesc, în aceste zile, pachete cu rechizite prin proiectul „Cutia pre
20:20
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal la dezbaterea RLIVE TV: Pe 28 să vă amintiți de marele fotbalist Pelé # Realitatea.md
La dezbaterile organizate joi, 25 septembrie, de RLIVE, au participat Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, și Alexandru Berlinschi, reprezentantul Partidului Nostru. Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a venit cu un mesaj către alegători. „Vă rugăm să nu votați partidele Pro-ruse, Patriotic, Alternativa, Partidul Nostru, dar și alte partide (…)Votați PL, votați PAS, votați pentru UE […] Articolul Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal la dezbaterea RLIVE TV: Pe 28 să vă amintiți de marele fotbalist Pelé apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată până când instanța va decide dacă suspendă formațiunea pentru 12 luni. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, emisă la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel. „Decizia de a limita activitatea Partidului Republican „Inima […] Articolul ULTIMA ORĂ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, limitată. Reacția Irinei Vlah apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Peste 16 mii de persoane au fost angajate în câmpul muncii de la începutul acestui an. Potrivit datelor oficiale ANOFM, dintre acestea, peste 5 mii sunt șomeri înregistrați, iar alți 500 au fost angajați pe perioade determinate de până la trei luni. Ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a declarat că această cifră reprezintă […] Articolul Peste 16 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Ana Groza, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini, Natalia Sturza, Director General al Grupului de Companii Felicia, și Ruxanda Lipcan, Director de Vânzări și Marketing la Fautor Winery, fac parte din generația de lideri care cred că parcursul european al Republicii Moldova este singura cale spre un viitor sigur și prosper. Reprezentantele mediului de afaceri […] Articolul Europa nu este doar o promisiune, ci realitatea pe care o trăim deja apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
ULTIMA ORĂ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, limitată timp de un an. Reacția Irinei Vlah # Realitatea.md
Activitatea Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe timp de un an. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Centru, emisă la cererea Ministerului Justiției. Irina Vlah a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel. „Decizia de a limita activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” este una vădit motivată […] Articolul ULTIMA ORĂ Activitatea partidului „Inima Moldovei”, limitată timp de un an. Reacția Irinei Vlah apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru „The Axios Show”, că este pregătit să demisioneze după încheierea războiului și că va cere organizarea de alegeri dacă se ajunge la un armistițiu. „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcția publică, a susținut el. Zelenski a mărturisit că […] Articolul Volodimir Zelenski a anunțat când și-ar putea încheia mandatul apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
„Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună”, viziunea femeilor lider din țară # Realitatea.md
Ludmila Andronic, Director Afaceri Corporative la Efes Moldova, Carmina Vicol, CEO Monicol și Prime Capital, și Carolina Bugaian, Președinta Asociației Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova, transmit un mesaj comun: integrarea europeană înseamnă oportunități, egalitate și stabilitate. Republica Moldova trăiește un moment decisiv al istoriei sale. Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană și deschiderea negocierilor […] Articolul „Viitorul european nu mai este un vis, ci o realitate pe care o construim împreună”, viziunea femeilor lider din țară apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a primit astăzi, 25 septembrie, 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158.000 de mii de dolari, din partea Guvernului Japoniei. Aceste echipamente moderne, destinate secțiilor și cabinetelor de transfuzie din întreaga țară, vor contribui semnificativ la îmbunătățirea proceselor de păstrare și stocare a produselor […] Articolul FOTO Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a fost dotat cu echipamente moderne apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, a trecut evaluarea de integritate # Realitatea.md
Victor Furtuna, procurorul-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost propus pentru promovare după ce a trecut cu succes evaluarea de integritate financiară și etică. Alături de el, a fost evaluat și procurorul Mihail Ivanov de la Procuratura Anticorupție. Comisia de evaluare a analizat declarațiile de avere și interese […] Articolul Procurorul-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtuna, a trecut evaluarea de integritate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Recean, după ce Plahotniuc a fost extrădat: Va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul # Realitatea.md
Vlad Plahotniuc va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul, consideră premierul Dorin Recean. În opinia șefului Guvernului, justiția trebuie să acționeze corect în raport cu toți cei care comit fărădelegi. „Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus […] Articolul Recean, după ce Plahotniuc a fost extrădat: Va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Republica Moldova a primit astăzi, 25 septembrie 2025, undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru a adera la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, semnată la 20 mai 1987. Potrivit instituției, decizia reprezintă un pas simbolic, dar strategic, în direcția integrării europene și vine ca o recunoaștere directă a eforturilor de reformă […] Articolul UE invită Republica Moldova să adere la Convenția pentru comerț facilitat apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, candidatul Partidului Nostru la funcția de deputat, în cadrul dezbaterilor electorale de la TVR Moldova. „Politica […] Articolul Alexandr Berlinschii: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță # Realitatea.md
Fotbalistul Vladislav Blănuță, în vârstă de 23 de ani, traversează cea mai grea perioadă a carierei. Transferat recent de Dinamo Kiev de la FCU Craiova, a provocat un scandal imens în Ucraina. Fanii echipei l-au acuzat că a distribuit materiale proruse pe rețelele sociale. Ucrainenii, în condițiile războiului cu rușii, îl acuză că a distribuit pe TikTok, în trecut, mai […] Articolul Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Un nou fals circulă pe canalele de Telegram, sub forma unor „citații” de chemare la instituțiile militare. Ministerul Apărării atenționează că aceste documente sunt fabricate și urmăresc să inducă ideea falsă că ar exista o pregătire de război. „Aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista […] Articolul Ministerul Apărării dezminte citațiile de chemare la instituții militare apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Doi foști lideri de filiale ai unui partid politic, condamnați la închisoare pentru finanțare ilegală # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul penal al președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai unui fost partid politic, acuzați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii de către un grup criminal organizat. Potrivit CNA, cei doi inculpați au fost condamnați la câte patru ani de […] Articolul Doi foști lideri de filiale ai unui partid politic, condamnați la închisoare pentru finanțare ilegală apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Un interviu de angajare vine la pachet cu emoții pentru oricine. Este un moment în care știm că suntem evaluați, iar asta activează toate mecanismele noastre de apărare. Emoțiile nu sunt un semn de slăbiciune, ci o reacție firească a corpului și a minții atunci când vrem să dăm ce avem mai bun. Diferența o […] Articolul Interviu cu Aurelian Ciocan: Cum te pregătești pentru interviul de angajare apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Robert F. Kennedy Jr., secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, a anunțat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive utilizate în două treimi dintre avorturi în SUA. Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a declarat că FDA va efectua o nouă revizuire a pilulelor abortive, despre care susținătorii drepturilor […] Articolul SUA anunță o nouă revizuire a pilulelor pentru avort apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Lucian Rogac, avocatul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, acuză Poliția de Frontieră că i-a îngreunat trecerea și l-a percheziționat fără a-i oferi explicații, după ce, în această dimineață, 25 septembrie, clientul său a fost extrădat în Republica Moldova. „Așa cum am anticipat, imediat cum am aterizat în Republica Moldova au început și abuzurile. Poliția de […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc acuză Poliția de Frontieră de abuzuri. Reacția instituției apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului # Realitatea.md
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare, […] Articolul Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Meteorologii anunță cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 27 – 28 septembrie 2025. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1…-2°C”, transmite SHS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Vin înghețurile în Moldova! Meteorologii anunță cod galben în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Avocatul lui Iurie Roșca a solicitat Curții Supreme de Justiție strămutarea procesului penal în care fostul politician este acuzat de trafic de influență, însă cererea a fost respinsă ca inadmisibilă. Decizia a fost pronunțată la 25 septembrie 2025 și este irevocabilă. Magistrații au constatat că cererea a fost depusă tardiv, cu doar câteva zile înainte […] Articolul Cererea de strămutare a procesului lui Iurie Roșca, respinsă de Curtea Supremă apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Declarații la RLIVE TV: Minoritățile etnice din Republica Moldova au multe de oferit familiei europene # Realitatea.md
Comunitățile etnice din Republica Moldova sunt gata să susțină procesul de integrare europeană a țării. Aceasta este poziția exprimată de reprezentanții minorităților ucraineană, azeră și romă, invitați la emisiunea „Consens Național” de la RLIVE TV. Potrivit lor, fiecare comunitate are ceva de oferit marii familii europene, prin tradițiile și valorile păstrate de-a lungul generațiilor. Roman […] Articolul Declarații la RLIVE TV: Minoritățile etnice din Republica Moldova au multe de oferit familiei europene apare prima dată în Realitatea.md.
