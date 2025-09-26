Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani înaintea unei ședințe de judecată în dosarul lui Plahotniuc

Alertă cu bombă a fost anunțată în această dimineața la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde urma să fie examinat un dosar în care este învinuit fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc Potrivit IPN, toate persoanele au fost evacuate din sediul judecătoriei. La fața locului au sosite serviciile specializate, care desfășoară verificări. Deocamdată nu a […] Articolul Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani înaintea unei ședințe de judecată în dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.

