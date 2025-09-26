O persoană a primit arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de corupere electorală. „A confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura că vor primi mijloace bănești prin „PSB Bank”

09:30

Vineri, 26 septembrie, este ultima zi în care candidații la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pot face agitație electorală. Aceasta este strict interzisă în ziua alegerilor şi cea precedentă lor, numită și „Ziua tăcerii”. Astfel, astăzi este ultima zi înainte de scrutinul de duminică când este permisă desfăşurarea și reflectarea activităţilor sau materialelor cu...