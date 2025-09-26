Profil de integritate: Valeriu Ianioglo. Ex-vice al Găgăuziei, fost membru PDM, acum candidat pe lista Blocului „Patriotic”
Ziarul de Garda, 26 septembrie 2025 11:00
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
11:00
O persoană a primit arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de corupere electorală. „A confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura că vor primi mijloace bănești prin „PSB Bank” # Ziarul de Garda
O persoană a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru racolarea persoanelor care să meargă la proteste, totodată, persoana a confirmat că în vederea racolării persoanelor, îi asigura pe aceștia că vor primi mijloace bănești, care urmau să le încaseze prin intermediul aplicației mobile „PSB Bank”, în cazul dacă alegătorii nu-și vor dea votul...
11:00
Profil de integritate: Valeriu Ianioglo. Ex-vice al Găgăuziei, fost membru PDM, acum candidat pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Acum 30 minute
10:50
Majoritatea sondajelor arată că în viitorul Parlament ar putea accede patru formațiuni politice: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în ultimii patru ani, Blocul „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și Blocul „Alternativa”, coordonat de Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Marc Tkaciuk...
10:50
Campania electorală e pe sfârșite și, pe ultima sută de metri, fiecare subiect electoral face niște bilanțuri: politicienii își numără voturile neprimite încă, alegătorii contabilizează promisiunile făcute de politicieni, constatând că sunt aceleași de cândva, dar nerespectate vreodată. Zile numărate mai sunt până la scrutin și e timp potrivit de tras cu ochiul prin strategiile...
Acum o oră
10:40
Irina Vlah, ex-bașcana UTA Găgăuzia și președinta partidului „Inima Moldovei”, a fost declarată persona non grata în alte două țări europene – Letonia și Estonia. Anterior, aceasta a fost interzisă în Canada, Lituania și Polonia. Ministerul Afacerilor Externe din Letonia a anunțat despre interdicție pe 25 septembrie. „În conformitate cu secțiunea 61, alineatul (2) din...
10:30
INFOGRAFIC/ Averea liderilor Partidului „Democrația Acasă”. Vicepreședintele Partidului raportează venituri de 480 de lei… lunar. Costiuc și-a cumpărat Mercedes în 2024 # Ziarul de Garda
Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” și-a cumpărat, în 2024, un Mercedes pentru care susține că a plătit 360 de mii de lei, adică mai mult de jumătate din veniturile declarate de familia sa anul trecut. Sergiu Stefanco, vicepreședintele Partidului a raportat pentru anul 2024 venituri de doar 480 de lei lunar. Deși e administrator...
10:20
Alertă cu bombă la Judecătoria Buiucani înaintea unei noi ședințe de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
La Judecătoria Buiucani a fost emisă o alertă cu bombă. Toate persoanele au fost evacuate, iar oamenii legii sunt la fața locului. La ora 10:00 era preconizată o nouă ședință de judecată, cu participarea lui Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, astăzi, 25 septembrie 2025. Acesta nu a mai fost văzut...
Acum 2 ore
10:10
Bloomberg: diplomații UE au avertizat Kremlinul că sunt gata să doboare avioanele rusești dacă acestea încalcă spațiul aerian al NATO # Ziarul de Garda
Diplomații europeni au avertizat Kremlinul că NATO este gata să răspundă „cu toată puterea” la încălcarea spațiului aerian al alianței — inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, scrie Bloomberg, potrivit Novaia Gazeta Europe. Săptămâna aceasta, la Moscova a avut loc o întâlnire între reprezentanții autorităților ruse, precum și ai Franței, Germaniei și Marii Britanii. Diplomații europeni...
10:00
Polițiștii sunt în alertă și caută o tânără de 20 de ani dispărută joi, 25 septembrie. Fata a plecat de la colegiul din Cahul, unde își face studiile și nu a mai revenit, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat. „Au fost constituite grupuri mixte de polițiști, voluntari și studenți de la Colegiul de...
09:50
Analiză: Boții comuniști de la miezul nopții. Comentarii false generate de conturi fictive # Ziarul de Garda
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la doar câteva zile de la scrutin, R. Moldova se confruntă cu o intensificare a campaniilor de dezinformare și manipulare digitală, se arată în analiza realizată de Funky Citizens, care prezintă „o operațiune coordonată de manipulare digitală desfășurată pe platforma Facebook în sprijinul Partidului Comunist din Republica Moldova,...
09:30
Vineri, 26 septembrie, este ultima zi în care candidații la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pot face agitație electorală. Aceasta este strict interzisă în ziua alegerilor şi cea precedentă lor, numită și „Ziua tăcerii”. Astfel, astăzi este ultima zi înainte de scrutinul de duminică când este permisă desfăşurarea și reflectarea activităţilor sau materialelor cu...
Acum 4 ore
09:00
Profil de integritate: Victor Pruteanu. Averea declarată, funcțiile publice și candidatura pe lista Blocului electoral Alternativa # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
09:00
Formațiunea „Partidul Nostru” este al 22-lea și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Cap de listă este președintele partidului, Renato Usatîi, figura principală a formațiunii, ceilalți membri având o vizibilitate publică redusă. Partidul nu a acces niciodată în Parlament, însă a obținut mai multe funcții de primari, majoritatea în nordul R. Moldova. Inclusiv...
08:50
LIVE TEXT/ Rusia a atacat Ucraina cu peste 150 de drone. Război în Ucraina, ziua 1311 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:42 În noaptea de 26 septembrie, Rusia a atacat Ucraina cu 154 de drone, aproximativ 80 dintre acestea fiind de tip Shahed, iar celelalte – de tip Gerbera și alte tipuri de drone. Atacul aerian a fost respins de Forțele de Apărare ale Ucrainei. Conform datelor preliminare, la ora 07.30, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat...
08:30
Autoritățile daneze au închis din nou spațiul aerian deasupra unui aeroport . „Au fost primite noi rapoarte despre drone” # Ziarul de Garda
Spațiul aerian deasupra aeroportului din orașul Aalborg, Danemarca, a fost închis din nou în noaptea de vineri, 26 septembrie, timp de o oră, din cauza unor drone neidentificate, scrie BBC cu referire la presa locală. „Am inspectat cu atenție zona și nu am găsit nimic”, a declarat ofițerul de serviciu al poliției din Jutlandul de...
Acum 12 ore
22:20
ISW/ Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din R. Moldova # Ziarul de Garda
Kremlinul stabilește condiții pentru a genera proteste posibil violente pentru a o înlătura de la putere pe președinta R. Moldova, Maia Sandu, în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Sondajele recente din Republica Moldova sugerează că Partidul Acțiunii și Solidarității (PAS), pro-occidental, care deține în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde majoritatea în următoarele...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Sumî, sub atac masiv din partea Federației Ruse. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:50 În timpul zilei, dronele inamice au lovit diverse părți ale centrului regional din Sumî. Lovituri au fost înregistrate pe teritoriul unei întreprinderi private, municipale și pe sectorul rezidențial, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. „În ciuda amenințării cu atacuri repetate, salvatorii au reușit să elimine toate sursele de incendiu. Teritoriile au fost supravegheate”,...
21:40
Operațiunea Matrioshka în Moldova: Falsuri cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și ministra de Externe Oana Țoiu, care acuză Chișinăul că ar încuraja pedofilia # Ziarul de Garda
În prag de alegeri parlamentare, pe X și TikTok au fost publicate zeci de clipuri în care R. Moldova este transformată într-un exportator major de arme ilegale pentru crima organizată din Germania, o țară care susține pedofilia sau care va da peste cap economia Uniunii Europene. Clipurile false, unele generate cu inteligența aerificială, au fost...
21:00
Profil de integritate: Viorel Babii. Fost președinte al raionului Fălești și ex-director general interimar al Întreprinderii de Stat „Red Nord Vest” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
20:50
LIVE TEXT/ Două persoane au fost ucise într-un atac cu drone rusești în regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:45 S-a confirmat că doi bărbați, în vârstă de 62 și 64 de ani, au fost uciși în regiunea Herson pe 22 septembrie, în urma unui atac cu drone rusești. Potrivit Ukrinform, această informație a fost furnizată de Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Militare Regionale Herson, prin intermediul Telegramului. „Încă doi locuitori ai regiunii Herson...
20:20
Donald Tusk avertizează că schimbarea retoricii lui Trump în privinţa Ucrainei ar fi o „iluzie” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat joi, 25 septembrie, în privinţa „iluziei” create de poziţia lui Donald Trump faţă de Ucraina, după ce preşedintele american a declarat, într-o schimbare surprinzătoare a retoricii, că el crede că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, relatează Reuters. Comentariile lui Trump din 23 septembrie au provocat...
19:50
Au fost modificate adresele unor secții de vot din localitățile din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și pentru a garanta siguranța alegătorilor și a funcționarilor electorali, dar și a întregului proces electoral, au fost modificate adresele unor secții de votare organizate pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, informează Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit CEC, decizia a...
19:30
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:00
DOC/ Decizia motivată a Curții de Apel Centru în dosarul lui Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Colegiul penal al Curții de Apel Centru consideră că pedeapsă aplicată fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, de patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis „este una corectă şi echitabilă, care va atinge scopul legii penale, va restabili echitatea socială, va corecta condamnatul şi va preveni săvârșirea de noi infracțiuni”,...
18:50
ULTIMĂ ORĂ/ Activitatea partidului „Inima Moldovei” a fost limitată la cererea Ministerului Justiției # Ziarul de Garda
Activitatea partidului „Inima Moldovei”, care face parte din blocul „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, a fost limitată la cererea Ministerului Justiției, potrivit deciziei Curții de Apel Centru, potrivit TV8. Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pentru 12 luni. Știrea se actualizează… Pe 19 septembrie 2025, MJ a...
18:30
La alegerile parlamentare din 28 septembrie participă în total 23 de concurenți electorali, însă potrivit sondajelor, doar 4 formațiuni au șanse reale de a accede în următorul parlament: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare în ultimii patru ani, Blocul „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, Partidul Nostru,...
18:30
SINTEZA ELECTORALĂ/ Interceptare Chicu-Plahotniuc, Vlah – exclusă? Casa lui Tarlev, ultimul sondaj – doar 3 partide în parlament? # Ziarul de Garda
Dacă mâine ar avea loc alegerile parlamentare, 28,6% dintre persoane decise ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate, 13,9% – pentru Blocul electoral al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, iar 5,1% dintre respondenți deciși ar vota în favoarea formațiunii „Partidul Nostru”, arată datele Barometrului Opiniei Publice, prezentat joi, 25 septembrie. 27,8% dintre persoanele chestionate...
18:20
Profil de integritate: Iurie Muntean. Trei mandate de deputat și venituri pentru doi ani de doar 4 mii de lei # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
18:10
Donație de echipamente frigorifice de 158 de mii de dolari pentru secțiile și cabinetele de transfuzie din R. Moldova # Ziarul de Garda
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui a beneficiat de o donație de 20 de congelatoare și 20 de frigidere medicale, în valoare de 158 de mii de dolari, anunță joi, 25 septembrie, Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat, aceste echipamente frigorifice moderne sunt destinate secțiilor și cabinetelor de transfuzie din întreaga țară și vor contribui esențial...
18:10
Procuratura vine cu precizări după extrădarea lui Plahotniuc: „A fost informat oficial despre acuzațiile ce i se aduc” # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție anunță că, pe 25 septembrie, urmare a extrădării cetățeanului Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă în R. Moldova, a fost reținut în baza mandatelor de arestare și escortat la Penitenciarul nr. 13. Ulterior, i-au fost aduse la cunoștință învinuirile formulate pe numele său, în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al R. Moldova....
17:50
Cu ceva timp în urmă, aveam o rudă în secția de reanimare. În reanimare nu stă nimeni în glumă, nu te duci acolo de ochi frumoși. În secția de reanimare ajungi într-o stare în care simți că se produce alegerea cea mare: rămâi sau pleci? În primele zile eram în șoc și în stres permanent:...
17:50
Uniunea Europeană a acuzat joi, 25 septembrie, faptul că R. Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, relatează AFP, citați de Agerpres. Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că Moscova se amestecă în procesul electoral din R. Moldova. „Nu este...
17:40
Procurorul-șef interimar al PCCOCS și un alt acuzator de stat, propuși pentru promovarea evaluării externe # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță joi, 25 septembrie, că a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a concluzionat că procurorii corespund criteriilor prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a...
17:30
Profil de integritate: Victor Topal. Declarații manipulatoare și bani oferiți cadou Irinei Vlah # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:20
Aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii # Ziarul de Garda
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din România a decis joi, 25 septembrie, că aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României vor fi doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO, iar cele civile la decizia ministrului, notează Biziday. Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat că decizia de doborâre...
17:20
VIDEO/ BSW TECH – compania din Moldova care dezvoltă soluții automotive pentru Volvo și are curajul să ducă inovația moldovenească pe piețele europene # Ziarul de Garda
În doar câțiva ani, o companie fondată la Chișinău a ajuns să dezvolte soluții software pentru industrii europene de top. Basarabia Software Technology, sau BSW TECH, este dovada că Republica Moldova are capacitatea de a deveni un hub regional de tehnologie și inovație. „Avem clienți din România și avem clienți din Germania. Deja ne cunosc...
17:10
Serviciul Vamal: R. Moldova este invitată să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri # Ziarul de Garda
Consiliul Uniunii Europene a comunicat astăzi, 25 septembrie 2025, decizia prin care R. Moldova este invitată să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri. Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va putea deveni parte la Convenție, prin depunerea Instrumentului de Aderare la Secretariatul General al Consiliului UE,...
17:00
Cincisprezece posturi TV, sancționate cu amendă pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Consiliului Audiovizualului (CA) a oferit amenzi totale de 70 000 lei și 6 avertizări publice, pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) și a legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare care vor avea loc duminică, 28 septembrie curent. Deciziile au fost luate în ședința autorității de reglementare din 25 septembrie. Sancțiunile au fost date pentru...
16:50
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski a spus că este gata să nu candideze pentru un al doilea mandat după obținerea păcii. „Scopul meu este să termin războiul”. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:34 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski nu va candida pentru un al doilea mandat după încheierea războiului lansat de Rusia, a declarat acesta într-un interviu, scrie Kyiv Independent. Sursa citată precizează că declarațiile lui Zelenski vin în contextul eforturilor de pace continue pentru a pune capăt războiului, deși Rusia refuză să accepte un armistițiu și...
16:50
Irina Vlah a primit interdicție de intrare în Polonia pentru o perioadă de cinci ani # Ziarul de Garda
Irina Vlah, președinta partidului „Inima Moldovei”, a fost interzisă în Polonia pentru o perioadă de cinci ani, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei, emis pe 25 septembrie. Decizia autorităților poloneze vine după măsurile similare luate împotriva Irinei Vlah de către Canada și Lituania. „Irinei Vlah, politiciană din R. Moldova care asistă Federația...
16:40
R. Moldova și Elveția au semnat un acordul pentru combaterea corupției și recuperarea bunurilor infracționale și pentru a „întări capacitatea de a identifica, confisca și recupera bunurile obținute ilegal” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției (MJ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi, 25 septembrie, Acordul pentru lansarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale”, prevăzut pentru următorii patru ani, se arată în comunicatul de presă emis de MJ. Acordul are ca obiectiv îmbunătățirea rezultatelor R. Moldova în lupta...
16:40
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski a spus că nu va candida pentru un al doilea mandat după obținerea păcii. „Scopul meu este să termin războiul”. Război în Ucraina, ziua 1310 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:34 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski nu va candida pentru un al doilea mandat după încheierea războiului lansat de Rusia, a declarat acesta într-un interviu, scrie Kyiv Independent. Sursa citată precizează că declarațiile lui Zelenski vin în contextul eforturilor de pace continue pentru a pune capăt războiului, deși Rusia refuză să accepte un armistițiu și...
16:40
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Președinții Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați joi, 25 septembrie, de Judecătoria Chișinău pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat, anunță Procuratura Anticorupție (PA). ZdG a constatat că președintele Oficiului Teritorial Dondușeni este Vadim Cucoș, consilier în...
16:20
Președinta R. Moldova a venit cu o primă postare, după ce joi, 25 septembrie, oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, căutat de mai bine de șase ani de autoritățile de la Chișinău, a fost extrădat în R. Moldova și condus la Penitenciarul numărul 13. Mesajul președintei a fost unul scurt. „Dacă nu renunți când e greu și...
16:00
Avertizare meteo: Cod galben de înghețuri pe tot teritoriul țării în următoarele zile. Minimele prognozate de meteorologi # Ziarul de Garda
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo cu privire la cod galben de înghețuri pe tot teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, intervalul de acțiune al codului galben este 27-28 septembrie. „În orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1…-2°C”, scrie SHS. La fel,...
16:00
VIDEO/ Plahotniuc a revenit… în cătușe. Cum a fost întâmpinat oligarhul la aeroport și la penitenciar. Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în R. Moldova, astăzi, 25 septembrie 2025. Acesta nu a mai fost văzut în R. Moldova din 2019, când a părăsit R. Moldova în mod clandestin, prin regiunea transnistreană, după ce a pierdut puterea. Filmul extrădării lui Plahotniuc 22 iulie 2025. Vladimir Plahotniuc a fost reținut de autoritățile Republicii Elene pe...
15:50
ULTIMA ORĂ/ Curtea de Apel Centru a redus pedeapsa aplicată fostului viceprim-ministru Iurie Roșca, condamnat de prima instanță la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență # Ziarul de Garda
Magistrații Curții de Apel Centru au menținut joi, 25 septembrie, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, privind condamnarea fostului viceprim-ministru în Guvernul Greceanîi, Iurie Roșca, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), instanța superioară a admis apelurile apărării doar în ceea ce privește reducerea duratei pedepsei, micșorând-o de la...
15:30
Partidul Uniunea Creștin-Socială din Moldova, pe scurt UCSM, se regăsește pe locul 21 în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. În fruntea listei se află Gabriel Călin și Vitalie Florea, ambii creatori de conținut pe rețelele de socializare și promotori ai narațiunilor rusești. ZdG vă spune mai multe despre activitatea acestora, dar...
15:20
În capitală a apărut o nouă rută de autobuz pe strada Varnița și strada Calea Moșilor, care este un proiect pilot, pentru o perioadă de două luni # Ziarul de Garda
Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță despre lansarea, cu titlu de proiect pilot, a rutei de autobuz nr. 50 “str. Henri Coandă – str. Varnita”. Proiectul pilot se desfășoară pe o perioadă de două luni și are următorul itinerar: Tur: str. Henri Coandă – Piața Dimitrie Cantemir – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Mihai...
15:10
CSJ a respins cererea de strămutare a examinării dosarului în care Iurie Roșca este acuzat de trafic de influență. Prima instanță l-a condamnat la 6 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de strămutare a judecării cauzei penale de învinuire a lui Iurie Roșca de la Curtea de Apel Centru la altă instanță egală în grad, depusă de avocatul Iulian Rusanovschi, în interesele lui Iuri Roșca. Astfel, astăzi, 25 septembrie, va avea loc ședința de pronunțare în dosarul penal în...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.