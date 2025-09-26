Petr Vlah, apel către alegători: Vă îndemn să participaţi activ la alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 şi să votaţi Partidul AUR!
Petr Vlah, candidat pe lista Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un apel către alegători în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile din 28 septembrie. Potrivit politicianului, acest scrutin are o importanţă crucială pentru Republica Moldova, deoarece stabilesc direcţia în care vor evolua lucrurile minimum în următorii patru ani. „Din păcate, în această campanie s-a făcut multă isterie, ceea ce a împiedicat alegătorii să analizeze atent soluţiile propuse de partide, blocuri electorale, candidaţii independenţi pentru gravele probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Eu, împreună cu colegii mei din Partidul politic AUR, nu am făcut isterie, ci am promovat soluţiile noastre pentru gravele probleme cu care se confruntă ţara: pentru criza demografică, pentru asigurarea unei autonomii locale reale, pentru restabilirea statului de drept, pentru reformarea justiţiei, pentru asigurarea unui climat investiţional atractiv etc. Personal, am promovat viziunile noastre atât în spaţiul informaţional, cât şi în cadrul întâlnirilor cu alegătorii. Făcând o campanie electorală curată, promovând soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara, noi ne-am demonstrat respectul faţă de alegători. Oamenii trebuie convinşi, dar nu speriaţi, manipulaţi, dezinformaţi. Această poziţie a mea şi a colegilor mei din Partidul politic AUR a fost apreciată de cetăţeni şi ei nu o dată au menţionat acest lucru în cadrul întâlnirilor avute”, precizează politicianul. Petr Vlah îndeamnă alegătorii să-și dea votul pentru AUR: „Stimaţi alegători! Dat fiind cele menţionate, vă îndemn să participaţi activ la alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 şi să votaţi Partidul politic AUR. Noi avem soluţii pentru problemele cu care se confruntă ţara şi cetăţenii şi le vom implementa în viitorul Parlament. Important este să credem cu toţii că putem avea o viaţă mai bună şi să acţionăm consecvent pentru realizarea acestui obiectiv. Aşa să ne-ajute Dumnezeu!”.
