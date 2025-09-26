Ultima zi de campanie electorală în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025: cei care vor încălca legea riscă sancțiuni

12:20

Fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, îndeamnă moldovenii să voteze, la alegerile parlamentare din 28 septembrie doar partidele sau blocurile electorale care au șanse reale să treacă pragul electoral. În același timp, Plahotniuc spune că niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS, pentru că voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui automat și ar putea ajuta indirect partidul de guvernare. Mesajul se conține într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Potrivit lui, pe 28 septembrie, Republica Moldova are șansa unei schimbări politice majore, iar guvernarea PAS nu mai merită votul oamenilor, scrie Telegraph.md.„Actuala guvernare a dezamăgit complet și a eșuat lamentabil. A sufocat pluralismul de idei, și-a subordonat instituțiile statului, a distrus economia și a pierdut încrederea oamenilor. Lucrurile nu mai pot continua așa. Este momentul pentru un Parlament nou, capabil să le redea cetățenilor libertatea, iar legea să fie puse din nou în capul mesei. Stimați cetățeni, vă chem, așadar, să mergeți la urne și să votați opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral. Este dreptul vostru să decideți pe cine să susțineți, însă trebuie să înțelegem importanța momentului. Sondajele arată limpede care sunt forțele politice de opoziție care pot accede în Parlament. Să fie clar: nu am nicio tangență cu aceste blocuri și partide, totuși, astăzi trebuie să fim cu mintea trează și să punem în față interesele țării. Voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui automat și ar putea ajuta indirect partidul de guvernare. Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”, a scris Plahotniuc.În același timp, Plahotniuc le-a transmis liderilor opoziției din R. Moldova că cetățenii așteaptă de la ei maturitate și coeziune, nu promovarea intereselor înguste de partid.„Veți avea majoritatea matematică, dar trebuie să demonstrați și putere politică – să formați rapid o coaliție, care să le redea oamenilor un stat care îi respectă. Dacă veți ceda intrigilor și promisiunilor disperate ale guvernării, veți trăda încrederea alegătorilor”, a adăugat Plahotniuc.Plahotniuc a avut un mesaj și pentru foștii colegi din Partidul Democrat. El a declarat că regretă că, din cauza metodelor dictatoriale ale guvernării PAS, fosta echipă Democrată n-a reușit să se unească într-o forță politică unică în această campanie.„Am un mesaj și pentru foștii colegi din echipa Partidului Democrat, astăzi risipiți în mai multe formațiuni: regret că din cauza metodelor dictatoriale ale guvernării PAS, fosta echipă Democrată n-a reușit să se unească într-o forță politică unică în această campanie electorală. În aceste condiții, pentru că nu e posibil să fie atins un rezultat de calificare în aceste alegeri, colegilor din echipa PDM, dar și liderilor partidelor fără șanse le spun: acum este nevoie de pragmatism și unitate ca să îndemnăm consolidat cetățenii la vot pentru partidele din opoziție cu șanse reale, pentru a opri abuzurile și a readuce instituțiile statului în slujba legii și a cetățenilor”, a scris Plahotniuc.La final, fostul lider PDM a reiterat faptul că vine acasă pentru a se disculpa în fața justiției moldovenești și pentru a se implica din nou în viața publică.„Stimați cetățeni, între timp, eu vă asigur că voi fi tot mai aproape de lumea care mă susține și mă așteaptă acasă.Revin pentru a mă disculpa de învinuirile care mi se aduc și pentru a mă implica în mod direct și activ în viața publică și pentru a relua proiectele sociale începute anterior, pentru ca Republica Moldova să fie un stat care protejează cetățenii și le garantează pacea, ordinea și bunăstarea. Pe 28 septembrie, fiecare vot contează! Schimbarea depinde de noi!”, a încheiat Plahotniuc.Ultimele sondaje de opinie arată că dintre forțele politice de opoziție, în Parlament au șanse reale să acceadă Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Blocul Patriotic.