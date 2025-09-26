Frații Dedeman dau o lovitură de proporții: Se extind și intră puternic pe piața din Republica Moldova

08:50

Durere și revoltă în satul Ocolina, din raionul Soroca, după crima care a zguduit întreaga comunitate. Familia lui Vasile Rotaru, bărbatul de 32 de ani care ar fi fost ucis în noaptea de 14 septembrie de doi tineri, susține că acesta a fost torturat cu cruzime și târât cu calul până în pădure, unde i s-a găsit cadavrul după două zile, acoperit cu frunze.