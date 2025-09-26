Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din Republica Moldova (Revista presei)
Radio Chisinau
,
26 septembrie 2025 09:30
Presa de la Chișinău scrie despre revenirea lui Vladimir Plahotniuc, după ce s-a ascuns șase ani de justiția din Republica Moldova. De data aceasta, fostul oligarh nu a mai intrat discret în țară sau cu avion privat, ci în contextul a șase dosare penale pe numele său, care includ acuzații grave precum: escrocherie, spălare de bani, crearea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită și corupție. De asemenea, presa se întreabă „Cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?”. Într-un comentariu pentru Veridica.md, jurnalista Paula Erizanu analizează influența finanțării obscure asupra scenei politice din Republica Moldova. Erizanu se întreabă ce partide ar mai supraviețui dacă am avea transparență reală în finanțarea campaniilor și dacă justiția ar funcționa eficient. Totodată, persistă întrebarea „De ce persoane sancționate internațional, investigate jurnalistic și conectate clar la bani ilegali mai au acces la alegeri?”.
09:30
09:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 72 de bani.
09:00
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu.
08:40
Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din sud-vestul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au spus autoritățile ruse, citate de Kyiv Independent.
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 26 septembrie, cer variabil și fără precipitații. Noaptea și dimineața, local, se vor semnala înghețuri cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius.
08:05
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale”, „dictatură sub masca democrației” – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic decât cu o analiză de intelligence.
21:15
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
20:55
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a Procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a concluzionat că procurorii corespund criteriilor prevăzute de lege și au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
20:35
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi, 25 septembrie, sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai fostului Partid Politic „Șor”, fiind acuzați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat.
20:10
Cele cinci universități publice din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – și-au exprimat joi sprijinul pentru participarea activă a studenților originari din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:50
Ministerul Justiției și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi Acordul privind implementarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, comunică MOLDPRES.
19:30
Procurorii i-au adus la cunoștință lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile care i se aduc în patru cauze penale aflate la etapa de urmărire penală, în urma extrădării sale în Republica Moldova.
19:10
Curtea de Apel Centru a decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei” pe un termen de 12 luni, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției pe 19 septembrie, relatează Ziarul de Gardă, cu referire TV8.
18:50
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, relatează AFP, citată de AGERPRES.
18:35
Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea a patru secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Hotărârea a fost luată în urma unor sesizări din partea Inspectoratului General al Poliției și Serviciului de Informații și Securitate, care au semnalat riscuri de securitate, inclusiv posibile alerte cu bombă și alte provocări, transmite IPN.
18:15
Pe canalele de Telegram circulă un nou false despre așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Potrivit Ministerului Apărării, aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război.
17:55
Autoritățile de la Varșovia au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Poloniei pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul polonez de Externe a explicat decizia de interdicție prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei” cu Federația Rusă. Irina Vlah nu a comentat deocamdată decizia Poloniei, transmite IPN.
17:30
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi, 25 septembrie 2025, decizia de a invita Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.
17:15
Premierul Dorin Recean a reacționat după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a trsnmis șeful executivului pe Facebook.
16:50
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat deciziile luate în ședința de joi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în privința legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aerian al României. În aceste cazuri, comandantul operațiunii are decizia finală, iar în cazul aeronavelor civile care încalcă spațiul național decizia revine ministrului Apărării.
16:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a transmis șefa statului.
16:15
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:55
Serviciul Hidrometeorlogic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Aerta este valabilă de sâmbătă, 27 septembrie până duminică, 28 septembrie.
15:40
Decizia autorităților moldovene de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral, a declarat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău. El a subliniat că Republica Moldova nu are „nicio garanție” că persoanele respective sunt cu adevărat observatori legitimi și admite că acestea ar putea veni cu scopuri de destabilizare a scrutinului.
15:20
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.
15:10
Pe 28 septembrie, Rep. Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin considerat decisiv pentru direcția țării. Radio Chișinău a întrebat cetățenii dacă vor merge la vot în această zi și dacă văd viitorul țării în Uniunea Europeană.
14:40
Un bărbat de 47 de ani din Bălți, activist al organizației criminale „Șor”, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:25
Președinta Maia Sandu a declarat că reținerea și arestarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă „cel mai important test” pentru justiția moldovenească, subliniind că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. Declarațiile au fost făcute de șefa statului în cadrul emisiunii „Interviuri fără protocol”, moderată de Dorin Galben, transmite MOLDPRES.
14:00
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova din Grecia unde a fost reținut în urmă cu două luni. Extrădarea oligarhului, vizat în mai multe dosare penale, inclusiv „Furtul miliardului”, nu garantează un proces echitabil, care depinde de rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține analistul Andrei Curăraru. În același timp, avocatul fostului lider al partidului democrat, Lucian Rogac, a declarat că procesul de extrădare este „un spectacol politic” în pragul alegerilor parlamentare, transmite Radio Chișinău.
13:40
Curtea de Apel Centru urmează să examineze solicitarea Ministerului Justiției cu privire la limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, pentru un termen de 12 luni.
13:30
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT Chișinău) a fost lansată oficial astăzi, la Chișinău, evenimentul debutând cu Ziua Europeană a Limbilor. Festivalul, organizat în perioada 25 – 28 septembrie 2025 reunește scriitori, traducători, editori și critici literari din 11 țări, transmite Radio Chișinău.
13:10
Bulgaria va rezilia, în anul viitor, acordul privind tranzitul de gaz rusesc, și îl va exclude de pe piața sa energetică. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul bulgar, Rosen Jeleazkov, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmite IPN.
12:55
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 septembrie.
12:15
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliția, scrie AFP, transmite News.ro.
12:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dezminte declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc cu 5, 8 sau 10 lei. Oficialul a subliniat că „gaz cu 5 lei nu există”, menționând că cei care fac asemena promisiuni „sau nu pricep nimic în livrarea gazului sau mint intenționat”.
11:40
Cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului, între care noile producții de regizori cunoscuți precum Tudor Giurgiu și Igor Cobileanski, dar și propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediția 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, care va avea loc între 16 și 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:25
Guvernul a aprobat un regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului. Instrumentul va proteja mai eficient interesele producătorilor autohtoni, va preveni pierderile economice generate de blocaje comerciale și va asigura condiții mai sigure pentru exportul produselor moldovenești către Uniunea Europeană
11:10
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara în vestul Venezuelei, potrivit institutului american de geofizică USGS și a fost resimțit la Caracas, fără să facă „pagube majore”, potrivit ministrului venezuelean de Interne Diosdado Cabello, relatează AFP, citată de News.ro.
10:55
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău la ora 9.30 cu o cursă obișnuită de avion de la Atena.
10:50
10:30
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care este vizat secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”. Acesta este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
10:10
Poliția de Frontieră atenționează că, la această oră, în PTF „Otaci” se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, aglomerată fiind direcția intrare în Republica Moldova.
09:55
Dacă alegerile parlamentare din Republica Moldova ar avea loc mâine, Partidul Acțiune și Solidaritate ar ocupa cele mai multe fotolii în Parlamentul Republicii Moldova. Datele reies din Barometrul Opiniei Publice, prezentat astăzi de Institutul Politici Publice.
09:40
Urmăriți live extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova pe site-ul Radio Chișinău.
09:35
09:20
Jurnaliștii scriu despre înregistrările audio scurse în mediul online a unei discuții dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov, confirmând autenticitatea acestora, dar și a unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc. Presa de la Chișinău se referă și la alegerile parlamentare de duminică - „un scrutin vital pentru viitorul Republicii Moldova”.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 25 septembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 62 de bani pentru euro și de 16 lei și 70 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES.
08:40
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un îndemn cetățenilor Republicii Moldova din România, printr-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, să voteze în alegerile parlamentare de duminică la una din cele 23 de secții de vot deschise în dreapta Prutului.
08:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 25 septembrie, temperaturi în scădere și ploi slabe, cu temperaturi de până la 19+ grade Celsius.