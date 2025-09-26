La Ungheni va fi construită o piață agroalimentară modernă

14:00

Toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să plece din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, se pot programa în rândul electronic începând cu 22 septembrie curent. Astfel, transportatorii vor putea selecta din timp ora dorită pentru traversare, iar cu 30 de minute înainte de intervalul […]