„Inima Moldovei” pe punctul de a se retrage din alegeri
Logos-Press, 26 septembrie 2025 09:15
Curtea de Apel Chișinău a satisfăcut cererea Ministerului Justiției și a restricționat pentru 12 luni activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei” al fostului bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, – informează Logos Press.
• • •
Acum 30 minute
09:15
Acum 2 ore
08:15
Orientările practice privind aplicarea standardelor internaționale pentru bunurile imobile continuă să fie discutate în mod activ în comunitatea profesională. Agenția pentru Geodezie, Cartografie și Cadastru a organizat dezbateri publice cu privire la secțiunile „Orientări privind evaluarea: Evaluarea pentru garantarea împrumuturilor” și „Codul-cadru de etică pentru evaluatori”.
Acum 24 ore
19:15
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Leonid Olejnichenko, a anunțat salariul noului antrenor principal al echipei naționale a Moldovei, Lilian Popescu, și cuantumul primelor plătite jucătorilor în caz de victorie sau egal, informează Logos Press.
18:45
La 24 septembrie, Sala cu Orgă a găzduit inaugurarea primei colecții din Moldova de instrumente cu coarde realizate de maestrul Cesare Cipriani în tradiția maeștrilor școlii cremoneze Amati, Stradivarius, Guarneri – informează Logos Press.
18:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi responsabil de identificarea și monitorizarea principalelor obstacole în calea comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, informează Logos Press.
17:45
Arhitecți, urbaniști, ingineri, oficiali și experți internaționali au participat la platforma de dialog „Arhitectura viitorului educației – soluții pentru rețeaua de școli model”, informează Logos Press.
17:00
În acest an, Moldova, ca și alte țări din regiunea Mării Negre, va avea o recoltă mare de cartofi. Cu toate acestea, prețurile la cartofi au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, iar perspectivele pentru agricultori nu sunt îmbucurătoare, relatează Logos Press.
16:15
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a înrăutățit din nou prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2025, de această dată la 1,5 la sută. Acest lucru este reflectat în Prospectele Economice Regionale actualizate”, a relatat Logos Press.
15:15
Președintele american Donald Trump nu și-a schimbat politica în ultima sa declarație privind Ucraina, în care a permis revenirea acesteia la fostele sale frontiere.
14:30
Potrivit rapoartelor guvernamentale, banii partenerilor pentru proiectele de investiții nu sunt utilizați integral, în ciuda unor progrese în executarea investițiilor de capital, a raportat Logos Press.
13:45
Turismul medical aduce până la 200 de milioane de euro pe an economiei moldovenești, inclusiv industriilor conexe: transport, cazare, catering și turism de reabilitare”, relatează Logos Press.
12:30
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova și unul dintre cei mai influenți oligarhi ai țării, a fost extrădat din Grecia în Moldova astăzi, 25 septembrie, informează Logos Press.
12:15
Primele înghețuri din septembrie, care sunt prognozate deja în zilele următoare, vor crește riscurile de pierderi cantitative și calitative ale unor culturi, informează Logos Press.
11:15
Miercuri, 24 septembrie, a fost publicată o nouă versiune a Legii cetățeniei – informează Logos Press.
10:15
Guvernul lansează un instrument financiar precum Fondul de fonduri pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și pentru a atrage investiții private, a raportat Logos Press.
Ieri
09:15
Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional „AKIS Agricultural Knowledge and Innovation System” și regulamentul privind resursa informațională relevantă, a raportat Logos Press.
08:15
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transferate beneficiarilor pe baza unui nou mecanism simplificat care elimină birocrația și asigură accesul rapid la investiții pentru persoanele fizice, persoanele juridice și asociațiile de proprietari, a informat Logos Press.
24 septembrie 2025
19:15
Para-judoiștii moldoveni Ion Basoc și Oleg Krețul au evoluat cu succes la Campionatul European de Para Judo printre sportivii cu deficiențe de vedere (IBSA), care s-a încheiat la Tbilisi (Georgia), – informează Logos Press.
18:15
Moldova a lansat un proiect de consolidare a capacității instituționale a MAEIE sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru a consolida securitatea cibernetică și a moderniza infrastructura sa de gestionare a crizelor până în 2028, informează Logos Press.
17:15
Problema subevaluării activelor, acțiunilor și a altor forme de participare la capital în țară, raportată de autoritățile publice centrale, a devenit cronică, generând proastă administrare și încălcare a legii, a raportat Logos Press.
16:15
Andrian Munteanu a fost numit director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru un mandat de 5 ani, începând cu 24 septembrie, informează Logos Press.
15:15
La recentul Moldova Business Week au participat potențiali investitori, mari oameni de afaceri, reprezentanți ai structurilor internaționale și ai misiunilor diplomatice din peste 40 de țări, informează Logos Press.
14:15
Bugetul de stat alocă 535.750 lei pentru acordarea burselor prezidențiale celor mai merituoși studenți și elevi din instituțiile de învățământ superior și profesional pentru anul universitar 2025-2026, informează Logos Press.
13:15
Comunitatea științifică din Moldova se oferă să beneficieze de finanțare europeană în cadrul proiectului „Empowering Research, Expanding Horizons” (M-HERO) cu un buget de 943,750 euro, – informează Logos Press.
12:15
Vor fi introduse dispoziții în legislația muncii pentru a reglementa expunerea lucrătorilor la substanțe chimice și la alți factori nocivi, inclusiv expunerea la monitoarele de calculator, a informat Logos Press.
11:15
Pentru prima dată de la modificarea legislației, au fost emise amenzi pentru neutilizarea autorizațiilor de racordare la rețeaua electrică a centralelor electrice cu o putere instalată mai mare de 200 kW, emise sau prelungite până la 27 martie 2025, dar neutilizate până la data expirării, a informat Logos Press.
10:15
Rata la creditele bancare pentru microîntreprinderile și întreprinderile agricole mici care implementează proiecte investiționale cu componentă de grant în cadrul programului IFAD în Moldova a fost redusă la 10,10% de la nivelul anterior de 10,36%, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Moldova a primit cote suplimentare de permise pentru transportul rutier internațional în 2025, ceea ce deschide mai multe oportunități pentru operatorii de transport pe piețele externe, a raportat Logos Press.
08:15
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE este pregătită să aloce 200 de milioane de euro pentru mesele școlare ale elevilor ucraineni, a informat Logos Press.
23 septembrie 2025
19:15
Atacantul francez al echipei PSG, Ousmane Dembele, a primit Balonul de Aur în cadrul prestigioasei ceremonii de decernare care a avut loc cu o zi înainte la teatrul Châtelet din Paris – informează Logos Press.
18:15
Criptomonedele au devenit parte a economiei moderne, iar Moldova trebuie să implementeze și să reglementeze noile tehnologii, inclusiv monedele stabile, pentru a facilita tranzacțiile comerciale și a atrage capital, a raportat Logos Press.
17:15
Cererea și oferta de valută, susținute de remitențele din străinătate, au rămas echilibrate în luna august, iar Banca Națională nu a intervenit pe piața valutară internă, informează Logos Press.
16:15
La 22 septembrie s-a încheiat procesul bilateral de screening RM-UE, în cadrul căruia, timp de 15 luni, au fost analizate peste 100 de mii de pagini de acte normative și legislative ale Republicii Moldova pentru a verifica conformitatea cu legislația europeană, – relatează Logos-Press.
15:15
Noi cote pentru exporturile către UE vor fi disponibile de la începutul lunii octombrie # Logos-Press
Cotele extinse pentru livrările de fructe moldovenești către Uniunea Europeană, aprobate în cadrul procesului de modificare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător DCFTA, urmează să fie deschise la 4 octombrie anul curent, informează Logos Press.
14:15
Licitația dreptului de arendă a terenurilor agricole aflate în proprietatea publică a statului a adus la bugetul de stat aproape 3,2 milioane de lei, informează Logos Press.
13:15
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce – potrivit Logos Press.
12:15
Într-o perioadă de migrație în masă a tinerilor pentru a studia și a lucra în străinătate, sectorul IT din Moldova devine un centru de atracție pentru forța de muncă locală, oferind salarii competitive, oportunități de carieră și o infrastructură fiscală atractivă, relatează Logos Press.
11:15
Oferta de valută pe piața cash depășește cererea, rămânând una dintre principalele surse de venit și modalități de economisire pentru cetățeni, potrivit Logos Press.
10:15
Consiliul de soluționare a litigiilor din cadrul Serviciului Vamal va avea acum șase reprezentanți ai asociațiilor de afaceri în loc de trei, a raportat Logos Press.
09:15
Peste 18 milioane de lei au fost aprobate săptămâna trecută de Agenția de Intervenții și Plăți AIPA pentru plata cererilor de subvenții ale fermierilor, informează Logos Press.
08:15
A fost anunțată o licitație pentru achiziționarea de medicamente în valoare de 5,5 milioane de lei # Logos-Press
Centrul pentru Achiziții Centralizate de Stat în Sănătate a anunțat achiziționarea de medicamente necesare unităților sanitare de stat și organizațiilor bugetare furnizoare de servicii medicale și sociale, cu o valoare estimată de 5.561.100,34 lei fără TVA, informează Logos Press.
22 septembrie 2025
19:15
Luptătorul greco-roman Vitaly Eremenco a câștigat finala mică a competiției în categoria de greutate până la 63 kg la Campionatul Mondial Olimpic de Lupte, care s-a încheiat la Zagreb (Croația), și a obținut a doua medalie a echipei naționale a Moldovei la turneu, – informează Logos Press.
18:15
Comisia Europeană a relansat dezbaterea în cadrul Uniunii Europene cu privire la necesitatea de „a renunța la lanțurile unanimității” și de a trece la un mecanism de majoritate calificată atunci când se abordează probleme importante și urgente, informează Logos Press.
17:15
Programele electorale ale partidelor politice care candidează la alegerile parlamentare din 2025 sunt pline de promisiuni populiste cu o probabilitate scăzută de punere în aplicare și fără o acoperire financiară clară”, a raportat Logos Press.
16:15
La cinci ani de la tragicul incendiu care a distrus clădirea Filarmonicii Naționale cu numele Serghei Lunkevici, Ministerul Culturii nu își pierde speranța de a restabili acest simbol al culturii moldovenești, relatează Logos Press.
15:15
Sfârșitul războiului din Ucraina poate da economiei Moldovei un nou impuls pentru dezvoltare, atât în ceea ce privește participarea directă la reconstrucția țării vecine, cât și prin transferul multor procese de afaceri și facilități de producție ale companiilor străine aici, relatează Logos Press.
14:15
Reforma achizițiilor publice în Moldova a primit un nou impuls odată cu aprobarea a 24 de formulare electronice pentru achizițiile publice, adaptate la cerințele UE, informează Logos Press.
13:15
Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din România, își extinde operațiunile în Moldova prin „investiții strategice care vor crea locuri de muncă și vor consolida climatul de afaceri regional”, a anunțat Logos Press.
12:15
Cererea de împrumuturi de la băncile comerciale a frânat creșterea sa de trei luni în august, judecând după volumul de împrumuturi nou acordate gospodăriilor și întreprinderilor, a raportat Logos Press.
11:15
Rapoartele suplimentare privind impozitul unic pentru rezidenții parcurilor de tehnologie a informației (IUPT24 și IUPT25) sunt introduse ca urmare a modificărilor legislației fiscale și pentru a consolida disciplina financiară, – informează Logos Press.
