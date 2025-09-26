Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 26 septembrie
Radio Chisinau, 26 septembrie 2025 09:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 72 de bani.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
09:30
Rusia ar putea planifica proteste violente după alegerile parlamentare din Republica Moldova (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre revenirea lui Vladimir Plahotniuc, după ce s-a ascuns șase ani de justiția din Republica Moldova. De data aceasta, fostul oligarh nu a mai intrat discret în țară sau cu avion privat, ci în contextul a șase dosare penale pe numele său, care includ acuzații grave precum: escrocherie, spălare de bani, crearea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită și corupție. De asemenea, presa se întreabă „Cum ar arăta politica moldovenească fără bani murdari?”. Într-un comentariu pentru Veridica.md, jurnalista Paula Erizanu analizează influența finanțării obscure asupra scenei politice din Republica Moldova. Erizanu se întreabă ce partide ar mai supraviețui dacă am avea transparență reală în finanțarea campaniilor și dacă justiția ar funcționa eficient. Totodată, persistă întrebarea „De ce persoane sancționate internațional, investigate jurnalistic și conectate clar la bani ilegali mai au acces la alegeri?”.
Acum 30 minute
09:15
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 26 septembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 64 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 72 de bani.
Acum o oră
09:00
MAE de la București acuză o campanie de manipulare în contextul alegerilor din Republica Moldova, după ce un deepfake cu Oana Țoiu s-a viralizat pe internet # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că circulă pe rețelele de socializare un material cu declarații legate de Republica Moldova atribuite fals ministrei Oana Țoiu.
Acum 2 ore
08:40
Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din sud-vestul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au spus autoritățile ruse, citate de Kyiv Independent.
08:20
METEO | Vreme rece și fără precipitații. Ce temperaturi ne așteaptă astăzi, 26 septembrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 26 septembrie, cer variabil și fără precipitații. Noaptea și dimineața, local, se vor semnala înghețuri cu intensitatea de -1..-2 grade Celsius.
08:05
Republica Moldova între fantasmele Kremlinului și destinul european. Op-Ed de Corneliu Bjola # Radio Chisinau
Pe 23 septembrie, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a publicat un comunicat alarmist: Bruxelles ar complota pentru falsificarea alegerilor, NATO și-ar concentra trupele la graniță, iar Transnistria ar fi scena unor provocări armate. Textul abundă în contradicții semantice – „regimuri totalitar-liberale”, „dictatură sub masca democrației” – și seamănă mai degrabă cu un pamflet propagandistic decât cu o analiză de intelligence.
Acum 12 ore
21:15
ELECTORALA 2025 | Stickere „Am VOTAT” pentru alegătorii care participă la scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, și la alegerile parlamentare din 28 septembrie, alegătorii care se vor prezenta la urnele de vot vor avea parte de o experiență electorală însoțită de un simbol aparte al implicării civice: stickerele personalizate cu mesajul „Am VOTAT”.
20:55
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității financiare și etice a Procurorului-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, și a procurorului Mihail Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție. Comisia a concluzionat că procurorii corespund criteriilor prevăzute de lege și au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.
Acum 24 ore
20:35
Doi lideri teritoriali ai fostului Partid „Șor”, condamnați la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Chisinau
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi, 25 septembrie, sentința în cazul președinților Oficiilor Teritoriale Dondușeni și Fălești ai fostului Partid Politic „Șor”, fiind acuzați de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat.
20:10
Universitățile din Iași îi încurajează pe studenții basarabeni să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie # Radio Chisinau
Cele cinci universități publice din Iași – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” – și-au exprimat joi sprijinul pentru participarea activă a studenților originari din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
19:50
Elveția va acorda Republicii Moldova sprijin în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Justiției și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi Acordul privind implementarea primei faze a Proiectului „Sprijinirea Republicii Moldova în confiscarea și recuperarea bunurilor infracționale (CRESTA)”, comunică MOLDPRES.
19:30
Plahotniuc, oficial pus sub acuzare în patru dosare penale după extrădarea în Republica Moldova # Radio Chisinau
Procurorii i-au adus la cunoștință lui Vladimir Plahotniuc acuzațiile care i se aduc în patru cauze penale aflate la etapa de urmărire penală, în urma extrădării sale în Republica Moldova.
19:10
ELECTORALA 2025 | Activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, limitată timp de 12 luni # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a decis limitarea activității partidului „Inima Moldovei” pe un termen de 12 luni, în urma unei cereri depuse de Ministerul Justiției pe 19 septembrie, relatează Ziarul de Gardă, cu referire TV8.
18:50
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, relatează AFP, citată de AGERPRES.
18:35
ELECTORALA 2025 | Patru secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană vor fi reamplasate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală a decis reamplasarea a patru secții de votare destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Hotărârea a fost luată în urma unor sesizări din partea Inspectoratului General al Poliției și Serviciului de Informații și Securitate, care au semnalat riscuri de securitate, inclusiv posibile alerte cu bombă și alte provocări, transmite IPN.
18:15
Ministerul Apărării dezminte un nou fals: Autoritățile nu au transmis niciun fel de citații de chemare în instituțiile militare # Radio Chisinau
Pe canalele de Telegram circulă un nou false despre așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Potrivit Ministerului Apărării, aceste documente sunt false și fac parte dintr-o nouă tentativă de a răspândi minciuna că ar exista o pregătire de război.
17:55
Autoritățile de la Varșovia au interzis accesul Irinei Vlah pe teritoriul Poloniei pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul polonez de Externe a explicat decizia de interdicție prin legăturile președintei Partidului „Inima Moldovei” cu Federația Rusă. Irina Vlah nu a comentat deocamdată decizia Poloniei, transmite IPN.
17:30
Republica Moldova, invitată să adere la Convenția UE privind simplificarea comerțului cu mărfuri # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi, 25 septembrie 2025, decizia de a invita Republica Moldova să adere la Convenția din 20 mai 1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri.
17:15
Mesajul lui Dorin Recean, după extrădarea lui Plahotniuc: „Infractorii nu mai controlează Republica Moldova” # Radio Chisinau
Premierul Dorin Recean a reacționat după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”, a trsnmis șeful executivului pe Facebook.
16:50
Cine dă ordinul pentru doborârea dronelor care încalcă spațiul aerian al României. Anunțul ministrului Apărării, după ședința CSAT # Radio Chisinau
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat deciziile luate în ședința de joi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) în privința legislației privind doborârea dronelor și avioanelor militare cu pilot care încalcă spațiul aerian al României. În aceste cazuri, comandantul operațiunii are decizia finală, iar în cazul aeronavelor civile care încalcă spațiul național decizia revine ministrului Apărării.
16:40
Președinta Maia Sandu, după extrădarea lui Plahotniuc: „Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova. „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte – până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției”, a transmis șefa statului.
16:15
Iurie Roșca, condamnat la patru ani de închisoare pentru trafic de influență. Fostul vicepreședinte al Parlamentului a fugit din R. Moldova # Radio Chisinau
Fostul vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, Iurie Roșca, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie de către Curtea de Apel Centru, care a menținut în mare parte sentința emisă anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
15:55
Serviciul Hidrometeorlogic de Stat a emis cod galben de înghețuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Aerta este valabilă de sâmbătă, 27 septembrie până duminică, 28 septembrie.
15:40
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Decizia autorităților de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral (Audio) # Radio Chisinau
Decizia autorităților moldovene de a nu acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie este „pe deplin justificată” și urmărește protejarea integrității procesului electoral, a declarat analistul Ion Tăbârță în cadrul emisiunii „Ora de Vârf” de la Radio Chișinău. El a subliniat că Republica Moldova nu are „nicio garanție” că persoanele respective sunt cu adevărat observatori legitimi și admite că acestea ar putea veni cu scopuri de destabilizare a scrutinului.
15:20
Ucraina susține că a distrus două avioane rusești An-26 și două stații radar în Crimeea. Imagini cu operațiunea (VIDEO) # Radio Chisinau
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a anunțat, joi, că a distrus două avioane de transport rusești An-26 și două stații radar într-un atac cu drone în Crimeea ocupată și a publicat imagini cu operațiunea, relatează Kyiv Independent.
15:10
VOX Radio Chișinău | Ce spun cetățenii despre alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Ziua alegerilor este foarte importantă, pentru R. Moldova și pentru Europa” (VIDEO) # Radio Chisinau
Pe 28 septembrie, Rep. Moldova își alege noul Parlament, într-un scrutin considerat decisiv pentru direcția țării. Radio Chișinău a întrebat cetățenii dacă vor merge la vot în această zi și dacă văd viitorul țării în Uniunea Europeană.
14:40
Un bărbat de 47 de ani din Bălți, activist al organizației criminale „Șor”, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:25
Maia Sandu: „Arestarea lui Vladimir Plahotniuc este cel mai important test pentru justiția din Republica Moldova” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a declarat că reținerea și arestarea lui Vladimir Plahotniuc reprezintă „cel mai important test” pentru justiția moldovenească, subliniind că sistemul urmează să demonstreze dacă rezistă sau nu tentativelor de corupere. Declarațiile au fost făcute de șefa statului în cadrul emisiunii „Interviuri fără protocol”, moderată de Dorin Galben, transmite MOLDPRES.
14:00
Andrei Curăraru, despre extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: „Este o victorie intermediară. Judecarea oligarhului depinde foarte mult de rezultatele alegerilor parlamentare” # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova din Grecia unde a fost reținut în urmă cu două luni. Extrădarea oligarhului, vizat în mai multe dosare penale, inclusiv „Furtul miliardului”, nu garantează un proces echitabil, care depinde de rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, susține analistul Andrei Curăraru. În același timp, avocatul fostului lider al partidului democrat, Lucian Rogac, a declarat că procesul de extrădare este „un spectacol politic” în pragul alegerilor parlamentare, transmite Radio Chișinău.
13:40
CC nu a admis sesizarea Partidului „Inima Moldovei”. Curtea de Apel Centru va relua examinarea cererii privind limitarea activității formațiunii politice # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru urmează să examineze solicitarea Ministerului Justiției cu privire la limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral Patriotic, pentru un termen de 12 luni.
13:30
FILIT Chișinău a debutat de Ziua Limbilor Europene. Cristian-Leon Țurcanu: „În ultimii ani, Republica Moldova s-a deschis spre Europa, iar Europa s-a deschis spre Republica Moldova” # Radio Chisinau
Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere (FILIT Chișinău) a fost lansată oficial astăzi, la Chișinău, evenimentul debutând cu Ziua Europeană a Limbilor. Festivalul, organizat în perioada 25 – 28 septembrie 2025 reunește scriitori, traducători, editori și critici literari din 11 țări, transmite Radio Chișinău.
13:10
Bulgaria va rezilia, în anul viitor, acordul privind tranzitul de gaz rusesc, și îl va exclude de pe piața sa energetică. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul bulgar, Rosen Jeleazkov, în marja celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite, transmite IPN.
12:55
Percheziții la Glodeni și Dondușeni, într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șapte persoane sunt vizate de oamenii legii # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 septembrie.
12:15
Drone de origine necunoscută au fost identificate în noaptea de miercuri spre joi deasupra a patru aeroporturi daneze, provocând închiderea unuia dintre ele timp de câteva ore, a indicat poliția, scrie AFP, transmite News.ro.
12:00
VIDEO | Dorin Junghietu dezminte declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc cu 5 lei: „Ei sau nu pricep nimic în livrarea gazului sau mint intenționat” # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, dezminte declarațiile unor concurenți electorali care promit gaz rusesc cu 5, 8 sau 10 lei. Oficialul a subliniat că „gaz cu 5 lei nu există”, menționând că cei care fac asemena promisiuni „sau nu pricep nimic în livrarea gazului sau mint intenționat”.
11:40
Zilele Filmului Românesc revin la Chișinău. Vor fi difuzate, în premieră, 5 dintre cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv propunerea României la Premiile Oscar (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Cinci dintre cele mai așteptate filme ale anului, între care noile producții de regizori cunoscuți precum Tudor Giurgiu și Igor Cobileanski, dar și propunerea României la Premiile Oscar, se vor vedea în premieră în Republica Moldova la ediția 11 a Zilelor Filmului Românesc la Chișinău, care va avea loc între 16 și 19 octombrie la Cinematograful Cineplex-Loteanu.
11:25
Autoritățile de la Chișinău au aprobat un mecanism de protejare a comerțului cu Uniunea Europeană # Radio Chisinau
Guvernul a aprobat un regulament privind mecanismul de informare și monitorizare a obstacolelor majore în calea comerțului. Instrumentul va proteja mai eficient interesele producătorilor autohtoni, va preveni pierderile economice generate de blocaje comerciale și va asigura condiții mai sigure pentru exportul produselor moldovenești către Uniunea Europeană
11:10
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara în vestul Venezuelei, potrivit institutului american de geofizică USGS și a fost resimțit la Caracas, fără să facă „pagube majore”, potrivit ministrului venezuelean de Interne Diosdado Cabello, relatează AFP, citată de News.ro.
10:55
Vladimir Plahotniuc, ajuns la Chișinău în cătușe. Mascații l-au preluat pentru a fi încarcerat la Penitenciarul nr. 13 # Radio Chisinau
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău la ora 9.30 cu o cursă obișnuită de avion de la Atena.
10:50
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chișinău în cătușe. Mascații l-au preluat pentru a fi încarcerat la Penitenciarul nr. 13 # Radio Chisinau
Fostul lider al Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc a fost adus astăzi în Republica Moldova fiind extrădat din Grecia. Oligarhul care se ascunde de șase ani, a sosit pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău la ora 9.30 cu o cursă obișnuită de avion de la Atena.
10:30
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor”, trimis pe banca acuzaților pentru implicare în finanțări ilegale # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în care este vizat secretarul organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor”. Acesta este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat.
10:10
Atenție, călători! Trafic intens la PTF „Otaci”. Recomandările polițiștilor de frontieră # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră atenționează că, la această oră, în PTF „Otaci” se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, aglomerată fiind direcția intrare în Republica Moldova.
09:55
PAS ar acumula cele mai multe voturi, dacă alegerile parlamentare ar avea loc mâine # Radio Chisinau
Dacă alegerile parlamentare din Republica Moldova ar avea loc mâine, Partidul Acțiune și Solidaritate ar ocupa cele mai multe fotolii în Parlamentul Republicii Moldova. Datele reies din Barometrul Opiniei Publice, prezentat astăzi de Institutul Politici Publice.
Ieri
09:40
LIVE | Avionul în care se afla Vladimir Plahotniuc a aterizat pe aeroportul din Chișinău # Radio Chisinau
Urmăriți live extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova pe site-ul Radio Chișinău.
09:35
Urmăriți live extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova pe site-ul Radio Chișinău.
09:20
Înregistrările audio cu discuțiile dintre Ceban și Iaralov sunt autentice. E posibil ca Plahotniuc să fie sursa primară a acestor dezvăluiri (Revista Presei) # Radio Chisinau
Jurnaliștii scriu despre înregistrările audio scurse în mediul online a unei discuții dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov, confirmând autenticitatea acestora, dar și a unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc. Presa de la Chișinău se referă și la alegerile parlamentare de duminică - „un scrutin vital pentru viitorul Republicii Moldova”.
09:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru joi, 25 septembrie, un curs valutar oficial de 19 lei și 62 de bani pentru euro și de 16 lei și 70 de bani pentru dolar, transmite MOLDPRES.
08:40
VIDEO | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii Republicii Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică: „Reprezintă un moment crucial ” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un îndemn cetățenilor Republicii Moldova din România, printr-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, să voteze în alegerile parlamentare de duminică la una din cele 23 de secții de vot deschise în dreapta Prutului.
08:25
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru astăzi, 25 septembrie, temperaturi în scădere și ploi slabe, cu temperaturi de până la 19+ grade Celsius.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.