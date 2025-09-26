Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal
CCRM, 26 septembrie 2025 09:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul a...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum o oră
09:10
Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul a...
09:10
Curtea de Conturi, apreciată pentru progresele în consolidarea auditului public extern în contextul integrării europene # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a ...
09:10
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la da...
09:10
Vrei să contribui la buna guvernare și integritatea financiară...
Acum 24 ore
14:00
Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Rapor...
14:00
Auditul de follow-up relevă carențe în aplicarea recomandărilor privind politica fiscală și vamală # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
14:00
În luna iulie curent, a fost pornită etapa d...
14:00
Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezin...
14:00
14:00
Curtea de Conturi, apreciată pentru progresele în consolidarea auditului public extern în contextul integrării europene # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Mold...
14:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
14:00
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Mold...
14:00
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de ...
14:00
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportu...
14:00
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raport...
14:00
Regimul de utilizare a terenurilor &ic...
14:00
La 31 august celeb...
14:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță desfășurarea concursului public - proba Interviu, la funcția de membru al Curții de Conturi a Republi...
14:00
Ca urmare a efectuării totalurilor rezultatelor Concursului public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Repub...
14:00
14:00
În conformitate cu prevederile legale și în exe...
14:00
14:00
Curtea de Conturi și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul ...
14:00
Președinta Curții de Conturi a participat la conferința internațională în domeniul auditului public extern # CCRM
În perioada 16–17 septembri...
14:00
14:00
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembr...
14:00
Reprezentanții Curții de Conturi au participat la reuniunea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul municipalității # CCRM
În perioada 16–17 septembrie 2025, reprezent...
14:00
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # CCRM
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, R...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
17:30
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # CCRM
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regat...
14:30
Reprezentanții Curții de Conturi au participat la reuniunea anuală a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul municipalității # CCRM
În perioada 16–17 septembrie 2025, reprezentanți...
22 septembrie 2025
07:10
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembrie 2...
17 septembrie 2025
12:20
Președinta Curții de Conturi a participat la conferința internațională în domeniul auditului public extern # CCRM
În perioada 16–17 septembrie 20...
09:10
Memorandum de cooperare între Inspectoratul Control Financiar de Stat și Curtea de Conturi a Republicii Moldova # CCRM
Memorandum de cooperare între Inspectoratul Control Financiar de Stat și... Acord de colaborare între USM și CCRM cu privire la... Acord de colaborare între Agenția pentru Securitate Cibernetică și Curtea... Acord de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 26224848 • Total ieri : 9624 Total azi...
16 septembrie 2025
08:30
Curtea de Conturi și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Cont...
08:20
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în calitate de Unitate Antifraudă, au semnat la data de 15 septembrie un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare, interacțiune și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de dezvoltare. Documentul a fost semnat de dna Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de Conturi, și dna Victoria Cujba, Șefa Inspectoratului Control Financiar de Stat. Memorandumul stabilește un cadru de colaborare, coordonare și monitorizare între cele două instituții, cu scopul de a eficientiza procesul de prevenire, detectare și raportare a neregulilor și a posibilelor fraude care pot afecta gestionarea fondurilor publice și externe. Printre obiectivele principale ale documentului se regăsesc: • dezvoltarea relațiilor de colaborare și schimb de informații între instituții; • eficientizarea proceselor de aplicare a cadrului legal în domeniul protecției intereselor financiare; • consolidarea capacităților instituționale prin instruiri, schimb de experiență și suport reciproc; • sprijinirea activității Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și a partenerilor externi de dezvoltare; • asigurarea interoperabilității Sistemului Național Antifraudă pe plan extern. În baza Memorandumului, Curtea de Conturi va contribui prin suport analitic și informativ, schimb de date și cooperare în documentarea cazurilor ce conțin elemente de fraudă, iar ICFS, în calitate de punct național de contact, va coordona și monitoriza procesul de combatere a neregulilor, va gestiona Registrul neregulilor și suspiciunilor de fraudă și va reprezenta Republica Moldova în cooperarea cu OLAF și structurile internaționale de profil. Semnarea acestui document marchează o etapă importantă în consolidarea integrității și a transparenței financiare în Republica Moldova, confirmând angajamentul autorităților naționale de a respecta standardele europene și internaționale în materie de prevenire și combatere a fraudei. # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Cont...
15 septembrie 2025
14:50
În conformitate cu prevederile legale și în exercit...
14:40
În conformitate cu prevederile legale și în exercitarea mandatului său constituțional, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a ...
09:50
Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public în anul 2024 # CCRM
Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare... Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare... Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare... Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare... © 2025 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și con...
9 septembrie 2025
17:40
Curtea de Conturi a publicat Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor pentru dezvoltarea SIA GEAP # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Rapor...
17:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul m...
17:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) își consolidea...
17:40
Curtea de Conturi constată deficiențe în administrarea veniturilor bugetare de către Serviciul Vamal # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul audit...
17:40
Curtea de Conturi, apreciată pentru progresele în consolidarea auditului public extern în contextul integrării europene # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost...
17:40
Curtea de Conturi evaluează conformitatea administrării terenurilor publice și a sistemului de impozitare imobiliară # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data d...
17:40
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audi...
7 septembrie 2025
12:10
Curtea de Conturi a publicat Raportul misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor pentru dezvoltarea SIA GEAP # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul m...
12:10
Vizită de lucru la Curtea de Conturi în contextul creării unei instituții fiscale independente # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost gazda unei viz...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.