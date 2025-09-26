Oamenii de știință discută posibilitatea unui atac nuclear asupra asteroidului 2024 YR4

06:40

Situație critică la granița dintre România și Republica Moldova: un transport de ovine este blocat de cinci zile între vămile Albița și Leușeni. Din cauza unor probleme financiare ale importatorului, animalele riscă să fie sacrificate, în ciuda faptului că au trecut deja de controlul veterinar. Tirul transporta 32 de ovine şi este blocat în zona neutră dintre