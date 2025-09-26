Astăzi, 26 septembrie 2025, prețul benzinei scade, dar cel al motorinei crește.
Observatorul de Nord, 26 septembrie 2025 07:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru astăzi, 26 septembrie 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina se va scumpi cu 1 ban. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va
• • •
Acum o oră
07:30
Astăzi, 26 septembrie 2025, prețul benzinei scade, dar cel al motorinei crește. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri la carburanți pentru astăzi, 26 septembrie 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina se va scumpi cu 1 ban. Prin urmare, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 25 de bani, iar un litru de motorină va
07:30
Horoscopul zilei de 26 septembrie 2025. Peștii sunt curajoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025 anunță că multe zodii descoperă o latură mai profundă a propriei personalități. Treci cu bine peste micile impedimente și ajungi exact acolo unde ți-ai propus. Astrele spun că această nouă etapă din viața ta vine cu surprize plăcute și oportunități neașteptate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de
Acum 2 ore
06:20
Sorocenii sunt invitați astăzi la „Confuzia” – un spectacol cu umor și iubire # Observatorul de Nord
Vineri, 26 septembrie, ora 17:00, iubitorii de teatru din Soroca sunt așteptați să lase la o parte agitația zilnică și „scenele electorale" pentru a se bucura de un spectacol autentic. Piesa „Confuzia", scrisă de Emil Gaju, promite o seară plină de emoție, umor și reflecție. Montarea reunește pe scenă trei actori îndrăgiți: Alexandru Pleșca, Tinka
06:20
Meteo, 26 septembrie 2025: vremea nu se schimbă, iar valorile termice rămân sub media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 septembrie 2026, vom avea vreme răcoroasă, cu valori termice sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului va varia între +4 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 37 la sută, iar vântul va bate
Acum 12 ore
21:00
Dezbatere electorală OBSERVATORUL: Dialog și confruntare între PSDE, PAS și PN / VIDEO # Observatorul de Nord
Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi o dezbatere electorală cu candidații din raionul Soroca. Am invitat toți concurenții electorali de la aceste alegeri parlamentare, dar au acceptat să vină candidații Partidului Social Democrat European, Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Nostru. Astfel vă propunem înainte de a merge la alegeri, să-i privim și
19:50
Delegația UE transmite mesaj de sprijin pentru Republica Moldova: „Suntem alături de voi în acest moment crucial” / VIDEO # Observatorul de Nord
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a transmis un mesaj de susținere prin vocea șefei misiunii, E.S. Iwona Piórko. Oficialul european subliniază importanța momentului actual pentru țară și reafirmă angajamentul UE de a fi aproape de cetățenii moldoveni. Într-un mesaj video adresat cetățenilor Republicii Moldova, E.S. Iwona Piórko, șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, a
19:10
Democrația este sistemul politic în care cetățenii decid prin vot cine îi conduce și se bucură de drepturi și libertăți fundamentale. În schimb, dictaturile și regimurile autoritare concentrează puterea în mâinile unui singur lider sau grup restrâns, eliminând opoziția și libertatea de exprimare. Ce înseamnă democrația? Democrația este guvernarea „poporului, prin popor și pentru popor".
19:10
Uniunea Europeană văzută prin ochii studenților Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ne aflăm într-o perioadă tensionată, în care dezinformarea și știrile false încearcă să umbrească adevărul despre viitorul Republicii Moldova. Subiectul integrării europene este adesea învăluit în manipulări, dar dincolo de acestea există vocea sinceră a tinerilor – vocea celor care își doresc o viață mai bună acasă. Studenții de la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca
Acum 24 ore
16:30
Singapore este cea mai bogată țară din lume, cu un PIB de 156.755 dolari pe cap de locuitor. Țara a devenit un hub global al comerțului, finanțelor și inovației, atrăgând miliardari din întreaga lume. Pe locul doi se află Luxemburg (152.915 dolari), urmat de Macao SAR (134.041 dolari), Irlanda (133.999 dolari) și Qatar (121.605 dolari).
16:00
Bibliotecarii din Soroca, în vizită de studiu la Hâncești: „Biblioteca nu are granițe, ci doar orizonturi deschise” # Observatorul de Nord
Un grup de bibliotecari din raionul Soroca, care, alături de elevi, studenți și voluntari ai Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu", au participat la o vizită de studiu organizată în cadrul clubului „Cartea – punte spre valorile europene". Activitatea a fost coordonată de Andriana Muntean, bibliotecar principal, și s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Acces la Cultură".
15:30
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Observatorul de Nord
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de
15:00
Maestrul Nicolae Botgros a confirmat că nepotul său, Cristian Botgros, se află în stare gravă # Observatorul de Nord
„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…", a răspuns maestrul Nicolae Botgros jurnaliștilor de la Canal 5, transmite stiri.md cu referire la realitatea.md Cristian Botgros ar fi ajuns la urgență încă de săptămâna trecută, după ce ar fi consumat substanțe interzise, diagnosticul
14:30
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar „VITAFOR" S.R.L: recheamă de la consumatori următorul produs. Motivul rechemării produselor: Depășirea valorilor admise de reziduuri de pesticid „glifosat". Consumatorii care au procurat produsele din lotul menționat sunt îndemnați sa nu îl consume.
12:20
Se adună bani pentru edificarea monumentului ce se va înălța pe locul unde, în anul 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș # Observatorul de Nord
Proiectul ridicării unui monument la Otaci, dedicat generalului Stan Poetaș și preoților deportați în Siberia, a primit un nou impuls. Fundația „Constantin Stere" a donat 500 de euro Asociației „Monumentum", sumă care va permite începerea sculptării crucifixului în piatră de Cosăuți. Edificarea monumentului de la Otaci, inițiativă a Asociației Obștești „Monumentum", se apropie de realizare.
11:40
Mesaj de felicitare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova / VIDEO # Observatorul de Nord
Republica Moldova a primit un mesaj oficial de felicitare din partea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kós, transmis prin intermediul Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Mesajul marchează finalizarea procesului de screening, un pas esențial în parcursul european al țării. Într-un comunicat transmis în numele Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta
10:30
WC-ul public din Parcul „Mihai Eminescu" din Soroca a ajuns într-un hal fără de hal. Lipsa apei și vandalizarea echipamentului sanitar, a transformat acest loc necesar pentru toți, unul care nu ne face față. Aceasta după ce în primăvara anului trecut, Primăria municipiului Soroca informa că a fost deschis un grup sanitar nou. „Veceul public,
10:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, a ajuns în această dimineață la Chișinău. Avionul cu care a fost adus din Grecia a aterizat pe Aeroportul din capitală în jurul orei 9.30, comunică moldpres.md Ex-liderul PDM a fost însoțit de mascați și agenți Interpol pe toată perioada zborului. Acesta a coborât
09:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va ajunge astăzi în Republica Moldova. Acesta a urcat, escortat, în avionul de pe cursa Atena-Chișinău. Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău la 09:30, transmite stiri.md Imaginea a fost surprinsă de jurnaliștii Agora, care au mers la Atena
09:00
Cetățenii cu drept de vot din țară și de peste hotare vor putea vota la alegerile parlamentare în baza mai multor acte de identitate, comunică moldpres.md Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), este vorba de: cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu; pașaportul de cetățean
08:10
Curs valutar, 25 septembrie 2025: euro este mai scump cu un ban, iar dolarul a crescut cu opt bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 25 septembrie 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 62 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se scumpește cu 8 bani și va avea valoarea 16 lei și 70 de bani. Leul românesc va
Ieri
07:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 25 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,27 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,87 lei. Aceasta înseamnă o ieftinire cu doi bani la
07:20
Profil Electoral // Partidul Alianța Moldovenii: contra „ofensivei românilor”, pentru moldoveni și „limba moldovenească” # Observatorul de Nord
Partidul politic Alianța Moldovenii (PAM) a fost înregistrat în anul 2021. Pe rețelele de socializare formațiunea s-a activizat cu puțin mai mult de o lună înainte de a fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru alegerile parlamentare din septembrie curent. În competiția pentru Parlament, PAM a propus o listă cu 57 de candidați la
07:10
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025 spune că poate că ai trecut printr-o perioadă agitată, sau poate că ești pe punctul de a începe ceva nou. Poate simți că ai nevoie de un semn că ești pe drumul cel bun. Ei bine, astrele nu îți dau garanții, dar îți pot arăta unde merită să privești
06:10
Meteo, 25 septembrie 2025: vremea se răcește simțitor, până la +4 grade Celsius # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 25 septembrie 2025, meteorologii prognozează, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, o răcire simțitoare a vremii cu valori termice cuprinse între +4 și +16 grade Celsius. Cerul va fi înnorat, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 40 procente, iar vântul va bate cu viteza de
24 septembrie 2025
17:40
Redacția Observatorul de Nord a desfășurat astăzi prima dezbatere electorală cu candidații din raionul Drochia. Am invitat toți concurenții electorali, dar au confirmat că vin doar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate și ai Partidului Mișcarea Respect Moldova. Până la urmă, la dezbatere a fost prezentă doar candidata PAS, Marina Morozova. Aceasta a răspuns la întrebările
15:50
Bărbat din Soroca amendat pentru comportament agresiv și nesubordonare față de poliție # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost sancționat de instanță după ce, pe 24 iunie 2025, a avut un comportament agresiv în public și s-a exprimat cu cuvinte necenzurate la adresa unui angajat al poliției. Potrivit materialelor anchetei, bărbatul nu s-a supus cerințelor legale ale polițistului și și-a folosit forța verbală și fizică pentru a se
15:00
Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Florești # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești. Această măsură face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de domiciliu, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău.Astfel, la Spitalul
13:10
Video-urile deepfake, care abundă tot mai mult în ultimul timp, sunt tot mai greu de deconspirat, ca să-ți dai seama dacă este un video real sau un fals ordinar. Și dacă din bătrâni se spunea să nu crezi până nu vezi, în ziua de azi nu poți fi sigur nici măcar pe ceea ce vezi.
12:10
Maestra Ada Odajiu mai câștigă două premii importante: locul I la Spartachiada lucrătorilor medicali și locul III la Cupa Moldovei, etapa a VII-a # Observatorul de Nord
Luna spetembrie a fost una plină de succese pentru cea mai titrată reprezentantă „ a sportului minții" din Câmpia Sorocii. Astfel, Ada Odajiu or, despre ea este vorba, și-a mai îmscris în palmares două succ
11:40
Un bărbat din municipiul Soroca a fost sancționat după ce a alertat în mod fals serviciul unic de urgență 112, susținând că i-a fost furat automobilul. Incidentul s-a petrecut pe 17 august 2025, în jurul orei 21:00, la domiciliul său de pe strada Ștefan cel Mare. Conform materialelor anchetei, automobilul de model „Ford Fusion” nu […] Post-ul Bărbat din Soroca amendat pentru apel fals la 112 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
În runda a treia preliminară a Cupei Orange 2025/26, EFA din Visoca va juca cu FC Florești # Observatorul de Nord
Ieri, 23 septembrie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep evoluția echipele din Liga 1. Meciurile din această rundă sunt programate pentru 30 septembrie, transmite fmf.md Programul meciurilor din turul 3 preliminar, 30 septembrie – 1 octombrie: […] Post-ul În runda a treia preliminară a Cupei Orange 2025/26, EFA din Visoca va juca cu FC Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
„Atacul dezinformării amplificate de algoritmi”. Dialog cu Dagoș Stanca, în cadrul unui eveniment RAM Impact la Chișinău # Observatorul de Nord
Invitatul special al evenimentului RAMxChișinău din 22 septembrie a fost Dragoș Stanca, antrenor tech, expert în digital media și inițiatorul mișcării Ethical Media Alliance, cu o prezentare despre lupta împotriva dezinformării amplificate algoritmic pe social media. Evenimentul a reunit creatori de conținut, jurnaliști și cetățeni activi care învață să apere spațiul informațional. Impactul algoritmizării media […] Post-ul „Atacul dezinformării amplificate de algoritmi”. Dialog cu Dagoș Stanca, în cadrul unui eveniment RAM Impact la Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Vești bune: un proiect major de conectivitate de la Nistru (Soroca) la Prut (Râșcani) finanțat de UE # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în perioada septembrie 2025 – martie 2026, va fi realizată evaluarea impactului de mediu, social și siguranță rutieră pe traseul R7, care leagă Drochia de Costești și frontiera cu România, dar și Soroca de frontiera cu Ucraina. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Banca Europeană […] Post-ul Vești bune: un proiect major de conectivitate de la Nistru (Soroca) la Prut (Râșcani) finanțat de UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Bărbat din Soroca, sancționat pentru încălcarea ordinului de restricție în privința minorilor # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost sancționat după ce, în ciuda unui ordin de restricție de urgență emis anterior, s-a prezentat la domiciliul unde se aflau două minore. Incidentul s-a produs pe 4 august 2025, în jurul orei 15:10, contrar restricțiilor stabilite în ordinul emis la 30 iulie 2025, care îi interzicea apropierea de persoanele […] Post-ul Bărbat din Soroca, sancționat pentru încălcarea ordinului de restricție în privința minorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria # Observatorul de Nord
Foarte mulți români au mers și vara aceasta în concediu în Bulgaria, la fel ca în fiecare an. Turiștii au rămas surprinși să vadă cu ce oferte i-au așteptat de data aceasta la tarabele de suveniruri vecinii noștri bulgari. Căni cu Ceaușescu, Putin, Klaus Iohannis și Călin Georgescu, de vânzare în Bulgaria Cântăreața de muzică […] Post-ul Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Comisia Electorală Centrală: Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare acolo unde își fac studiile # Observatorul de Nord
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, tinerii alegători vor putea vota la orice secție de votare din localitatea unde studiază, dacă vor prezenta actul de identitate și carnetul de elev sau de student, emis de instituția de învățământ. Conform sursei citate, aceștia vor fi incluși în lista electorală suplimentară, conform legislației în vigoare. Duminică, 28 septembrie, cetățenii […] Post-ul Comisia Electorală Centrală: Elevii și studenții pot vota la alegerile parlamentare acolo unde își fac studiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic: patru zile de învățare, colaborare și inspirație # Observatorul de Nord
În perioada 16–19 septembrie curent, Complexul Turistic „Codru” din Orhei a găzduit Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic, dedicat consolidării participării tinerilor la viața democratică și dezvoltării durabile a rețelelor de tineret din Moldova, Ucraina și Georgia. Cei 45 de participanți au fost implicați în activități interesante și […] Post-ul Schimbul regional și networking pentru Consiliile Locale ale Tinerilor din Parteneriatul Estic: patru zile de învățare, colaborare și inspirație apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Cu profundă durere și regret, familia anunță decesul prematur al celui care a fost ION ȚUI… A pierdut lupta cu o boală cruntă, dar în memoria noastră va rămâne un învingător, o persoană puternică și onestă, cu multă dragoste de viață și cu multă înțelepciune. Rudele, prietenii, vecinii, toți acei care doresc să-și i-a rămas […] Post-ul Ion ȚUI a plecat la Domnul… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Ministra Ludmila Catlabuga demontează un fals răspândit de Igor Dodon: „Merele depozitate într-o livată din raionul Soroca urmează a fi vândute la suc” # Observatorul de Nord
Un agricultor din raionul Soroca a ajuns în dificultate, după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a filmat un video lângă un morman de mere din Soroca, declarând că acestea sunt abandonate, deoarece proprietarul livezii nu are unde le vinde. Drept rezultat, oamenii au început să vină și să ia merele gratis. Fermierul a declarat că […] Post-ul Ministra Ludmila Catlabuga demontează un fals răspândit de Igor Dodon: „Merele depozitate într-o livată din raionul Soroca urmează a fi vândute la suc” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Șoferul din satul Chetrosu, care a fost prins beat la volan, s-a dovedit a fi preotul din localitate, subordonat Mitropoliei Moldovei # Observatorul de Nord
După cum v-am relatat ieri, un bărbat de 56 de ani, din satul Chetrosu, raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. După cum transmite tvrmoldova.md, şoferul s-a dovedit a fi Igor Burduja, preot în biserica […] Post-ul Șoferul din satul Chetrosu, care a fost prins beat la volan, s-a dovedit a fi preotul din localitate, subordonat Mitropoliei Moldovei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Profil Electoral // Partidul Nostru și Renato Usatîi: donații dubioase de milioane, Rusia și legătura cu lumea interlopă # Observatorul de Nord
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, controversat om de afaceri și politician, eurosceptic și susținător, în trecut, al lui Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko, va intra în cursa electorală pentru Parlament, din 28 septembrie, cu numărul 21 în buletinul de vot. Formațiunea, sub conducerea lui Renato Usatîi, a participat la două scrutine parlamentare, fără să obțină mandate […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Nostru și Renato Usatîi: donații dubioase de milioane, Rusia și legătura cu lumea interlopă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Avocatul Lucian Rogac spune că Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și nu vrea „show public” # Observatorul de Nord
Procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, va avea loc pe 25 septembrie, anunță avocatul oligarhului, Luсian Rogac. „(…) Vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe 25.09.2025″, a scris Luсian Rogac într-o postare pe Facebook. „Pe această cale, facem un apel repetat către autoritățile de […] Post-ul Avocatul Lucian Rogac spune că Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și nu vrea „show public” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 24 septembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 61de bani sau cu 2 bani mai mult decât ieri. Dolarul american s-a ieftinit cu 2 bani și are valoarea de 16 lei și 62 de bani. Leul românesc este […] Post-ul Curs valutar, 24 septembrie 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
CHECKATHON 2025, 22.09.25. Dezmințim falsurile și manipulările participanților la dezbateri # Observatorul de Nord
A doua ediție a CHECKATHON 2025 a avut loc luni, 22 septembrie. Fact-checkerii Stopfals.md au dezmințit falsurile și manipulările participanților la dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, organizate de Radio Moldova și Moldova 1. La dezbaterile din 22 septembrie de la Radio Moldova s-au prezentat: Elena Mărgineanu (Partidul Alianța Moldovenii) Ivan Faina (Partidul […] Post-ul CHECKATHON 2025, 22.09.25. Dezmințim falsurile și manipulările participanților la dezbateri apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscop zilnic, 24 septembrie 2025. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de miercuri, 24 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai! Horoscop miercuri, 24 septembrie 2025 Berbec Berbecii se simt energici și pare că totul merge […] Post-ul Horoscop zilnic, 24 septembrie 2025. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Cod galben de pericol de incendiu, valabil până la sfârşitul lunii septembrie # Observatorul de Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben privind pericolul excepțional de incendiu cu caracter natural. Avertizarea este valabilă în intervalul 24–30 septembrie și vizează mai multe zone ale Republicii Moldova, transmite moldpres.md Meteorologii atenționează că, în această perioadă, condițiile meteo favorizează izbucnirea și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație, ceea ce poate pune […] Post-ul Cod galben de pericol de incendiu, valabil până la sfârşitul lunii septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Antreprenori din Republica Moldova, inclusiv Soroca, în vizită la Bruxelles / VIDEO # Observatorul de Nord
Antreprenorii din diverse regiuni ale Republicii Moldova, care au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, au rămas entuziasmați de cele văzute și aflate în capitala Uniunii Europene. Totodată concetățenii noștri au venit cu mesaje adresate oficialităților europene. Anterior, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos a vizitat mai multe afaceri […] Post-ul Antreprenori din Republica Moldova, inclusiv Soroca, în vizită la Bruxelles / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom ave o zi cu puțin soare și cu valori termice cuprinse între +9 și +19 grade Celsius. Probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 69 procente, iar vântul va bate cu viteza de 18 […] Post-ul Meteo, 24 septembrie 2025: zi răcoroasă și cu puțin soare apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Astăzi, 24 septembrie 2025, prețul la benzină scade cu doi bani, iar la motorină cu un ban # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 24 septembrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,29 lei, ceea ce este cu doi bani mai puțin decât ieri, iar cel pentru un litru de […] Post-ul Astăzi, 24 septembrie 2025, prețul la benzină scade cu doi bani, iar la motorină cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
23 septembrie 2025
20:20
Profil Electoral // Partidul Liberal: rol titular pe scena politică, antractul forțat și revenirea pe valul eurointegrării # Observatorul de Nord
După mai mulți ani de absență din politica activă, în anul curent Partidul Liberal (PL) a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din septembrie 2025. În cariera sa politică, PL a fost membru în cadrul celor două alianțe parlamentare pentru integrare europeană – AIE I, care a avut un parcurs scurt din cauza dizolvării […] Post-ul Profil Electoral // Partidul Liberal: rol titular pe scena politică, antractul forțat și revenirea pe valul eurointegrării apare prima dată în Observatorul de Nord.
