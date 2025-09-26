Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an
SafeNews, 26 septembrie 2025 06:10
Curtea de Apel Centru a decis joi, 25 septembrie, limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Justiției și poate fi contestată în termen de 15 zile. Liderul formațiunii, Irina Vlah, a calificat decizia drept una „motivată politic”, afirmând că […] Articolul Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
06:30
Zelenski afirmă ca e gata să renunțe la funcția de preşedinte al Ucrainei doar după încheierea războiului # SafeNews
În cadrul unui interviu acordat „The Axios Show”, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că nu are de gând să conducă țara în timp de pace. Liderul de la Kiev a spus că va solicita parlamentului ucrainean să organizeze alegeri dacă se va ajunge la un armistițiu. Liderul ucrainean a acordat interviul la New York, […] Articolul Zelenski afirmă ca e gata să renunțe la funcția de preşedinte al Ucrainei doar după încheierea războiului apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
06:20
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări # SafeNews
Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate în urma semnalelor parvenite din partea Poliției Naționale și a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) privind posibile destabilizări și amenințări în ziua alegerilor. Este vorba de secțiile de votare din localitățile: Сocieri, Doroțcaia, Varnița și Hagimus. O decizie în acest sens a fost aprobată […] Articolul Patru secții de votare destinate alegătorilor din stânga Nistrului au fost reamplasate. IGP și SIS semnalează posibile destabilizări și amenințări apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:10
Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an # SafeNews
Curtea de Apel Centru a decis joi, 25 septembrie, limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” (PRIM),condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de un an. Decizia a fost luată la solicitarea Ministerului Justiției și poate fi contestată în termen de 15 zile. Liderul formațiunii, Irina Vlah, a calificat decizia drept una „motivată politic”, afirmând că […] Articolul Activitatea Partidului Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost limitată pe o perioadă de un an apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:50
Președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán, îndemnându-l să reconsidere dependența continuă a Ungariei de petrolul rusesc. Conversația, confirmată de ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó, s-a axat pe securitatea energetică în Europa Centrală și a avut loc cu ocazia Adunării Generale a ONU, informează TVPWorld. Szijjártó s-a […] Articolul Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l îndemna să oprească importurile de petrol din Rusia apare prima dată în SafeNews.
16:40
Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska # SafeNews
Avioane de vânătoare americane au fost ridicate de la sol miercuri pentru a identifica și intercepta patru avioane de război rusești care zburau în apropierea Alaskăi, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială. NORAD a comunicat că două bombardiere strategice rusești cu rază lungă de acțiune Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35 zburau în […] Articolul Avioane de vânătoare americane, mobilizate pentru a intercepta avioane ruseşti de război în Alaska apare prima dată în SafeNews.
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de Cod Galben pentru înghețuri, valabilă în zilele de 27 și 28 septembrie. Potrivit prognozelor, în timpul nopții și dimineața devreme, temperaturile vor scădea până la -2°C, determinând formarea înghețurilor la nivelul solului. Specialiștii avertizează că fenomenul va fi extins și va afecta întreaga țară. În acest […] Articolul Frig peste noapte: Meteorologii anunță înghețuri în toată țara apare prima dată în SafeNews.
16:30
VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Integritatea unui politician înseamnă Respect pentru oameni” # SafeNews
Un politician integru este cel care lucrează pentru oameni și pentru economia națională, nu pentru interese străine. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, în cadrul dezbaterii electorale de la postul TV8. „Pentru cei care fac partizanat politic nu contează că amendamentul pe care l-am susținut la legea tutunului a adus […] Articolul VIDEO // Eugeniu Nichiforciuc: „Integritatea unui politician înseamnă Respect pentru oameni” apare prima dată în SafeNews.
16:20
Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: Până și infractorii, care păreau invincibili, ajung în fața justiției # SafeNews
Președintele Maia Sandu a venit cu o reacție, după ce învinuitul penal Vlad Plahotniuc a fost adus astăzi la Chișinău. Maia Sandu a menționat că întreaga societate trebuie să lupte pentru dreptate, pentru ca infractorii să răspundă conform legii. „Dacă nu renunți când e greu și continui să lupți – întreaga societate continuă să lupte […] Articolul Maia Sandu, despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc: Până și infractorii, care păreau invincibili, ajung în fața justiției apare prima dată în SafeNews.
16:10
Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă # SafeNews
Nivelul acidităţii oceanelor a depăşit limita compatibilă cu ecosisteme stabile şi durabile, anunţă un institut de cercetare, care concluzionează că şapte dintre cele nouă „limite planetare” au fost astfel depăşite. Acest concept de „limite planetare” a fost definit în 2009 de către aproximativ 30 de cercetători. La acea vreme ei estimau că omenirea a „depăşit […] Articolul Șapte din nouă „limite planetare” au fost depășite: oceanele devin mai acide. Cercetătorii trag un semnal de alarmă apare prima dată în SafeNews.
15:50
Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului RM pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa la 4 ani de închisoare # SafeNews
Curtea de Apel Centru a menținut, pe 25 septembrie, condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa de la 6 la 4 ani de închisoare cu executare. În urma investigațiilor, s-a constatat că în decembrie 2009 fostul oficial a cerut suma de un milion de euro de la administratorul […] Articolul Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostului vicepreședinte al Parlamentului RM pentru trafic de influență, reducând însă pedeapsa la 4 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
15:50
Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente # SafeNews
Comisia Europeană a aprobat comercializarea medicamentului Kisunla, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Potrivit instituției, tratamentul poate încetini evoluția problemelor cognitive și funcționale la anumiți pacienți, pe baza evaluării pozitive a Agenției Europene pentru Medicamente. „Comisia Europeană a acordat autorizația UE de comercializare pentru Kisunla, un medicament pentru tratarea tulburării cognitive ușoare, inclusiv a […] Articolul Comisia Europeană a autorizat comercializarea unui medicament pentru tratarea bolii Alzheimer în stadii incipiente apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” # SafeNews
Un senator rus din Ucraina ocupată a recunoscut că Moscova pierde teren în războiul cu drone și că războiul său împotriva Kievului a ajuns într-un impas. Dmitri Rogozin, membru al partidului pro-Kremlin Rusia Unită și senator reprezentând regiunea Zaporojie (ocupată de Rusia), a declarat că forțele ruse avansează doar „cu enorme dificultăți și la un […] Articolul Un senator rus recunoaște că Ucraina domină războiul cu drone, iar frontul se află într-un impas. „Avansăm cu costuri colosale” apare prima dată în SafeNews.
15:20
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani # SafeNews
O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a mărturisit că a păstrat cadavrul fiicei sale într-un aparat frigorific de mari dimensiuni timp de două decenii. Poliția a confirmat că bătrâna s-a prezentat la secție împreună cu un membru al familiei și a declarat că trupul, aparținând fiicei sale născute în 1975, […] Articolul O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani apare prima dată în SafeNews.
15:00
Președinții Oficiilor „Șor” din Dondușeni și Fălești, condamnați la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului # SafeNews
Președinții organizațiilor teritoriale Dondușeni și Fălești ale fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu executare, pentru implicarea în finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și include confiscări de bani și interdicții privind activitatea politică. Potrivit […] Articolul Președinții Oficiilor „Șor” din Dondușeni și Fălești, condamnați la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului apare prima dată în SafeNews.
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 25 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Ministerul Apărării atrage atenția asupra apariției unor falsuri periculoase pe rețelele de socializare. Pe canalele de Telegram au început să circule din nou așa-numite „citații” de chemare în instituțiile militare, adresate cetățenilor. Potrivit reprezentații Ministerului Apărării, aceste documente sunt false și reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice. „Aceste documente sunt mincinoase și fac […] Articolul Ministerul Apărării avertizează: „citațiile” de pe Telegram sunt false apare prima dată în SafeNews.
14:30
Scandal la bordul unei aeronave: o pasageră a fost legată de scaun cu bandă adezivă. Mărturisirea șocantă făcută de aceasta # SafeNews
O pasageră a făcut scandal la bordul unui avion, iar însoțitorii de bord au imobilizat-o și au lipit-o cu bandă adezivă de scaun. Oamenii au fost îngroziți de mărturisirea acesteia. Un scandal a izbucnit într-o aeronavă American Airlines, în timpul unui zbor. O femeie a început să țipe, a atacat o însoțitoare de bord și […] Articolul Scandal la bordul unei aeronave: o pasageră a fost legată de scaun cu bandă adezivă. Mărturisirea șocantă făcută de aceasta apare prima dată în SafeNews.
14:20
Coreea de Sud dezvăluie că Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit # SafeNews
Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit şi a încercat în ultimii ani să-şi dezvolte în mod spectaculos capacităţile în domeniul armamentului nuclear, dezvăluie joi ministrul sud-coreean al Unificării Chung Dong-young, relatează AFP. Chung Dong-young a dezvăluit această evaluare într-o conferinţă de presă, citând estimări făcute publice de către experţi. […] Articolul Coreea de Sud dezvăluie că Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit apare prima dată în SafeNews.
14:00
VIDEO // A ignorat semnele de circulație și a creat o situație de accident: șoferiță identificată și sancționată de poliție # SafeNews
O conducătoare auto a fost sancționată contravențional de Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) după ce a ignorat indicatoarele de semnalizare rutieră, generând o situație de accident în centrul capitalei. Incidentul s-a produs la data de 20 septembrie, la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Armenească. La volanul autoturismului de marca Renault […] Articolul VIDEO // A ignorat semnele de circulație și a creat o situație de accident: șoferiță identificată și sancționată de poliție apare prima dată în SafeNews.
13:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur către conducerea de la Kremlin, avertizând că, în cazul în care Rusia nu încetează agresiunea militară, oficialii ruși ar trebui „să știe unde se află cel mai apropiat adăpost”. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției americane Axios, în care Zelenski a indicat că este […] Articolul Zelenski avertizează Rusia: „Dacă nu opriți războiul, găsiți cel mai apropiat adăpost” apare prima dată în SafeNews.
13:10
Captură record: Franța a confiscat aproape 10 tone de cocaină de pe un vas de pescuit fără pavilion în largul Africii de Vest # SafeNews
Marina militară franceză a confiscat recent 9,6 tone de cocaină de pe un vas de pescuit fără pavilion, care naviga în apele internaționale din largul coastelor Africii de Vest. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul misiunii navale Corymbe, o inițiativă prin care Franța își menține prezența militară în regiunea Africii de Vest și în Golful […] Articolul Captură record: Franța a confiscat aproape 10 tone de cocaină de pe un vas de pescuit fără pavilion în largul Africii de Vest apare prima dată în SafeNews.
13:00
Bărbat din Bălți, reținut pentru coruperea alegătorilor în favoarea unei formațiuni politice susținute de gruparea „Șor” # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani din Bălți a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că a corupt mai mulți alegători, promițându-le sume de bani pentru a vota o anumită formațiune politică la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, suspectul este activist al organizației criminale „Șor” și susținător al […] Articolul Bărbat din Bălți, reținut pentru coruperea alegătorilor în favoarea unei formațiuni politice susținute de gruparea „Șor” apare prima dată în SafeNews.
12:50
VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea și vânzarea de euro falși. Vindeau câte 50.000 euro contrafăcuți cu doar 25% din valoare # SafeNews
Doi tineri din Chișinău, în vârstă de 23 și 24 de ani, au fost reținuți de procurorii PCCOCS și ofițerii INI, fiind bănuiți că fabricau și vindeau euro falși. Aceștia ofereau pe piața neagră sume de câte 50.000 de euro contrafăcuți, în bancnote de 50 și 100 €, la un preț de doar 25% din […] Articolul VIDEO // Doi tineri, reținuți pentru fabricarea și vânzarea de euro falși. Vindeau câte 50.000 euro contrafăcuți cu doar 25% din valoare apare prima dată în SafeNews.
12:30
Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere de răufăcători în dosarul finanţării libiene şi achitat de acuzaţii corupţie # SafeNews
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat, joi, de asociere de răufăcători în perioada 2005-2007, însă a fost achitat de tăinuire de deturnare de fonduri publice şi corupţie pasivă, relatează AFP. Tribunalul Corecţional de la Paris şi-a deschis şedinţa pentru a se pronunţa joi în dosarul unei presupuse finanţări libiene a campaniei prezidenţiale […] Articolul Nicolas Sarkozy, găsit vinovat de asociere de răufăcători în dosarul finanţării libiene şi achitat de acuzaţii corupţie apare prima dată în SafeNews.
12:20
Percheziții CNA la Glodeni și Dondușeni: Șapte persoane vizate într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor # SafeNews
Șapte persoane sunt cercetate într-un dosar penal ce vizează corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. În acest context, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au efectuat percheziții în raioanele Glodeni și Dondușeni. Potrivit autorităților, ancheta a scos la iveală mai multe transferuri și […] Articolul Percheziții CNA la Glodeni și Dondușeni: Șapte persoane vizate într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor apare prima dată în SafeNews.
12:20
Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată după 28 septembrie 2025 de două partide proeuropene, arată un sondaj făcut public astăzi # SafeNews
Conform unui sondaj de opinie realizat de Center for Political Advertising and Analytics, două formațiuni pro-europene – Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Mișcarea „Respect Moldova” – ar putea forma o majoritate parlamentară după alegerile din 28 septembrie, acumulând împreună peste 45% din voturile alegătorilor deciși, scrie national.ro. Rezultatele sondajului arată următoarea distribuție a preferințelor electorale: […] Articolul Noua guvernare de la Chișinău poate fi formată după 28 septembrie 2025 de două partide proeuropene, arată un sondaj făcut public astăzi apare prima dată în SafeNews.
12:10
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, acuză guvernarea că a folosit procedura de extrădare în scopuri electorale. „Așa cum am menționat anterior, Inspectoratul General al Poliției, la ordinul puterii politice de la Chișinău, a transformat procesul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc într-un spectacol politic de prost gust, regizat și pus în scenă fix în […] Articolul Extrădarea lui Plahotniuc, contestată de avocat: „Un spectacol politic” apare prima dată în SafeNews.
12:10
Este vorba de un „atac hibrid”. Primele concluzii ale Danemarcei după ce drone neidentificate au închis mai multe aeroporturi din țară, în ultima săptămână # SafeNews
În spatele dronelor care au perturbat spațiul aerian al Danemarcei în ultima săptămână se află un „actor profesionist”, a declarat, joi, ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen. El a calificat incidentele drept „atacuri hibride”, potrivit BBC. Autoritățile din Danemarca au susținut joi o conferință de presă despre incidentele recente din spațiul său aerian. Aeroportul Aalborg din […] Articolul Este vorba de un „atac hibrid”. Primele concluzii ale Danemarcei după ce drone neidentificate au închis mai multe aeroporturi din țară, în ultima săptămână apare prima dată în SafeNews.
12:00
Incident aerian grav în Rusia: Un avion de pasageri a fost avariat după ce a lovit o dronă # SafeNews
Incidentul a avut loc în august când un avion An-26 a fost avariat în timpul zborului. Avariile au fost descoperite după aterizarea în Kamchatka, deși echipajul nu a observat niciun impact în timpul zborului, a declarat transportatorul. În urma unei anchete, Agenția Federală de Transport Aerian a concluzionat că cea mai probabilă cauză este o […] Articolul Incident aerian grav în Rusia: Un avion de pasageri a fost avariat după ce a lovit o dronă apare prima dată în SafeNews.
11:50
FOTO // Piese auto introduse ilegal în țară: Un bărbat de 45 de ani riscă sancțiuni pentru contrabandă # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 45 de ani ar putea fi sancționat după ce a fost depistat transportând ilegal piese auto în Republica Moldova. Incidentul a avut loc în raionul Nisporeni, în apropiere de localitatea Bursuc, unde un microbuz de model Mercedes Sprinter a fost oprit de echipele mobile ale Serviciului Vamal pentru verificări de […] Articolul FOTO // Piese auto introduse ilegal în țară: Un bărbat de 45 de ani riscă sancțiuni pentru contrabandă apare prima dată în SafeNews.
11:30
Un bărbat găsit mort în toaletele unui KFC în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a intrat în restaurant # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC în Grande-Synthe. în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a fost văzut pentru ultima oară în timp ce-şi comanda mâncarea, relatează BFMTV şi La Voix du Nord. Familia bărbatului, Issam, deplânge faptul că […] Articolul Un bărbat găsit mort în toaletele unui KFC în nordul Franţei, la 30 de ore după ce a intrat în restaurant apare prima dată în SafeNews.
11:10
Comisia de evaluare a procurorilor își extinde activitatea: numărul completelor crește de la două la șase # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a constituit patru noi complete, extinzând astfel numărul total de la două la șase. Această reorganizare are ca scop eficientizarea procesului de evaluare a integrității etice și financiare a procurorilor, printr-o repartizare mai echilibrată a dosarelor. Măsura vine ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 252/2023, adoptată de Parlament la […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor își extinde activitatea: numărul completelor crește de la două la șase apare prima dată în SafeNews.
10:50
Berlinul este deschis pentru noul plan al UE privind utilizarea activelor rusești înghețate # SafeNews
Berlinul este deschis pentru noul plan al UE privind utilizarea activelor de stat rusești înghețate și încearcă să convingă și alte țări să îl susțină, transmite publicația Politico, citând declarația lui Michael Clauss, consilierul cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, pentru afaceri europene și fost ambasador al Germaniei la UE. Potrivit acestuia, „aceasta va fi una dintre […] Articolul Berlinul este deschis pentru noul plan al UE privind utilizarea activelor rusești înghețate apare prima dată în SafeNews.
10:50
Madrid a introdus în circulație primul autobuz autonom fabricat în Spania, un vehicul electric cu 12 locuri, testat în parcul Casa de Campo. Microbuzul, care circulă gratuit până la 24 octombrie, face parte dintr-un proiect-pilot al Companiei Municipale de Transport și al Centrului Tehnologic Auto din Galicia, menit să testeze în condiții reale de trafic […] Articolul Transportul viitorului: Madrid a lansat primul autobuz fără șofer, fabricat în Spania apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un cutremur de magnitudinea 6,2 a avut loc miercuri seara în vestul Venezuelei, potrivit institutului american de geofizică USGS şi a fost resimţit la Caracas, fără să facă ”pagube majore”, potrivit ministrului venezuelean de Interne Diosdado Cabello, relatează AFP. Epicentrul a fost localizat la 24 de kilometri de Mene Grande, o localitate petrolieră, într-o zonă puţin […] Articolul VIDEO // Cutremur de magnitudinea 6,2 în vestul Venezuelei, resimţit la Caracas apare prima dată în SafeNews.
10:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce în urma unui conflict a fost înjunghiat de ătre fiul său vitreg. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 24 septembrie, în jurul orei 17:00, în localitatea Zubrești, din raionul Strășeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Victima s-a dovedit a fi […] Articolul Ceartă la cuțite între un tânăr și tatăl său vitreg, la Strășeni apare prima dată în SafeNews.
10:20
SUA intenţionează să anuleze fonduri de 13 miliarde de dolari alocate de administraţia Biden energiei verzi # SafeNews
Departamentul pentru Energie al Statelor Unite a anunţat miercuri că intenţionează să anuleze fonduri de peste 13 miliarde de dolari alocate de administraţia Biden pentru subvenţionarea proiectelor de energie eoliană, solară, a bateriilor şi a vehiculelor electrice, transmite Reuters. Nu este încă clar ce programe vor fi vizate, iar instituţia nu a oferit detalii suplimentare. […] Articolul SUA intenţionează să anuleze fonduri de 13 miliarde de dolari alocate de administraţia Biden energiei verzi apare prima dată în SafeNews.
10:00
La un pas de tragedie: Un bătrân de 75 de ani, scos dintr-o fântână de 3 metri, în raionul Hîncești # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost salvat în după-amiaza zilei de 24 septembrie de către angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a căzut într-o fântână de acumulare a apelor pluviale din localitatea Caracui, raionul Hîncești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:24, după ce […] Articolul La un pas de tragedie: Un bătrân de 75 de ani, scos dintr-o fântână de 3 metri, în raionul Hîncești apare prima dată în SafeNews.
10:00
Partidul „Moldova Mare” susține că în sediul său central a fost descoperit un echipament de spionaj ascuns, pe care îl consideră dovada unor practici ilegale din partea autorităților. Lidera formațiunii, Victoria Furtuna, susține că incidentul arată cum ”guvernarea recurge la supraveghere și intimidare în loc să respecte standardele democratice”, scrie omniapres.md. Potrivit acesteia, adevăratele probleme ale […] Articolul VIDEO // Echipament de spionaj, descoperit la sediul partidului Moldova Mare apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Igor Curov: „Vom investi în sănătate, pentru ca pacienții și medicii să fie tratați cu Respect” # SafeNews
Pentru ca fiecare pacient să fie tratat cu respect și pentru a avea o societate sănătoasă, trebuie să investim în sistemul medical și să atragem tinerii specialiști. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost secretar de stat al Ministerului Sănătății, Igor Curov, în cadrul unei dezbateri electorale organizate de postul 1TV. […] Articolul VIDEO // Igor Curov: „Vom investi în sănătate, pentru ca pacienții și medicii să fie tratați cu Respect” apare prima dată în SafeNews.
09:50
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea # SafeNews
Ucraina a lansat un atac major asupra orașului portuar rus Novorossiisk, vizând Flota Mării Negre, au raportat oficialii ruși și mass-media. Guvernatorul regional Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că cel puțin două persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacurile asupra centrului orașului. Presa locală a raportat opt victime, în timp ce oficialii […] Articolul Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un fost secretar al Partidului „Șor” al oficiului teritorial Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală a formatiunii # SafeNews
Un fost secretar al organizației teritoriale Rîșcani a Partidului Politic „Șor” a fost trimis în judecată, fiind acuzat că ar fi participat la finanțarea ilegală a formațiunii din sursele unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul ar fi fost implicat în activități de colectare și direcționare a banilor obținuți ilicit, în perioada iulie – […] Articolul Un fost secretar al Partidului „Șor” al oficiului teritorial Rîșcani, trimis în judecată pentru complicitate la finanțare ilegală a formatiunii apare prima dată în SafeNews.
09:30
Partidul pro-european Acţiune şi Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu îşi apără duminică majoritatea parlamentară într-un scrutin critic ce va decide dacă ţara rămâne pe calea aderării la UE sau se întoarce în orbita lui Vladimir Putin, pe fondul acuzaţiilor de interferenţă colosală din partea Rusiei, scrie POLITICO. Dacă PAS nu reuşeşte să se menţină, […] Articolul POLITICO: În alegerile existenţiale din R. Moldova pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO // Momentul în care un ghețar uriaș explodează și se prăbușește spectaculos în mare, în Chile # SafeNews
Un moment spectaculos a fost surprins în sudul Chile, unde o bucată imensă din ghețarul Brüggen, cunoscut și ca Pío XI, s-a desprins și s-a prăbușit în mare cu o forță explozivă. Evenimentul rar a fost filmat, iar imaginile au devenit virale. Martorii au surprins cum o secțiune înaltă de gheață s-a rupt, s-a înclinat […] Articolul VIDEO // Momentul în care un ghețar uriaș explodează și se prăbușește spectaculos în mare, în Chile apare prima dată în SafeNews.
09:00
Rușii vor să aducă acum mii de nord-coreence în țară. Ce trebuie să facă pentru 10 dolari pe lună # SafeNews
Agenția de recrutare Startaff oferă servicii de aducere rapidă și în masă a muncitoarelor din Coreea de Nord în Rusia. Compania susține că poate furniza 2.000 de angajate de la Phenian în decurs de o săptămână, iar Oferta este limitată pentru regiunile din Districtul Federal Nord-Vestic al Rusiei, transmite The Moscow Times. Startaff, agenție cu […] Articolul Rușii vor să aducă acum mii de nord-coreence în țară. Ce trebuie să facă pentru 10 dolari pe lună apare prima dată în SafeNews.
09:00
Primarul Orheiului critică excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale # SafeNews
Primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu, acuză Comisia Electorală Raională de circumscripție Orhei, instituită de Comisia Electorală Centrală, de încălcarea deschisă a legii, prin excluderea fără temei a reprezentanților desemnați de primărie din birourile electorale ale secțiilor de votare. Potrivit unui comunicat emis presei, se afirmă faptul că această decizie are un caracter politic și pregătește […] Articolul Primarul Orheiului critică excluderea reprezentanților primăriei din birourile electorale apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ucrainenii anunță că au doborât un bombardier Su-34 care zbura deasupra regiunii Zaporojia # SafeNews
Forțele ucrainene au doborât un avion de vânătoare rusesc Su-34 în regiunea Zaporijia în primele ore ale zilei de 25 septembrie, au raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Avionul Su-34 a fost doborât în jurul orei 4:00, ora locală, în sectorul Zaporijia de pe linia frontului, au declarat Forțele Aeriene. Se pare că avionul de război […] Articolul Ucrainenii anunță că au doborât un bombardier Su-34 care zbura deasupra regiunii Zaporojia apare prima dată în SafeNews.
08:40
Misterul cutremurelor care au speriat grecii de pe insula Santorini a fost deslușit. Datele unui studiu explică seismele în cascadă # SafeNews
Seismele care au zguduit timp de peste 30 de zile insula Santorini din Grecia la începutul anului 2025 ar putea fi asociate cu mișcările magmei sub doi vulcani din această regiune a Insulelor Ciclade, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează AFP. De la 27 ianuarie și până la începutul lunii martie, mii de cutremure de […] Articolul Misterul cutremurelor care au speriat grecii de pe insula Santorini a fost deslușit. Datele unui studiu explică seismele în cascadă apare prima dată în SafeNews.
08:30
În 2025, în Republica Moldova au fost identificate și contracarate peste o mie de atacuri cibernetice, în medie câte trei atacuri pe zi. Acestea vizează semnătura digitală, resursele cibernetice ale statului, infrastructura critică, rețelele de electricitate, dar și infrastructura CEC, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. „Cunoaștem că Rusia a acționat prin […] Articolul Tentative de blocare a CEC prin intermediul unor routere; reacția lui Vodă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului # SafeNews
Donald Trump a cerut miercuri ca ONU să deschidă imediat o „anchetă” după „tripla sabotare” de care susţine că a fost victima cu o zi înainte, cu ocazia discursului său în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, scrie AFP. Descriind o defecţiune a scării rulante la sosirea sa, apoi o defecţiune a teleprompterului şi o […] Articolul Trump cere ONU anchetă pentru „sabotaj” după defectarea scării rulante, a prompterului și o problemă cu sunetul din timpul discursului apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.