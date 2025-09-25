Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză

15:30

Consiliul Electoral al Circumscripției raionale Ungheni a adoptat recent Hotărârea nr. 5 din 22 august 2025, prin care se stabilește constituirea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din acest an. În premieră, raionul va avea 79 de secții de votare, cu una mai mult decât la scrutinul precedent, pentru a facilita accesul la vot al […]