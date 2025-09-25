Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză
Unghiul, 25 septembrie 2025 22:20
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că […]
• • •
Alte ştiri de Unghiul
Acum 15 minute
22:30
Cel puțin cinci candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea partidelor cu retorică anti-românească și anti-europeană beneficiază de plăți – indemnizații sau pensii – din partea României sau dețin conturi bancare acolo. Niciunul dintre ei nu vede vreo contradicție în această situație, în timp ce unii experți spun că este vorba în […]
Acum 30 minute
22:20
Forumuri pedagogice organizate de „Evrazia” lui Ilan Șor și carduri Promsviazibank pentru cadrele didactice din autonomia găgăuză # Unghiul
Trei directoare de școală din autonomia găgăuză și șefa Direcției Educație a Executivului de la Comrat dețin carduri bancare ale Băncii din Rusia Promsviazibank. Ele au participat în martie 2025 la Forumul Internațional Pedagogic organizat la Sankt-Petersburg, motiv din care au ajuns subiect de discuție la Consiliul de Etică al Ministerului Educației. Deocamdată se cunoaște că […]
Ieri
15:30
Activitatea pe piața valutară din Republica Moldova a înregistrat o diminuare atât a cererii, cât și a ofertei de valută, în luna august. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit […]
15:20
Într-o lume în care informația circulă cu o viteză amețitoare, iar adolescenții se confruntă cu presiuni și mesaje contradictorii despre sexualitate, tot mai des apare întrebarea: cum putem vorbi corect și sănătos cu tinerii despre acest subiect sensibil? De aceea, am decis să scriem o serie de materiale legate de acest subiect. În numerele anterioare […]
12:40
Pe 21 septembrie, de sărbătoarea religioasă „Nașterea Maicii Domnului”, localitatea Sculeni și-a sărbătorit hramul, o tradiție păstrată din generație în generație. Dimineața, la biserică Ziua a început cu un serviciu divin la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, oficiat de parohul Bartolomeu Turtureanu împreună cu clerul bisericesc. „Este o sărbătoare importantă, fiindcă Dumnezeu a ales din părinții […]
12:40
Dacă vrei să te implici în comunitate, să-ți faci prieteni noi și să aduni experiențe utile pentru viitor, voluntariatul este o alegere bună. Noi am surprins trei organizații importante din Ungheni, care își măresc echipa de voluntari și te invită să aplici. #1. Centrul Municipal pentru TINEri Ungheni Despre centru Este unul dintre primele […]
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra riscului de izbucnire și răspândire a incendiilor de vegetație în regiunile centrale și de sud ale țării. Avertizarea de Cod galben este valabilă în perioada 24-30 septembrie, transmite IPN. „În intervalul menționat se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural”, precizează sursa citată. În zilele de miercuri și […]
12:40
Naționala Republicii Moldova la para-armwrestling se întoarce de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria cu 11 medalii, dintre care două de aur, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării menționează că lotul format din 13 sportivi a participat atât la categoria de seniori cât și la juniori. Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni […]
12:20
„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților # Unghiul
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de […]
12:20
Să ne învățăm fiii să respecte femeia și să le arătăm fetelor că nu e rușine să ceară ajutor și să spună „nu” # Unghiul
Am citit și eu, ca tot omul, știrea despre un bărbat din Iași care și-a bătut nevasta pe motiv că ar fi… sforăit. Să mă ierte Dumnezeu, dar asta m-a făcut să-mi pun mâinile în cap. De când e sforăitul motiv să ridici mâna asupra unei femei? Noi, la sat, știm că oamenii sforăie, și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
La Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Ungheni a prins viață un proiect inedit, menit să transforme modul în care elevii se implică în activitățile școlare. Studioul de radio școlar RadioVox, lansat recent de Consiliul Elevilor, este o inițiativă modernă și necesară, care oferă tinerilor un spațiu unde să-și dezvolte abilitățile de comunicare, să își exprime […]
13:50
Zeci de mii de oameni au ieșit luni pe străzile din Italia, blocând țara într-o grevă generală, în semn de solidaritate cu civilii din Fâșia Gaza. În mai multe orașe mari din Italia au fost organizate manifestații pentru a atrage atenția asupra situației din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către Guvernul de la Roma […]
13:40
Acte de identitate provizorii eliberate în ziua alegerilor pentru cetățenii fără documente # Unghiul
Cetățenii Republicii Moldova care nu vor avea acte de identitate valabile în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie vor putea obține gratuit cărți de identitate provizorii. Agenția Servicii Publice anunță că subdiviziunile teritoriale vor lucra după un program special, între orele 07:00 și 21:00, pentru a asigura participarea la scrutin a tuturor celor cu drept […]
13:10
Cotele preferențiale de export oferite anterior Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, în contextul invaziei ruse în Ucraina, au permis țării să-și dezvolte semnificativ potențialul de export al prunelor și să ajungă în top 10 cei mai mari exportatori de prune din lume. Anul trecut, 85% din prunele moldovenești au fost exportate în UE, menționează […]
12:30
În Letonia, burnout-ul este recunoscut oficial drept boală profesională. În Suedia, angajații pot primi concediu medical pentru epuizare psihică. În Franța, legea le garantează salariaților „dreptul de a se deconecta” după program, pentru a evita suprasolicitarea digitală. În Germania, mari companii precum Volkswagen sau Daimler au introdus politici prin care e-mailurile nu mai pot fi […]
22 septembrie 2025
15:30
Peste 200 ungheneni, instruiți cum să prevină hipertensiunea arterială și bolile cardiovasculare # Unghiul
În perioada 10 iulie – 20 august 2025, 211 persoane din municipiul Ungheni, cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani, au participat la 11 ateliere de instruire dedicate prevenirii hipertensiunii arteriale (HTA), principalul factor de risc pentru bolile cardiovasculare. Activitățile au fost desfășurate la Centrul de Sănătate Ungheni și au fost organizate în […]
14:20
Edili din diferite regiuni ale Moldovei au lansat Platforma Civică „Primarii pentru Europa” – o inițiativă care unește reprezentanții administrației publice locale în promovarea integrării europene și a dezvoltării comunităților. Această platformă subliniază angajamentul autorităților locale față de parcursul european al Republicii Moldova. Într-o conferință de presă la IPN, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a subliniat că […]
12:10
Se pare că am ajuns să trăim într-un imens festival de zgomot. Și partea amuzantă e că nimeni nu a cumpărat bilet, dar toți suntem obligați să participăm. În fiecare dimineață, avem concertul claxoanelor – fără repetiții, fără dirijor, doar fiecare șofer convins că are un solo de interpretat. Oricum, dacă stai să asculți cu […]
11:40
Peste 120 de instituții educaționale din Moldova au obținut granturi școlare, fiecare în valoare de circa 36 de mii de dolari. Banii vor fi alocați pentru implementarea proiectelor propuse de școli, mai mult de jumătate din care sunt dedicate digitalizării. În cadrul evenimentului de anunțare a câștigătorilor, secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, […]
11:30
După decesul soțului, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Alocația socială se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă pentru o perioadă mai mică de cinci ani de la data stabilirii acesteia. Cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu […]
11:20
Sportivii din Moldova, Ion Basoc și Oleg Crețul, au adus două medalii de la Campionatul European de para judo. Competiția a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia, transmite IPN. Ministerul Educației și Cercetării menționează că Ion Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat în fața […]
20 septembrie 2025
15:00
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Unghiul
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în […]
19 septembrie 2025
15:30
În luna august 20 de tineri cu vârste între 14 și 19 ani au participat la Școala de Vară „Tineri activi – comunități puternice”, un program de educație non-formală organizat de Fondul pentru Tineri Ungheni. Timp de cinci zile, participanții au descoperit noi oportunități de dezvoltare personală, implicare civică și spirit de echipă. Ideea acestei […]
14:00
După o săptămâna cu vânt și ploi, vremea se va încălzi la acest sfârșit de săptămână. Termometrele vor indica temperaturi generoase, cerul va fi senin, iar pe alocuri se va forma ceață slabă, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nopțile și diminețile vor fi răcoroase, cu 10–15 grade. În zilele următoare temperaturile vor varia […]
12:20
În pofida scăderii populației în R. Moldova, numărul partidelor politice e în creștere. De aici și urmează o criză de afirmare a lor. Ce observăm? Candidați, care ar părea, că au fost selectați după criteriul meritocrației. Însă ușor dispare criteriul în schimbul sonorietății numelui sau cât mai aproape de numele celui din fruntea listei. Altele […]
11:40
BNM: Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor, pilon al stabilității financiare # Unghiul
Consolidarea cadrului de prevenire a spălării banilor și a mecanismelor de conformitate reprezintă un pilon fundamental al stabilității financiare și al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Declarația aparține guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, și a fost făcută la conferința internațională AML and Compliance: „Integritatea și transparența sunt factori-cheie pentru un sector […]
10:10
Lucrările la podul de la Ungheni avansează: majoritatea piloților sunt în curs de execuție # Unghiul
Cincisprezece dintre cei optsprezece piloți necesari, pe malul stâng, pentru viitorul pod peste Prut de la Ungheni, sunt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1, iar toți piloții necesari atât pentru culee, cât și pentru pile au fost deja definitivați. Progresul lucrărilor a fost evaluat […]
18 septembrie 2025
15:20
Atleta, Ecaterina Cernat, a înscris un nou record personal și național la Maratonul de la Chișinău, proba semimaraton. Participarea ei la această competiție a fost o etapă decisivă în pregătirea pentru maratonul de la București, care va avea loc pe 12 octombrie. Anul trecut, Ecaterina a stabilit un record al traseului la proba de semimaraton, […]
13:30
Legislația Republicii Moldova nu permite înlocuirea actelor originale necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat cu documente în format digital. În prezent, traversarea graniței de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza documentelor electronice generate de aplicația guvernamentală EVO, avertizează Poliția de Frontieră, citată de IPN. Potrivit autorităților de control […]
10:20
Grădinițele din Ungheni vor avea cabinete medicale moderne datorită unui proiect transfrontalier # Unghiul
Cele 7 grădinițe din municipiul Ungheni vor beneficia de cabinete medicale complet echipate, iar la Grădinițele-creșă „Guguță” și „Delia” vor fi amenajate două săli senzoriale, grație proiectului „Strategii educaționale reziliente comune pentru generațiile Z și Alpha – Resilient edu strategies”, implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Primăria municipiului Iași, prin Programul Interreg NEXT […]
09:20
Serviciul de asistență medicală specializată de ambulatoriu al Spitalului din Ungheni a fost inaugurat miercuri, după finalizarea lucrărilor de renovare. De acum înainte, pacienții vor fi consultați în încăperi modernizate, mai adecvate pentru acordarea îngrijirilor medicale. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea totală a proiectului […]
17 septembrie 2025
15:50
Meteorologii au emis pentru joi alertă de cod galben de vânt puternic. Fenomenul este prognozat în toate localitățile din țară. Avertizarea este valabilă între orele 06:00 și 18:00, transmite IPN. Serviciul Hidrometeorologic de Stat precizează că vântul va bate din nord-vest în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Cetățenii sunt îndemnați să […]
15:20
În luna august, prețurile de consum au înregistrat o scădere de 0,4% față de iulie, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această evoluție atenuează presiunile asupra bugetului familiilor și oferă consumatorilor o gură de oxigen, transmite IPN. Cele mai vizibile reduceri s-au resimțit la produse alimentare, precum legumele proaspete, […]
15:20
Sorina Dodu e o ungheneancă stabilită de peste 20 de ani în SUA, are o carieră de succes în una dintre cele mai cotate companii din domeniul medical – Stryker (Notă: Stryker este una dintre principalele companii producătoare de tehnologie medicală din lume. În prezentarea companiei se menționează: „Împreună cu clienții noștri din întreaga lume, […]
12:20
Pe 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a-și alege noul legislativ. Am analizat listele partidelor și blocurilor electorale pentru a identifica unghenenii care candidează pentru funcția de deputat. În total, 34 candidați din raionul Ungheni – 16 bărbați și 18 femei – își încearcă șansele. Cea mai tânără candidată s-a […]
10:40
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a desemnat un nou director al Biroului său din Republica Moldova. Este vorba despre Giuseppe Grimaldi, care va prelua mandatul începând cu 1 octombrie, transmite IPN. Giuseppe Grimaldi are o experiență vastă în domeniul reformelor și al politicilor publice în regiunea Europei de Est și Caucaz. În prezent, […]
10:30
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, având consecințe profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța a declarat pentru IPN că, spre deosebire de un conflict obișnuit, care apare ocazional între egali, bullyingul reprezintă un atac repetat al persoanei „mai puternice” asupra celei […]
16 septembrie 2025
15:20
În chiar centrul satului Unțești, raionul Ungheni, se înalță Biserica „Tuturor Sfinților”, un lăcaș sacru care povestește peste două secole de istorie, credință și renaștere. Construită în 1833, biserica este nu doar un simbol al evlaviei, ci și o mărturie a rezistenței satului în fața vremurilor tulburi. Am discutat cu Ala Lapteanu, profesoară de istorie […]
13:20
„Ștefan Vodă cel Bun multe războaie au bătut. Și așia se aude din oameni vechi și bătrâni, că, câte războaie au bătut, atâte mănăstiri cu biserici au făcut” (Ion Neculce). Așezată geografic la 72 de kilometri de vestita cetate de scaun a Sucevei, Sfânta Mănăstire Putna, prima și cea mai importantă ctitorie a Sfântului Voievod […]
11:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a înregistrat în august un record de trafic, cu 757 790 de pasageri îmbarcați și debarcați. Cifrele au depășit cu 6% prognoza estimată și au înregistrat o creștere de 46,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. Cele mai populare destinații au fost Antalya (24.021 pasageri), Istanbul […]
11:10
Alegătorii pot solicita, începând de astăzi, să voteze la locul aflării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Mai exact, cei care, din motive de sănătate sau alte cauze temeinice, nu pot veni la secția de votare, pot solicita biroului electoral utilizarea urnei mobile, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală precizează că solicitarea se face în […]
15 septembrie 2025
15:40
Municipiul Ungheni a fost gazda primei ediții a Festivalului Compostării și al Produselor BIO, un eveniment dedicat agriculturii ecologice, consumului responsabil și protecției mediului, anunță într-un comunicat de presă organizatorii evenimentului. Festivalul a fost organizat în cadrul proiectului „Soluții inteligente și inovatoare pentru zonele rurale verzi și curate din Bazinul Mării Negre – Smart4Rural”, finanțat […]
14:10
Cetățenii Republicii Moldova, atât din țară, cât și din străinătate, pot raporta cazurile de influență financiară ilegală în procesul electoral apelând Linia Fierbinte gestionată de Centrul Național Anticorupție, la numărul +373 78 710 116, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală precizează că linia telefonică este disponibilă non-stop și permite raportarea cazurilor prin apeluri audio sau video, […]
12:00
Am fost în vacanță. Una pe care am așteptat-o ca pe o gură de aer, cu nerăbdare. Nu zic că nu am mai plecat și până acum, dar parcă de data asta a fost altfel. Mai așteptată. Mai dorită. Am mers cu autocarul. Lume multă, cu bagaje, cu vorbe, cu emoții. Nimic deosebit, până am […]
11:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină a contractat suplimentar peste 2 800 de servicii medicale de înaltă performanță, majoritatea fiind pentru investigații imagistice și ecocardiografii. Acestea sunt destinate în special pacienților care urmează să fie supuși intervențiilor chirurgicale pentru cataractă sau protezarea aparatului locomotor, transmite IPN. Potrivit CNAM, serviciile contractate includ 2 060 de investigații […]
10:50
„Pentru un Parlament Curat 2025”: Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților # Unghiul
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști […]
13 septembrie 2025
15:30
Consiliul Electoral al Circumscripției raionale Ungheni a adoptat recent Hotărârea nr. 5 din 22 august 2025, prin care se stabilește constituirea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare din acest an. În premieră, raionul va avea 79 de secții de votare, cu una mai mult decât la scrutinul precedent, pentru a facilita accesul la vot al […]
12:30
Ungheniul se pregătește să devină mai verde și mai aproape de Europa – la propriu. Pe un teren de 0,8 hectare, între Scuarul Înfrățirii și Catedrala Episcopală, va prinde rădăcini prima Grădină Urbană din municipiu, un loc unde natura și oamenii vor lucra mână în mână, susține echipa proiectului. Proiectul este implementat de Asociația „Business […]
12 septembrie 2025
15:10
În perioada 05-07 septembrie, în municipiul Bălți s-a desfășurat un Turneu Internațional la tenis de masă cu participarea sportivilor din Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. La acest turneu au participat și tenismenii de la Școala Sportivă pentru copii și juniori a municipiului Ungheni în următoarea componență: Nichita Mandatari, Sergiu Nazaria, Luca Stepan, Iulian Panța, […]
13:40
Peste 64% dintre cetățenii Republicii Moldova se informează zilnic de pe rețelele de socializare, însă, paradoxal, aceleași platforme sunt considerate de 70% dintre respondenți drept principala sursă de dezinformare. Constatările se conțin într-un studiu realizat de Consiliul Europei și Consiliul Audiovizualului, care analizează nivelul de alfabetizare media al populației, transmite IPN. Potrivit studiului, părinții cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.