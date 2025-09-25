Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,

BNM.md, 25 septembrie 2025 19:20

Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
19:20
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
Acum 4 ore
16:20
Poziţii informative, August 2025 BNM.md
16:10
Activele oficiale de rezervă şi alte active în valută străină, August 2025 BNM.md
16:10
Ieşiri nete potenţiale pe termen scurt din active în valută străină, August 2025 BNM.md
16:10
Ieşiri nete preconizate pe termen scurt din active în valută străină, August 2025 BNM.md
Acum 8 ore
13:20
Clasificarea împrumuturilor acordate pe direcții de utilizare, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Notă informativă privind elementele contabile extrabilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Indicatorii de bază privind activitatea Asociațiilor de Economii și Împrumut, BNM.md
13:20
Expunerea la riscul de lichiditate, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Anexă la situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:20
Prezentarea unor elemente contabile bilanțiere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația modificărilor capitalului propriu, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația de profit și pierdere, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Situația fluxurilor de numerar, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Clasificarea împrumururilor acordate și a dobînzilor aferente pentru constituirea provizioanelor, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:10
Date generale, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
13:00
Bilanțul, asociații de economii și împrumut, agregat pe sistem, BNM.md
Acum 12 ore
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 25 Septembrie 2025 BNM.md
Ieri
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 24 Septembrie 2025 BNM.md
11:20
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna august 2025 BNM.md
11:00
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna august 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), August 2025 BNM.md
19:30
Piaţa valutara fără numerar, August 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 23 Septembrie 2025 BNM.md
22 septembrie 2025
17:40
Piața valutară în numerar în luna august 2025 BNM.md
Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009). Determinarea echivalentului în euro a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a nume...
16:40
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna august 2025 BNM.md
Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate. Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate în conformitate cu Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliu...
16:30
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna august 2025 BNM.md
În luna august 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 79,2% comparativ cu 79,9% în luna iulie 2025.
16:10
Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, August 2025 BNM.md
16:10
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază bruto), BNM.md
16:10
Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă), August 2025 BNM.md
14:50
Experți, cercetători și oficiali din 14 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
14:50
FinanciarELE: Leadership-ul feminin în finanțe, pe agenda conferinței internaționale inaugurale “New Technology for Old Markets”, cu participare din 14 țări BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a subliniat, în cadrul conferinței internaționale anuale ”New Technology for Old Markets” („Tehnologii noi pentru piețe tradiționale”), desfășurată recent la Chișinău, importanța leadership-ului feminin în procesul de transformare a economiei țării.
12:10
Activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, August 2025 BNM.md
12:10
Piaţa valutară în numerar, August 2025 BNM.md
12:10
Cererea și oferta de valută pe piața valutară, August 2025 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 22 Septembrie 2025 BNM.md
21 septembrie 2025
17:30
Franța susține Moldova: guvernatorul Băncii Franței, François Villeroy de Galhau, prezent la Chișinău la invitația guvernatoarei Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, și guvernatorul Băncii Franței, domnul François Villeroy de Galhau, au avut o întrevedere bilaterală la Chișinău, desfășurată în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, organizată de BNM în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
19 septembrie 2025
20:30
Experți, cercetători și oficiali din 15 țări discută la Chișinău despre viitorul tehnologiilor financiare BNM.md
Republica Moldova a intrat astăzi pe harta dialogului financiar internațional, găzduind în premieră conferința „New Technology for Old Markets”, organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
18:00
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe monede), August 2025 BNM.md
18:00
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe tipuri de debitori), August 2025 BNM.md
18:00
Structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al RM (pe ramuri), August 2025 BNM.md
18:00
Clasificarea portofoliului de credite pe ramuri, August 2025 BNM.md
18:00
Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM, August 2025 BNM.md
15:40
Întrevedere la nivel înalt între BNM și BNR: Cooperare consolidată pentru viitorul european al Republicii Moldova BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a avut o întrevedere bilaterală cu viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, aflat la Chișinău în contextul participării sale, în calitate de invitat special, la conferința internațională „New Technology for Old Markets”.
12:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
12:40
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
12:40
Ratele medii ponderate ale dobânzilor la tranzacțiile interbancare, August 2025 BNM.md
12:00
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Septembrie 2025 BNM.md
11:40
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mil. lei, BNM.md
11:40
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.