Mesaj din Florești: Chicu cere investiții în drumuri și economie, nu „sperietori de război”
Good News, 25 septembrie 2025 13:00
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor…
• • •
Acum 30 minute
13:00
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită electorală într-un sat din raionul Florești, unde a discutat cu localnicii despre problemele cetățenilor și despre necesitatea unor…
13:00
Acțiune de salubrizare la Costești‑Stânca: 12 km de maluri curate și 30 m³ de deșeuri colectate # Good News
O acțiune de salubrizare de amploare s‑a desfășurat recent pe fâșiile riverane de protecție ale lacului de acumulare Costești‑Stânca și ale râului Prut, implicând autorități locale, instituții de mediu și…
Acum o oră
12:40
Alexandr Berlinschii: Statul va finanța studiile tinerilor talentați peste hotare, cu întoarcerea acestora acasă pentru a construi viitorul Moldovei – Inițiativa Partidului Nostru # Good News
Partidul Nostru propune un proiect de lege prin care statul va finanța studiile tinerilor în străinătate, cu angajamentul ca, după finalizarea acestora, să revină acasă și să contribuie la dezvoltarea…
Acum 2 ore
11:30
Proiect major de infrastructură la Cimișlia: investiție de circa 37 milioane de lei în canalizare extinsă # Good News
Orașul Cimișlia beneficiază de un proiect ambițios de extindere și modernizare a sistemului de canalizare, care prevede construirea unei stații de pompare a apelor uzate în zona „Cogâlnic" și instalarea a 27,3 km…
Acum 4 ore
10:00
Moldova găzduiește competiția continentală de judo tineret: sute de sportivi din peste 40 de țări # Good News
Chișinău va deveni pentru trei zile centrul judo‑ului european, găzduind Campionatul European de Judo rezervat sportivilor tineri. Aceasta este prima dată când Republica Moldova organizează un asemenea eveniment continental, ce…
Acum 24 ore
18:40
Restaurare tradiţională pentru biserica din lemn din Vorniceni: investiţii de peste 4,7 milioane lei # Good News
Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din satul Vorniceni, construită în anul 1839, a fost recent inaugurată după finalizarea lucrărilor de restaurare. Reparaţiile au fost realizate cu respectarea…
17:10
Povestea Nova‑Plum‑Fruct: de la câteva hectare la exporturi spre Germania, Olanda și Grecia # Good News
Ruslan Jubârcă este unul dintre antreprenorii de succes din Republica Moldova care a reuşit să transforme un vis simplu într‑o afacere cu exporturi în Europa. Firma sa, Nova‑Plum‑Fruct, a pornit acum…
15:30
Lotul Republicii Moldova la para‑armwrestling a obținut un rezultat excelent la Campionatul Mondial desfășurat la Albena, Bulgaria, cucerind 11 medalii în total, dintre care două de aur. Echipa, formată din 13 sportivi, a…
15:00
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că actuala guvernare „își trăiește ultimele zile" și că recurge la „campanii de minciuni și…
14:00
1,4 miliarde lei pentru reabilitarea locuințelor: Guvernul promite facturi mai mici la energie # Good News
Guvernul a aprobat un nou Regulament privind transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru Eficiență Energetică, menit să simplifice mecanismele birocratice și să ofere acces mai rapid la…
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere standard, valabile pentru 25 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 nu trebuie să…
13:30
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, anunță că în sediul central al formațiunii a fost descoperit echipament de spionaj ascuns. „Așa arată democrația europeană a regimului Sandu: supraveghere totală,…
13:30
Guvernul a aprobat lista beneficiarilor burselor de merit pentru anul academic 2025–2026. În total, 15 elevi și studenți cu rezultate excepționale vor fi sprijiniți financiar. Astfel, 10 studenți din universitățile…
Ieri
13:20
Naționala Republicii Moldova la para-armwrestling s-a întors de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria, cu un rezultat remarcabil: 11 medalii, dintre care două de aur. Potrivit Ministerului Educației și…
13:00
Ceban cere intervenția instituțiilor și observatorilor: „Unde sunt când guvernarea își face campanie din tribuna Parlamentului?” # Good News
Ion Ceban acuză actuala guvernare de lașitate și abuz de resurse administrative în campania electorală. Într-o declarație publică, liderul Blocului ALTERNATIVA a criticat dur faptul că reprezentanții PAS evită dezbaterile…
13:00
Autoritățile energetice din Republica Moldova au lansat un plan de investiții de peste 8 miliarde de lei pentru modernizarea rețelelor electrice de transport în perioada 2025–2034. Planul vizează extinderea infrastructurii…
12:00
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a avut o întâlnire cu locuitorii din Comrat, unde a discutat despre problemele și așteptările cetățenilor. Potrivit acestuia, oamenii își doresc mai multă unitate,…
11:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii „Vocile Puterii" cu Vera Terentiev că un partid aflat la guvernare ar trebui să vorbească despre rezultate…
11:20
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire electorală cu angajații fabricii „Ionel" din Chișinău, unde a prezentat principalele priorități ale formațiunii.…
10:00
Un guvern responsabil trebuie să se preocupe de dezvoltarea economiei și crearea condițiilor de trai pentru cetățeni. Despre acest lucru a declarat unul dintre lideri ai blocului electoral ALTERNATIVA, Mark…
23 septembrie 2025
19:10
Atacantul francez Ousmane Dembele a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2025, în urma unui sezon remarcabil la Paris Saint-Germain. Ceremonia de decernare a avut loc la Paris, într-un cadru…
17:40
Festivalul Phaselis, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culturale de pe coasta Mediteranei, ajunge la cea de-a 15-a ediție, desfășurată în perioada 22-27 septembrie în situl arheologic Phaselis, situat în…
16:20
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă…
16:10
Medici moldoveni instruiți după standarde internaționale în managementul traumei clinice # Good News
Un grup de medici specialiști și rezidenți din Republica Moldova participă la cursuri de instruire în gestionarea traumelor, în cadrul programului „Advanced Trauma Life Support" (ATLS). Cursurile sunt organizate de…
15:50
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți!
14:40
Un tânăr fermier din raionul Ștefan Vodă a pus în aplicare o metodă ingenioasă de cultivare a usturoiului, adaptată condițiilor climatice dificile. Într-o zonă afectată de secetă și fără sisteme…
14:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care,…
14:00
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar…
13:30
Blocul ALTERNATIVA promite să extindă la nivel național proiectele implementate în sectorul Rîșcani al capitalei, unde oamenii se bucură deja de spații verzi amenajate, drumuri și curți reabilitate, dar și…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Liceul Caragiale din Orhei investeşte în competenţe digitale şi STEM pentru elevi şi profesori” # Good News
Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale" din Orhei demarează un amplu proiect de modernizare a procesului educațional, punând accent pe competenţele digitale ale profesorilor și pe activităţi STEM pentru elevi. Aproximativ…
11:40
După mai bine de 50 de ani, barajul lacului de acumulare din orașul Râșcani a fost complet reconstruit, în cadrul unui proiect de modernizare susținut financiar din fonduri externe. Investiția,…
11:40
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare…
10:10
Opt țări nordice și baltice lansează proiect major de susținere a securității cibernetice a Moldovei # Good News
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova face pași semnificativi pentru consolidarea securității cibernetice prin intermediul unui proiect comun lansat cu sprijinul a opt state nordice și baltice. Țările implicate—Danemarca, Estonia,…
22 septembrie 2025
18:10
Un bloc multietajat cu 53 de apartamente din municipiul Bălți urmează să fie primul din nordul țării reabilitat energetic prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial (FEERM). Lucrările, ce…
17:40
Președintele partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună, a acuzat, într-o postare publică, că regimul PAS ar pregăti o fraudă masivă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit liderului formațiunii, schema…
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să transforme ziua de 28 septembrie în cel mai mare protest democratic, exprimat prin vot. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii pot sancționa guvernarea PAS chiar…
15:20
Artistul Ilie Maxian a oferit o lecție de omenie și respect în drum spre Soroca, unde a fost martor la o scenă aparent banală, dar profund semnificativă. Pe marginea drumului,…
14:20
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin…
13:10
La Bălți se construiește o piață agroalimentară modernă: peste 15 milioane de lei investiți # Good News
Municipiul Bălți va avea o nouă piață agroalimentară modernă, construită pe un teren de 1,6 hectare, în apropierea pieței existente de pe strada Caraciobanu. Proiectul are o valoare totală de…
11:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat cu entuziasm la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, un eveniment care adună comunitățile etnice din țară pentru a celebra diversitatea culturală…
10:40
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor…
10:10
Perspective optimiste: Moldova nu e definită de cifrele economice, spune ambasadorul Japoniei # Good News
Ambasadorul Japoniei la Chişinău, Yamada Yoichiro, susţine că Republica Moldova nu trebuie judecată doar după indicatorii economici oficiali precum PIB-ul pe cap de locuitor. Deşi Moldova se află printre ţările…
21 septembrie 2025
22:20
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat,…
12:50
Creștinii ortodocși care urmează calendarul bisericesc de stil vechi sărbătoresc în această duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Sărbătoarea este cunoscută în popor sub denumirea de Sfânta Maria Mică. Nașterea…
12:50
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături…
12:40
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări…
20 septembrie 2025
18:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media" că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în…
18:00
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în…
16:00
Inovație financiară la Chișinău: Conferință internațională despre tehnologiile emergente în piețele financiare # Good News
Chișinăul a devenit, pe 19 septembrie 2025, gazda unei conferințe internaționale de amploare dedicată viitorului finanțelor în piețele emergente. Evenimentul, organizat în premieră în Republica Moldova, a fost coordonat
15:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat într-o vizită la piețele din Cahul că majoritatea locuitorilor cu care a discutat sunt nemulțumiți de situația social-economică din țară. Potrivit acestuia, oamenii au… Articolul Ion Ceban: „Exodul din Cahul continuă, oamenii nu mai au locuri de muncă” apare prima dată în Good News.
