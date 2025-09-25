„Inima Moldovei” poate fi exclusă din alegeri. CC a respins sesizarea privind neconstituționalitatea legii
Zugo.md, 25 septembrie 2025 13:00
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de Partidul „Inima Moldovei" prin avocatul Fadei Nagacevschi, prin care se contesta constituționalitatea articolului 21 alin. (3^2) din Legea privind partidele politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost pronunțată astăzi, 25 septembrie 2025, de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole. Astfel, Curtea de Apel Centru urmează să …
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
13:00
„Inima Moldovei” poate fi exclusă din alegeri. CC a respins sesizarea privind neconstituționalitatea legii # Zugo.md
Acum o oră
12:30
Noi percheziții CNA într-un dosar de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Glodeni și Dondușeni. Acțiunile au avut loc într-un dosar ce vizează fapte de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul investigațiilor, au fost documentate activități …
Acum 2 ore
12:20
Experți: Peste jumătate din promisiunile electorale sunt populiste și imposibil de realizat # Zugo.md
Mai mult de jumătate din promisiunile făcute de candidați în campania electorală sunt populiste și total nerealizabile. Unele dintre ele depășesc cu mult posibilitățile financiare reale ale statului și vor rămâne niște simple iluzii. Sunt constatările mai multor experți, care au analizat platformele a patru candidați electorali, care potrivit sondajelor, ar avea cele mai mari …
12:10
Potrivit celui mai recent sondaj al Barometrului Opiniei Publice (BOP), Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-ar clasa pe primul loc cu 28,6% din voturi la alegerile parlamentare de duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe locul doi s-ar plasa Blocul electoral „Patriotic", cu 13,9% din intențiile de vot, urmat de Partidul Nostru, cu 5,1%. Alte …
Acum 4 ore
11:20
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a devenit ținta unei farse realizate de cunoscuții provocatori ruși Vovan și Lexus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În apelul fals, Dragalin a crezut că discută cu șeful Biroului Național Anticorupție din Ucraina, Semion Krivonos. În timpul conversației, ea a declarat că demiterea sa din funcție ar fi …
10:30
Republica Moldova ar putea inaugura în scurt timp prima linie feroviară electrificată cu ecartament european, pe ruta Chișinău–Ungheni, ceea ce ar permite legătura directă cu infrastructura modernă de transport feroviar din Uniunea Europeană. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) precizează că proiectul reprezintă o investiție strategică, cu impact pozitiv pe termen lung. Urmărește-ne pe Telegram …
10:00
Fostul președinte al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a revenit joi dimineață în Republica Moldova, fiind extrădat din Grecia, unde fusese reținut pe 22 iulie. Aeronava cu care acesta a călătorit a plecat din Atena și a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău în jurul orei 09:30. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe aeroport au fost desfășurate …
09:40
video | Nicușor Dan îndeamnă cetățenii R. Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a îndemnat cetățenii Republicii Moldova din România să voteze la alegerile parlamentare de duminică la una din cele 23 de secții de vot deschise în dreapta Prutului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare …
Acum 6 ore
09:00
audio | Scurgeri audio! Ion Chicu, disponibil pentru Plahotniuc: „În orice moment, domnule președinte, când spuneți!” # Zugo.md
„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!", așa i-ar fi răspuns Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, lui Vladimir Plahotniuc, care nu deținea oficial nicio funcție de conducere, la o propunere de a se întâlni, venită din partea acestuia. Discuția ar fi avut loc înainte de ca Ion Chicu să plece …
08:40
audio | Șor vrea să aducă la guvernare partide loiale pentru a provoca anticipate. Mesaj în care oligarhul explică planurile sale # Zugo.md
Condamnatul fugar Ilan Șor vrea să aducă la guvernare în R. Moldova partide loiale Moscovei, care să declanșeze în următoarele luni alegeri parlamentare anticipate. Sursele Deschide.MD din cadrul blocului „Pobeda" ne-au furnizat un mesaj audio în care oligarhul explică simpatizaților săi despre planurile sale pentru perioada următoare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În discursul rostit, …
Acum 24 ore
14:00
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Mai exact, 10 studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3860 lei, iar 5 elevi …
13:50
Până pe 1 noiembrie 2025, întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz este obligată să procure şi să stocheze peste 57 de milioane metri cubi de gaze, pentru a acoperi 15% din necesităţile regiunii transnistrene, prevede o decizie a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unei anchete Rise Moldova, la costul actual de …
13:30
video | Dodon, prins cu informații false despre recolta de mere: „A intrat fără permisiune în livada unui agricultor” # Zugo.md
Catlabuga l-a acuzat pe liderul socialiștilor, Igor Dodon, că a intrat fără permisiune în livada unui agricultor din Soroca și a difuzat informații false despre situația producătorilor de mere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceasta a explicat că merele filmate de Dodon nu erau aruncate, ci scoase la marginea livezii pentru procesare la suc, iar …
Ieri
13:00
doc | O nouă scurgere de date din rețeaua lui Ilan Șor: liste cu persoane și plăți lunare publicate online # Zugo.md
Rețeaua criminală condusă de Ilan Șor este zguduită de o nouă scurgere de informații compromițătoare. OSINT Romania a publicat acte interne, care arată cum sunt împărțiți lunar banii negri către zeci de structuri și persoane loiale condamnatului fugar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform datelor analizate de reporterii Deschide.MD, oficiul central al grupării „ȘOR" din …
12:30
video | Schema „carusel”, pregătită pentru scrutin. Buletine „VOTAT” găsite de poliție la o tipografie # Zugo.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în baza unei informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat, au descins la o tipografie din capitală unde au descoperit 200 de buletine de vot pe care era deja aplicată ștampila „VOTAT" în dreptul unui bloc politic participant la alegerile parlamentare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oamenilor legii, …
12:00
video | Recean avertizează asupra a patru metode prin care Moscova încearcă să submineze alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a susținut luni o conferință de presă în care a prezentat riscurile de imixtiune externă în scrutinul parlamentar. Potrivit șefului Guvernului, Federația Rusă urmărește să preia controlul la Chișinău printr-un plan complex ce implică finanțarea grupărilor criminale, coruperea electorală, atacuri cibernetice și campanii masive de dezinformare. Urmărește-ne pe Telegram și …
11:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat tranzacțiile și activitatea mai multor companii și organizații afiliate condamnatului fugar Ilan Șor, inclusiv rețeaua de magazine sociale „MeriȘor", care urmează să fie închisă. Deciziile, semnate de directoarea SFS, Olga Golban, și publicate astăzi în Monitorul Oficial, au la bază un ordin al directorului Serviciului de Informații și …
10:50
Nou tip de fraudă în R. Moldova prin apeluri telefonice: „Ei pot contracta credite în numele dvs.” # Zugo.md
Moldindconbank a emis un avertisment privind o schemă de fraudă prin care escrocii se prezintă ca angajați ai operatorilor de telefonie mobilă și încearcă să obțină acces la datele și conturile bancare ale utilizatorilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, persoanele vizate sunt apelate de pe numere necunoscute, iar interlocutorii le cer să modifice …
10:10
Un incendiu puternic a izbucnit aseară pe traseul R-32 Cahul–Taraclia, unde un camion de model MAN, încărcat cu cereale, a fost cuprins de flăcări. Incidentul s-a produs în jurul orei 20:17, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de salvatori din raionul Taraclia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe lângă stingerea incendiului, pompierii au …
09:50
Președintele SUA Donald Trump a afirmat, într-o postare pe Truth Social, că Ucraina este capabilă să revină la granițele inițiale, cu sprijinul UE și al NATO. Mesajul a fost postat după o întrevedere pe care a avut-o cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, întrevedere în cadrul căreia președintele american a lăudat încrâncenarea cu luptătorii ucraineni își …
09:40
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară" a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Urmărește-ne …
09:20
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut de polițiștii de patrulare după ce a fost surprins conducând în stare de ebrietate avansată. Incidentul s-a produs luni seara, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inspectorii au stopat un automobil de marca …
09:00
video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă # Zugo.md
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină", distribuit cu ajutorul …
08:30
Convorbirile dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov din 2018, dacă se confirmă veridicitatea lor, arată mecanica reală a relației dintre PSRM și PDM. Rivalitatea afișată în public era doar decor; în culise funcționa un aranjament de cartel. Iaralov dicta liniile, iar Ceban, cu apelativul „deadea Serioja", confirma apartenența la rețea, notează expertul în securitate al …
00:00
„Ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025". Anunțul a fost făcut marți de Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Facem un apel repetat către autoritățile de …
23 septembrie 2025
14:10
audio | Convorbirile lui Ion Ceban cu Serghei Iaralov arată cum PSRM și PDM își coordonau acțiunile înainte alegerilor din 2019 # Zugo.md
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de …
13:50
Investigație: Avion de lux pentru liderul kârgâz, oferit de Ilan Șor printr-o schemă cu intermediari turci # Zugo.md
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor", ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. …
13:30
video | Reacția Guvernului, după ce Kremlinul a declarat că „UE se pregătește să ocupe militar R. Moldova” # Zugo.md
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un răspuns falsurilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar plănui ocuparea Republicii Moldova și lansarea unui desant în regiunea ucraineană Odesa cu scopul de a intimida regiunea transnistreană. Urm
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Republica Moldova a parcurs o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a adresat un mesaj de felicitare autorităților de la Chișinău pentru finalizarea procesului de screening – una dintre etapele cheie ale negocierilor de aderare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Astăzi, Republica Moldova a realizat încă … The post Marta Kos felicită R. Moldova pentru finalizarea screeningului UE first appeared on ZUGO. Articolul Marta Kos felicită R. Moldova pentru finalizarea screeningului UE apare prima dată în ZUGO.
12:40
Percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Apare și numele Victoriei Furtună # Zugo.md
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtuna, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Apare și numele Victoriei Furtună first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Apare și numele Victoriei Furtună apare prima dată în ZUGO.
12:00
Balonul de Aur și Balonul de Aur feminin, trofee care răsplătesc cei mai buni fotbaliști ai sezonului precedent, au fost decernate luni seara, la Théâtre du Châtelet din capitala Franței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ousmane Dembélé a câștigat Balonului de Aur 2025, iar Lamine Yamal s-a clasat pe locul al doilea. Dembélé a câștigat … The post Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. PSG, declarat cel mai bun club din lume first appeared on ZUGO. Articolul Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025. PSG, declarat cel mai bun club din lume apare prima dată în ZUGO.
11:40
Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat” # Zugo.md
Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat” în dreapta numelui acestuia. Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată în acest sens de către Serviciul Fiscal de Stat, scrie Agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că buletinele de vot false ar fi fost … The post Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat” first appeared on ZUGO. Articolul Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat” apare prima dată în ZUGO.
11:10
foto | Bani din Rusia pentru campania electorală: 9 milioane de lei aduse prin criptomonede # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar complex ce vizează fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice – inclusiv … The post foto | Bani din Rusia pentru campania electorală: 9 milioane de lei aduse prin criptomonede first appeared on ZUGO. Articolul foto | Bani din Rusia pentru campania electorală: 9 milioane de lei aduse prin criptomonede apare prima dată în ZUGO.
10:10
Lux pe două roți: fiul lui Igor Dodon pedalează pe o bicicletă cât salariul anual declarat al liderului PSRM # Zugo.md
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a publicat recent o fotografie în care apare alături de fiul său, echipat pentru ciclism pe o bicicletă electrică de lux, model Ducati TK-01RR. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Costul bicicletei de lux reprezintă aproape 90% din venitul anual declarat de Dodon în Moldova sau echivalentul a peste 16 salarii … The post Lux pe două roți: fiul lui Igor Dodon pedalează pe o bicicletă cât salariul anual declarat al liderului PSRM first appeared on ZUGO. Articolul Lux pe două roți: fiul lui Igor Dodon pedalează pe o bicicletă cât salariul anual declarat al liderului PSRM apare prima dată în ZUGO.
09:20
R. Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE: „Suntem mai aproape ca oricând de deschiderea negocierilor de aderare” # Zugo.md
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral cu Uniunea Europeană, după 15 luni de evaluări intense alături de experții Comisiei Europene. Evenimentul a avut loc la Bruxelles, unde a fost abordat ultimul capitol din cele 35 – Prevederi financiare și bugetare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În total, peste 1.000 de experți moldoveni și … The post R. Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE: „Suntem mai aproape ca oricând de deschiderea negocierilor de aderare” first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE: „Suntem mai aproape ca oricând de deschiderea negocierilor de aderare” apare prima dată în ZUGO.
09:00
analiză | Alegeri 2025: Reforma justiției domină discursul electoral, drepturile omului rămân în plan secund # Zugo.md
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a publicat o analiză a programelor electorale ale tuturor concurenților ce candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit studiului, drepturile omului sunt abordate abia tangențial, în timp ce măsurile ce vizează statul de drept au primit o atenție deosebită, fiind remarcate în programul fiecărui concurent electoral, … The post analiză | Alegeri 2025: Reforma justiției domină discursul electoral, drepturile omului rămân în plan secund first appeared on ZUGO. Articolul analiză | Alegeri 2025: Reforma justiției domină discursul electoral, drepturile omului rămân în plan secund apare prima dată în ZUGO.
08:40
video | 74 de persoane, reținute după participarea la instruiri în Serbia pentru provocarea dezordinilor # Zugo.md
În contextul alegerilor parlamentare, un grup de tineri din R. Moldova a fost instruit în Serbia pentru a provoca destabilizări. Despre aceasta au vorbit, în cadrul unui briefing de presă, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, liderul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună, și directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), … The post video | 74 de persoane, reținute după participarea la instruiri în Serbia pentru provocarea dezordinilor first appeared on ZUGO. Articolul video | 74 de persoane, reținute după participarea la instruiri în Serbia pentru provocarea dezordinilor apare prima dată în ZUGO.
00:20
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din competiția electorală și și-a declarat sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă a conducătorilor celor două formațiuni, care au semnat și o declarație comună. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit liderului PAS, Igor Grosu, … The post video | BUN s-a retras din cursa electorală în favoarea PAS: „Este un pas responsabil” first appeared on ZUGO. Articolul video | BUN s-a retras din cursa electorală în favoarea PAS: „Este un pas responsabil” apare prima dată în ZUGO.
22 septembrie 2025
22:40
video | Maia Sandu a vorbit despre pericolul deosebit care vine din partea Rusiei, într-un îndemn către cetățeni în prag de alegeri # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a venit luni cu un mesaj adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a subliniat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al R. Moldova sunt supuse unor … The post video | Maia Sandu a vorbit despre pericolul deosebit care vine din partea Rusiei, într-un îndemn către cetățeni în prag de alegeri first appeared on ZUGO. Articolul video | Maia Sandu a vorbit despre pericolul deosebit care vine din partea Rusiei, într-un îndemn către cetățeni în prag de alegeri apare prima dată în ZUGO.
14:50
update 14:38 | Potrivit IPN, Constantin Țuțu se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Știrea … The post foto | Ex-deputatul Țuțu, dat în căutare internațională. Update: S-ar afla la Tiraspol first appeared on ZUGO. Articolul foto | Ex-deputatul Țuțu, dat în căutare internațională. Update: S-ar afla la Tiraspol apare prima dată în ZUGO.
14:00
Pe 23 septembrie, la Edineț are loc un nou eveniment RAM Impact, care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, lideri de opinie și comunitatea locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Publicul va avea ocazia să îi cunoască dincolo de online pe Cynthia Elisoa, Mirela Urușciuc, Cristina Miron, Cristian Cebotari și Cătălin Josan. … The post RAM Impact reunește la Edineț creatori de conținut și lideri de opinie first appeared on ZUGO. Articolul RAM Impact reunește la Edineț creatori de conținut și lideri de opinie apare prima dată în ZUGO.
13:20
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. El a fost reținut în Grecia împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, iar de acolo ar fi ajuns în Transnistria, deși era așteptat în instanță la Chișinău, unde este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe 22 septembrie, … The post Fostul deputat Constantin Țuțu, dat în căutare internațional first appeared on ZUGO. Articolul Fostul deputat Constantin Țuțu, dat în căutare internațional apare prima dată în ZUGO.
13:10
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au adus două medalii pentru Moldova de la Campionatul European de para judo. Competiția a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat … The post Două medalii pentru R. Moldova la Campionatul European de para judo first appeared on ZUGO. Articolul Două medalii pentru R. Moldova la Campionatul European de para judo apare prima dată în ZUGO.
12:30
Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă # Zugo.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, în dimineața zilei de astăzi, au avut loc percheziții în patru penitenciare din Republica Moldova. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANP, operațiunea a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, … The post Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă apare prima dată în ZUGO.
12:10
foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău – Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și … The post foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram first appeared on ZUGO. Articolul foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram apare prima dată în ZUGO.
11:50
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Strategia … The post Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat … The post video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, pe durata acestei … The post Poliția de Frontieră anunță restricții temporare la Aeroportul Internațional Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Poliția de Frontieră anunță restricții temporare la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în ZUGO.
10:30
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova a descoperit că Oxana Greceanîi a obținut … The post RISE: Zinaida Greceanîi și familia sa, tranzacții imobiliare și conexiuni la Moscova first appeared on ZUGO. Articolul RISE: Zinaida Greceanîi și familia sa, tranzacții imobiliare și conexiuni la Moscova apare prima dată în ZUGO.
10:10
„Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc # Zugo.md
Republica Moldova reușește să-și păstreze specialiștii din sectorul IT, în ciuda exodului de tineri către universități și piețe de muncă externe. Declarația a fost făcută de Marina Bzovîi, administrator Moldova Innovation Technology Park (MITP), în cadrul Moldova Business Week, scrie adevarul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În Moldova reușim să ne menținem specialiștii IT acasă, … The post „Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc first appeared on ZUGO. Articolul „Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc apare prima dată în ZUGO.
