Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea - VIDEO

ProTV.md, 25 septembrie 2025 10:00

Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea - VIDEO

Acum 10 minute
10:10
LIVE. Imagini de pe Aeroportul internațional Chișinău, după ce avionul în care se află Plahotniuc a aterizat: A fost scos din aeronavă cu cătușe la mâini. În câteva clipe va fi scos din Aeroport
Acum 30 minute
10:00
LIVE. Imagini de pe Aeroportul internațional Chișinău, după ce avionul în care se află Plahotniuc a aterizat: Acesta fost scos din aeronavă cu cătușe la mâini - VIDEO
10:00
Ucraina a lovit flota rusă din Marea Neagră în Novorossiisk, în timp ce haosul se extinde la est de Crimeea - VIDEO
09:50
Cu cătușe la mâini, Vlad Plahotniuc a fost scos din aeronavă, pe Aeroportul internațional Chișinău - FOTO/VIDEO
Acum o oră
09:40
LIVE. Avionul în care se află Vlad Plahotniuc a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău - VIDEO
09:30
LIVE. Avionul în care se află Vlad Plahotniuc a aterizat pe Aeroportul Intenațional Chișinău - VIDEO
Acum 2 ore
09:10
POLITICO: Adevărata miză a alegerilor de duminică din Republica Moldova. Pe buletinul de vot sunt UE şi Rusia
09:00
Pompierii au reușit să stingă incendiul de la depozitul Antrefrig din București după 36 de ore
08:40
Trump nu a glumit după incidentele de la sediul ONU. Liderul SUA crede că a fost o „triplă sabotare”. Ce i s-a întâmplat - VIDEO
08:30
Fără exit-poll la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Singura cerere de la o companie de sondaje, respinsă. Motivul anunțat de CEC
08:20
Fără exit-poll la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Singura cerere de la un institut de sondaje, respinsă. Motivul anunțat de CEC
Acum 4 ore
08:00
Aeroporturi din Danemarca, survolate din nou de drone necunoscute. Autoritățile au fost nevoite să închidă unul temporar
07:50
Imagini EXCLUSIVE. Vlad Plahotniuc - surprins la bordul aeronavei de pe cursa Atena-Chișinău - VIDEO
07:40
Imagini EXCLUSIVE. Vlad Plahotniuc - surprins la bordul aeronavei de pe cursa Atena-Chișinău - FOTO/VIDEO
07:20
Ploi slabe în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:40
Un avion de luptă rusesc a survolat o fregată germană în Marea Baltică: „O nouă încercare de provocare din partea Moscovei”
22:20
„Lovitură de precizie”. Două rachete balistice Iskander trimise de ruși au făcut din nou victime în armata ucraineană, la o bază de antrenament
22:00
Atac sângeros la biroul de imigrări din Dallas: Două persoane ucise, mesaj „anti-ICE” pe gloanțele suspectului
22:00
Putin l-a numit pe Igor Krasnov, procurorul care a coordonat dosarele împotriva opoziției, la conducerea Curții Supreme a Rusiei
21:50
Avertismentul dur al lui Volodimir Zelenski la ONU: Rusia își extinde influența spre Moldova, iar tăcerea comunității internaționale riscă să agraveze conflictul - VIDEO
21:40
Campania electorală atinge punctul de fierbere: Dorin Recean cere contracandidaților să se dezică de rețelele criminale și influența Kremlinului, iar Ion Ceban reacționează dur - VIDEO
21:30
Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podiumul de premiere în aceeași categorie de greutate la Campionatul European de Para Judo - VIDEO
21:20
Atac cu drone la Novorossiisk: Două persoane ucise și mai multe rănite în urma unui nou raid atribuit Ucrainei - VIDEO
21:20
Emoții pentru Liverpool și Chelsea în Cupa Ligii engleze. Aristocrații au fost conduși de o echipă din liga a treia, dar au întors rezultatul - VIDEO
21:20
Eșec dureros suferit de italianul Lorenzo Musetti în finala turneului de la Chengdu - VIDEO
Acum 24 ore
21:10
La ce oră ar putea ajunge mâine Vlad Plahotniuc în Republica Moldova? Acesta va fi adus cu o cursă obișnuită - VIDEO
21:10
Alegeri cruciale pentru viitorul Republicii Moldova: Președintele Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să participe la scrutinul de duminică
21:00
„Isterie exagerată”. Kremlinul respinge scurt acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian al NATO de către avioanele rusești de luptă
20:30
Românca Sorana Cârstea își continuă forma excelentă începută după Wimbledon și s-a calificat fără emoții în turul al doilea la Openul chinez - VIDEO
20:30
AC Milan s-a calificat în optimile Cupei Italiei, după o victorie lejeră cu Lecce, în care Christopher Nkunku a marcat primul gol pentru echipa milaneză - VIDEO
20:30
Fotbalistul moldovean, Lado Akhalaia, înscrie pe bandă rulantă în a patra ligă germană - VIDEO
20:20
Alexander Bublik se află în plină ascensiune. Tenismenul din Kazahstan a câștigat în China al patrulea titlu al anului - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.09.2025
20:00
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - VIDEO
20:00
Fostul deputat PD, Constantin Țuțu - dat în căutare internațională - VIDEO
19:40
Note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională: Aproape 140 de participanți au fost premiați pentru excelență în limba română - VIDEO
19:20
În plină campanie electorală, miniștri în funcție transformă microfonul Guvernului într-o portavoce politică, lansând apeluri mascate la vot în timpul orelor de lucru - VIDEO
19:10
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă convocarea ambasadorului Lilian Darii la ministerul rus de Externe
19:00
Donald Trump își schimbă radical poziția: Ucraina poate învinge cu sprijinul Europei, iar Rusia nu pare dispusă să oprească războiul - VIDEO
18:50
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă - VIDEO
18:50
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
18:30
Replică dură pentru Donald Trump din partea primarului din Londra: „Rasist, sexist, misogin și islamofob”
18:30
„Este clar că a avut un cost prea mare”. Fostul șef al armatei ucrainene critică ofensiva generalului Sîrskîi care a luat prin surprindere Moscova
18:20
Salariile funcţionarilor şi diplomaţilor din Rusia au fost majorate cu 7,6%, în pofida problemelor economice
17:20
Reuters: Ce se ascunde în spatele mesajului de susținere al lui Trump pentru Ucraina
17:10
Peste 18.000 de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare au fost descoperite într-o tipografie clandestină din Chișinău, în preajma alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute – VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.09.2025
17:00
Peste 18 mii de publicații cu mesaje instigatoare și dezinformare, destinate regiunii de nord, au fost descoperite într-o tipografie clandestină, în pragul alegerilor parlamentare. Trei persoane au fost reținute - VIDEO
16:50
Chișinăul confirmă convocarea ambasadorului de la Moscova și precizează că măsura a fost luată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
16:50
Cine a provocat oprirea bruscă a scării rulante pe care au urcat Trump și soția sa, la ONU. Casa Albă acuzase un posibil „sabotaj”
