Alegerile din Moldova, văzute de la Bruxelles: „UE și Rusia pe buletinul de vot. Rusia vinde frică, UE vinde iubire. Nu știm cine va câștiga”

18:50

Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a formațiunii Șansa condusă de Alexei Lungu și care este afiliată oligarhului fuga. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, poate fi contestată la Curtea de Apel Ce