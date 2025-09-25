Pro-rușii și ultranaționaliștii, în slujba Kremlinului. Cine ar putea câștiga legislativele în Moldova și ce pericole ar aduce pentru Ucraina și Europa
Adevarul (Moldova), 25 septembrie 2025 04:40
Procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană nu se desfășoară conform unui calendar prestabilit. Totuși, există deja două momente cheie ce vor marca parcursul european al Ucrainei, ambele fiind legate de evenimentele din statele vecine.
Alegeri sub asediu informațional la Chișinău. Moldova, laboratorul Kremlinului pentru destabilizarea Europei # Adevarul (Moldova)
Înaintea alegerilor parlamentare de duminică, Republica Moldova se confruntă cu o ofensivă concertată de dezinformare și manipulare venită dinspre Est.
Nicușor Dan îndeamnă basarabenii din România să voteze la alegerile parlamentare: reprezintă un moment crucial # Adevarul (Moldova)
Președintele României, Nicușor Dan, îi îndeamnă pe toți basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secții organizate în 14 orașe din țară, subliniind că scrutinul din 28 septembrie reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetățenilor Republicii Moldova.
Zelenski apel de la ONU: Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un apel către Europa pentru o susținere mai mare a Republicii Moldova, în contextul tentativelor Rusiei de a o aduce sub influența sa.
Moscova l-a convocat pe ambasadorul moldovean după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri # Adevarul (Moldova)
Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darie, căruia i-a fost exprimat un protest în legătură cu refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Grecia îl extrădează =pe oligarhul Vladimir Plahotniuc cu trei zile înainte de alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Grecia plănuieşte ca săptămâna aceasta să îl extrădeze în Republica Moldova pe fostul politician şi oligarh Vladimir Plahotniuc pentru ca acesta să înfrunte în justiţie acuzaţiile legate de furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar al ţării, a declarat miercuri o sursă juridică.
Premierul Dorin Recean avertizează: Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Cum Kremlinul vrea să preia puterea # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean Dorin Recean avertizează cetățenii că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării, subliniind că, prin diverse scheme, Kremlinul încearcă să preia puterea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oficialul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot și a lansat un apel către Dodon
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțare ilegală a unui partid. Inculpatul este dat în căutare # Adevarul (Moldova)
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de pușcărie pentru finanțarea ilegală a formațiunii Șansa condusă de Alexei Lungu și care este afiliată oligarhului fuga. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul Buiucani, poate fi contestată la Curtea de Apel Ce
Partidul condus de Vasile Costiuc riscă să fie eliminat din alegerile parlamentare. Care este motivul SURSE # Adevarul (Moldova)
Partidul „Democratia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, ar putea fi eliminat din cursa electorală din 28 septembrie, potrivit unor surse Adevărul. Pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare ar fi și doi membri ai AUR.
Europa pregătește ocuparea militară a Republicii Moldova, susțin serviciile de informații ruse # Adevarul (Moldova)
Europa se pregătește să ocupe militar Republica Moldova, iar statele membre NATO ar concentra subdiviziuni militare în România, în apropiere de frontiere, în vederea unui presupus desant al NATO în regiunea Odesa, se arată într-un comunicat al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse.
George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot” # Adevarul (Moldova)
George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.
Rețineri masive în Rep. Moldova: 74 de moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări electorale la comanda Kremlinului # Adevarul (Moldova)
Conform autorităților moldovene, peste 100 de persoane au fost instruite în Serbia pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor parlamentare, la ordinul Kremlinului. 74 dintre acestea au fost reținute luni, 22 septembrie, în urma a 250 de percheziții, desfășurate inclusiv în mai multe pen
Moldova, sub asaltul influenței ruse în prag de alegeri. Kremlinul investește masiv pentru a deraia parcursul european al Chișinăului – investigație Bloomberg # Adevarul (Moldova)
La doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare cruciale din Republica Moldova, noi documente obținute de Bloomberg conturează un tablou îngrijorător al ingerinței ruse în procesul electoral al statului vecin.
Descinderi în Rep. Moldova, inclusiv în pușcării. Peste 100 de persoane pregăteau destabilizări comandate de Rusia # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova au descins în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, vizând peste 100 de persoane care pregăteau destabilizări la ordinele Kremlinului. Au loc peste 250 de percheziții, inclusiv în mai multe penitenciare.
Regiunea separatistă Transnistria: Activ strategic în presiunea Kremlinului asupra Occidentului # Adevarul (Moldova)
Rusia nu mai folosește doar forța militară directă, ci aplică o strategie mai subtilă, bazată pe presiuni din mai multe direcții, fără a provoca un război deschis cu NATO. Teritorii ca Transnistria, Kaliningrad sau Crimeea sunt folosite pentru a slăbi Occidentul pas cu pas. Transnistria, de exemplu,
Rețea finanțată de Kremlin încearcă să influențeze alegerile din Moldova prin dezinformare și propagandă pro-rusă - Investigație BBC # Adevarul (Moldova)
O investigație realizată de jurnaliștii BBC dezvăluie mecanismele prin care o rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să submineze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie.
Funcționar român, filmat cu prostituate: un serial inspirat din viața lui Plahotniuc stârnește controverse înainte de alegeri # Adevarul (Moldova)
Un serial polițist inspirat din viața oligarhului Vladimir Plahotniuc readuce în prim-plan corupția, crima organizată și legăturile dintre Moldova și România.
Zelenski sancționează oameni din cercul lui Ilan Șor, inclusiv bașcana Găgăuziei și lidera partidului Moldova Mare # Adevarul (Moldova)
11 oameni din cercul prorusului Ilan Șor au fost sancționați de Kiev, printre care se numără bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, și lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Decretul în acest sens a fost semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară". Ce spune despre George Simion și AUR # Adevarul (Moldova)
Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării în Republica Moldova, susține că în cazul în care partidele pro-ruse câștigă alegerile parlamentare, țara va deveni o bază militară rusă, fapt care va pune în pericol securitatea României și a UE.
Ce partide candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova și ce șanse au # Adevarul (Moldova)
Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a înregistrat 23 de concurenți electorali, printre care 15 partide politice, patru blocuri și patru candidați independenți. Cel mai recent sondaj arată că doar două formațiuni și un bloc au șanse să accedă în viitorul Parlament.
De ce acte ai nevoie ca să votezi la alegerile din Republica Moldova dacă ești în străinătate # Adevarul (Moldova)
Pentru a vota la alegerile din Republica Moldova în străinătate, cetățenii moldoveni trebuie să prezinte un act, cum ar fi cartea de identitate, buletinul de identitate provizoriu sau pașaportul, chiar dacă acesta din urmă este expirat.
Premierul Republicii Moldova, despre principalele obiective pentru securitate: „Apărarea începe cu spiritul populației” # Adevarul (Moldova)
Pentru asigurarea securității în regiunea, statele trebuie să își consolideze capacitatea antiaeriană. Însă pe lângă acest obiectiv, reziliența psihologică a populației reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri, punctează premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, subliniind importanța acți
Cum reușește Republica Moldova să își țină IT-ştii acasă. "Salariul mediu în IT este de 2.500 de euro, de trei ori peste media pe economie” # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova reușește să-și păstreze specialiștii din sectorul IT, în ciuda exodului de tineri către universități și piețe de muncă externe. Declarația a fost făcută de Marina Bzovîi, administrator Moldova Innovation Technology Park (MITP), în cadrul Moldova Business Week.
Războiul Rusiei pentru Moldova: „riscul e mare, doar 55% susțin drumul european. Confiscările de bani pentru voturi, la ordinea zilei” # Adevarul (Moldova)
Rufin Zamfir, expert în dezinformare care activează din 2023 în Republica Moldova în calitate de specialist în comunicare strategică, analizează stadiul războiului hibrid dus de Rusia în țara vecină la mai puțin de o săptămână de la alegerile parlamentare.
Un bărbat grav accidentat în Republica Moldova, jefuit de bijuterii de echipa medicală de salvare # Adevarul (Moldova)
Un medic și un asistent medical din Republica Moldova au fost încătușați de poliție, fiind suspectați că au furat lanțul de aur al unui bărbat grav rănit într-un accident rutier, căruia trebuiau să-i acorde ajutor medical. Ulterior, victima a fost transportată la spital, dar a decedat.
Opt foști diplomați americani avertizează: O victorie pro-rusă la Chișinău ar întări Kremlinul pentru agresiune contra României # Adevarul (Moldova)
Opt foști diplomați americani sprijină Chișinăul înainte de parlamentare, subliniind că aceste alegeri vor decide viitorul țării, iar o victorie a forțelor pro-ruse ar oferi Kremlinului un nou punct de sprijin pentru o eventuală agresiune împotriva României și Ucrainei.
Ministerul moldovean al Justiției cere în instanță limitarea activității unui partid dintr-un bloc pro-Kremlin # Adevarul (Moldova)
Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei, care face parte din Blocul Patriotic. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru după ce Comisia Electorală Centrală a notificat recent structura în acest sens.
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Moldovenii din România vor putea vota în mai multe orașe # Adevarul (Moldova)
Moldovenii din România vor putea vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie în cadrul a 23 de secții de votare, deschise în 14 orașe din România, anunță reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova la București.
Autoritățile din Grecia s-au răzgândit și îl vor preda Republicii Moldova pe oligarhul Vladimir Plahotniuc # Adevarul (Moldova)
Procuratura Generală din Republica Moldova a confirmat vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat.
Ce spune despre alegerile din Republica Moldova, Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la UE și în România # Adevarul (Moldova)
Cea mai bună strategie a UE este să adopte o poziție fermă împotriva Rusiei, în timp ce face apel la preocupările comune de securitate împărtășite de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, afirmă Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA în Uniunea Europeană, într-un interviu publicației ,,Kyiv Post”
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Dosar penal în România pentru acte false # Adevarul (Moldova)
Ministerul grec al Justiției a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc pe motiv că acesta este investigat în România pentru fals, iar oligarhul moldovean trebuie să ofere explicații unui procuror grec în acest caz, relatează jurnaliștii de la Reuters, citând surse apropiate anchetei.
TikTok a blocat crearea a sute de mii de conturi de tip spam în Republica Moldova, înainte alegerilor din 28 septembrie # Adevarul (Moldova)
Între 1 iulie și 9 septembrie, platforma a prevenit peste 2,2 milioane de aprecieri false, peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire și a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova.
De ce parlamentarele moldovene vor avea ramificații semnificative pentru Europa: „Deschiderea unui nou front” # Adevarul (Moldova)
Alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova vor avea implicații semnificative pentru securitatea și stabilitatea întregului continent european, iar acestea ar putea fi profunde, relatează jurnaliștii de la „Novaya Gazeta”, un ziar independent din Rusia.
Anca Dragu, guvernator BNM: "Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este chiar România"| INTERVIU # Adevarul (Moldova)
Într-un interviu pentru Adevărul, Anca Dragu explică diferențele-cheie dintre economiile Moldovei și României, statutul de țară candidată la UE și efectele sale asupra încrederii investitorilor, precum și cum funcționează „planul de creștere” al Moldovei ca pârghie de reforme.
Cum a influențat miliardul dispărut politica economică a Republicii Moldova. Șefa Agenției pentru Investiții: "Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient"| INTERVIU # Adevarul (Moldova)
Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării.
Atena a suspendat extrădarea lui Plahotniuc. Chișinăul: Vom investiga cum a reușit infractorul să împiedice procedura # Adevarul (Moldova)
Oligarhul Vladimir Plahotniuc nu va fi adus în Republica Moldova până la 25 septembrie. Autoritățile elene, care și-au dat anterior acceptul pentru extrădarea fugarului, au suspendat procesul, anunță responsabilii Procuraturii Generale de la Chișinău.
Noi descinderi la oamenii prorusului Ilan Șor pe întreg teritoriul Republicii Moldova: ,,De la Moscova ne-au pus” # Adevarul (Moldova)
Peste 70 de percheziții au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sunt vizați membrii grupării criminale organizate, conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, care mituiesc alegătorii în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit autorităților judiciare.
Rețeaua media a lui Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, vizată de percheziții. Ce au descoperit procurorii # Adevarul (Moldova)
Rețeaua media a prorusului Ilan Șor, care răspândește propaganda pro-Kremlin, a fost percheziționată de structurile judiciare moldovene în cadrul unei anchete pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Peste un milion de euro destinat cumpărării voturilor, confiscat într-o singură zi în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Autoritățile judiciare moldovene au efectuat marți percheziții într-un dosar penal în legătură cu ,,suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante”. În urma descinderilor, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a peste un milion de eu
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, interzisă în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia # Adevarul (Moldova)
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, a fost interzisă pentru cinci ani în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia, decizia fiind anunțată miercuri, 16 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei.
Fost polițist condamnat pentru omor în Republica Moldova, printre colaboratorii prorusului Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Valeriu Boboc în timpul evenimentelor din aprilie 2009 și care era fugar de mai mult timp, a fost încătușat marți, 16 septembrie, de structurile judiciare moldovene. Acesta este unul dintre colaboratorii prorusului Ilan Șor
Viitorul Parlament de la Chișinău va fi format din două partide și un bloc, conform rezultatelor unui sondaj # Adevarul (Moldova)
Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic ce include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei și Partidul Nostru vor accede în viitorul Parlament de la Chișinău, conform rezultatelor unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda comunității WatchDog.md.
Kremlinul vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă. Cât plătește pentru un vot # Adevarul (Moldova)
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că Kremlinul, prin intermediul lui Ilan Șor, liderul unei grupări criminale organizate, vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă, cu precădere din România, Franța, Italia și Marea Britanie.
Percheziții la oamenii prorusului Ilan Șor. Ce planuri aveau pentru votul din 28 septembrie # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare moldovene efectuează percheziții într-un dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Ca urmare, zece persoane afiliate politicianului prorus Ilan Șor au fost
Maia Sandu acuză Kremlinul că folosește preoți și boți pentru influențarea votului: ,,Rușii vizează diaspora” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, acuză Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate. Ea subliniază că Moscova folosește preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti ,,Matryoshka” pentru a gener
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de mama și sora sa, a fost primită în data de 12 septembrie în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuțiile au vizat, printre altele, și restabilirea păcii pe continentul european.
Premierul de la Chișinău afirmă că arestarea fostului șef SIS este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegeri” # Adevarul (Moldova)
Premierul de la Chișinău, Dorin Recean, afirmă că arestarea fostului șef adjunct al SIS moldovean, Alexandru Balan, este ,,parte a planului de a preveni Federația Rusă să intervină în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, și ale altor țări membre ale UE”.
Avertismentul puterii de la Chișinău: Moldovenii ,,vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin” # Adevarul (Moldova)
Igor Grosu, liderul partidului de guvernământ de la Chișinău, afirmă că bărbații și tinerii „vor deveni carne de tun în războaiele sângeroase ale lui Putin”, dacă forțele pro-Kremlin vor câștiga alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Chișinăul va curăța instituțiile de spioni pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat un fost șef al SIS # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean, prin intermediul purtătorului de cuvânt Daniel Vodă, a declarat că instituțiile statului vor fi curățate de spioni, afirmația fiind făcută pe fondul scandalului de spionaj în care este implicat Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate de la Chi
Când va fi extrădat oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Explicațiile Guvernului de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, încătușat în luna iulie în Grecia, ar putea fi extrădat la Chișinău în data de 25 septembrie, cu trei zile înainte de scrutinul parlamentar, a anunțat șefa MAI din Republica Moldova, subliniind că această dată nu este definitivă.
