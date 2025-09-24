La Dondușeni, cinci persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru corupere electorală
TVR Moldova, 24 septembrie 2025
Cinci persoane riscă până la 6 ani de închisoare pentru coruperea alegătorilor. Dosarele au ajuns pe masa judecătorilor.
Grămada de mere din raionul Soroca lângă care s-a filmat Igor Dodon spunând că a fost abandonată de fermier urma, de fapt, să fie transportată la procesare. Într-un videoclip, proprietarul fructelor a declarat că Dodon a pătruns în livada sa fără voie şi a minţit când a spus că merele au fost aruncate. După acelaşi scenariu electoral a mers şi liderul Partidului Democraţia Acasă, Vasile Costiuc, care a ales, însă, un câmp cu ceapă. În timp ce Costiuc a negat acuzaţiile că ar promova falsuri, Igor Dodon a refuzat să comenteze această situaţie.
La Dondușeni, cinci persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru corupere electorală # TVR Moldova
Cei mai buni participanți la Marea Dictare Națională au fost premiați în cadrul unei ceremonii # TVR Moldova
Participanții care au obținut rezultate remarcabile la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale au fost premiaţi aseară în cadrul unei ceremonii organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Republica Moldova. Din cele peste două mii de persoane care s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru a-și testa cunoștințele, 18 au reuşit să obţină nota zece, iar 120 - nota nouă, numărul fiind în creştere faţă de anul anterior.
Comisia Electorală: Buletinele „model” ale Blocului „Alternativa” contravin legislației electorale # TVR Moldova
Descindere la o tipografie din Chișinău în urma căreia poliția a ridicat 200 de buletine de vot false, pe care era aplicată ștampila "VOTAT" în dreptul Blocului politic "Alternativa". Oamenii legii susțin că acestea urmau să fie folosite într-o schemă de tip "carusel" la scrutinul de duminică. Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, respinge aceste acuzații și spune că materialele ridicate de poliție sunt, de fapt, pliante explicative pentru alegători. Iar reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale susține că astfel de materiale contravin legii privind publicitatea electorală şi nu pot ajunge în spațiul public.
Republica Moldova devine protagonistă într-o nouă serie documentară internațională care explorează farmecul autentic al țării, "Flavours of the Republic of Moldova, realizată de regizorul britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru proiectul Flavours of România. Documentarul face parte din programul de promovare turistică și culturală a țării, iar despre impactul acestei inițiative ne-au vorbit Elena Stepanov, directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern și ANDREI Chistol, secretar de stat al Ministerului Culturii
Carnea roșie, consumată în exces, poate crește riscul de cancer. Ce recomandă specialiștii? # TVR Moldova
Carnea roșie, prezentă frecvent în alimentația moldovenilor, poate deveni periculoasă pentru sănătate atunci când este consumată în exces. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a clasificat încă din 2015 acest tip de carne drept „probabil cancerigenă pentru oameni”, pe baza unor studii ample realizate la nivel internațional.
Zelenski, la ONU: Europa nu își poate permite să piardă și R. Moldova, cum a fost în cazul Georgiei # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York, că Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova situată strategic în fața influenței rusești, urmând exemplul Belarusului și al Georgiei, care au intrat în orbita Moscovei.
La Bălți, o tipografie ilegală cu materiale românofobe: Conexiunea cu Mitropolia Moldovei # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată, publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 24 decembrie 2025. Actul normativ este considerat unul fundamental pentru securitatea națională și pentru prevenirea tentativelor de obținere frauduloasă a cetățeniei.
Tipografie clandestină și publicații ilegale cu conținut denigrator, depistate de poliție # TVR Moldova
În urma unor acțiuni comune desfășurate de polițiștii Direcției de Poliție Chișinău și Inspectoratului Bălți, în comun cu angajații SIS, a fost identificată și neutralizată o tipografie clandestină, implicată în producerea și diseminarea de materiale cu caracter ilegal și conținut instigator.
Hrișcă cu reziduuri de pesticid: ANSA: Consumatorii sunt îndemnați să nu consume produsul # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță rechemarea de crupe de hrișcă marca comercială „ORA”.
R. Moldova a obținut 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling din Bulgaria # TVR Moldova
Lotul R. Moldova de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors cu 11 medalii de la Campionatul Mondial de para-armwrestling, desfășurat în orașul Albena, Bulgaria.
Ambasadorul R. Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost convocat, miercuri, la Ministerul Afacerilor de Externe al Federației Ruse, potrivit Ambasadei Rusiei la Chișinău. Diplomatului moldovean i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu „refuzul nemotivat al autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a OSCE, precum și în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie”.
Alexandru Balan, acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus, rămâne în arest # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, Alexandru Balan, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă și, prin urmare, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie.
Pierderea memoriei nu este întotdeauna un semn de boală – neurologii explică factorii și soluțiile # TVR Moldova
Pierderea de memorie nu este întotdeauna un semn al unei afecțiuni neurologice. Chiar și tinerii sănătoși pot trece prin episoade de uitare cauzate de stres, supra-solicitare sau lipsa somnului, explică medicul neurolog Paviul Gavriliuc.
Peste 30 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # TVR Moldova
Angajații Procuraturii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins, miercuri, în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, informează Pocuratura Anticorupție.
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” rămâne o ruină, la cinci ani de la incendiu # TVR Moldova
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" din Chişinău rămâne o ruină, la cinci ani după ce a fost mistuită de un incendiu devastator. Artiștii și publicul așteaptă cu nerăbdare reconstrucția, dar proiectul, estimat la 70 de milioane de euro, bate pasul pe loc din lipsă de fonduri. În prezent, Ministerul Culturii negociază cu Banca Europeană de Investiții un credit preferențial pentru etapele de proiectare.
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Fostul ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Anatolie Rusu, a fost cel care i-a asigurat, până în momentul condamnării, paza guvernatoarei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, o colaboratoare apropiată a oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Fostul ofițer superior a lucrat până nu demult pentru protecția oamenilor din rețeaua Șor în siajul companiei de pază și securitate Thor Security Group, conform informațiilor intrate în posesia Veridica. La fel ca Anatolie Rusu, alți foști ofițeri din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat (SPPS) lucrează în cadrul acestei companii de securitate apropiată oligarhului fugar Ilan Șor.
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă, astfel, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie
Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea ‘să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe’ împotriva Rusiei.
Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a ieșit într-o conferință de presă după ce poliția a anunțat că a ridicat, în urma perchezițiilor de la o tipografie buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”. Ion Ceban spune că, de fapt, ceea ce a depistat poliția ar fi niște materiale explicative pentru alegători.
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, cere eliberarea. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Contestația se judecă miercuri la Curtea Supremă.
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești.
Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei. Bombardează pentru a treia noapte oraşul Zaporojie # TVR Moldova
Rusia îşi continuă atacurile masive asupra Ucrainei bombardând intens pentru a treia noapte la rând oraşul Zaporojie şi satele din apropiere.
„Probe nu sunt”. Procesul în cazul limitării activității partidului Irinei Vlah a fost pus pe pauză # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a suspendat examinarea cererii Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Decizia vine după ce formaţiunea a solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice. Suspendarea rămâne în vigoare până la un răspuns al Curții Constituționale.
Oamenii legii au descins, miercuri, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din Chișinău. Potrivit poliției, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”.
Rusia îşi continuă atacurile masive asupra Ucrainei bombardând intens pentru a treia noapte la rând oraşul Zaporojie şi satele din apropiere.
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unor informații false, distribuite intens pe rețelele de socializare, care pretind că CEC ar recruta observatori pentru alegerile parlamentare.
Bursele Președintelui: 15 elevi și studenți recompensați pentru rezultate excepționale # TVR Moldova
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri.
„Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe, fără tratamente speciale”, spune premierul Recean # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a confirmat, mâine, 25 septembrie, va fi transportat în Moldova fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Procedura de extrădare, a precizat premierul în conferința de presă de după ședința executivului, se va întâmpla în corespundere strictă cu legislația în vigoare, „fără tratamente speciale”.
IGSU va asigura securitatea antiincendiară în secțiile de votare la alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
În perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va întreprinde măsuri specifice pentru asigurarea securității antiincendiare în toate secțiile de votare de pe teritoriul țării.
Plahotniuc va fi încarcerat singur în celulă la Penitenciarul nr. 13. Toate dosarele oligarhului # TVR Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat mâine, 25 septembrie, de Republica Elenă autorităților Republicii Moldova și urmează să fie deținut într-o celulă separată, în Penitenciarul 13 din Chișinău, potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
/LIVE/ Recean, despre pregătirea R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare # TVR Moldova
Conferință de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Congresmeni SUA: Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze alegerile din Moldova # TVR Moldova
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler (New York) și Deborah Ross (Carolina de Nord), co-președinți ai Grupului parlamentar pentru Moldova din Congresul SUA, au lansat un apel ferm pentru desfășurarea unor alegeri corecte și fără ingerințe externe.
Un fost preot din Șalvirii Vechi, raionul Drochia, este cercetat pentru omorul unei femei de 86 de ani care ar fi avut loc pe 20 septembrie. Mitropolia Moldovei a precizat că preotul Ioan Zîcu nu mai este paroh din 2019.
Șefi noi la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și BNS. Doi consuli, rechemați # TVR Moldova
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Andrian Munteanu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pe un termen de cinci ani.
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor.
Ai dinți lipsă și cauți o soluție care să dureze? Află ce soluție recomandă FAV Dental Clinic # TVR Moldova
Un zâmbet lipsit de unul sau mai mulți dinți spune mai mult decât ai vrea. În fotografii, îți ascunzi gura. La masă, alegi mereu alimente ușor de mestecat. Iar în conversații, te întrebi dacă privirea celorlalți nu cade fix acolo unde lipsește dintele.
Dosarul celor 74 de persoane reținute pentru destabilizări: PCCOCS solicită arest preventiv # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Judecătorul de instrucție urmează să pronunțe decizia, precizează PCCOCS într-un comunicat.
Viața și opera lui Grigore Vieru: Premiera unui documentar, sâmbătă, la Cineplex „Loteanu” # TVR Moldova
Publicul din Chișinău este invitat sâmbătă, 27 septembrie, la Cineplex „Loteanu”, unde, de la ora 18:00, va avea loc premiera documentarului „Grigore Vieru”, un film dedicat vieții și operei unuia dintre cei mai iubiți poeți ai neamului. Intrarea este liberă.
Dosarul taberelor militare din Serbia: PCCOCS solicită arest preventiv pentru persoanele reținute # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe, precizează PCCOCS.
Incendiu la Taraclia: 24 de tone de floarea-soarelui salvate de pompieri dintr-un camion în flăcări # TVR Moldova
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
Șase reținuți, inclusiv un polițist, după captură uriașă de țigări clandestine la Chișinău # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA), anunță o captură de circa 1.300.000 țigări fabricate ilegal în Chișinău, aproape 500.000 lei și șase bănuiți reținuți, dintre care un polițist.
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față ‘schimbarea de atitudine’ a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei, scrie TVR Info.
Zeci de copii din Republica Moldova își pierd viața pe drumurile publice. Cauzele sunt multiple - de la traversări neregulamentare până la lipsa infrastructurii sigure. Pentru a preveni tragediile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a prezentat un ghid pentru utilități în traficul din preajma instituţiilor de învăţământ.
Preot beat din rețeaua Șor, cu 26 de încălcări, reținut, bodyguardul Vaca Lionea, condamnat # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 23 septembrie.
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc nopatea trecută, când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic.
Vladislav Baboglo a pus umărul la prima victorie a clubului Karpaty Lviv în noul sezon din liga superioară a Ucrainei. Fotbalistul naționalei Republicii Moldova a marcat în partida cu FC Obolon.
