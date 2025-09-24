Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral

18:50

Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină”, distribuit cu ajutorul unor preoți în mai multe biserici din Republica Moldova.