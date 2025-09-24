Rețeaua „Siloviki”: Pavăza grupării Șor și conexiunea cu „Furtul Miliardului”
TVR Moldova, 24 septembrie 2025 15:10
Fostul ofițer de urmărire penală în cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Anatolie Rusu, a fost cel care i-a asigurat, până în momentul condamnării, paza guvernatoarei regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, o colaboratoare apropiată a oligarhului fugar la Moscova, Ilan Șor. Fostul ofițer superior a lucrat până nu demult pentru protecția oamenilor din rețeaua Șor în siajul companiei de pază și securitate Thor Security Group, conform informațiilor intrate în posesia Veridica. La fel ca Anatolie Rusu, alți foști ofițeri din Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și ai Serviciului de Pază și Protecție de Stat (SPPS) lucrează în cadrul acestei companii de securitate apropiată oligarhului fugar Ilan Șor.
• • •
Peste 30 de percheziții în toată R. Moldova într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # TVR Moldova
Angajații Procuraturii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins, miercuri, în mai multe locații din Republica Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, informează Pocuratura Anticorupție.
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” rămâne o ruină, la cinci ani de la incendiu # TVR Moldova
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici" din Chişinău rămâne o ruină, la cinci ani după ce a fost mistuită de un incendiu devastator. Artiștii și publicul așteaptă cu nerăbdare reconstrucția, dar proiectul, estimat la 70 de milioane de euro, bate pasul pe loc din lipsă de fonduri. În prezent, Ministerul Culturii negociază cu Banca Europeană de Investiții un credit preferențial pentru etapele de proiectare.
Peste 30 de percheziții în toată țara într-un dosar privind infracțiuni din domeniul electoral # TVR Moldova
În această dimineață, ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție, au descins cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale privind acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
Spionul moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus rămâne în arest # TVR Moldova
Spionul din Republica Moldova, pus sub acuzare de DIICOT pentru trădare, a cerut eliberarea, însă cererea sa a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție de la București. El a contestat arestul preventiv. DIICOT îl acuză că a transmis informații secrete de stat către KGB din Belarus. Decizia Curții este definitivă, astfel, Alexandru Balan va rămâne în arest până pe 10 octombrie
Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea ‘să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe’ împotriva Rusiei.
Unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Ceban, a ieșit într-o conferință de presă după ce poliția a anunțat că a ridicat, în urma perchezițiilor de la o tipografie buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”. Ion Ceban spune că, de fapt, ceea ce a depistat poliția ar fi niște materiale explicative pentru alegători.
Spionul moldovean acuzat că a transmis secrete de stat ale României pentru Belarus cere eliberarea # TVR Moldova
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 septembrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Florești.
Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei. Bombardează pentru a treia noapte oraşul Zaporojie # TVR Moldova
Rusia îşi continuă atacurile masive asupra Ucrainei bombardând intens pentru a treia noapte la rând oraşul Zaporojie şi satele din apropiere.
„Probe nu sunt”. Procesul în cazul limitării activității partidului Irinei Vlah a fost pus pe pauză # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru a suspendat examinarea cererii Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Decizia vine după ce formaţiunea a solicitat verificarea constituționalității unor prevederi din Legea partidelor politice. Suspendarea rămâne în vigoare până la un răspuns al Curții Constituționale.
/VIDEO/ În Chișinău, la o tipografie, poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „votat” # TVR Moldova
Oamenii legii au descins, miercuri, în baza unei informații parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, la o tipografie din Chișinău. Potrivit poliției, acolo au fost depistate și ridicate 200 de buletine de vot pe care era aplicată ștampila „VOTAT” în dreptul Blocului „Alternativa”.
Rusia continuă atacurile masive asupra Ucrainei bombardând pentru a treia noapte oraşul Zaporojie # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) atrage atenția asupra unor informații false, distribuite intens pe rețelele de socializare, care pretind că CEC ar recruta observatori pentru alegerile parlamentare.
Bursele Președintelui: 15 elevi și studenți recompensați pentru rezultate excepționale # TVR Moldova
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit pentru rezultate excepționale la învățătură. Lista beneficiarilor a fost aprobată astăzi de Cabinetul de miniștri.
„Mâine, Plahotniuc va fi adus în cătușe, fără tratamente speciale”, spune premierul Recean # TVR Moldova
Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a confirmat, mâine, 25 septembrie, va fi transportat în Moldova fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Procedura de extrădare, a precizat premierul în conferința de presă de după ședința executivului, se va întâmpla în corespundere strictă cu legislația în vigoare, „fără tratamente speciale”.
IGSU va asigura securitatea antiincendiară în secțiile de votare la alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
În perioada electorală a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va întreprinde măsuri specifice pentru asigurarea securității antiincendiare în toate secțiile de votare de pe teritoriul țării.
Plahotniuc va fi încarcerat singur în celulă la Penitenciarul nr. 13. Toate dosarele oligarhului # TVR Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc, va fi extrădat mâine, 25 septembrie, de Republica Elenă autorităților Republicii Moldova și urmează să fie deținut într-o celulă separată, în Penitenciarul 13 din Chișinău, potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
/LIVE/ Recean, despre pregătirea R. Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare # TVR Moldova
Conferință de presă susținută de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, cu privire la pregătirea statului Republica Moldova împotriva imixtiunilor Rusiei la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Congresmeni SUA: Vladimir Putin nu trebuie să fie lăsat să influențeze alegerile din Moldova # TVR Moldova
În ajunul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie, congresmenii americani Mike Lawler (New York) și Deborah Ross (Carolina de Nord), co-președinți ai Grupului parlamentar pentru Moldova din Congresul SUA, au lansat un apel ferm pentru desfășurarea unor alegeri corecte și fără ingerințe externe.
Un fost preot din Șalvirii Vechi, raionul Drochia, este cercetat pentru omorul unei femei de 86 de ani care ar fi avut loc pe 20 septembrie. Mitropolia Moldovei a precizat că preotul Ioan Zîcu nu mai este paroh din 2019.
Șefi noi la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și BNS. Doi consuli, rechemați # TVR Moldova
Cabinetul de miniștri a aprobat numirea lui Andrian Munteanu în funcția de director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pe un termen de cinci ani.
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Proiectul are scopul de a asigura securitatea aprovizionării cu gaze naturale și energie electrică a tuturor consumatorilor.
Ai dinți lipsă și cauți o soluție care să dureze? Află ce soluție recomandă FAV Dental Clinic # TVR Moldova
Un zâmbet lipsit de unul sau mai mulți dinți spune mai mult decât ai vrea. În fotografii, îți ascunzi gura. La masă, alegi mereu alimente ușor de mestecat. Iar în conversații, te întrebi dacă privirea celorlalți nu cade fix acolo unde lipsește dintele.
Dosarul celor 74 de persoane reținute pentru destabilizări: PCCOCS solicită arest preventiv # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia pentru crearea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Judecătorul de instrucție urmează să pronunțe decizia, precizează PCCOCS într-un comunicat.
Viața și opera lui Grigore Vieru: Premiera unui documentar, sâmbătă, la Cineplex „Loteanu” # TVR Moldova
Publicul din Chișinău este invitat sâmbătă, 27 septembrie, la Cineplex „Loteanu”, unde, de la ora 18:00, va avea loc premiera documentarului „Grigore Vieru”, un film dedicat vieții și operei unuia dintre cei mai iubiți poeți ai neamului. Intrarea este liberă.
Dosarul taberelor militare din Serbia: PCCOCS solicită arest preventiv pentru persoanele reținute # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe, precizează PCCOCS.
Incendiu la Taraclia: 24 de tone de floarea-soarelui salvate de pompieri dintr-un camion în flăcări # TVR Moldova
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI.
Șase reținuți, inclusiv un polițist, după captură uriașă de țigări clandestine la Chișinău # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA), anunță o captură de circa 1.300.000 țigări fabricate ilegal în Chișinău, aproape 500.000 lei și șase bănuiți reținuți, dintre care un polițist.
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își fac studiile într-o localitate diferită de cea unde au domiciliul sau reședința temporară, pot participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față ‘schimbarea de atitudine’ a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei, scrie TVR Info.
Zeci de copii din Republica Moldova își pierd viața pe drumurile publice. Cauzele sunt multiple - de la traversări neregulamentare până la lipsa infrastructurii sigure. Pentru a preveni tragediile, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a prezentat un ghid pentru utilități în traficul din preajma instituţiilor de învăţământ.
Preot beat din rețeaua Șor, cu 26 de încălcări, reținut, bodyguardul Vaca Lionea, condamnat # TVR Moldova
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc marți, 23 septembrie.
Un bărbat de 56 de ani, din raionul Drochia, a fost reţinut 72 de ore pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan şi a refuzat să treacă testul alcoolscopic. Incidentul a avut loc nopatea trecută, când un echipaj de poliţie a vazut maşina lui care se deplasa haotic.
Vladislav Baboglo a pus umărul la prima victorie a clubului Karpaty Lviv în noul sezon din liga superioară a Ucrainei. Fotbalistul naționalei Republicii Moldova a marcat în partida cu FC Obolon.
La Chișinău, a fost descoperită o tipografie clandestină, care tipărea materiale românofobe # TVR Moldova
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină”, distribuit cu ajutorul unor preoți în mai multe biserici din Republica Moldova.
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei # TVR Moldova
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, scrie Hotnews.ro.
ANRE aprobă planul de 8 miliarde de lei pentru modernizarea rețelelor electrice 2025–2034 # TVR Moldova
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034, elaborat de Î.S. „Moldelectrica". Planul de dezvoltare pentru următorii 10 ani prevede investiții de circa 8 miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii existente de transport a energiei electrice, construcția de noi linii de interconexiune, precum și măsuri de securitate și modernizare tehnologică a sistemului de transport.
În urma unei sesizări a Serviciului de Informaţii şi Securitate, Comisia Electorală Centrală a aplicat avertismente Partidului „Democraţia Acasă" şi "Alianței pentru Unirea Românilor" din Moldova, din cauza unor nereguli în procesul electoral.
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) a publicat marți un raport în care acuză autoritățile ruse de torturarea ‘răspândită și sistematică’, inclusiv prin violențe sexuale, a civililor din zonele ocupate din Ucraina, transmite TVR Info.
„Deadea Serioja”. Ceban, Iaralov și colaborarea PSRM-PDM: Convorbiri din ajunul scrutinului din 2019 # TVR Moldova
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Electoral Alternativa, a fost se pare un intermediar important între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019. În niște conversații audio din vara anului 2018, publicate pe 22 septembrie pe YouTube, liderul actual al MAN, pe atunci președinte al fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, discută cu Serghei Iaralov, fosta mână dreaptă a lui Plahotniuc, scrie ziarulnațional.md.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a îndemnat cetăţenii printr-un mesaj video, să voteze Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) pe 28 septembrie. Fostul șef de stat susține că Europa înseamnă sprijin real, dezvoltare și stabilitate, iar acest lucru este posibil cu o guvernare fermă pro-europeană.
Guvernul norvegian a declarat marţi că avioane ruseşti au încălcat spaţiul aerian al ţării scandinave de trei ori în 2025, incidente pe care Oslo le-a calificat drept „inacceptabile”, scrie TVR Info.
Despre un mare poet, eternitatea vorbește prin opera pe care a lăsat-o, dar viața lui poate fi prelungită, spiritual, și printr-un copac ce ne amintește de el.
Leonid Vaca, fostul bodyguard al lui Șor, a fost condamnat pentru plicurile „Din tot sufletul” # TVR Moldova
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, Leonid Vaca, a fost condamnat la cinci ani cu executarea pedepsei în închisoare de tip semiînchis pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șansă”, potrivit Procuraturii Anticorupție. Leonid vacaeste un fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. El este unul dintre cei doi foști polițiști prinși în flagrant cu transmiterea a 613.500 de lei pentru finanțarea Partului „Șansă” pe 1 martie 2024.
Avocatul Lucian Rogac spune că Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și nu vrea „show public” # TVR Moldova
Procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, va avea loc pe 25 septembrie, anunță avocatul oligarhului, Luсian Rogac.
„Trasee profesionale pentru tineri": Inițiativă care îi ghidează pe tineri în alegerea carierei # TVR Moldova
Ghidarea în carieră este un sprijin important pentru tinerii din Republica Moldova. De aceea, sunt lansate mai multe inițiative, care să-i ajute să-și aleagă viitoarea profesie, în funcție de interesele lor. Această temă a fost abordată și în cadrul unu proiect ce a avut loc recent, la Centrul Republican ARTICO.
„O reacție isterică”. Spionajul rusesc, după mesajul Maiei Sandu legat de alegerile din R. Moldova # TVR Moldova
Serviciul extern de informații al Rusiei (SVR) a difuzat un comunicat potrivit căruia liderii NATO ar intenționa să trimită trupe în Republica Moldova imediat după alegerile din 28 septembrie. Drept reacție, autoritățile de la Chișinău au afirmat că așa-zisele „alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse la mesajul de ieri al președintei Maia Sandu.
O cetățeană a Federației Ruse a fost prinsă încercând să transporte peste frontieră 62.500 de dolari americani fără a-i declara, la postul vamal Aeroport din Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului unei pasagere care urma să călătorească pe ruta Chișinău–Istanbul.
