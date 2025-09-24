(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa

Oficial.md, 24 septembrie 2025 13:50

Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 15 minute
13:50
(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa Oficial.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
Acum 30 minute
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: Premierul folosește la greu resursa administrativă în campania electorală și mă denigrează pe mine și colegi fără dovezi Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de..
13:40
Vitalie Dragancea și-a lansat prima carte – „Rătăciți între realități și iluzii” Oficial.md
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte..
Acum o oră
13:30
Olga Ursu, Blocul ALTERNATIVA: „Suntem împotriva închiderii școlilor și propunem investiții masive în infrastructură” Oficial.md
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o..
13:10
15 elevi și studenți vor beneficia de Bursa Președintelui Republicii Moldova Oficial.md
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit..
Acum 2 ore
12:50
Un nou Regulament pentru transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică către beneficiari Oficial.md
 Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în..
12:40
Marin Ciobanu: În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori Oficial.md
În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori..
12:30
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din..
12:10
119 bunuri imobile au fost transmise de APP către MAIA Oficial.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile..
12:10
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” Oficial.md
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului..
Acum 4 ore
12:00
CIE „Moldexpo” a obținut certificatul ISO. Zinaida Popa: Este dovada că «Moldexpo» se modernizează, se adaptează și rămâne un lider de încredere pe piața evenimentelor din Republica Moldova Oficial.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001..
11:30
Liderul NOI: O națiune nu se ține în picioare cu fraze de compunere de bacalaureat Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat..
11:20
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică Oficial.md
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen..
10:50
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare Oficial.md
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență..
10:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! Oficial.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul..
10:10
Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie Oficial.md
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între..
10:10
Cum votează elevii și studenții la alegerile parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își..
Acum 6 ore
10:00
Noua Lege a cetățeniei a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și..
09:50
74 de moldoveni care au paticipat la instruiri în Rusia pentru a provoca dezordini în masă în Republica Moldova – reținuți Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS, cu sprijinul angajaților „Fulger,” anunță..
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia Oficial.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea..
09:30
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga Oficial.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier..
08:40
Biblioteca Națională va desfășura Nocturna Bibliotecilor Oficial.md
Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un..
Acum 8 ore
07:50
Alexandr Stoianoglo: Blocul Electoral ALTERNATIVA își propune să depolitizeze administrația publică Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media”..
Acum 24 ore
17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova Oficial.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
16:50
Andrei Năstase a transmis Președintelui SUA o scrisoarea și a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii,..
16:10
Igor Dodon, în discuții cu locuitorii din Bălți Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a discutat astăzi..
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” Oficial.md
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea..
14:40
(VIDEO) Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării Oficial.md
Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, într-un comentariu video, a declarat că „Rusia are..
14:40
(VIDEO) Blocul Alternativa a depus o adresare oficială la PAS. Solicită dezbateri publice corecte și transparente Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate..
14:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana Oficial.md
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025,..
14:40
Republica Moldova a încheiat etapa de screening bilateral Oficial.md
Republica Moldova a încheiat, astăzi, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie..
14:40
Procesul de aderare la Uniunea Europeană: Au fost aprobate avizele consultative pentru angajamentele care urmează să fie asumate de țara noastră pe trei clustere Oficial.md
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de..
Ieri
14:00
Un nou fals expediat cadrelor didactice din numele Ministerului Educației Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează cadrele manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional..
14:00
(VIDEO) Comisara Europeană pentru Extindere: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de integrare Oficial.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o adresare video, a declarat că, în puțin peste..
11:50
Blocul Alternativa – soluții pentru reforma justiției Oficial.md
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei..
11:50
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră Oficial.md
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați –  de 43 și..
11:40
Fotbal feminin. Cupa Moldovei va debuta miercuri, 1 octombrie Oficial.md
Cupa Moldovei la fotbal feminin revine pe 1 octombrie cu meciurile tur din cadrul etapei..
11:30
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că rezultatele sondajelor de opinie, care au fost autorizate de..
11:10
IGSU reamintește cetățenilor regulile de siguranță în sezonul preparării vinului de casă Oficial.md
În plină perioadă a fermentării vinului de casă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage..
10:40
Blocul Alternativa invită la dezbateri primii 4 candidați de pe lista PAS Oficial.md
Liderii Blocului ALTERNATIVA îi invită la dezbateri pe primii 4 candidați din lista Partidului Acțiune..
10:40
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă,..
10:40
(VIDEO) Andrei Năstase: Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău în viitorul Moldovei? Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei..
10:40
CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de..
10:00
ASP va lucra în ziua alegerilor și va elibera acte de identitate Oficial.md
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie..
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară..
09:40
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență Oficial.md
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de..
09:30
Primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova va fi reabilitat energetic Oficial.md
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de..
08:40
Tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse, pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în Republica Moldova Oficial.md
Ofițerii INI, în comun cu PCCOCS și SIS, cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au..
08:40
(VIDEO) Maia Sandu: Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă Oficial.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj..
22 septembrie 2025
18:20
Cele opt țări nordice și baltice contribuie la consolidarea rezilienței instituționale a MAE Oficial.md
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.