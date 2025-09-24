(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa
Oficial.md, 24 septembrie 2025 13:50
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 15 minute
13:50
(VIDEO) Poliția a depistat buletine de vot cu ștampila „Votat” în dreptul Blocului Alternativa # Oficial.md
Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău au descins cu verificări, în baza unei informații parvenite de..
Acum 30 minute
13:40
(VIDEO) Ion Ceban: Premierul folosește la greu resursa administrativă în campania electorală și mă denigrează pe mine și colegi fără dovezi # Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la declarațiile de..
13:40
Vitalie Dragancea, expert în comunicare, ex-consilier al prim-ministrului Republicii Moldova, și-a lansat ieri prima carte..
Acum o oră
13:30
Olga Ursu, Blocul ALTERNATIVA: „Suntem împotriva închiderii școlilor și propunem investiții masive în infrastructură” # Oficial.md
Olga Ursu, candidată pentru funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o..
13:10
Pe parcursul anul de studii 2025-2026, 15 elevi și studenți vor primi burse de merit..
Acum 2 ore
12:50
Un nou Regulament pentru transmiterea bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică către beneficiari # Oficial.md
Bunurile, lucrările și serviciile achiziționate din Fondul pentru eficiență energetică vor fi transmise beneficiarilor în..
12:40
Marin Ciobanu: În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori # Oficial.md
În perioada 2010-2020, din cauza incompetenței, birocrației și corupției, Moldova a pierdut zeci de investitori..
12:30
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din diaspora # Oficial.md
Partidul Politic „Noua Opțiune Istorică” (NOI) va avea observatorii săi pentru secțiile de votare din..
12:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia propusă de APP de transmitere a 119 bunuri imobile..
12:10
Facilități fiscale la importul de gaze naturale şi energie electrică pentru Proiectul „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova” # Oficial.md
Guvernul a aprobat facilități fiscale și vamale la importul de gaze naturale şi energie electrică în cadrul Proiectului..
Acum 4 ore
12:00
CIE „Moldexpo” a obținut certificatul ISO. Zinaida Popa: Este dovada că «Moldexpo» se modernizează, se adaptează și rămâne un lider de încredere pe piața evenimentelor din Republica Moldova # Oficial.md
Pe 23 septembrie 2025, Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. a primit Certificatul ISO 9001..
11:30
Dmitri Torner, lider al Partidului „Noua Opțiune Istorică” (NOI), în cadrul unei adresări, a declarat..
11:20
Oleg Cara a fost numit director general al Biroului Național de Statistică, pe un termen..
10:50
IGSU asigură securitatea antiincendiară în secțiile de votare în perioada alegerilor parlamentare # Oficial.md
În perioada electorală a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență..
10:40
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Oficial.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul..
10:10
Exercițiu de simulare în situații de urgență desfășurat la postul de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie # Oficial.md
La postul vamal de frontieră Palanca – Maiaki Udobnoie, unde este instituit control comun între..
10:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că elevii și studenții cu drept de vot, care își..
Acum 6 ore
10:00
Agenția Servicii Publice informează că noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a fost promulgată și..
09:50
74 de moldoveni care au paticipat la instruiri în Rusia pentru a provoca dezordini în masă în Republica Moldova – reținuți # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai SIS, cu sprijinul angajaților „Fulger,” anunță..
09:50
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia # Oficial.md
În seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea..
09:30
Auditul public extern și calitatea – temele centrale ale atelierului internațional de la Haga # Oficial.md
În perioada 16–18 septembrie 2025, la Haga, Regatul Țărilor de Jos, s-a desfășurat un atelier..
08:40
Biblioteca Națională a Republicii Moldova își deschide ușile pentru vizitatorii de toate vârstele, oferindu-le un..
Acum 8 ore
07:50
Alexandr Stoianoglo: Blocul Electoral ALTERNATIVA își propune să depolitizeze administrația publică # Oficial.md
Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a declarat în cadrul emisiunii ,,Gonța Media”..
Acum 24 ore
17:20
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova # Oficial.md
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o..
16:50
Andrei Năstase a transmis Președintelui SUA o scrisoarea și a solicitat ajustarea tarifelor comerciale aplicate Republicii Moldova # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a transmis președintelui Statelor Unite ale Americii,..
16:10
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a discutat astăzi..
15:00
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # Oficial.md
La 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe un bărbat de finanțarea..
14:40
(VIDEO) Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Prin votul de duminică, moldovenii vor decide liber direcția țării # Oficial.md
Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului, într-un comentariu video, a declarat că „Rusia are..
14:40
(VIDEO) Blocul Alternativa a depus o adresare oficială la PAS. Solicită dezbateri publice corecte și transparente # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate..
14:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana # Oficial.md
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025,..
14:40
Republica Moldova a încheiat, astăzi, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie..
14:40
Procesul de aderare la Uniunea Europeană: Au fost aprobate avizele consultative pentru angajamentele care urmează să fie asumate de țara noastră pe trei clustere # Oficial.md
Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizele consultative pentru proiectele Pozițiilor de..
Ieri
14:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) informează cadrele manageriale și didactice din instituțiile de învățământ profesional..
14:00
(VIDEO) Comisara Europeană pentru Extindere: Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a procesului de integrare # Oficial.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, într-o adresare video, a declarat că, în puțin peste..
11:50
Blocului Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 23 septembrie, Programul pentru domeniul Justiției. În cadrul unei..
11:50
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră # Oficial.md
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și..
11:40
Cupa Moldovei la fotbal feminin revine pe 1 octombrie cu meciurile tur din cadrul etapei..
11:30
25 septembrie 2025 – ultima zi când pot fi făcute publice rezultatele sondajelor de opinie # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că rezultatele sondajelor de opinie, care au fost autorizate de..
11:10
IGSU reamintește cetățenilor regulile de siguranță în sezonul preparării vinului de casă # Oficial.md
În plină perioadă a fermentării vinului de casă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage..
10:40
Liderii Blocului ALTERNATIVA îi invită la dezbateri pe primii 4 candidați din lista Partidului Acțiune..
10:40
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” şi-a prezentat viziunea privind optimizarea cheltuielilor publice şi administrarea proprietăţii publice # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă,..
10:40
(VIDEO) Andrei Năstase: Ești indecis? Nu vrei să mergi la vot? Te întreb: Unde e locul tău în viitorul Moldovei? # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu un mesaj pentru cei..
10:40
CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de..
10:00
Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot că, duminică, 28 septembrie..
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară..
09:40
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de..
09:30
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de..
08:40
Tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse, pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în Republica Moldova # Oficial.md
Ofițerii INI, în comun cu PCCOCS și SIS, cu suportul mascaților din BPDS “Fulger”, au..
08:40
(VIDEO) Maia Sandu: Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă # Oficial.md
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj..
22 septembrie 2025
18:20
Cele opt țări nordice și baltice contribuie la consolidarea rezilienței instituționale a MAE # Oficial.md
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,..
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.