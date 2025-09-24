Rușii, obligați să plătească războiul lui Putin: TVA urcă la 22%
Bani.md, 24 septembrie 2025 13:40
Ministerul Finanțelor de la Moscova a prezentat guvernului proiectul bugetului federal pentru anul 2026 și perioada planificată 2027–2028, care prevede creșterea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%. Potrivit instituției, veniturile suplimentare obținute prin această măsură vor fi direcționate către „finanțarea apărării și securității”, scrie Moskow Times. Cota redusă de TVA de […] Articolul Rușii, obligați să plătească războiul lui Putin: TVA urcă la 22% apare prima dată în Bani.md.
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 30 minute
13:40
Ministerul Finanțelor de la Moscova a prezentat guvernului proiectul bugetului federal pentru anul 2026 și perioada planificată 2027–2028, care prevede creșterea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%. Potrivit instituției, veniturile suplimentare obținute prin această măsură vor fi direcționate către „finanțarea apărării și securității”, scrie Moskow Times. Cota redusă de TVA de […] Articolul Rușii, obligați să plătească războiul lui Putin: TVA urcă la 22% apare prima dată în Bani.md.
Acum 4 ore
11:20
Guvernul a taiat 80 milioane de euro din costurile energiei! Facilități fiscale pentru gaze și electricitate # Bani.md
Guvernul a aprobat astăzi un set de facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze naturale și energie electrică, în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova”. Conform hotărârii, importurile realizate în cadrul proiectului vor fi scutite de TVA, accize și taxe vamale, ceea ce va reduce costurile totale de implementare cu circa 80 […] Articolul Guvernul a taiat 80 milioane de euro din costurile energiei! Facilități fiscale pentru gaze și electricitate apare prima dată în Bani.md.
Acum 24 ore
15:50
Tinerii schimbă comunități prin dialog și creativitate: Uniunea Europeană sprijină inițiativele locale inovatoare # Bani.md
60 de tineri și tinere din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”, desfășurat pe parcursul a trei zile, cu scopul de a promova coeziunea socială și de a încuraja implicarea civică a noii generații. Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu […] Articolul Tinerii schimbă comunități prin dialog și creativitate: Uniunea Europeană sprijină inițiativele locale inovatoare apare prima dată în Bani.md.
15:10
Partidul „Respect Moldova” susține că diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect reprezintă cheia securității energetice și a dezvoltării economice a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, cetățeanul de rând nu este interesat de originea gazului, […] Articolul ”Respect Moldova” pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale apare prima dată în Bani.md.
Ieri
15:30
Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” # Bani.md
Liderul Partidului Respect Moldova, Marian Lupu, a declarat că ultima săptămână din campania electorală reprezintă o „săptămână a patimilor politice”, în care guvernarea ar folosi frica și intimidarea în locul soluțiilor la problemele oamenilor. „Guvernarea PAS sperie cetățenii cu amenințarea războiului, persecută opoziția, organizează percheziții televizate și show-uri cu mascați. În loc să discute despre […] Articolul Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” apare prima dată în Bani.md.
15:00
Pelicula „Spre nord” de Mincan este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Thrillerul este inspirat din fapte reale și relatează povestea unui marinar credincios filipinez, care descoperă un pasager român urcat clandestin pe corabie. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă va fi […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Spre nord” de Mihai Mincan, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
14:30
Doi dintre cei mai bogați români, frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, anunță oficial intrarea pe piața Republicii Moldova, printr-o investiție strategică menită să creeze locuri de muncă și să consolideze climatul de afaceri regional. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la […] Articolul Miliardarii Pavăl atacă din nou piața Moldovei – Dedeman face a treia încercare apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Guvernele din întreaga lume accelerează extracția de cărbune, gaze și petrol, în loc să reducă dependența de combustibilii fosili, arată date noi citate de The Guardian. Potrivit raportului, statele intenționează să majoreze extracția în următoarele decenii, comparativ cu anul 2023 – ultima referință cu date complete. Creșterea planificată contrazice angajamentele asumate la summit-urile ONU privind […] Articolul În loc de tranziție verde, guvernele pompează și mai mult cărbune, gaze și petrol apare prima dată în Bani.md.
12:40
Populația Republicii Moldova a continuat să vândă valută în numerar băncilor în luna august 2025, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei. Moldovenii au vândut băncilor valută străină în sumă de 396,4 milioane dolari SUA, în ușoară scădere față de iulie (422,5 milioane dolari), dar peste nivelurile din lunile anterioare. Cea mai mare parte […] Articolul Populația a vândut de patru ori mai multă valută decât a cumpărat apare prima dată în Bani.md.
12:30
Piața valutară din Republica Moldova a înregistrat în luna august 2025 o ușoară reducere a lichidității față de luna precedentă, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). În total, populația a vândut băncilor valută în sumă echivalentă cu 507,98 milioane USD, în scădere față de iulie (531,33 mil. USD). Cele mai mari ponderi […] Articolul Moldovenii au vândut mai puțini dolari, dar mai mulți euro în luna august apare prima dată în Bani.md.
12:10
Republica Moldova traversează un proces de dezinflație, după ce la începutul anului a fost lovită de un nou șoc inflaționist provocat de prețurile la energie, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat agenției AGERPRES, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată la Chișinău. Potrivit guvernatorului BNM, […] Articolul Inflația va scădea la 6,5% până la sfârșitul anului – Dragu apare prima dată în Bani.md.
10:40
Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei # Bani.md
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema înlocuirii importurilor […] Articolul Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei apare prima dată în Bani.md.
10:40
Partidul „Noua Opțiune Istorică” are 55 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc oameni de afaceri, juriști, pedagogi, economiști și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Puterea celor uniți Orientare geopolitcă: Conform reprezentanților partidului – neutralitate politică. Primii 10 candidați pe listă: Dmitri Torner, Elena Maximciuc, Andrei Porubin, Alexandru Grosu, Ioana Bobeică, […] Articolul Dosarul candidatului: Noua Opțiune Istorică apare prima dată în Bani.md.
10:30
Decizia președintelui american Donald Trump de a impune, începând de duminică, o taxă de 100.000 de dolari pentru fiecare nouă viză H-1B zguduie puternic sectorul IT din India, evaluat la 283 miliarde de dolari, potrivit analiștilor și economiștilor citați de Reuters. Industria indiană de tehnologie, care obține circa 57% din veniturile totale de pe piața […] Articolul Visul american se scumpește: IT-iștii indieni, loviți de noua taxă pe vizele H-1B apare prima dată în Bani.md.
10:00
Republica Moldova și Uniunea Europeană au prelungit până la 31 martie 2027 acordul privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri. Documentul a fost semnat astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de către Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor, și Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestru al Comisiei Europene. Acordul permite circulația fără autorizații […] Articolul Moldova, liberă pe șoselele Europei până în 2027 – Acordul cu UE, prelungit apare prima dată în Bani.md.
21 septembrie 2025
16:10
Pelicula „Eu când vreau să fluier, fluier” de Florin Șerban este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. După patru ani petrecuți într-un penitenciar pe malul Dunării, Silviu a avansat în ierarhie, devenind „jupân”. Cu două săptămâni înainte de eliberare, primește o vizită neașteptată și află că […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:10
Alianța Moldovenii are 57 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc economiști, politicieni, juriști, pedagogi, dar și reprezentanți ai altor meserii. Slogan: Moldova va fi întotdeauna Orientare geopolitcă: Integrarea în UE, dar și menținerea relațiilor bune cu Rusia, conform strategiei publicate de formațiune. Primii 10 candidați pe listă: […] Articolul Dosarul candidatului: Alianța Moldovenii apare prima dată în Bani.md.
10:00
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că va menține mai mult timp în portofoliu modelele cu motoare cu ardere internă, în timp ce lansarea unor modele complet electrice va fi amânată. Decizia vine pe fondul unei crize de vânzări și al schimbărilor rapide din industria auto. „Traversăm în prezent transformări masive […] Articolul De la lux la austeritate: Porsche taie din planurile electrice și din locurile de muncă apare prima dată în Bani.md.
10:00
Fermierii, furnizori pentru miliardari – cine câștigă lupta pe piața cerealelor de pste Prut # Bani.md
România rămâne, și în sezonul agricol 2025–2026, un jucător de prim rang pe piața cerealelor din Europa, cu aproape 3 milioane de tone deja exportate. Recoltele fermierilor români au devenit ținta cumpărătorilor internaționali, iar competiția pentru grâne se intensifică. Dacă până acum destinațiile tradiționale erau Egiptul și Iordania, o surpriză majoră vine din partea Arabiei […] Articolul Fermierii, furnizori pentru miliardari – cine câștigă lupta pe piața cerealelor de pste Prut apare prima dată în Bani.md.
09:50
În timp ce multe companii încă ezită să adopte pe deplin instrumentele de inteligență artificială, grupările de criminalitate cibernetică le-au transformat deja într-o armă redutabilă. Experții avertizează că hackerii au găsit modalități de a folosi programele AI instalate pe computere împotriva propriilor utilizatori, declanșând atacuri cu efecte devastatoare, greu de depistat chiar și de software-ul […] Articolul Hackerii fac din inteligența artificială o armă: atacuri invizibile asupra companiilor apare prima dată în Bani.md.
09:40
Uniunea Europeană ar putea opri complet importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, adică cu un an mai devreme decât termenul stabilit inițial prin planul RePowerEU. Propunerea a fost înaintată de Comisia Europeană vineri, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după consultări cu administrația […] Articolul UE grăbește despărțirea de gazul rusesc: interdicție totală la GNL din 2027 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care stabilește o taxă uriașă de 100.000 de dolari pentru companiile care solicită vize H-1B, destinate lucrătorilor străini calificați, scriu Reuters și Bloomberg. Măsura, justificată de Trump prin dorința de a limita „utilizarea excesivă” a programului care ar afecta locurile de muncă ale americanilor, va intra […] Articolul Șoc în SUA: Trump majorează la 100.000 de dolari taxa pentru vizele de muncă H-1B apare prima dată în Bani.md.
09:30
Pandemia HIV lovește din nou: ONU ar putea închide agenția-cheie după 30 de ani de existență # Bani.md
Agenția ONU responsabilă de combaterea pandemiei de HIV/SIDA (UNAIDS) riscă să fie închisă până la sfârșitul anului 2026, ca urmare a reducerii sprijinului financiar din partea Statelor Unite și a restructurării interne a Națiunilor Unite. Informația a fost publicată de Reuters, care citează un set de propuneri prezentate statelor membre ONU pe 18 septembrie. Potrivit […] Articolul Pandemia HIV lovește din nou: ONU ar putea închide agenția-cheie după 30 de ani de existență apare prima dată în Bani.md.
20 septembrie 2025
16:10
Pelicula „Tata mută munții” de Daniel Sandu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Mircea Jianu, un fost ofițer de informații, află că fiul său a fost declarat dispărut în munți. Bărbatul se grăbește să meargă spre locul tragediei, în speranța că își va găsi […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Tata mută munții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:10
Victoria Sanduța candidează independent la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Concurenta electorală este juristă de meserie și a fost o perioadă îndelungată judecătoare. Slogan: O voce fără indicații Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Priorități, angajamente și promisiuni cheie: Investiții în satele Moldovei, apărarea drepturilor omului, stabilirea pensiei care să acopere costul minim al vieții, […] Articolul Dosarul candidatului: Victoria Sanduța, candidată independentă apare prima dată în Bani.md.
10:10
S&P Global: soarta economiilor din Europa Centrală și de Est depinde de migranții ucraineni # Bani.md
Fluxul de migranți ucraineni către țările din Europa Centrală și de Est și posibila lor întoarcere acasă după încheierea războiului ar putea deveni un factor-cheie pentru perspectivele de creștere economică a regiunii, arată un raport S&P Global, citat de Reuters. Potrivit analizei, impactul economic al acestui fenomen poate varia între -6% și +3%, în funcție […] Articolul S&P Global: soarta economiilor din Europa Centrală și de Est depinde de migranții ucraineni apare prima dată în Bani.md.
10:00
Statele Unite și Uniunea Europeană au făcut un pas important în direcția valorificării celor circa 300 de miliarde de dolari din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, pentru a finanța apărarea Ucrainei, relatează Bloomberg. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că urmează să fie prezentate în curând propuneri concrete privind modul […] Articolul 300 miliarde de dolari din activele Rusiei, la un pas să fie redirecționate către Ucraina apare prima dată în Bani.md.
09:50
Șirul negru al oligarhilor ruși continuă: un nou top-manager, găsit fără viață lângă Moscova # Bani.md
În regiunea Moscovei a fost găsit fără viață Alexander Tiunin, directorul general al companiei „NPK Himproinjiniring”, filială a „Rosatom”, specializată în producerea de fibre de carbon și compozite. Potrivit agenției TASS, corpul său a fost descoperit lângă automobilul personal, în apropierea unei păduri, alături de o armă de vânătoare și o scrisoare de adio în […] Articolul Șirul negru al oligarhilor ruși continuă: un nou top-manager, găsit fără viață lângă Moscova apare prima dată în Bani.md.
09:40
În Congresul american a fost elaborat un al treilea proiect de lege menit să intensifice presiunea economică asupra Rusiei și să forțeze Kremlinul să se angajeze în negocieri serioase pentru pacea în Ucraina, scrie Financial Times. Inițiativa aparține senatorului republican Jim Risch, președintele Comisiei pentru relații externe, și senatoarei democrate Jeanne Shaheen. Proiectul prevede un […] Articolul Senatul SUA a pregătit un „triplu atac” cu sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Bani.md.
09:40
Comisia Europeană este pregătită să deblocheze 550 de milioane de euro pentru Ungaria, încercând astfel să depășească opoziția premierului Viktor Orbán și să evite un eventual veto asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, scrie Financial Times, citând surse informate. În Uniunea Europeană, adoptarea sancțiunilor necesită unanimitate, iar Ungaria, alături de Slovacia – […] Articolul Bruxelles „cumpără” sprijinul lui Orbán: 550 milioane de euro pentru sancțiuni anti-Rusia apare prima dată în Bani.md.
09:20
Exporturile Moldovei, subjugate de rapiță: piața uleiurilor sufocată de un singur produs și un singur monopolist # Bani.md
Industria uleiurilor vegetale rămâne un sector strategic al economiei Republicii Moldova, generând o parte importantă a veniturilor din export ale agriculturii. Potrivit analizei realizate de economistul Iurie Rija, în august 2025 Moldova a exportat 8.091 tone de uleiuri vegetale, în valoare de 143,5 milioane lei, cu o structură diversificată, dar dominată de câteva produse-cheie. Uleiul […] Articolul Exporturile Moldovei, subjugate de rapiță: piața uleiurilor sufocată de un singur produs și un singur monopolist apare prima dată în Bani.md.
19 septembrie 2025
21:10
Republica Moldova își promovează produsele la Baia Mare: start pentru expoziția „Republica Moldova Prezintă” # Bani.md
Astăzi, 19 septembrie 2025, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din Baia Mare, a fost dat startul unuia dintre cele mai importante evenimente de promovare a produselor și serviciilor moldovenești. Expoziția se desfășoară în perioada 19–21 septembrie 2025 și reunește peste 20 de companii autohtone. Producătorii din Republica Moldova expun o gamă variată de produse: de […] Articolul Republica Moldova își promovează produsele la Baia Mare: start pentru expoziția „Republica Moldova Prezintă” apare prima dată în Bani.md.
15:00
Pe 19 septembrie 2025, OMV Petrom a depășit Hidroelectrica și a recâștigat poziția de cea mai valoroasă companie listată pe Bursa de Valori București, după aproape doi ani în care producătorul de energie hidro domina topul. Capitalizarea bursieră a Petrom a urcat la 54,7 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Ziarul Financiar din platformele […] Articolul Gigantul energetic prezent și în Moldova, OMV Petrom a ajuns cea mai mare companie apare prima dată în Bani.md.
14:40
Electoratul, hrănit cu iluzii: partidele promit salarii și pensii mai mari, dar fără calcule reale # Bani.md
Un studiu realizat de Expert-Grup, intitulat „Promisiuni electorale: între populism și fezabilitate”, a radiografiat programele economice și sociale ale celor 8 formațiuni înscrise în cursa parlamentară din 28 septembrie 2025. Concluzia generală este că toate partidele au căzut în capcana populismului și evită să ofere detalii despre finanțare și instrumente reale de implementare. Blocul Electoral […] Articolul Electoratul, hrănit cu iluzii: partidele promit salarii și pensii mai mari, dar fără calcule reale apare prima dată în Bani.md.
14:30
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață tradițională, a […] Articolul Rusia a pierdut, Europa a câștigat: prunele Moldovei au emigrat definitiv în UE apare prima dată în Bani.md.
13:20
Decizia Varșoviei de a închide granița cu Belarus, inițial temporar, a fost prelungită pe termen nedeterminat, provocând un șoc logistic major pe ruta feroviară principală dintre China și Uniunea Europeană. Prin acest coridor, cu punct de transbordare la Brest, circulă 90% din transporturile feroviare de mărfuri China–UE, cu o valoare anuală estimată la 25 miliarde […] Articolul Temu și Shein, lovite de geopolitică: trenurile din China spre UE, stop la Brest apare prima dată în Bani.md.
12:50
Metrul pătrat la Chișinău – 1.540 de euro, la Paris aproape 9.500 de euro, în Luxemburg peste 11.000 de euro # Bani.md
Republica Moldova se află la coada clasamentului european privind costul locuințelor, potrivit celui mai recent top GlobalPropertyGuide (iulie 2025). Datele arată că în Chișinău, prețul mediu al unui metru pătrat de apartament este de doar 1.540 de euro, unul dintre cele mai mici din regiune și de câteva ori sub media capitalelor europene. Comparativ, la […] Articolul Metrul pătrat la Chișinău – 1.540 de euro, la Paris aproape 9.500 de euro, în Luxemburg peste 11.000 de euro apare prima dată în Bani.md.
12:50
Liga Orașelor și Comunelor are 54 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc câțiva primari și funcționari publici, ex-membri ai cabinetului de miniștri, medici, pensionari, dar și specialiști în diverse domenii. Slogan: Cu fața spre popor Orientare geopolitcă: Uniunea Europeană Primii 10 candidați pe listă: Alexandru Bujorean, Constantin Cojocari, Vladislav Cociu, Natalia […] Articolul Dosarul candidatului: Liga Orașelor și Comunelor apare prima dată în Bani.md.
12:50
Pelicula „Unde merg elefanții” de Cătălin Rotaru și Gabi Virginia Șarga este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Leni este o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață. Marcel – un tânăr cu tendințe sinucigașe, iar Magda – o mamă care încearcă să uite că […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Unde merg elefanții”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:00
Contraste în economiile moldovenilor: 33 miliarde aduc dobândă, 28 miliarde zac în conturi # Bani.md
Portofoliul total de depozite din sectorul bancar al Republicii Moldova a constituit, la sfârșitul lunii august, 88,25 miliarde lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Din această sumă, 51,8 miliarde lei revin depozitelor persoanelor fizice, iar 36,4 miliarde lei – persoanelor juridice. Cele mai mari ponderi le dețin depozitele la termen cu […] Articolul Contraste în economiile moldovenilor: 33 miliarde aduc dobândă, 28 miliarde zac în conturi apare prima dată în Bani.md.
11:50
În Republica Moldova se dezvoltă rapid o nouă rețea pe Telegram, care se prezintă drept grupuri locale cu „informații utile”. Sub acoperirea anunțurilor despre vreme, reparații de drumuri sau afișe culturale, abonaților li se livrează constant mesaje de propagandă în favoarea lui Ilan Șor și a apropiaților săi, scrie disnfo.md. În prezent, rețeaua include circa […] Articolul Telegram, calul troian care îl promovează pe Șor și mobilizează la proteste apare prima dată în Bani.md.
11:20
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, unde au fost discutate măsurile pentru accelerarea creșterii economice prin integrarea europeană a Republicii Moldova, sporirea competitivității companiilor și creșterea productivității muncii. „Avem o investiție financiară generoasă, prin Planul de Creștere al UE – obiectivul nostru este să […] Articolul Planul UE de Creștere, motor pentru economia Moldovei – mesajul premierului Recean apare prima dată în Bani.md.
11:10
Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie # Bani.md
Au rămas doar nouă zile până la alegerile parlamentare, iar cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot pot verifica dacă au fost incluși în listele electorale și la ce secție de votare trebuie să se prezinte pentru a-și exercita dreptul la vot. Lista electorală este documentul ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care […] Articolul Cum puteţi verifica dacă sunteţi în lista electorală şi la ce secţie veţi vota pe 28 septembrie apare prima dată în Bani.md.
10:50
În luna iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, producția industrială (serie brută) a înregistrat o creștere de 6,2%. Evoluția pozitivă a fost determinată în principal de avansul industriei prelucrătoare (+6,9%) și al sectorului de producere și furnizare a energiei electrice și termice, gazelor și apei calde (+0,9%). În același timp, industria extractivă a scăzut cu […] Articolul Industria a explodat în iulie cu 6,2%, dar mineritul s-a prăbușit apare prima dată în Bani.md.
10:40
Companiile indiene de rafinare a petrolului nu intenționează să renunțe la țițeiul rusesc, chiar dacă New Delhi a reluat negocierile comerciale cu Washingtonul, relatează Bloomberg. Creșterea cererii interne după sezonul musonic determină rafinăriile să mențină importurile din Rusia, cel mai mare furnizor al Indiei. Potrivit datelor de urmărire a transporturilor maritime, livrările de petrol rusesc […] Articolul Petrolul rusesc, de neînlocuit pentru India: importurile revin pe creștere apare prima dată în Bani.md.
10:00
Premier Energy PLC, compania controlată de miliardarul ceh Jiří Šmejc, a semnat un acord pentru achiziţia a 51% şi a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarorszag KFT, filiala din Ungaria a gigantului spaniol Iberdrola. Portofoliul vizat include parcuri eoliene operaţionale cu o capacitate totală instalată de 158 MW. Valoarea tranzacţiei a fost stabilită la 128 milioane […] Articolul Bossul energiei din Moldova înghite jumătate din eolienele Ungariei apare prima dată în Bani.md.
18 septembrie 2025
18:10
2,8 miliarde kWh de energie necesari pe malul drept – Guvernul lansează licitația pentru iarnă # Bani.md
Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din acest volum, 1,02 miliarde kWh vor fi acoperite din producția locală, iar 1,78 miliarde kWh din surse externe. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în […] Articolul 2,8 miliarde kWh de energie necesari pe malul drept – Guvernul lansează licitația pentru iarnă apare prima dată în Bani.md.
17:10
Grampet Group, controlat de milionarul român Gruia Stoica, anunță intrarea pe piața materialelor pentru infrastructură prin compania BITUROM – specializată în procesarea și comercializarea bitumului rutier. Compania a început vânzîrile și în Republica Moldova. Noua fabrică, amplasată pe platforma fostei rafinării RAFO Onești, este prezentată drept cea mai modernă unitate de topire a bitumului din […] Articolul După eșecul trenurilor, milioanrul Gruia Stoica vinde asfalt în Moldova apare prima dată în Bani.md.
17:00
Agenția Proprietății Publice (APP) a desfășurat la 18 septembrie 2025 o licitație cu strigare pentru selectarea arendașilor și locatarilor terenurilor proprietate publică de stat, pe o perioadă de cinci ani. În urma procedurii au fost adjudecate șapte loturi în valoare totală de 3 163 620 lei, sumă care depășește cu aproape un milion lei prețurile […] Articolul Licitație record: 255 ha de teren la Edineț adjudecate cu 1,76 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
16:30
Republica Moldova va beneficia de un sprijin financiar semnificativ din partea Uniunii Europene, în cadrul unui apel lansat pentru atragerea de investiții în sectorul privat. Potrivit Comisiei Europene, fondurile vor fi destinate sprijinirii economiei și mediului de afaceri, cu scopul de a stimula creșterea economică, precum și dezvoltarea țării, potrivit IPN. Fondurile au scopul de […] Articolul Europa cheamă investitorii în Moldova: bani pentru dezvoltare și locuri de muncă apare prima dată în Bani.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.