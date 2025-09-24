Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
ProTV.md, 24 septembrie 2025 12:10
ProTV.md, 24 septembrie 2025 12:10
Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
Acum 30 minute
12:10
Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
Înainte de a fi adus în țară, Vlad Plahotniuc promite să se implice în politică. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
12:10
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnistreană? Cum răspunde premierul - VIDEO
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnistreană? Cum răspunde premierul - VIDEO
12:00
11:50
Se află sau nu Constantin Țuțu în regiunea transnitreană? Cum răspunde premierul
Acum o oră
11:50
Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile - VIDEO
Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile - VIDEO
11:40
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei pentru alegerile parlamentare: „Metodele lor devin tot mai radicale. Au scopul să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental." Scenariile la care se așteaptă autoritățile
11:30
Vlad Plahotniuc, mesaj înainte de a fi adus în țară: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS". Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
Vlad Plahotniuc, mesaj înainte de a fi adus în țară: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”. Ce le-a transmis foștilor colegi de la PD
Acum 2 ore
11:20
11:20
Departe, dar cu gândul acasă: ghid complet pentru votul în străinătate
11:20
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei la alegerile parlamentare din țara noastră: „Metodele Kremlinului devin tot mai radicale. Vom împiedica planul Moscovei de ocupație"
LIVE. Premierul, despre planurile Rusiei la alegerile parlamentare din țara noastră: „Metodele Kremlinului devin tot mai radicale. Vom împiedica planul Moscovei de ocupație"
11:10
În ce condiții va sta Vlad Plahotniuc în penitenciar, după ce va fi extrădat? Declarațiile ministrului Justiției - VIDEO
În ce condiții va sta Vlad Plahotniuc în penitenciar, după ce va fi extrădat? Declarațiile ministrului Justiției - VIDEO
11:00
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere
11:00
11:00
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
10:50
Accident în lanț cu patru automobile implicate, pe o șosea din capitală. Doi șoferi au ajuns la spital - FOTO
Accident în lanț cu patru automobile implicate, pe o șosea din capitală. Doi șoferi au ajuns la spital - FOTO
10:30
Serviciul Fiscal de Stat a aplică sancțiuni în privința mai multor companii afiliate fugarului Ilan Șor /DOC
Serviciul Fiscal de Stat a aplică sancțiuni în privința mai multor companii afiliate fugarului Ilan Șor /DOC
Acum 4 ore
10:10
12 moldoveni din cei 74 reținuți, în urma participării la instruirile de dezordine în masă din Serbia, urmează să fie plasați în arest. Ceilalți participanți, cercetați în libertate. PCCOCS vine cu detalii - VIDEO
12 moldoveni din cei 74 reținuți, în urma participării la instruirile de dezordine în masă din Serbia, urmează să fie plasați în arest. Ceilalți participanți, cercetați în libertate. PCCOCS vine cu detalii - VIDEO
10:10
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - FOTO
Un camion încărcat cu mai multe tone de cereale a luat foc la Taraclia. Trei echipaje de pompieri au intervenit - FOTO
09:50
„Tabere militare" în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în Moldova. 74 de moldoveni, reținuți. Schema, pusă la cale - VIDEO
„Tabere militare” în Serbia pentru a provoca dezordini în masă în Moldova. 74 de moldoveni, reținuți. Schema, pusă la cale - VIDEO
09:30
Captură de 1,3 milioane de țigări, fabricate în capitală, găsite într-un depozit. Șase persoane, printre care un polițist, reținuți. Precizările PCCOCS - VIDEO
Captură de 1,3 milioane de țigări, fabricate în capitală, găsite într-un depozit. Șase persoane, printre care un polițist, reținuți. Precizările PCCOCS - VIDEO
09:00
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
Rusia are o nouă strategie de luptă low cost. Cum crede Moscova ca va putea câștiga războiul de uzură din Ucraina
08:40
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare". Urmează o anchetă
Incident neașteptat cu Melania și Donald Trump la sediul ONU din New York: „Am rămas amândoi în picioare”. Urmează o anchetă
08:40
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump, declarat vinovat. A încercat să se rănească după verdict
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump, declarat vinovat. A încercat să se rănească după verdict
08:30
Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe"
Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”
08:30
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - FOTO/VIDEO
Incendiu violent la București. Pompierii se luptă de 12 ore cu flăcările. Fumul a cuprins mai multe cartiere. Aerul - de 7 ori mai poluat decât limita normală - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
08:20
08:20
Zelenski: Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major
08:10
Ploi slabe în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Ploi slabe în nordul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
08:10
Curs valutar BNM pentru 24 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:50
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani" pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
22:50
Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol
Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol
22:20
Mesaj surprinzător de la Trump: Ucraina ar putea să-și recupereze întreg teritoriul și chiar mai mult, cu sprijinul Europei și al NATO
Mesaj surprinzător de la Trump: Ucraina ar putea să-și recupereze întreg teritoriul și chiar mai mult, cu sprijinul Europei și al NATO
22:10
Zelenski, după întâlnirea cu Trump la ONU: „Cea mai consistentă discuție de până acum" - VIDEO
Zelenski, după întâlnirea cu Trump la ONU: „Cea mai consistentă discuție de până acum” - VIDEO
22:10
Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, afirmă Trump, într-o întâlnire față în față cu Zelenski
Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le încalcă spațiul aerian, afirmă Trump, într-o întâlnire față în față cu Zelenski
21:40
Condițiile Italiei pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Trebuie să stabilim prioritățile corecte"
Condițiile Italiei pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Trebuie să stabilim prioritățile corecte”
21:40
Trump amenință Rusia cu taxe vamale „foarte puternice, care ar opri foarte repede vărsarea de sânge", dar îi ia în colimator și pe aliații europeni
Trump amenință Rusia cu taxe vamale „foarte puternice, care ar opri foarte repede vărsarea de sânge”, dar îi ia în colimator și pe aliații europeni
21:30
Procurorii au audiat cele 74 de persoane reținute pentru participarea la instruiri în Serbia. Anchetatorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea acestora – VIDEO
Procurorii au audiat cele 74 de persoane reținute pentru participarea la instruiri în Serbia. Anchetatorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea acestora – VIDEO
21:20
Curățenie cu suflet: O firmă din Chișinău oferă gratuit servicii de menaj bătrânilor rămași singuri, în parteneriat cu asistenții sociali - VIDEO
Curățenie cu suflet: O firmă din Chișinău oferă gratuit servicii de menaj bătrânilor rămași singuri, în parteneriat cu asistenții sociali - VIDEO
21:10
Cu cinci zile înainte de alegeri, Rusia lansează un nou val de dezinformare: Acuzații absurde despre „ocuparea Moldovei" de către NATO și „debarcări" la Odesa. Reacția Chișinăului - VIDEO
Cu cinci zile înainte de alegeri, Rusia lansează un nou val de dezinformare: Acuzații absurde despre „ocuparea Moldovei” de către NATO și „debarcări” la Odesa. Reacția Chișinăului - VIDEO
21:00
Candidatul Denis Roșca, singur în platoul PRO TV: a explicat cum a ajuns un centru pentru tineret în proprietatea unui membru de partid și de ce nu și-a fondat propria formațiune - VIDEO
Candidatul Denis Roșca, singur în platoul PRO TV: a explicat cum a ajuns un centru pentru tineret în proprietatea unui membru de partid și de ce nu și-a fondat propria formațiune - VIDEO
20:10
Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești
Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești
20:10
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev
Un nou atac al Ucrainei asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Ținte lovite în mod repetat de Kiev
20:00
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 23.09.2025
19:50
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2 - VIDEO
Balonul de Aur. Ousmane Dembele este noul Balon de Aur! Yamal a încheiat pe locul 2 - VIDEO
19:40
Lamine Yamal a ocupat locul secund în clasamentul „Balonului de Aur", dar a cucerit Kopa Trophy, premiu acordat celui mai bun fotbalist de până la 21 de ani - VIDEO
Lamine Yamal a ocupat locul secund în clasamentul „Balonului de Aur”, dar a cucerit Kopa Trophy, premiu acordat celui mai bun fotbalist de până la 21 de ani - VIDEO
19:40
Noul selecționer al naționalei Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul jucătorilor aflați la cluburile din străinătate, pentru primele sale meciuri la cârma echipei - VIDEO
Noul selecționer al naționalei Moldovei, Lilian Popescu, a anunțat lotul jucătorilor aflați la cluburile din străinătate, pentru primele sale meciuri la cârma echipei - VIDEO
19:40
Paris Saint-Germain, marele câștigător la gala France Football: desemnat cel mai bun club din lume, cu cel mai bun portar și antrenor - VIDEO
Paris Saint-Germain, marele câștigător la gala France Football: desemnat cel mai bun club din lume, cu cel mai bun portar și antrenor - VIDEO
19:40
Vladislav Baboglo este în mare formă înainte de revenirea la națională, pentru meciurile cu România și Estonia - VIDEO
Vladislav Baboglo este în mare formă înainte de revenirea la națională, pentru meciurile cu România și Estonia - VIDEO
19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV". Invitați: Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - VIDEO
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dragoș Galbur, Denis Roșca, Vasile Costiuc - VIDEO
19:30
19:30
Napoli își continuă startul perfect în noul sezon din Serie A - VIDEO
18:50
Curtea de Apel Centru suspendă procesul împotriva partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah. Care este motivul
Curtea de Apel Centru suspendă procesul împotriva partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Care este motivul
18:40
CEC dezminte categoric un nou fals apărut online: toate buletinele de vot prin corespondență conțin toți cei 23 de concurenți electorali înregistrați oficial
CEC dezminte categoric un nou fals apărut online: toate buletinele de vot prin corespondență conțin toți cei 23 de concurenți electorali înregistrați oficial
18:30
Moment istoric la ONU: Franța recunoaște oficial statul Palestina, în aplauzele delegației palestiniene - VIDEO
Moment istoric la ONU: Franța recunoaște oficial statul Palestina, în aplauzele delegației palestiniene - VIDEO
18:30
Trofee la gală, înfrângere pe gazon: PSG câștigă la Balonul de Aur, dar pierde derby-ul cu Marseille în prima înfrângere a sezonului - VIDEO
Trofee la gală, înfrângere pe gazon: PSG câștigă la Balonul de Aur, dar pierde derby-ul cu Marseille în prima înfrângere a sezonului - VIDEO
