Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare
Ziua, 24 septembrie 2025 10:30
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri. O singură companie, „Date Inteligente”, a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și […] Articolul Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat marți „punctul de cotitură” reprezentat de noua poziție a lui Donald Trump privind războiul din Ucraina, după ce liderul american a afirmat că Kievul este capabil să învingă Rusia și să-și recupereze teritoriile. „Această publicație a lui Donald Trump este un punct de cotitură important. El înțelege clar situația […] Articolul Zelenski laudă schimbarea de poziție a lui Trump și cere Chinei să intervină pentru oprirea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
Pompierii din Taraclia au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion pe traseul Cahul–Taraclia. Incendiul s-a produs marți seara, 23 septembrie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la 112 a fost recepționat la ora 20:17, iar flăcările au afectat un autovehicul încărcat cu mai multe tone […] Articolul Un camion încărcat cu 24 de tone de floarea-soarelui a luat foc la Taraclia apare prima dată în ZIUA.md.
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă # Ziua
Procurorii pentru cauze speciale au depus 12 demersuri prin care cer arest pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute, acum două zile, de polițiști în dosarul pregătirii dezordinilor. În total, în urma perchezițiilor de luni, au fost reținute peste 70 de persoane care ar fi fost instruite în tabere imporvizate din Serbia. „În […] Articolul Procurorii cer arest preventiv pentru 12 persoane din cele peste 70 reținute în dosarul dezordinilor în masă apare prima dată în ZIUA.md.
Schimbare majoră de poziție a președintelui SUA: „Ucraina poate recâștiga întreaga țară cu sprijinul Uniunii Europene” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că Ucraina ar putea să își recupereze toate teritoriile pierdute în fața Rusiei – și chiar „mai mult” –, marcând o schimbare radicală de ton după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski la New York, în marja Adunării Generale ONU. Trump a afirmat pe rețeaua sa Truth Social că […] Articolul Schimbare majoră de poziție a președintelui SUA: „Ucraina poate recâștiga întreaga țară cu sprijinul Uniunii Europene” apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Incendiu puternic la un depozit din estul Bucureștiului unde au intervenit 150 de pompieri. Cartierul Pantelimon, acoperit de un nor imens de fum # Ziua
Alertă maximă pentru salvatorii din București. Un depozit cu diferite bunuri și produse din cartierul Pantelimon a luat foc încă de aseară, iar construcția metalică a halei fiind distrusă aproape în totalitate din cauza temperaturilor mari provocate de flăcări. La fața locului au intervenit peste 150 de pompieri cu 26 de autospeciale. Autoritățile anunță că […] Articolul FOTO | Incendiu puternic la un depozit din estul Bucureștiului unde au intervenit 150 de pompieri. Cartierul Pantelimon, acoperit de un nor imens de fum apare prima dată în ZIUA.md.
Cauza privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, suspendată de Curtea de Apel # Ziua
Cererea Ministerului Justiției prin care a fost cerută limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” pentru un an a fost suspendată de Curtea de Apel. Instanța a admis demersul formațiunii de a verifica constituționalitatea unor prevederi din Legea cu privire la partidele politice. Astfel, cauza a fost suspendată până când Curtea Constituțională se va expune asupra sesizării. […] Articolul Cauza privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”, suspendată de Curtea de Apel apare prima dată în ZIUA.md.
Donald Trump, discurs dur la ONU: Critici la adresa aliaților, atacuri asupra imigrației și energiilor verzi, și apel la protejarea creștinilor și valorilor tradiționale # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut marți un discurs de aproape o oră la cea de-a 80-a Adunare Generală a ONU, marcat de critici la adresa aliaților occidentali, atacuri împotriva imigrației și politicilor climatice, dar și de incidente tehnice care au stârnit ironii în sală. Trump și-a început intervenția oferind „mâna conducerii și prieteniei americane” […] Articolul Donald Trump, discurs dur la ONU: Critici la adresa aliaților, atacuri asupra imigrației și energiilor verzi, și apel la protejarea creștinilor și valorilor tradiționale apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat marți, 23 septembrie, că punctele de trecere feroviare și auto de la frontiera cu Belarus vor fi redeschise începând cu noaptea de miercuri spre joi. Decizia survine după o perioadă de închidere temporară, instituită în contextul exercițiilor militare rusești „Zapad-2025” și al intensificării tensiunilor la granița estică a Uniunii […] Articolul Polonia redeschide frontierele terestre cu Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă # Ziua
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a fost chemată marți, 23 septembrie, la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și […] Articolul Parchetul General cere Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă apare prima dată în ZIUA.md.
Politico: Italia se bucură de stabilitate politică, în timp ce Franţa se confruntă cu instabilitate şi datorii: „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării” # Ziua
Italia, condusă de guvernul Giorgiei Meloni, traversează o perioadă de stabilitate politică şi de corecţie fiscală, în timp ce Franţa se confruntă cu probleme care amintesc de Roma anilor ’80-’90, scrie Politico. Franța a trecut prin cinci prim-miniștri în mai puțin de doi ani și pare să-și piardă influența la Bruxelles, în timp ce Italia […] Articolul Politico: Italia se bucură de stabilitate politică, în timp ce Franţa se confruntă cu instabilitate şi datorii: „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării” apare prima dată în ZIUA.md.
Sfârșitul lunii septembrie aduce primele înghețuri de toamnă. Sunt anunțate până la minus 2 grade # Ziua
De joi, 25 septembrie, meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii și ploi slabe. Sunt prognozate valori de doar trei grade pe timp de noapte, în raioanele de nord, iar la suprafața solului sunt așteptate înghețuri de până la minus două grade, transmite IPN cu referire la Serviciul Hidrometeorologic. Potrivit SHS, miercuri încă va […] Articolul Sfârșitul lunii septembrie aduce primele înghețuri de toamnă. Sunt anunțate până la minus 2 grade apare prima dată în ZIUA.md.
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți, într-un interviu pentru NBC Today, că Statele Unite rămân singura putere capabilă să discute atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, dar a subliniat că soarta războiului nu depinde de Washington. Rubio a afirmat că intențiile lui Vladimir Putin sunt „clare”, inclusiv obiectivul de a cuceri […] Articolul Marco Rubio: „Pacea în Ucraina depinde de Putin, dar și de un acord acceptat de Kiev” apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” # Ziua
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicarea sa în finanțarea ilegală a Partidului „Șansa”. Instanța a decis și încasarea la bugetul de stat a aproximativ 5,2 milioane de lei, bani depistați în cadrul anchetei, precum și confiscarea telefonului mobil al inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada […] Articolul Fostul bodyguard al lui Ilan Șor, condamnat la cinci ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” apare prima dată în ZIUA.md.
Erdogan exclude o încheiere rapidă a războiului din Ucraina și îndeamnă NATO să normalizeze relațiile cu Rusia # Ziua
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu se va încheia în viitorul apropiat. Erdogan a atras atenția că Europa nu va putea susține Ucraina economic „la nesfârșit”, întrucât aceasta nu poate concura cu Rusia din punct de vedere economic, dar și-a exprimat speranța că sprijinul pentru Kiev va continua […] Articolul Erdogan exclude o încheiere rapidă a războiului din Ucraina și îndeamnă NATO să normalizeze relațiile cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
SUA spune că oferta Rusiei de prelungire a tratatului privind armele nucleare sună „destul de bine” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că propunerea președintelui Vladimir Putin de a prelungi cu un an tratatul New START „sună destul de bine” și a precizat că președintele Donald Trump se va pronunța personal asupra acesteia. Putin a propus ca Rusia să mențină voluntar limitele privind armele nucleare strategice stabilite […] Articolul SUA spune că oferta Rusiei de prelungire a tratatului privind armele nucleare sună „destul de bine” apare prima dată în ZIUA.md.
O femeie din Rusia a încercat să părăsească R. Moldova cu peste 60 de mii de dolari, ascunși în pachete de lapte # Ziua
O femeie din Rusia a încercat să iasă din R. Moldova cu peste 62 de mii de dolari, fără să-i declare. Cazul s-a produs la postul vamal Aeroport, în timpul controlului asupra unei pasagere care urma să zboare cu un avion de pe cursa Chișinău–Istanbul. Aceasta a ales culoarul verde „nimic de declarat” și a […] Articolul O femeie din Rusia a încercat să părăsească R. Moldova cu peste 60 de mii de dolari, ascunși în pachete de lapte apare prima dată în ZIUA.md.
Avertisment din partea CEC pentru „Democrația Acasă”, după ce în lista formațiunii ar fi figurat doi membri ai unui alt partid # Ziua
Partidul „Democrația Acasă” a primit un avertisment din partea Comisiei Electorale Centrale pentru faptul că în lista formațiunii se regăseau doi membri ai Partidului AUR din R. Moldova. Hotărârea CEC a fost emisă în urma unei sesizări a Serviciului de Informații și Securitate, care face referire la o „notă informativă anonimă”. Astfel, candidații cu nr. […] Articolul Avertisment din partea CEC pentru „Democrația Acasă”, după ce în lista formațiunii ar fi figurat doi membri ai unui alt partid apare prima dată în ZIUA.md.
NATO avertizează că va oferi un „răspuns hotărât” acțiunilor imprudente ale Rusiei în cazul unor amenințăr # Ziua
NATO a transmis marți că este pregătită să răspundă ferm oricărei acțiuni imprudente a Rusiei, subliniind că va utiliza toate mijloacele militare și non-militare pentru apărare și descurajarea amenințărilor, în conformitate cu dreptul internațional. „Rusia nu ar trebui să aibă îndoieli că NATO și aliații vor aplica toate mijloacele disponibile pentru autoapărare și descurajarea oricărei […] Articolul NATO avertizează că va oferi un „răspuns hotărât” acțiunilor imprudente ale Rusiei în cazul unor amenințăr apare prima dată în ZIUA.md.
Duminică, 28 septembrie, oficiile Agenției Servicii Publice vor activa în regim special, de la ora 07.00 și până seara la 21.00, pentru a deservi solicitanții de acte de identitate. Astfel, ASP anunță că în ziua alegerilor va elibera gratuit cărți provizorii de identitate pentru moldovenii care au acte expirate sau care nu dețin documentele necesare […] Articolul În ziua alegerilor, ASP va elibera gratuit cărți provizorii de identitate pentru cetățeni apare prima dată în ZIUA.md.
Vlad Plahotniuc va fi adus joi în Republica Moldova. Confirmarea vine din partea avocatului Lucian Rogac # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, va fi adus joi, 25 septembrie, în Republica Moldova. Informația a fost confirmată public de avocatul său, Lucian Rogac, care a făcut precizarea în contextul în care autoritățile evită să ofere detalii în acest sens. „În condițiile în care autoritățile de resort din Republica Moldova au […] Articolul Vlad Plahotniuc va fi adus joi în Republica Moldova. Confirmarea vine din partea avocatului Lucian Rogac apare prima dată în ZIUA.md.
Șapte țări ale UE, alături de Ucraina, pregătesc un „zid al dronelor” împotriva incursiunilor rusești # Ziua
Uniunea Europeană accelerează discuțiile privind crearea așa-numitului „zid al dronelor” pentru protejarea frontierelor de est, după mai multe încălcări ale spațiului aerian de către avioane și drone rusești. Comisia Europeană a confirmat luni că șapte state member, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Polonia, România și Bulgaria, vor avea vineri o întâlnire online cu Ucraina și cu […] Articolul Șapte țări ale UE, alături de Ucraina, pregătesc un „zid al dronelor” împotriva incursiunilor rusești apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul lui Vasile Costiuc ar putea fi scos din cursa electorală, spun mai multe surse. Subiectul va fi examinat chiar astăzi de către CEC # Ziua
Încă o formațiune politică de opoziție ar ptea fi împiedicată să participe la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Este vorba despre Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, împotriva ar fi fost depusă o sesizare din partea Serviciului de Informații și Securitate. Despre acest lucru a scris inițial portalul Telegraph.md, care a publicat și niște […] Articolul Partidul lui Vasile Costiuc ar putea fi scos din cursa electorală, spun mai multe surse. Subiectul va fi examinat chiar astăzi de către CEC apare prima dată în ZIUA.md.
Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia datorită unei finanțări din partea Guvernului Bulgariei # Ziua
Un proiect inițiat în prezența legendei fotbalului bulgar și mondial Hristo Stoicikov, a fost inaugurat în prezența vicepreședintelui Bulgariei, Iliana Iotova, la Taraclia. Este vorba despre un teren de sport multifuncțional, construit de Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului și transmis în folosință copiilor de la Gimnaziul Taraclia. Proiectul, în valoare de peste 1 […] Articolul Un teren multifuncțional de sport, inaugurat la Taraclia datorită unei finanțări din partea Guvernului Bulgariei apare prima dată în ZIUA.md.
SURSE | Zeci de percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Vizată este și Victoria Furtună, liderul partidul „Moldova Mare” # Ziua
Polițiștii din Iași au desfășurat marți, 23 septembrie, o amplă operațiune ce a vizat 23 de locații din municipiu și din județ, în cadrul căreia au fost legitimate 30 de persoane. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de G4Media, printre cei vizați se află și Victoria Furtună, liderul partidului „Moldova Mare”. Potrivit presei din România, […] Articolul SURSE | Zeci de percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Vizată este și Victoria Furtună, liderul partidul „Moldova Mare” apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat și o minoră, exploatați la o fermă din Edineț. Proprietarul, condamnat la 16 ani de închisoare # Ziua
Proprietarul unei ferme din raionul Edineț a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a persoanelor pe teritoriul gospodăriei sale. Învinuitul, în vârstă de 43 de ani, l-a agresat fizic și l-a obligat să muncească la fermă pe un bărbat de 39 de ani cu o situație financiară precară. Inculpatul l-a […] Articolul Un bărbat și o minoră, exploatați la o fermă din Edineț. Proprietarul, condamnat la 16 ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Emmanuel Macron, blocat pe străzile din New York de coloana lui Donald Trump. Președintele francez, nevoit să o ia la pas # Ziua
Vizita președintelui francez Emmanuel Macron la New York a fost marcată de un incident neașteptat. După discursul său la Adunarea Generală a ONU, unde Franța a recunoscut oficial statul Palestina, Macron a fost blocat pe o stradă de poliția americană, care a semnalat apropierea coloanei prezidențiale a lui Trump. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul […] Articolul VIDEO | Emmanuel Macron, blocat pe străzile din New York de coloana lui Donald Trump. Președintele francez, nevoit să o ia la pas apare prima dată în ZIUA.md.
Sentință pentru doi ofițeri de investigație. Inculpații, amendați cu câte 150 de mii de lei pentru trafic de influență # Ziua
Doi ofițeri de investigație ai Poliției Chișinău au fost condamnați de Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chișinău pentru trafic de influență. Instanța a dispus aplicarea amenzii de 150 de mii de lei pentru fiecare inculpat și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 5 ani. Potrivit anchetei Procuraturii Anticorupție și Serviciului protecție internă și […] Articolul Sentință pentru doi ofițeri de investigație. Inculpații, amendați cu câte 150 de mii de lei pentru trafic de influență apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele României a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru a stabili cine poate ordona doborârea avioanelor și dronelor neautorizate # Ziua
Președintele Nicușor Dan a convocat joi, 25 septembrie, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la Palatul Cotroceni, pentru a stabili cine poate ordona sau aproba măsuri împotriva „aeronavelor și vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național”. Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află: Ministrul roman al Apărării, Ionuț Moșteanu, a […] Articolul Președintele României a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, pentru a stabili cine poate ordona doborârea avioanelor și dronelor neautorizate apare prima dată în ZIUA.md.
639 de ani de la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân, voievodul care intră în primele confruntări dure cu Imperiul Otoman # Ziua
Acum 639 de ani, în septembrie 1386, tronul Țării Românești este preluat de domnitorul Mircea, supranumit ulterior în cronici „cel Bătrân”, voievodul care a adus cea mai mare extindere din istorie pentru Valahia și care a purtat primele confruntări dure cu otomanii, consemnate în izvoare europene și turcești, inclusiv la Rovine și la Nicopole. A […] Articolul 639 de ani de la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân, voievodul care intră în primele confruntări dure cu Imperiul Otoman apare prima dată în ZIUA.md.
Statele Unite au încheiat două contracte majore cu Kazahstanul și Uzbekistanul, în valoare totală de peste 12 miliarde de dolari, întărind relațiile economice și strategice cu Asia Centrală. SUA și Kazahstanul au semnat cel mai mare acord de locomotive din istorie, în valoare de 4,2 miliarde de dolari. Înțelegerea a fost parafată după o convorbire […] Articolul SUA anunță semnarea unor acorduri istorice cu Kazahstan și Uzbekistan apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Un echipaj al poliției, surprins cum rupe, în timpul nopții, afișe de pe un panou electoral. Cazul, sesizat de Ion Ceban # Ziua
Un polițist din Capitală a fost surprins, noaptea trecută, în timp ce rupea mai multe afișe ale Blocului „Alternativa” de pe un panou electoral de la intersecția străzilor Pan Halippa și Alexei Mateevici. Cazul a fost sesizat de unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, care califică gestul inspectorilor drept o comandă politică. „Îmi pare […] Articolul VIDEO | Un echipaj al poliției, surprins cum rupe, în timpul nopții, afișe de pe un panou electoral. Cazul, sesizat de Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
Trump asociază utilizarea paracetamolului „cu un risc foarte crescut” de autism la copil și îndeamnă femeile însărcinate „să evite” medicamentul # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii ar putea fi legată de un risc crescut de autism la copii. El a subliniat că nivelul autismului a crescut cu peste 400% din anul 2000 și a încurajat cercetările pentru identificarea cauzelor acestei situații. Trump a făcut acest anunț luni în Biroul […] Articolul Trump asociază utilizarea paracetamolului „cu un risc foarte crescut” de autism la copil și îndeamnă femeile însărcinate „să evite” medicamentul apare prima dată în ZIUA.md.
Noi percheziții la Bălți ce vizează o schemă de finanțare ilegală a partidelor. O persoană reținută și 800 de mii de lei ridicați de anchetatori # Ziua
CNA și Procuratura Bălți anunță despre o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia. În urma unor alte 30 de percheziții, desfășurate în municipiul Bălți, anchetatorii au ridicat peste 800 de mii de lei ridicați, iar o persoană reținută, se spune într-un comunicat remis presei. Potrivit CNA, desciderile au avut […] Articolul Noi percheziții la Bălți ce vizează o schemă de finanțare ilegală a partidelor. O persoană reținută și 800 de mii de lei ridicați de anchetatori apare prima dată în ZIUA.md.
Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” # Ziua
Franța a recunoscut oficial statul palestinian luni, devenind ultima dintr-o serie de state care au făcut deja acest pas la Adunarea Generală a ONU. În discursul său la ONU, la New York, președintele Emmanuel Macron a declarat că „a sosit momentul păcii” și că „nimic nu justifică războiul în curs din Gaza”. „Fidel angajamentului istoric […] Articolul Franța a anunțat oficial la ONU recunoașterea statului palestinian: „Nimic nu justifică războiul în curs din Gaza” apare prima dată în ZIUA.md.
Andrei Năstase i-a transmis o scrisoare lui Donald Trump în care îi cere să corecteze „nedreptatea tarifelor comerciale” aplicate R. Moldova # Ziua
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare și fost vicepremier și ministru de Interne, cere administrației Trump să ajusteze tarifele comerciale impuse Republicii Moldova. Într-o scrisoare adresată președintelui american, acesta susține că abordarea în cazul nostru, comparativ cu țările din Uniunea Europeană, este una discriminatorie. „Republica Moldova nu poate fi tratată ca o țară de […] Articolul Andrei Năstase i-a transmis o scrisoare lui Donald Trump în care îi cere să corecteze „nedreptatea tarifelor comerciale” aplicate R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Italia zguduită de proteste pro-palestiniene. Confruntări între manifestanți și poliție la Milano și Veneția # Ziua
Italia a fost paralizată luni de o grevă generală de 24 de ore organizată de principalele sindicate, în semn de solidaritate cu populația civilă din Gaza și în sprijinul misiunii umanitare internaționale Global Sumud, care încearcă să trimită ajutoare în enclava afectată de război. Protestele au vizat atât sectorul public, cât și cel privat, afectând […] Articolul VIDEO | Italia zguduită de proteste pro-palestiniene. Confruntări între manifestanți și poliție la Milano și Veneția apare prima dată în ZIUA.md.
Din banii oferiți de opt state europene, Ministerul de Externe își va moderniza sistemul digital și securitatea cibernetică # Ziua
Ministerul de Externe urmează să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și sistemul digital, dar și infrastructura de gestionare a crizelor în cadrul unui proiect susținut de cele cinci țări din Europa de Nord, Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca și Islanda, și de țările baltice. Proiectul, care va fi implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, urmează să fie […] Articolul Din banii oferiți de opt state europene, Ministerul de Externe își va moderniza sistemul digital și securitatea cibernetică apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Alertă aeriană în capitala Rusiei! Avion uriaș Antonov An-124 surprins zburând printre blocuri în Moscova # Ziua
Un avion de transport militar Antonov An-124 a fost surprins zburând la o altitudine extrem de joasă deasupra Moscovei în această seară. Imaginile spectaculoase cu aeronava trecând pe lângă blocuri înalte au fost publicate pe rețelele sociale. Potrivit primelor informații, manevra ar fi fost legată de măsurile de securitate adoptate în urma unei noi serii […] Articolul VIDEO | Alertă aeriană în capitala Rusiei! Avion uriaș Antonov An-124 surprins zburând printre blocuri în Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei a ajuns la New York. Zelenski a discutat cu emisarul american Keith Kellogg # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit pe 22 septembrie, la New York, cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Discuțiile au vizat evoluția situației de pe front și consolidarea cooperării militare dintre Kiev și Washington. Potrivit lui Zelenski, întâlnirea s-a concentrat pe operațiunile contraofensive din apropiere de Dobropolie și Pokrovsk, unde […] Articolul Președintele Ucrainei a ajuns la New York. Zelenski a discutat cu emisarul american Keith Kellogg apare prima dată în ZIUA.md.
Mai multe drone au paralizat aeroporturile din Danemarca și Norvegia. Zeci de zboruri deviate # Ziua
Activitatea aeroporturilor din Copenhaga și Oslo a fost suspendată luni seara după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea pistelor, determinând autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Potrivit poliției daneze, două sau trei drone au fost observate în zona aeroportului din Copenhaga, ceea ce a dus la paralizarea totală a operațiunilor. Potrivit datelor […] Articolul Mai multe drone au paralizat aeroporturile din Danemarca și Norvegia. Zeci de zboruri deviate apare prima dată în ZIUA.md.
Atacantul francez Ousmane Dembele, jucătorul echipei Paris Saint-Germain, a câștigat trofeul „Balonul de Aur”, acordat celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, luni seara, 22 septembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Paris. Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG). „Este extraordinar ceea […] Articolul VIDEO | Fotbalistul francez Ousmane Dembele de la PSG a câștigat trofeul „Balonul de Aur” apare prima dată în ZIUA.md.
Republica Moldova a încheiat, luni, la Bruxelles, procesul de screening bilateral început în luna iulie a anului trecut. Anunțul a fost făcut pe Facebook de către vicepremierul Cristina Gherasimov . Ultimul capitol discutat a fost Capitolul 33 – Prevederi financiare și bugetare. Acesta marchează trecerea de la reforme și procese tehnice la asumarea rolului de […] Articolul După 15 luni, Republica Moldova a încheiat procesul de screening bilateral cu UE apare prima dată în ZIUA.md.
Șefa statului, Maia Sandu, le-a transmis moldovenilor un mesaj înainte de parlamentare: Interesul național este pacea # Ziua
Cu șase zile înainte de scrutinul parlamentar, șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj pentru cetățeni. Președintele le-a vorbit cetățenilor despre importanța dezvoltării economice, a luptei împotriva corupției, despre integrarea europeană, dar și despre amenințările și influențele din exterior, care ar pune în pericol securitatea R. Moldova. „Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu […] Articolul Șefa statului, Maia Sandu, le-a transmis moldovenilor un mesaj înainte de parlamentare: Interesul național este pacea apare prima dată în ZIUA.md.
Uniunea Europeană și Republica Moldova au convenit să prelungească până la 31 martie 2027 acordul privind transportul rutier, menit să faciliteze accesul țării la piețele globale și să consolideze legăturile economice cu spațiul comunitar, a anunțat luni Comisia Europeană. În vigoare din 29 iunie 2022, acordul a permis liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, […] Articolul UE și Republica Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027 apare prima dată în ZIUA.md.
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare # Ziua
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat luni că Varșovia este pregătită să doboare orice obiect care pătrunde în spațiul aerian național, subliniind că aceasta va fi o decizie automată, fără dezbateri suplimentare. Declarația sa a fost preluată de postul public Polskie Radio. „Vreau să fie absolut clar: fără discuții suplimentare, vom decide să doborâm obiectele […] Articolul Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare apare prima dată în ZIUA.md.
Peste 70 de persoane, reținute în dosarul dezordinelor în masă. Aceștia erau instruiți în Serbia sub coordonarea unor agenți de la Moscova # Ziua
Polițiștii, procurorii și ofițerii SIS anunță că au deconspirat și destructurat o nouă rețea suspectată de pregătirea dezordinilor în masă. În urma celor peste 250 de percheziții organizate azi, structurile de forță susțin că au reținut 74 de persoane, cu vârste între 19 și 45 de ani, care au fost instruite în Serbia, fiind ghidați […] Articolul Peste 70 de persoane, reținute în dosarul dezordinelor în masă. Aceștia erau instruiți în Serbia sub coordonarea unor agenți de la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul # Ziua
Acum 193 de ani, în 22 septembrie 1832, la București se năștea Gheorghe Grigore Cantacuzino, prinț și descendent al neamului Cantacuzinilor, cu legături în vechiul Imperiu Bizantin, unul dintre cei mai influenți și bogați români din toate timpurile. Supranumit Nababul pentru averile sale, care nu au putut fi estimate exact niciodată, a fost un mare […] Articolul Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul apare prima dată în ZIUA.md.
PSDE cere CEC excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună # Ziua
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere eliminarea din competiția electorală a Partidului „Moldova Mare”, pe care îl acuză de finanțare ilegală și de propaganda coordonată din afara R. Moldova. PSDE face trimitere la investigația „Nordnews”, în care, timp de cinci luni, reporterii au […] Articolul PSDE cere CEC excluderea din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Blocul „Alternativa” cheamă alegătorii la „protest în cabina de vot”: Să votați împotriva fărădelegilor PAS # Ziua
Blocul „Alternativa” îi cheamă pe alegători să protesteze cu voturi, în 28 septembrie, față de Partidul Acțiune și Solidaritate. Unul dintre liderii blocului Ion Ceban susține că, în acest mod, cetățenii vor condamna presiunile, ilegalitățile și abuzurile actualei guvernări. Candidatul condamnă abuzurile și presiunile din actuala campanie electorală și pledează pentru alegeri libere și corecte. […] Articolul VIDEO | Blocul „Alternativa” cheamă alegătorii la „protest în cabina de vot”: Să votați împotriva fărădelegilor PAS apare prima dată în ZIUA.md.
