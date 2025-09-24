Nu va fi organizat niciun exit-poll în ziua alegerilor parlamentare. CEC a respins o solicitare de la o casă de sondare 

17:10

Acum 193 de ani, în 22 septembrie 1832, la București se năștea Gheorghe Grigore Cantacuzino, prinț și descendent al neamului Cantacuzinilor, cu legături în vechiul Imperiu Bizantin, unul dintre cei mai influenți și bogați români din toate timpurile. Supranumit Nababul pentru averile sale, care nu au putut fi estimate exact niciodată, a fost un mare […] Articolul Acum 193 de ani, la București se năștea Grigore Cantacuzino, unul dintre cei mai bogați și influenți români din istorie, supranumit Nababul apare prima dată în ZIUA.md.