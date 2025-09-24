Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă
Realitatea.md, 24 septembrie 2025 10:30
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. „În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost formulată […] Articolul Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
10:50
Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit # Realitatea.md
1,4 miliarde de lei vor fi investiți în eficiența energetică a locuințelor din Moldova, iar Guvernul a decis ca bunurile, lucrările și serviciile finanțate din acest fond să fie transmise gratuit și fără birocrație beneficiarilor. Persoanele fizice, juridice și asociațiile de proprietari vor primi investițiile pe baza unor documente simple, în timp ce Ministerul Energiei […] Articolul Guvernul simplifică regulile pentru proiectele de eficiență energetică. Beneficiarii vor primi bunurile gratuit apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii # Realitatea.md
Lotul național de para-armwrestling, format din 13 sportivi, s-a întors acasă cu 11 medalii de la Campionatul Mondial desfășurat în Albena, Bulgaria. „Vladimir Butucea și Iaroslav Buchili au devenit campioni mondiali, rezervat seniorilor. Tot la această categorie de vârstă, Nicolae Țicaliuc a intrat în posesia titlului de vice-campion. Aceeași performanță au realizat-o și Victor Lungu […] Articolul FOTO Performanță impresionantă: Lotul național de para-armwrestling s-a întors acasă cu 11 medalii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
10:40
La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri, transmite IPN. Doar o singură companie, „Date Inteligente”, a solicitat organizarea acestora, însă cererea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC). Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că respingerea este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația […] Articolul La alegerile din 28 septembrie nu vor avea loc exit-polluri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:30
Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă # Realitatea.md
Procurorii PCCOCS au depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința persoanelor reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Urmează ca judecătorul de instrucție să se pronunțe. „În ceea ce le privește pe celelalte persoane, acestora de asemenea le-a fost formulată […] Articolul Dosarul „taberelor din Serbia”: PCCOCS cere arest preventiv pentru 12 participanți implicați în dezordinile în masă apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi […] Articolul Roman Ciubaciuc: Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei! apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:20
Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! # Realitatea.md
Compania Kirsan Com SRL anunță că toate lucrările de montare ale rețelelor inginerești la blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău au fost finalizate, ceea ce înseamnă că acestea vor fi conectate în cel mai scurt timp, asigurând funcționarea deplină a blocului imediat după darea în exploatare. Valentin Strogoteanu, Director General, a lansat un […] Articolul Blocul de pe str. N. Titulescu 36/B, Chișinău, construit de KIRSAN, gata de dare deplină în exploatare. Administrația: Vă mulțumim tuturor pentru încredere! apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Microbuz cu acte falsificate, depistat la frontiera de stat. Șofer ucrainean de 21 de ani, tras pe dreapta la „Criva” # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră au dejucat planul unui tânăr de 21 de ani din Ucraina care încerca să intre în Republica Moldova cu un microbuz Mercedes-Benz Sprinter înmatriculat în țara sa. Incidentul s-a produs săptămâna trecută la punctul de trecere a frontierei „Criva”. În timpul verificărilor suplimentare, s-a constatat că numărul VIN al vehiculului prezenta urme […] Articolul Microbuz cu acte falsificate, depistat la frontiera de stat. Șofer ucrainean de 21 de ani, tras pe dreapta la „Criva” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Ion Ceban către contracandidați: De ce nu merg în campania electorală cu sloganul „continuăm vremurile bune”? # Realitatea.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a criticat modul în care actuala guvernare abordează campania electorală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune Exclusiv TV. Ceban a declarat că partidul de guvernământ evită să utilizeze sloganul „continuăm vremurile bune” din cauza nemulțumirii […] Articolul VIDEO Ion Ceban către contracandidați: De ce nu merg în campania electorală cu sloganul „continuăm vremurile bune”? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:50
VIDEO Captură de peste un milion de țigarete în Capitală: Contrabandiștii riscă ani grei de pușcărie # Realitatea.md
Mai multe persoane, cu vârste între 31 și 37 de ani, din Chișinău și Soroca, membre ale unui grup infracțional, riscă închisoare de la 4 la 10 ani pentru contrabandă și trafic ilicit de produse din tutun. „În urma mai multor percheziții efectuate în automobile și depozite din capitală, oamenii legii au depistat și ridicat […] Articolul VIDEO Captură de peste un milion de țigarete în Capitală: Contrabandiștii riscă ani grei de pușcărie apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Doi șoferi au ajuns la spital după un accident în lanț produs aseară, 23 septembrie 2025, în jurul orei 20:17, la intersecția șoselei Balcani cu strada Petricani din Chișinău. Ofițerul de presă al Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat pentru Realitatea.md că un Toyota, condus de un bărbat de 45 de ani, a lovit din spate […] Articolul Carambol în Chișinău: patru mașini implicate și doi șoferi transportați la spital apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Acum are mult mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți „schimbarea de direcție” a lui Donald Trump în privința războiului din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul poate obține victoria în fața Moscovei. Într-un interviu pentru Special Report de la Fox News, după întâlnirea cu Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU, liderul […] Articolul „Acum are mult mai multă încredere în mine”, spune Zelenski, după ce Trump a schimbat tonul față de Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Captură uriașă de țigări la Chișinău: Șase persoane, inclusiv un polițist, reținute de ofițerii SPIA # Realitatea.md
Șase persoane, printre care și un polițist, au fost reținute de ofițerii SPIA și procurorii PCCOCS, după ce aceștia au descoperit peste 1,3 milioane de țigarete produse clandestin în municipiul Chișinău. „Reținerea celor șase a fost precedată de 45 de percheziții. Acestea au fost desfășurate la domiciliile și în mașinile persoanelor vizate, în trei garaje […] Articolul VIDEO Captură uriașă de țigări la Chișinău: Șase persoane, inclusiv un polițist, reținute de ofițerii SPIA apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O femeie din Dondușeni a murit după ce ar fi fost bătută de soț. Bărbatul a fost reținut # Realitatea.md
O femeie de 41 de ani din satul Tîrnova, raionul Dondușeni, a fost găsită pe stradă în stare inconștientă, în seara zilei de 22 septembrie 2025, în jurul orei 21:00. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost bătută de soțul său, un bărbat de 47 de ani. Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Raional […] Articolul O femeie din Dondușeni a murit după ce ar fi fost bătută de soț. Bărbatul a fost reținut apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Șoferul prins beat la volan în Drochia este preot la Chetrosu și are legături cu gruparea „Șor” # Realitatea.md
Bărbatul de 56 de ani din raionul Drochia reţinut pentru 72 de ore, pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan, refuzând să treacă testul alcoolscopic, ar fi Igor Burduja, preot în biserica din satul Chetrosu, subordonotată Mitropoliei Moldovei, transmite TVR Moldova. Sursa citată a mai transmis că în telefonul preotului […] Articolul Șoferul prins beat la volan în Drochia este preot la Chetrosu și are legături cu gruparea „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:50
Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa # Realitatea.md
Marți, 23 septembrie, primarul Odessei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: Alexandru Bujorean, Veronica Mocan și Vladislav Cociu, transmite IPN cu referire la serviciul de presă al Primăriei Odessei. Întâlnirea a avut loc în cadrul cooperării intermunicipale și al Memorandumului semnat în timpul mesei […] Articolul Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Un nou studiu european atrage atenția asupra răspândirii accelerate a ciupercii Candidozyma auris – un agent patogen periculos, rezistent la tratamente – în spitalele de pe continent. Numărul cazurilor și al focarelor este în creștere alarmantă, iar unele țări înregistrează deja transmitere comunitară susținută. Descoperită pentru prima dată în 2009, în urechea unui pacient din […] Articolul O ciupercă periculoasă face ravagii în spitalele din Europa și din întreaga lume apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Nina Crețu a donat în campania electorală a parlamentarelor circa 100 de mii de lei Partidului Nostru # Realitatea.md
Influencera Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, care în ajun de Ziua Independenței a copt plăcinte alături de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a donat în campania electorală circa 100 de mii de lei Partidului Nostru condus de fostul său iubit Renato Usatîi. Potrivit documentelor analizate de ZdG.md, mai exact este vorba de 96 […] Articolul Nina Crețu a donat în campania electorală a parlamentarelor circa 100 de mii de lei Partidului Nostru apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Guvernul spaniol a aprobat marți un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri prin care premierul Pedro Sanchez afirmă că vrea să pună capăt „genocidului din Gaza”, relatează Agerpres și AFP. Decretul adoptat de consiliul de miniștri interzice exporturile și importurile de echipamente de apărare, produse și tehnologii militare […] Articolul Guvernul Spaniei a aprobat un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Camion cu 24 de tone de floarea soarlui, cuprins de flăcări pe traseul R-32 Cahul–Taraclia # Realitatea.md
Un camion care transporta cereale a luat foc pe traseul R-32 Cahul–Taraclia. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului au fost trimise de urgență trei autospeciale. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, iar din fericire, șoferul nu a fost rănit. „În timpul deplasării, camionul marca MAN […] Articolul Camion cu 24 de tone de floarea soarlui, cuprins de flăcări pe traseul R-32 Cahul–Taraclia apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 24 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă Programul pentru Reîntregire 09:00 Dezbaterea publică întitulată: „Dezinformarea și manipularea în România și Republica Moldova. Asemănări și deosebiri. Soluții specifice și comune” 10:00 Conferință de presă cu genericul: „ACCES LA VOT PENTRU TOȚI. Raport […] Articolul Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Familia lui Musk, implicată într-un nou scandal în SUA: tatăl miliardarului este acuzat că şi-a abuzat sexual copiii # Realitatea.md
Errol Musk, tatăl în vârstă de 79 de ani al antreprenorului american Elon Musk, a fost acuzat marți că ar fi agresat sexual cinci dintre copiii săi, scrie The New York Times, citat de The Guardian. Acesta a negat acuzațiile, catalogându-le drept „false” și „prostii”. Potrivit NYT, presupusele fapte ar fi început în 1993. Publicația […] Articolul Familia lui Musk, implicată într-un nou scandal în SUA: tatăl miliardarului este acuzat că şi-a abuzat sexual copiii apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise și zboruri anulate din cauza celei mai puternice furtuni # Realitatea.md
Pompierii din Taiwan au anunţat miercuri că 124 de persoane sunt în continuare date dispărute în districtul Hualien. Super-taifunul Ragasa a provocat deja pagube semnificative în nordul Filipinelor, unde a smuls acoperişuri, a doborât copaci şi a ucis cel puţin două persoane. Mii de locuitori s-au adăpostit în şcoli şi centre de evacuare. În acelaşi […] Articolul VIDEO Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise și zboruri anulate din cauza celei mai puternice furtuni apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Trump și-a schimbat radical discursul despre Ucraina: „Poate să-și recucerească tot teritoriul și chiar mai mult” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a schimbat din nou poziția față de războiul din Ucraina și afirmă acum că Ucraina „poate recupera tot teritoriul pierdut în fața Rusiei”, relatează CNN. Declarațiile au fost făcute după o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la ONU. Trump a publicat marți seara un mesaj pe rețeaua sa socială, Truth Social, […] Articolul Trump și-a schimbat radical discursul despre Ucraina: „Poate să-și recucerească tot teritoriul și chiar mai mult” apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 24 septembrie. Astfel, euro este cotat la 19 lei și 61 de bani, înregistrând o creștere de 2 bani. Dolarul american scade cu 2 bani și va avea un curs de 16 lei și 62 de bani. Leul românesc este evaluat […] Articolul Cursul valutar afișat de BNM: Euro se apreciază, iar dolarul pierde teren apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 24 septembrie, vremea va fi frumoasă, cu cer senin pe tot parcursul zilei. Dimineața se va forma ceață slabă. Conform meteorologilor, temperaturile diurne vor urca până la +27°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +13°C. În nordul țării, temperaturile maxime nu vor depăși +21°C, iar noaptea se vor înregistra minime de aproximativ […] Articolul Zi de toamnă cu vreme plăcută: Soare și temperaturi de până la 27°C apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:50
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat. Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu de toate acuzaţiile, inclusiv de tentativă de asasinat asupra […] Articolul Suspectul în atacul asupra lui Trump în septembrie 2024, găsit vinovat de instanță apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Elena Zelenskaia: În ritmul actual, repatrierea copiilor ucraineni din Rusia ar putea dura 50 de ani # Realitatea.md
Prima Doamnă a Ucrainei a lansat un apel către comunitatea internațională, solicitând intensificarea eforturilor pentru readucerea în țară a copiilor ucraineni deportați în Rusia de la începutul invaziei neprovocate lansate de Moscova în 2022. „În spatele fiecărui nume se ascund luni întregi de căutări, negocieri şi riscuri”, a spus ea. Ea a avertizat că, în […] Articolul Elena Zelenskaia: În ritmul actual, repatrierea copiilor ucraineni din Rusia ar putea dura 50 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
New York: Trump și Zelenski discută despre frontul ucrainean și incursiunile aeriene rusești # Realitatea.md
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om” și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară”. În timpul discuțiilor, Trump a spus că ţările NATO ar trebui să doboare […] Articolul New York: Trump și Zelenski discută despre frontul ucrainean și incursiunile aeriene rusești apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Sanduța despre PAS și Maia Sandu: „Se pedepsesc prin incompetență și prin gafele pe care le fac” # Realitatea.md
Candidatul independent, Victoria Sanduța a afirmat că intrarea sa în politică nu are legătură cu dorința de răzbunare față de actuala guvernare. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV. Potrivit ei, cei aflați la putere „se sancționează singuri prin lipsa de competență și prin gafele pe care le fac”. „Actuala […] Articolul Sanduța despre PAS și Maia Sandu: „Se pedepsesc prin incompetență și prin gafele pe care le fac” apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Rezultate remarcabile la Marea Dictare Națională 2025: 18 note de „10” și peste 120 de „9” # Realitatea.md
Din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota maximă „10”, iar 120 au obținut nota „9”. Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate marți, 23 septembrie, într-un eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul festivității, Adriana Cazacu, secretar de stat la MEC, […] Articolul Rezultate remarcabile la Marea Dictare Națională 2025: 18 note de „10” și peste 120 de „9” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:40
Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze # Realitatea.md
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți a obținut distincția internațională LabelFrancÉducation, acordată de Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. Această recunoaștere certifică excelența predării limbii franceze și integrează liceul din Bălți în rețeaua mondială a școlilor francofone. Instituția este singura din municipiu care beneficiază de acest statut internațional pentru programul bilingv română–franceză, scrie nordnews.md. […] Articolul Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
MEC și Universitatea Pedagogică din Austria deschid noi oportunități de practică pentru viitorii profesori # Realitatea.md
Ministerul Educației lansează parteneriat cu experți austrieci pentru modernizarea practicii pedagogice în Moldova. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe dintre reprezentanții MEC, Institutul Național pentru Educație și Leadership și experții austrieci de la Universitatea Pedagogică Superioară din Austria, aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Discuțiile au vizat modernizarea instrumentelor și strategiilor […] Articolul MEC și Universitatea Pedagogică din Austria deschid noi oportunități de practică pentru viitorii profesori apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Acuzații de persoane controversate, presiuni externe și opoziție # Realitatea.md
La RLIVE TV va avea loc o nouă confruntare politică. Invitații jurnalistei Ileana Pîrgaru din emisiunea de astăzi, 23 septembrie, au fost Vlad Darie (Liga Orașelor și Comunelor), Boris Volosatîi (Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor) și Victoria Sanduța (candidat independent). Formațiunea politică LOC a părăsit Blocul Împreună pe 7 iulie. În acest context, Vlad […] Articolul Dezbateri electorale la RLIVE TV: Acuzații de persoane controversate, presiuni externe și opoziție apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Partidul ”Democrația Acasă” riscă excluderea din cursa pentru alegerile parlamentare. Motivul? # Realitatea.md
Partidul „Democrația Acasă” a primit de la Comisia Electorală Centrală (CEC) un avertisment și are la dispoziție 24 de ore să-și modifice lista, în caz contrar riscă excluderea din cursa pentru parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată de CEC, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a semnalat că pe lista partidului „Democrația […] Articolul Partidul ”Democrația Acasă” riscă excluderea din cursa pentru alegerile parlamentare. Motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Sprijin pentru persoanele cu epilepsie. La IMU a fost inaugurat Centrul național de epileptologie # Realitatea.md
După o reconstrucție capitală, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a fost inaugurat astăzi, 23 septembrie, Centrul național de epileptologie. Construcția și renovarea Centrului, cu suprafața de aproximativ 400 de metri pătrați, au costat 39 de milioane de lei. Centrul este dotat cu echipamente de înregistrare video-EEG de scurtă durată, monitorizare video-EEG de lungă […] Articolul Sprijin pentru persoanele cu epilepsie. La IMU a fost inaugurat Centrul național de epileptologie apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
În 2025 vizibilitatea brandului contează mai mult ca oricând, iar companiile caută, în continuare, soluții promoționale care să combine utilitatea cu impactul vizual. Un rucsac personalizat sau chiar un ghiozdan personalizat reprezintă alegerea perfectă atunci când vine vorba despre cadouri corporate sau obiecte promoționale care rămân în atenția utilizatorilor. Spre deosebire de materiale clasice precum […] Articolul Rucsacul cu logo – cadou practic care nu se uită apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Moldova va primi expertiză franceză pentru dezvoltarea agriculturii și avansarea negocierilor de aderare la UE # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de expertiză franceză pentru dezvoltarea sectorului agricol și pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În acest sens, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Andrian Digolean, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, E. S. Doamna Dominique Waag. „Expertul va avea două misiuni. Pe […] Articolul Moldova va primi expertiză franceză pentru dezvoltarea agriculturii și avansarea negocierilor de aderare la UE apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Începând de vineri, 26 septembrie, la Bălți va fi pusă în circulație o nouă rută de troleibuz – nr. 11. Aceasta va conecta direct satul Sadovoe cu centrul orașului. „Noua rută va asigura condiții confortabile pentru deplasările la serviciu, la studii sau pentru cumpărături. În plus, troleibuzele cu podea joasă vor permite utilizarea comodă a […] Articolul Troleibuz nou la Bălți! Ruta nr. 11 va lega satul Sadovoe de centrul orașului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Următoarea etapă: Curtea Constituțională va examina legea partidelor la solicitarea „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea avocatului partidului „Inima Moldovei”, Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice, transmite NewsMaker.md. Astfel, Curtea Constituțională urmează să decidă dacă aceste prevederi corespund sau nu Constituției. În baza lor, Ministerul Justiției a cerut suspendarea activității partidului „Inima Moldovei”. După ce Curtea Constituțională va emite […] Articolul Următoarea etapă: Curtea Constituțională va examina legea partidelor la solicitarea „Inima Moldovei” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Dorin Recean: „Oprirea rotației trupelor ruse în 2014 a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din Transnistria” # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că decizia din 2014 de a opri rotația trupelor ruse din regiunea transnistreană a fost una esențială pentru securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova. „Dacă Rusia ar fi putut în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa sângeroasă în Ucraina, ar fi folosit-o fără îndoială. Faptul că am reușit […] Articolul Dorin Recean: „Oprirea rotației trupelor ruse în 2014 a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din Transnistria” apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Kremlinul: Chișinăul a interzis o comedie sovietică. CA: Fumigene trase la indigo, pentru a inocula că avem cenzură # Realitatea.md
Mai mulți oficiali de la Moscova au făcut declarații controversate, precum că în Moldova ar fi fost interzisă comedia sovietică „Иван Васильевич меняет профессию”, regizată de Leonid Gaidai. Totul a pornit de la mai multe postări pe Telegram, în care se afirma că în timpul unei difuzări la canalul Mosfilm HD, unde sunt arătate producții […] Articolul Kremlinul: Chișinăul a interzis o comedie sovietică. CA: Fumigene trase la indigo, pentru a inocula că avem cenzură apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric # Realitatea.md
Un electrician de 55 de ani de la Exploatarea Minieră (EM) Livezeni, România, a suferit arsuri grave pe mâini și pe față în urma unui accident de muncă. Incidentul s-a produs marți, 23 septembrie, în subteran, în timpul unei intervenții pentru remedierea unei defecțiuni, când la locul respectiv a apărut un arc electric, transmite G4media.ro. […] Articolul Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Două aparate tehnologice de ultimă generație, ajută autoritățile noastre să combată criminalitatea și infracțiunile cibernetice, au fost donate de Guvernul SUA. Este vorba de LACE și Cellebrite. Cu ajutorul LACE, Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice poate inspecta conținut vizual pentru identificarea probelor electronice. Prin Cellebrite, specialiștii de la CTCEJ și de la Centrul pentru Combaterea […] Articolul Două aparate donate de SUA ajută Moldova să lupte cu criminalitatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Din partea Moldovei, documentul a fost semnat de Gheorghe Leucă, reprezentant permanent al Chișinăului pe lângă Organizația Națiunilor Unite, transmite IPN. Actul pentru protecția personalului umanitar a fost elaborat de un grup […] Articolul FOTO Moldova se alătură declarației ONU despre activitatea umanitară sigură apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un bărbat cu 26 de abateri rutiere, prins beat la volan la Drochia. A refuzat testarea alcoolscopică # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost prins aseară de polițiștii de patrulare conducând un Volkswagen în stare avansată de ebrietate pe un drum din localitatea Chetrosu. Șoferul se deplasa neuniform și a atras atenția inspectorilor, care l-au stopat în jurul orei 22:40. Acesta a refuzat testarea alcoolscopică, fiind reținut […] Articolul Un bărbat cu 26 de abateri rutiere, prins beat la volan la Drochia. A refuzat testarea alcoolscopică apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Prioritate? În loc de grijă pentru cetățenii lor din Anglia, diplomații rușii se preocupă de alegerile din Moldova # Realitatea.md
Deși ar trebui să aibă grijă de cetățenii lor din Regatul Unit, diplomații ruși din Marea Britanie par a fi preocupați de alegerile din Moldova. Ambasada rusă din Londra a emis un comunicat în care a vorbit despre investigația BBC privind ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova și au lăsat de înțeles că acuză […] Articolul Prioritate? În loc de grijă pentru cetățenii lor din Anglia, diplomații rușii se preocupă de alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Ucraina introduce taxă pe vânzările online și acciză pe băuturile dulci pentru venituri suplimentare la buget # Realitatea.md
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce, scrie Logos Press cu referire la RBC Ucraina. În conformitate cu memorandumul cu FMI, până la sfârșitul anului 2025 va fi […] Articolul Ucraina introduce taxă pe vânzările online și acciză pe băuturile dulci pentru venituri suplimentare la buget apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ousmane Dembélé formanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasame(28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Pernt. Francezul Ousmane Dembélé a primit „Balonul de Aur” la cea de-a 69-a ediție a […] Articolul Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Numărul accidentelor rutiere, al persoanelor decedate și al celor traumatizate a scăzut, potrivit informațiilor distribuite de Poliția Națională a Republicii Moldova. Statistica a fost efectuată în perioada 1 ianuarie – 31 august a acestui an, comparativ cu ultimul deceniu. Poliția afirmă că rezultatele se datorează acțiunilor de prevenire, dar și responsabilității tot mai mari a […] Articolul Statistică: A scăzut numărul de accidente și victime pe drumurile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În a doua parte a săptămânii, meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii. Joi noaptea, 25 septembrie, vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, scrie IPN. Potrivit sursei citate, doar miercuri, 24 septembrie, va fi cald, cu 22-27 grade la sud și centru, iar la nord […] Articolul Vremea se schimbă drastic în Moldova: Frig de joi și înghețuri în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.