Deși ar trebui să aibă grijă de cetățenii lor din Regatul Unit, diplomații ruși din Marea Britanie par a fi preocupați de alegerile din Moldova. Ambasada rusă din Londra a emis un comunicat în care a vorbit despre investigația BBC privind ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova și au lăsat de înțeles că acuză […]