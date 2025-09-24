INFOGRAFIC/ Averea Alternativei. Un lider de partid declară venituri de 2800 de lei lunar, altul are venituri de sute de mii de lei de la cumetrie și zile de naștere

12:40

Doi cetățeni români au fost arestați luni, 22 septembrie, pentru spionaj în Grecia, potrivit publicației Kathimerini. Garda de Coastă i-a arestat pe cei doi, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, scrie G4Media. Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost...