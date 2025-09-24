INFOGRAFIC/ Averea Alternativei. Un lider de partid declară venituri de 2800 de lei lunar, altul are venituri de sute de mii de lei de la cumetrie și zile de naștere
Ziarul de Garda, 24 septembrie 2025 10:30
Ion Ceban, primul în lista Blocului Electoral „Alternativa”, a câștigat aproape 20 de mii de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, al doilea în listă, a avut în 2024 venituri de circa 700 de mii de lei; Ion Chicu a raportat venituri de 540 de mii de lei în 2024 și datorii de 840 de mii,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 15 minute
10:40
LIVE/ Guvernul s-a întrunit în ședință. Biroul Național de Statistică are un nou director # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se convoacă miercuri, 24 septembrie, în ședință. Guvernul urmează să examineze 18 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 și hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului. UPDATE 10:20 În...
10:40
Secretarul de stat al SUA explică explică schimbarea de atitudine a lui Trump faţă de Rusia: Preşedintele este un om foarte răbdător, dar răbdarea sa nu este infinită # Ziarul de Garda
Întârzierea de către Rusia a procesului de pace în Ucraina l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să îşi schimbe direcţia faţă de Moscova, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, relatează Agerpres. Trump a dat dovadă de „răbdare extraordinară” în speranţa unui progres diplomatic, a subliniat Rubio. Acest lucru nu numai că a...
Acum 30 minute
10:30
INFOGRAFIC/ Averea Alternativei. Un lider de partid declară venituri de 2800 de lei lunar, altul are venituri de sute de mii de lei de la cumetrie și zile de naștere # Ziarul de Garda
Ion Ceban, primul în lista Blocului Electoral „Alternativa”, a câștigat aproape 20 de mii de euro la cumetrie; Alexandr Stoianoglo, al doilea în listă, a avut în 2024 venituri de circa 700 de mii de lei; Ion Chicu a raportat venituri de 540 de mii de lei în 2024 și datorii de 840 de mii,...
Acum o oră
10:20
„Pentru un Parlament Curat 2025”: au fost publicate 50 de profiluri de integritate ale candidaților # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au realizat profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile au fost documentate de...
10:20
Acuzații fără dovezi: O deputată rusă susține că a văzut militari francezi într-o benzinărie din Moldova, iar un alt deputat acuză o presupusă ocupație NATO # Ziarul de Garda
Rusia aruncă în luptă toate instrumentele de propagandă și dezinformare în ultimele zile de campanie electorală din Republica Moldova. După ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat marți, 23 septembrie, Europa, fără a prezenta nicio dovadă, că „se pregătește să ocupe Moldova”, a venit rândul unei deputate ruse să pretindă că a văzut...
10:20
LIVE/ Guvernul s-a întrunit în ședință. Pe ordinea de zi aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova # Ziarul de Garda
Membrii Cabinetului de miniștri se convoacă miercuri, 24 septembrie, în ședință. Guvernul urmează să examineze 18 subiecte, printre care proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea listelor candidaților pentru acordarea Bursei Președintelui R. Moldova pentru anul de studii 2025-2026 și hotărâre cu privire la transmiterea unor autovehicule din proprietatea statului.
10:00
LIVE TEXT/ Teritoriul ucrainean, atacat cu peste 150 de drone în timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:53 În timp ce Trump se întâlnea cu Zelenski în SUA, Rusia a lansat asupra Ucrainei, în noaptea de 24 septembrie (începând cu ora 18:00 pe 23 septembrie), 152 de drone de atac. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/„suprimat” 126 de drone în nordul, sudul, estul și centrul țării....
10:00
Serviciul Fiscal a aplicat mai multe interdicții în privința unor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor # Ziarul de Garda
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat mai multe interdicții în privința unor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor. Decizia are la bază ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața privind includerea acestora în „lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul cet. Ilan Șor, subiect...
10:00
Video/ De la stradă la Telegram: manualul Kremlinului pentru parlamentarele din R. Moldova # Ziarul de Garda
Niciodată nu s-a mai văzut așa ceva și, totuși, iarăși… Această calchiere a expresiei ruse „никогда такого не было, и вот опять” redă cu exactitate tacticile utilizate de partidele pro-Kremlin în ajunul alegerilor parlamentare, care se vor desfășura la 28 septembrie 2025. De la discursuri și mitinguri la manipulări digitale și finanțări opace – aceste...
Acum 2 ore
09:50
Pompierii Inspectoratului General al Poliției (IGSU) au salvat 24 de tone de floarea-soarelui din flăcările care au cuprins un camion în raionul Taraclia, anunță miercuri, 24 septembrie, IGSU. Astfel, în seara zilei de 23 septembrie 2025, pompierii din raionul Taraclia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins un camion. „Apelul la Serviciul 112...
09:40
Procurorii cer arest preventiv pentru 12 din cei 74 de reținuți în dosarul participanților la tabere militare în Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în R. Moldova # Ziarul de Garda
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat că a depus 12 demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința unora dintre cele 74 de persoane reținute în dosarul participanților la taberele militare din Serbia, pentru crearea dezordinilor în masă în R. Moldova. Judecătorul de instrucție urmează să...
09:30
„Visul Georgian”: de la integrarea în UE la legi inspirate din Rusia. „Moldova poate învăța lecții clare din experiența Georgiei” # Ziarul de Garda
„Legi draconice”, inclusiv legea „agentului străin”, inspirată din Rusia, care subminează activitatea ONG-urilor și a presei independente; arestarea liderilor opoziției pe fundalul unor proteste antiguvernamentale continue; demiterea funcționarilor care participă la proteste – acesta este „visul georgian” pe care-l trăiesc de câțiva ani cetățenii Georgiei, țară care era cândva considerată fruntașă a Parteneriatului Estic. Politicile...
09:20
În urma a 45 de percheziții, șase persoane, dintre care un polițist, au fost reținute. Oamenii legii au găsit circa 1,3 milioane de țigări fabricate ilegal și vândute la o piață angro din capitală # Ziarul de Garda
În urma a 45 de percheziții, șase persoane, dintre care un polițist, au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuiți de fabricarea ilegală a țigărilor în capitală. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului protecție internă şi anticorupție (SPIA) anunță o captură de circa 1,3...
09:00
Alianța pentru Unirea Românilor, pe scurt, AUR, s-a lansat în R. Moldova în 2021, la doi ani după ce un partid cu denumire similară a fost înregistrat și în România. Deși ambele partide anunță că militează pentru unirea R. Moldova cu România, în ultimii ani, formațiunea de la București a fost acuzată că, de fapt,...
Acum 4 ore
08:20
LIVE TEXT/ Trump afirmă deja că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute în favoarea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1309 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:15 Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat marți retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că crede că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia de la invazie, scrie Reuters. Trump a făcut această declarație într-o postare pe platforma sa socială Truth Social, la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir...
Acum 24 ore
21:40
FT: Exporturile rusești de combustibil scad pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol # Ziarul de Garda
Campania Ucrainei de atacuri cu drone împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia a dus la scăderea exporturilor rusești de combustibil la cel mai scăzut nivel din 2020, perturbând o sursă importantă de venituri pentru Kremlin, scrie Financial Times (FT). Sursa citată scrie că 16 dintre cele 38 de rafinării ale Rusiei au fost lovite de la...
21:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații în valoare de peste 44 milioane de euro # Ziarul de Garda
Franța va detașa un expert tehnic pe lângă Ministerul Agriculturii din R. Moldova, pentru a sprijini negocierile în sectorul vitivinicol și armonizarea legislației cu acquis-ul european, iar Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va finanța proiecte de reabilitare a sistemelor de irigații, în valoare de peste 44 milioane de euro, se arată în comunicatul de presă...
20:40
CEC a respins solicitarea privind desfășurarea unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală a examinat și a respins solicitarea „DATE INTELIGENTE” S.R.L. privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În aceeași ședință, Comisia a acreditat în calitate de observatori naționali:– 2 persoane din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova;– 7 persoane din partea Instituției Publice „Centrul de instruire continuă...
20:20
LIVE TEXT/ Trump amenință Rusia cu taxe vamale „foarte puternice, care ar opri foarte repede vărsarea de sânge”. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:12 Președintele american Donald Trump a avertizat Rusia că este pregătit să impună măsuri economice severe în legătură cu războiul din Ucraina, într-un discurs adresat Adunării Generale a ONU, la New York, scrie CNN. În primul său discurs la ONU de la revenirea la putere în ianuarie, Trump s-a adresat zecilor de lideri mondiali,...
19:30
Trump spune că țările membre ONU „se îndreaptă spre iad” din cauza politicii frontierelor deschise # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a avertizat că Europa se află într-o criză din cauza afluxului de imigranți ilegali și a avertizat că țările membre ale ONU „se îndreaptă spre iad” în „experimentul eșuat al frontierelor deschise”, transmite Fox News. „Europa se află într-o situație gravă”, a declarat Trump în discursul său din cadrul dezbaterii Adunării Generale a Națiunilor Unite de marți,...
19:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că un nou fals circulă în mediul online și care pretinde, în mod eronat, că alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care lipsesc unii concurenți electorali, se arată în comunicatul de presă emis de CEC. Conform sursei citate, această informație este...
18:40
Liga Orașelor și Comunelor, pe scurt LOC, a fost fondat în 2023 „din inițiativa unui grup de primari care au constatat necesitatea unei mișcări social-politice a comunităților locale”, potrivit site-ului lor oficial. LOC se declară un partid proeuropean și condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a...
18:30
MAI: Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie și urmează să fie condus la Penitenciarul nr. 13 # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie. Informația a fost confirmată pentru MOLDPRES de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit sursei citate, conform procedurilor, Vladimir Plahotniuc urmează a fi condus la Penitenciarul numărul 13, întrucât anterior pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare. La finele...
18:20
Compania producătoare a serialului „Plaha” spune că nu a beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat # Ziarul de Garda
„Magnet Production”, compania care a produs serialul „Plaha” a precizat că în realizarea serialului compania și întreaga echipă de producție nu au beneficiat de vreun sprijin financiar din partea instituțiilor de stat – fie că e vorba de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Culturii sau alte entități publice. „Nu a existat niciun contract, acord sau înțelegere...
18:20
SINTEZA ELECTORALĂ/ Costiuc a primit un ultimatum de la CEC, Alternativa vrea dezbateri cu PAS, noi percheziții # Ziarul de Garda
În patru ani de guvernare, PAS și-a îndeplinit 56% din promisiunile electorale cu care a câștigat alegerile în 2021. Aceast este concluzia unui studiu realizat de experții WatchDog, în cooperare cu alți specialiști din diferite domenii. Cel mai mic grad de îndeplinire a promisiunilor se atestă la capitolele anticorupție, justiție, a monopolurilor și managementului defectuos...
18:00
Experții demontează „alerta” SVR: „Un fals fabricat pentru a băga frică în oameni” # Ziarul de Garda
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a publicat marți, 23 septembrie, un comunicat în care acuză Uniunea Europeană și NATO că pregătesc o „ocupație militară” a R. Moldova. Guvernul de la Chișinău și experții consultați de Ziarul de Gardă califică afirmațiile drept falsuri grosolane, menite să intimideze electoratul înaintea alegerilor parlamentare din 28...
17:50
Raport: Care este impactul tarifelor aplicate de administrația lui Trump asupra economiei SUA # Ziarul de Garda
În cel mai recent raport al său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică transmite că impactul tarifelor încă nu s-a resimțit pe deplin, unele efecte fiind absorbite până acum prin marje mai mici de profituri și prin stocuri făcute în avans, înainte de intrarea noilor taxe în vigoare, scrie Reuters. Dacă în iunie, OCDE anticipa...
17:40
Lituania, modificări în legislaţie pentru a putea doborî imediat dronele care îi încalcă spaţiul aerian # Ziarul de Garda
Parlamentul lituanian a votat marţi, 23 septembrie, amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi vecină cu Rusia, Belarus și Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional, informează agenția de știri EFE, citat de G4Media. Într-un comunicat, Parlamentul...
17:40
VIDEO/ Șofer din Drochia, reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat testarea alcoolscopică. Are la activ 26 de procese-verbale contravenționale # Ziarul de Garda
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a refuzat să fie testat alcoolscopic, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Conform Poliției, luni seară, 22 septembrie, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu, raionul Drochia, inspectorii de patrulare au...
17:30
LIVE TEXT/ Doi civili răniți într-un atac cu drone în regiunea Sumî. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:20 Despre aceasta a fost relatat Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, potrivit Ukrinform. „Doi civili au fost răniți într-un atac în comunitatea Seredyna-Buda. Dimineața, armata rusă au atacat orașul cu o dronă. Doi bărbați, în vârstă de 45 și 49 de ani, au fost răniți”, a spus acesta. Potrivit lui Hryhorov, răniții au...
17:20
Cadrele didactice din școlile profesionale din toată țara au primit un e-mail fals de la MEC, care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa # Ziarul de Garda
Un e-mail fals a fost expediat de pe o adresă falsă din numele unei angajate Ministerului Educației și Cercetării (MEC), care ar conține o cerere din partea Blocului electoral Alternativa privind acordarea spațiului pentru desfășurarea unei activități politice, anunță marți, 23 septembrie, MEC. Potrivit unui comunicat, e-mailul a fost trimis cadrele manageriale și didactice din...
17:10
Investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani: ANRE a aprobat Planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025-2034 # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi, 23 septembrie, planul de dezvoltare a rețelelor electrice de transport pentru perioada 2025–2034, elaborat de „Moldelectrica”. Documentul prevede investiții de circa 8 miliarde de lei în următorii zece ani pentru modernizarea infrastructurii existente de transport a energiei electrice, construcția de noi linii de interconexiune, precum...
17:10
FALS/ Filmul sovietic „Ivan Vasilievici își schimbă profesia”, interzis în Moldova? CA: „Este un FALS” # Ziarul de Garda
După ce în presa din Federația Rusă au apărut informații precum că în R. Moldova a fost interzis filmul artistic de producție sovietică „Ivan Vasilievici își schimbă profesia” („Иван Васильевич меняет профессию”), Consiliul Audiovizualului (CA) a venit cu precizări. Autoritatea de reglementare spune că nici CA, nici o altă instituție publică nu a dispus vreo...
17:00
Cum o simplă testare a sirenelor poate semăna panică: lecția comunicării eficiente pentru autoritățile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Un eveniment banal care a avut loc vara asta la Cupcini, în raionul Edineț, reamintește cât de crucială este comunicarea clară și rapidă din partea autorităților. Într-un context regional tensionat și cu teama războiului încă prezentă în mintea cetățenilor, lipsa informării corecte poate transforma chiar și un test tehnic inofensiv într-un moment de panică și...
16:40
Rusia a susținut marți, 23 septembrie, că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, transmite G4Media. „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a declarat în briefingul său zilnic, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Poliția daneză a anunțat luni...
16:30
Renato Usatîi, politician care NU a votat la referendumul pro-UE din 2024, donație generoasă în campanie de la influencera Nina Crețu, cea care recent vizita capitala UE și făcea plăcinte acasă la Marta Kos, comisara europeană pentru extindere # Ziarul de Garda
Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, care în ajun de Ziua Independenței făcea plăcinte alături de Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a donat în campania electorală aproape 100 de mii de lei președintelui Partidului Nostru și fostului său partener, Renato Usatîi. Potrivit documentelor analizate de ZdG, Nina Crețu a donat 96 de mii de...
16:20
ULTIMA ORĂ/ Partidul condus de Vasile Costiuc, sancționat sub formă de avertisment în urma unei sesizări a SIS: 24 de ore pentru a înlătura neregulile # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă” și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR Moldova) au fost sancționate sub formă de avertisment. Decizia a fost luată marți, 23 septembrie, în ședința Comisiei Electorale Centrale (CEC). „(…) Se ia act de sesizările Serviciului de Informații și Securitate și aparatul președintelui R. Moldova (…). Se aplică sancțiunea sub formă de avertisment concurentului electoral partidul...
16:10
Europarlamentara Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitate. Solicitarea Parchetului General # Ziarul de Garda
Parchetul General a cerut Parlamentului European marți, 22 septembrie, ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă, acuzată, printre altele, de lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, scrie G4Media, cu referire la un comunicat. Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de...
16:00
Punctele de trecere feroviare și auto a Poloniei de la frontiera cu Belarus vor fi redeschise în această seară, 23 septembrie, anunță premierul polonez, Donald Tusk. Decizia a fost luată după o perioadă de închidere temporară, instituită în contextul exercițiilor militare rusești „Zapad-2025” și al intensificării tensiunilor la granița estică a Uniunii Europene, scrie Reuters....
15:50
După patru ani de guvernare, a reușit sau nu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) să-și onoreze promisiunile electorale? În polemica electorală din ajunul alegerilor parlamentare, răspunsul pare greu de găsit. Totuși, experții experții Watchdog.MD au analizat punct cu punct programul PAS, pentru a vedea ce promisiuni au fost îndeplinite și care au rămas doar pe hârtie. Rezultatul...
15:30
5 ani de închisoare pentru fostul bodyguard al lui Ilan Șor, implicat în activități ilegale de finanțare a partidului „Șansa”. Aproximativ 5,2 milioane de lei, trecuți în folosul statului # Ziarul de Garda
Un fost bodyguard al fugarului penal Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Judecătoria Chișinău a dispus marți, 23 sepetmbrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis, iar mijloacele bănești de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la...
15:20
5 ani de închisoare pentru fostul bodyguard al lui Ilan Șor, implicat în activități ilegale de finanțare a partidului „Șansa”. Aproximativ 5,2 milioane de lei – în folosul statului # Ziarul de Garda
Un fost bodyguard al fugarului penal Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Judecătoria Chișinău a dispus marți, 23 sepetmbrie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani în penitenciar de tip semiînchis, iar mijloacele bănești de aproximativ 5,2 milioane de lei (care se află la păstrare la...
15:00
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au atacat Moscova pe tot parcursul nopții, declară primarul. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:45 Ucraina a efectuat atacuri cu drone asupra Moscovei în noaptea de 23 septembrie, a raportat primarul Serghei Sobianin, adăugând că zeci de aeronave fără pilot au fost doborâte, scrie presa ucraineană. Sobyanin a început să relateze despre atacurile cu drone în seara zilei de 22 septembrie și a continuat să ofere informații actualizate pe tot...
14:50
O companie aeriană lansează 11 curse aeriene noi către orașele din 7 țări europene, anunță Aeroportul Internațional „Eugen Doga” pe 22 septembrie. Rutele sunt cu plecare din Chișinău. Astfel, începând cu vara anului 2026, vor fi disponibile următoarele curse: Zborurile vor fi operate de compania SkyUp. Pe 4 septembrie 2025, au fost anunțate alte șase...
14:40
Reacția Guvernului la declarațiile halucinante ale Kremlinului: „Scopul este unul singur: să sperie oamenii și să submineze încrederea în parcursul nostru european” # Ziarul de Garda
„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane”. Astfel a comentat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, declarațiile halucinante publicate de Serviciul de Informații Externe al Federației...
14:20
Percheziții de amploare în România, înaintea alegerilor parlamentare: Victoria Furtună este vizată # Ziarul de Garda
Oamenii legii din din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat marți, 23 septembrie, o serie de percheziții la cetățeni proveniți din R. Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România, scrie știripesurse.ro. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale, Victoria Furtuna, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Surse judiciare...
14:10
Ministerul Apărării, precizări cu privire la o fotografie cu presupuși militari , surprinși în Cimișlia # Ziarul de Garda
Câteva pagini de Telegram au distribuit o fotografie unde apar niște militari, surprinși într-un loc public din Cimișlia. Ministerul Apărării informează că este vorba despre o interpretare falsă. În fotografia apărută apar atașați ai apărării acreditați la Chișinău, care au efectuat o vizită de documentare într-o unitate militară din garnizoana Cahul, potrivit responsabililor de la...
13:10
Poliția R. Moldova atenționează șoferii despre impunerea unor restricții de circulație în sectorul Ciocana al capitalei în perioada 22-30 septembrie. „Pe strada Maria Drǎgan – tronsonul dintre străzile Vadul lui Vodă și Ciocana – se execută lucrări de reparație a rețelelor inginerești. În acest context, până la 30 septembrie, circulația rutieră va fi restricționată parțial...
12:50
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 7 persoane și au rănit 27 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1308 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis cel puțin șapte civili și au rănit cel puțin 27 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 23 septembrie. Rusia a atacat infrastructura civilă din Zaporijjea cu cinci bombe explozive, ucigând un bărbat, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov. Un atac cu rachete rusești asupra orașului Pavlohrad din regiunea Dnipropetrovsk a...
12:40
Doi cetățeni români, arestați pentru spionaj în Grecia. Aveau fotografii cu o importantă bază navală # Ziarul de Garda
Doi cetățeni români au fost arestați luni, 22 septembrie, pentru spionaj în Grecia, potrivit publicației Kathimerini. Garda de Coastă i-a arestat pe cei doi, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, scrie G4Media. Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.