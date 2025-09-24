Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict
SafeNews, 24 septembrie 2025 09:00
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP, informează Agerpres. Ryan […]
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
09:20
VIDEO // Captură uriașă de circa 1,3 milioane de țigări fabricate ilegal în Chișinău: șase persoane reținute, inclusiv un polițist # SafeNews
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii SPIA, au descins într-o amplă operațiune care a dus la confiscarea a aproximativ 1.300.000 de țigări fabricate ilegal în Chișinău. De asemenea, au fost ridicați aproape 500.000 de lei în numerar și au fost reținute șase persoane, printre care se numără și un angajat al poliției. Operațiunea a fost […]
Acum 15 minute
09:10
Un ucrainean a încercat să introducă ilegal în R. Moldova un microbuz cu seria VIN modificată # SafeNews
Un tânăr de 21 de ani, cetățean ucrainean, a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să introducă ilegal în Republica Moldova un microbuz Mercedes-Benz Sprinter cu documente neconforme și elemente de identificare modificate. Incidentul a avut loc în data de 22 septembrie 2025, la punctul de trecere a frontierei „Criva". Bărbatul […]
Acum 30 minute
09:00
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump în septembrie 2024, găsit vinovat. El a încercat să se sinucidă după verdict # SafeNews
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi şi a încercat să se rănească cu un stilou după verdict, relatează mai multe publicaţii media americane, citate de AFP, informează Agerpres. Ryan […]
Acum o oră
08:50
Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos” # SafeNews
Președintele Vladimir Putin a numit-o pe fiica verișoarei sale ministru adjunct al Apărării și pe soțul acesteia ministru al Energiei, pentru că nu mai are încredere în oficialii ruși în continuarea războiului său împotriva Ucrainei, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații distribuite publicației The Times. Evaluarea încheie un dosar de 21 de pagini despre […]
08:40
Ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”: autoritățile anunță măsuri concrete pentru protejarea elevilor # SafeNews
Republica Moldova face un pas important spre siguranța rutieră a copiilor: în curând, în preajma școlilor din toată țara vor fi instalate semne de circulație suplimentare, vor fi amenajate treceri pentru pietoni și vor fi aplicate soluții urbanistice menite să îi avertizeze pe șoferi că intră într-o zonă cu risc ridicat. Aceste măsuri fac parte […]
08:30
Trump, declarații-surpriză: Ucrainenii pot recâştiga „întreaga Ucraină în forma sa originală”. Rusia – „un tigru de hârtie” # SafeNews
Președintele american Donald Trump a împărtăşit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziţia sa faţă de războiul din Ucraina şi ce s-ar putea întâmpla dacă şi când luptele se vor încheia. Trump afirmă acum că ucrainenii, sprijiniți de Uniunea Europeană, sunt „în măsură să lupte şi să recâştige întreaga […]
Acum 2 ore
08:20
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis # SafeNews
Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută. Personalul navei de croazieră a constatat că Jessica Collins nu s-a mai întors la […]
08:00
Rezultate Marea Dictare Națională 2025. 18 participanți au luat nota maximă „10”. Cu ce premii s-au ales aceştia # SafeNews
Din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota maximă „10", iar 120 au obținut nota „9". Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate marți, 24 septembrie 2025, într-un eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). La ediția din acest an, participanții au scris un […]
07:50
Mali, Burkina Faso și Niger au anunțat că se retrag din Curtea Penală Internațională (CPI). Reprezentanții acestor țări au declarat că CPI a devenit „un instrument al represiunilor neocoloniale în mâinile imperialismului", scrie point.md. Juntele militare aflate la putere în Mali, Burkina Faso și Niger au anunțat că țările lor se retrag din Curtea Penală Internațională […]
07:40
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # SafeNews
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia neprovocată la scară largă a Ucrainei în 2022, relatează CNN. Zelenska a avertizat că, în ritmul actual, ar fi nevoie de […]
07:30
Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri # SafeNews
Un judecător al Curții Supreme din Rusia, Viktor Momotov, este vizat într-un dosar de corupție de amploare, după ce Parchetul General a cerut confiscarea a 95 de proprietăți înregistrate pe numele unor terți, inclusiv al mamei sale, în vârstă de 89 de ani. Procurorii susțin că Victor Momotov a administrat ilegal hoteluri, băi publice și […]
07:30
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de recruți # SafeNews
Vladimir Putin ar putea pregăti Rusia pentru un posibil conflict direct cu NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-o analiză citată de publicația britanică Daily Mail. Potrivit acesteia, Moscova construiește o „rezervă strategică" de noi recruți militari, în paralel cu intensificarea programelor militar-patriotice destinate tinerilor. O sursă internă, considerată credibilă de ISW, a precizat […]
Acum 4 ore
07:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis un comunicat prin care denunță răspândirea unui fals în mediul online, conform căruia alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care ar lipsi unii concurenți electorali. CEC subliniază că informația este complet falsă și reprezintă o tentativă de a submina încrederea […]
Acum 24 ore
17:00
VIDEO // Șofer prins beat la volan și cu 26 de încălcări rutiere la activ, reținut de poliție în raionul Drochia # SafeNews
Un bărbat de 56 de ani din raionul Drochia a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost surprins conducând în stare avansată de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Incidentul s-a petrecut aseară, în jurul orei 22:40, în localitatea Chetrosu, raionul Drochia. Un echipaj de patrulare a observat un automobil de marca […]
16:40
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita” # SafeNews
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters. Polonia și-a închis granița cu Belarus mai devreme în cursul lunii septembrie, ca urmare a exerciții militare de amploare conduse de Rusia și desfășurate în Belarus. Îngrijorările Poloniei, […]
16:10
Într-o acțiune coordonată, autoritățile americane au anunțat destructurarea unei rețele extinse ce includea peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, care amenința să paralizeze telecomunicațiile din New York cu puțin timp înainte de începerea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Potrivit Secret Service, instituția responsabilă pentru protecția oficialilor de rang înalt din […]
16:00
VIDEO // Partidul „Respect Moldova” susține diversificarea furnizorilor de gaze și stabilirea unui tarif corect # SafeNews
Partidul „Respect Moldova" pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect, pentru a asigura securitatea energetică și dezvoltarea economică a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul unei dezbateri electorale la postul Realitatea TV. Potrivit lui, pe cetățeanul de rând nu-l interesează de unde […]
15:40
Rusia nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, anunţă Kremlinul. ”De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # SafeNews
Rusia anunţă marţi că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP. "De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament", a declarat în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. […]
15:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat". El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile" și „inacceptabile" și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian. Rutte a afirmat că NATO rămâne ferm angajată în apărarea […]
15:10
5 milioane de lei în plicuri „cu respect”: Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # SafeNews
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicare într-o schemă ilegală de finanțare a Partidului Politic „Șansa". Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea într-un penitenciar de tip semiînchis, instanța a dispus confiscarea a circa 5,2 milioane de lei, […]
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 23 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia. „Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de timp de pace la o pregătire de război", a declarat Jonson la Berlin, înainte de o întâlnire cu omologul […]
14:00
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump. „A pus Marine One în pericol” # SafeNews
Autorităţile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul preşedintelui Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite AFP. Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla sâmbătă în apropiere de Casa Albă atunci când un ofiţer […]
14:00
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul # SafeNews
O misterioasă nava de marfă chineză a acostat în repetate rânduri în portul Sevastopol din Crimeea, ocupat de Rusia, care se află sub sancțiuni occidentale din 2014, a raportat Financial Times (FT) pe 23 septembrie, citând date de la transponderul navei și imagini din satelit. Nava Heng Yang 9 a acostat în Sevastopol de cel […]
13:50
În ultimele zile, polițiștii din raionul Strășeni au intensificat controalele rutiere și au depistat mai mulți conducători care s-au urcat la volan sau pe mijloace de transport alternativ fiind sub influența alcoolului. În satul Lozova, un bărbat de 47 de ani a fost prins conducând un automobil de marca Dacia, având o concentrație de 1,01 […]
13:40
O femeie a murit pe patul de spital, după ce ar fi fost snopită în bătaie de către soțul său. Cazul a avut loc ieri, în jurul orei 19:50, în localitatea Tîrnova, din raionul Dondușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 41 de ani. […]
13:30
Un băiat a zburat până în New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi # SafeNews
Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan. Incidentul ar fi avut loc duminică. Băiatul era originar din oraşul Kunduz din Afganistan, transmite marţi agenţia Xinhua, citată de Agerpres. Personalul […]
13:20
VIDEO // Fostul președinte Nicolae Timofti: „Moldova se află în fața unei alegeri decisive. Doar drumul european poate aduce prosperitate și siguranță” # SafeNews
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public către cetățeni, subliniind importanța alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe 28 septembrie. Într-un mesaj video, Timofti a afirmat că țara noastră se confruntă cu o decizie fundamentală: continuarea parcursului european sau pierderea unei șanse istorice. Potrivit fostului șef de stat, drumul european […]
13:20
VIDEO // Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Trump. „Îmi pare rău, domnule preşedinte” # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump, potrivit imaginilor surprinse de Brut. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a transmis un polițist. Înainte de a-i face semn că alaiul […]
13:00
VIDEO // Peste 50.000 de țigarete și două mașini confiscate după ce a fost dejucată o tentativă de contrabandă la frontiera cu România # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Leova au dejucat o tentativă de contrabandă pe malul râului Prut, la frontiera de stat cu România, confiscând o cantitate mare de țigarete și reținând o persoană suspectă. În cadrul unei operațiuni speciale desfășurate săptămâna trecută, au fost descoperite peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în […] Articolul VIDEO // Peste 50.000 de țigarete și două mașini confiscate după ce a fost dejucată o tentativă de contrabandă la frontiera cu România apare prima dată în SafeNews.
12:40
Doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de 16, respectiv 20 de ani, pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Aceștia au exploatat prin muncă un adult și o minoră, impunând condiții abuzive și lipsindu-i de drepturi fundamentale. Potrivit procurorilor Procuraturii Edineț, unul […] Articolul Pedepse grele pentru doi bărbați care au ținut în sclavie un adult și o minoră la Edineț apare prima dată în SafeNews.
12:30
Doi cetăţeni români au fost arestaţi în Grecia, luni după-amiază, fiind acuzați că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, de lângă Atena, a anunţat marţi Paza de Coastă, potrivit publicației Kathimerini. Până la această oră nu există nicio reacție a autorităților din România. Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată […] Articolul Doi români, arestaţi pentru suspiciune de spionaj în Grecia. Ce acuzații li se aduc apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO // Cetățeană rusă prinsă la vamă Aeroport cu peste 62.000 USD camuflați în ambalaje de lactate # SafeNews
O nerezidentă de cetățenie rusă a fost reținută la postul vamal Aeroport, după ce a încercat să treacă prin vamă fără a declara suma de 62.500 de dolari americani. Incidentul a avut loc în timpul controlului de rutină al pasagerei care urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul. Aceasta a ales culoarul verde „nimic de declarat” […] Articolul VIDEO // Cetățeană rusă prinsă la vamă Aeroport cu peste 62.000 USD camuflați în ambalaje de lactate apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // Șofer identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic pe strada Ciuflea # SafeNews
Un bărbat de 33 de ani din Chișinău a fost tras la răspundere de ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Ciuflea. Acesta se afla la volanul unui automobil Volvo când a manifestat un comportament agresiv în trafic, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la […] Articolul VIDEO // Șofer identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic pe strada Ciuflea apare prima dată în SafeNews.
12:00
Marta Kos laudă progresele R. Moldova: „Țara este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE” # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procesul de evaluare a compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, cunoscut sub denumirea de screening. Această etapă crucială apropie și mai mult țara de deschiderea oficială a negocierilor de aderare, primul pas următor fiind lansarea clusterului tematic „Fundamentele aderării”, care vizează domenii precum statul de drept, drepturile fundamentale și […] Articolul Marta Kos laudă progresele R. Moldova: „Țara este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE” apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // CNA publică imagini video din timpul celor peste 30 de percheziții desfășurate la Bălți, în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție publică imagini video în cazul celor peste 30 de percheziții din această dimineață, desfășurate într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală. Conform datelor prezentate, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin […] Articolul VIDEO // CNA publică imagini video din timpul celor peste 30 de percheziții desfășurate la Bălți, în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice apare prima dată în SafeNews.
11:30
Hong Kong se închide în așteptarea Super Taifunului Ragasa, monstrul tropical care amenință milioane de oameni. Vânturi de 260 km/h și valuri uriașe # SafeNews
Hong Kong-ul a intrat marți într-o stare de alertă ridicată, odată cu apropierea Super Taifunului Ragasa, considerat cel mai puternic ciclon tropical din lume din acest an. Autoritățile au emis semnalul de taifun 8, determinând suspendarea majorității afacerilor, transportului public și a peste 700 de zboruri, inclusiv în Macau și Taiwan. Cu vânturi de până […] Articolul Hong Kong se închide în așteptarea Super Taifunului Ragasa, monstrul tropical care amenință milioane de oameni. Vânturi de 260 km/h și valuri uriașe apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO // Momentul în care un avion zboară la joasă altitudine deasupra Moscovei pentru a evita dronele ucrainene # SafeNews
Un avion a zburat la o altitudine extrem de joasă deasupra unui cartier din regiunea Moscovei. Sunt speculaţii că incidentul ar fi avut loc din cauza unui atac cu drone lansat de Ucraina asupra capitalei ruse şi a regiunii Moscova, iar ruşii ar fi apelat la măsura extremă pentru ca avionul să evite dronele ucrainene sau […] Articolul VIDEO // Momentul în care un avion zboară la joasă altitudine deasupra Moscovei pentru a evita dronele ucrainene apare prima dată în SafeNews.
10:50
FOTO // CNA ridică aproape 1 milion de lei în urma a peste 30 de percheziții la Bălți, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic prin criptomonede din Rusia # SafeNews
O amplă operațiune a Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășurată în colaborare cu procurorii din Bălți, a scos la iveală un presupus mecanism sofisticat de finanțare ilegală a unui partid politic cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare. Peste 30 de percheziții au avut loc în această dimineață, vizând persoane apropiate unei formațiuni politice – de […] Articolul FOTO // CNA ridică aproape 1 milion de lei în urma a peste 30 de percheziții la Bălți, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic prin criptomonede din Rusia apare prima dată în SafeNews.
10:30
Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția” # SafeNews
Actorul Richard Gere l-a atacat dur pe Donald Trump, acuzându-l că „distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”. Vedeta de la Hollywood a mai spus că președintele SUA „nu reprezintă America” și a cerut ca această perioadă „nebună” să se încheie, potrivit News.ro. Richard Gere, în vârstă de 77 de ani, a declarat, într-un interviu […] Articolul Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Au cerut mită ca să “rezolve” un dosar penal: doi ofițeri de poliție, condamnați pentru trafic de influență. Află ce pedeapsă au primit # SafeNews
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce au pretins 20 000 de lei de la un cetățean cercetat penal, promițând că pot interveni pentru a-l scuti de răspundere penală. Pentru fapta comisă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a […] Articolul Au cerut mită ca să “rezolve” un dosar penal: doi ofițeri de poliție, condamnați pentru trafic de influență. Află ce pedeapsă au primit apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Radu Burduja: „Moldovenii aleg pacea și buna vecinătate, nu frica și amenințările PAS” # SafeNews
În timp ce guvernarea PAS încearcă să sperie alegătorii cu mesaje alarmiste și total deplasate, precum că Moldova ar putea fi atrasă în război dacă nu vor câștiga alegerile parlamentare, echipa Partidului „Respect Moldova” are o viziune diametral opusă: securitatea țării trebuie construită prin profesionalism, respect și relații stabile cu vecinii. Declarația a fost făcută […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „Moldovenii aleg pacea și buna vecinătate, nu frica și amenințările PAS” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor privind excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală # SafeNews
Articolul LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor privind excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală apare prima dată în SafeNews.
09:50
FOTO // Cinci cetățeni străini prinși cu pastile psihotrope în timpul controalelor la punctele de frontieră # SafeNews
Cinci tentative de trafic ilegal de pastile psihotrope au fost dejucate săptămâna trecută la punctele de trecere a frontierei, în urma unor controale riguroase efectuate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Toate cazurile au implicat cetățeni străini care încercau să introducă sau să scoată în mod ilegal substanțe cu efect psihotrop din Republica Moldova. […] Articolul FOTO // Cinci cetățeni străini prinși cu pastile psihotrope în timpul controalelor la punctele de frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:40
Buletine provizorii gratuite în ziua alegerilor. ASP anunță program special pe 28 septembrie # SafeNews
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) anunță măsuri speciale pentru a asigura participarea cetățenilor Republicii Moldova la vot. Toate centrele teritoriale ale ASP vor lucra duminică, 28 septembrie, între orele 07:00 și 21:00, pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor care nu dețin acte valabile de identitate. Persoanele care au împlinit 18 […] Articolul Buletine provizorii gratuite în ziua alegerilor. ASP anunță program special pe 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
09:30
LIVE // CSP, în ședință: Plenul urmează să desemneze câștigătorii concursului la funcțiile vacante de procurori # SafeNews
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori. Ordinea de zi: Articolul LIVE // CSP, în ședință: Plenul urmează să desemneze câștigătorii concursului la funcțiile vacante de procurori apare prima dată în SafeNews.
Ieri
08:50
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # SafeNews
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis luni, la ONU, un mesaj dur Moscovei privind încălcarea spațiului aerian al NATO, avertizând-o să nu vină să se plângă dacă îi vor fi doborâte avioanele care fac așa ceva. „Nu sunteți în stare să trăiți în pace cu vecinii voștri”, le-a spus rușilor Sikorski în cadrul unei […] Articolul Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un grup de locuitori din Amsterdam a decis să dea în judecată consiliul local, acuzându-l că nu a reușit să gestioneze creșterea numărului de turiști. Nemulțumirea vine după ce limita de 20 de milioane de nopți de cazare pe an, stabilită de consiliu în 2020, a fost depășită în ultimii trei ani, potrivit Dutch News. […] Articolul Locuitorii din Amsterdam dau în judecată consiliul orașului: „Ne-am săturat” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția „Meet Cute” promite potriviri mai inspirate # SafeNews
Meta lansează un chatbot care interacționează cu utilizatorii în limbaj natural și îi ajută să găsească mai ușor persoane compatibile. Compania susține că A.I.-ul poate face experiența mai atractivă pentru tineri, relatează News.ro. Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent A.I., care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche.Meta […] Articolul Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția „Meet Cute” promite potriviri mai inspirate apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei” # SafeNews
Aliații lui Giorgia Meloni jubilează, în timp ce Franța se aseamănă tot mai mult cu Italia anilor ’80 și ’90, atunci când guverne succesive se prăbușeau sub criza datoriei publice la scurt timp după ce preluau puterea. Parisul a schimbat cinci premieri în mai puțin de doi ani, iar deficitul bugetar mare îi îngrijorează pe […] Articolul „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei” apare prima dată în SafeNews.
