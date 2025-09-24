VIDEO/ Profil de candidat: Alianța pentru Unirea Românilor

09:50

Doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Sentința a fost pronunțată pe 22 septembrie, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 de mii de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul...