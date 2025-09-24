Lider ALTERNATIVA: Guvernul responsabil trebuie să creeze locuri de muncă și să deschidă piețe externe

17:10

Doi ofițeri de investigații din cadrul Poliției municipiului Chișinău au fost condamnați pentru corupție, după ce au cerut mită în valoare de 20.000 de lei. Cei doi ar fi promis unui bărbat, implicat într-un dosar penal de șantaj, că vor interveni pe lângă colegul care instrumenta cazul, astfel încât acesta să nu fie cercetat penal, …