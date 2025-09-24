video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă
24 septembrie 2025
Poliţiştii din Chişinău au făcut o descindere la o tipografie cladenstină aflată la marginea oraşului. Au fost ridicate peste 200 de mii de ziare, cu conținut care nu este autorizat de Comisia electorală şi care instigau la românofobie şi lansau falsuri despre partidul de guvernământ. Unul dintre ziare este „Sare şi Lumină", distribuit cu ajutorul
• • •
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost reținut de polițiștii de patrulare după ce a fost surprins conducând în stare de ebrietate avansată. Incidentul s-a produs luni seara, în jurul orei 22:40, pe un drum din localitatea Chetrosu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inspectorii au stopat un automobil de marca
Convorbirile dintre Ion Ceban și Serghei Iaralov din 2018, dacă se confirmă veridicitatea lor, arată mecanica reală a relației dintre PSRM și PDM. Rivalitatea afișată în public era doar decor; în culise funcționa un aranjament de cartel. Iaralov dicta liniile, iar Ceban, cu apelativul „deadea Serioja", confirma apartenența la rețea, notează expertul în securitate
„Ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025". Anunțul a fost făcut marți de Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Facem un apel repetat către autoritățile de
audio | Convorbirile lui Ion Ceban cu Serghei Iaralov arată cum PSRM și PDM își coordonau acțiunile înainte alegerilor din 2019
Actualul primar al capitalei, Ion Ceban, a fost omul-cheie în comunicarea dintre PSRM și PDM înaintea alegerilor parlamentare din 2019. Drept dovadă, o serie de conversații audio dintre liderul MAN, pe atunci președintele fracțiunii PSRM în CMC, și mâna dreaptă a lui Plahotniuc, Serghei Iaralov, au fost publicate luni, 22 septembrie, pe un canal de
Investigație: Avion de lux pentru liderul kârgâz, oferit de Ilan Șor printr-o schemă cu intermediari turci
Oligarhul fugar Ilan Șor i-a asigurat președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion de lux Gulfstream G450, printr-o rețea de persoane interpuse. Documente interne ale „grupului Șor", ajunse în posesia jurnaliștilor de la IPN, arată că schema a fost mascată sub forma unui contract de închiriere-cumpărare, prin intermediul unor intermediari turci. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram.
video | Reacția Guvernului, după ce Kremlinul a declarat că „UE se pregătește să ocupe militar R. Moldova"
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a transmis un răspuns falsurilor lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei, potrivit cărora Uniunea Europeană și NATO ar plănui ocuparea Republicii Moldova și lansarea unui desant în regiunea ucraineană Odesa cu scopul de a intimida regiunea transnistreană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Rusia are experiența ocupațiilor
Republica Moldova a parcurs o nouă etapă în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a adresat un mesaj de felicitare autorităților de la Chișinău pentru finalizarea procesului de screening – una dintre etapele cheie ale negocierilor de aderare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Astăzi, Republica Moldova a realizat încă
Percheziții în România, înaintea alegerilor din R. Moldova. Apare și numele Victoriei Furtună
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat o serie de percheziții la cetățeni proveniți in Republica Moldova, Ucraina sau Rusia, dar care locuiesc în România. Conform surselor judiciare, printre persoanele vizate este si fosta procuroare şi candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtuna, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. Urmărește-ne pe Telegram și
Balonul de Aur și Balonul de Aur feminin, trofee care răsplătesc cei mai buni fotbaliști ai sezonului precedent, au fost decernate luni seara, la Théâtre du Châtelet din capitala Franței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ousmane Dembélé a câștigat Balonului de Aur 2025, iar Lamine Yamal s-a clasat pe locul al doilea. Dembélé a câștigat
Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat"
Un concurent electoral ar fi comandat buletine de vot false, care ar conține ștampila „Votat" în dreapta numelui acestuia. Comisia Electorală Centrală (CEC) a fost sesizată în acest sens de către Serviciul Fiscal de Stat, scrie Agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că buletinele de vot false ar fi fost
foto | Bani din Rusia pentru campania electorală: 9 milioane de lei aduse prin criptomonede
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții într-un dosar complex ce vizează fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice – inclusiv
Lux pe două roți: fiul lui Igor Dodon pedalează pe o bicicletă cât salariul anual declarat al liderului PSRM
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a publicat recent o fotografie în care apare alături de fiul său, echipat pentru ciclism pe o bicicletă electrică de lux, model Ducati TK-01RR. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Costul bicicletei de lux reprezintă aproape 90% din venitul anual declarat de Dodon în Moldova sau echivalentul a peste 16 salarii
R. Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE: „Suntem mai aproape ca oricând de deschiderea negocierilor de aderare"
Republica Moldova a finalizat procesul de screening bilateral cu Uniunea Europeană, după 15 luni de evaluări intense alături de experții Comisiei Europene. Evenimentul a avut loc la Bruxelles, unde a fost abordat ultimul capitol din cele 35 – Prevederi financiare și bugetare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În total, peste 1.000 de experți moldoveni și
analiză | Alegeri 2025: Reforma justiției domină discursul electoral, drepturile omului rămân în plan secund
Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a publicat o analiză a programelor electorale ale tuturor concurenților ce candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit studiului, drepturile omului sunt abordate abia tangențial, în timp ce măsurile ce vizează statul de drept au primit o atenție deosebită, fiind remarcate în programul fiecărui concurent electoral,
video | 74 de persoane, reținute după participarea la instruiri în Serbia pentru provocarea dezordinilor
În contextul alegerilor parlamentare, un grup de tineri din R. Moldova a fost instruit în Serbia pentru a provoca destabilizări. Despre aceasta au vorbit, în cadrul unui briefing de presă, șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, liderul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtună, și directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS),
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din competiția electorală și și-a declarat sprijinul pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Anunțul a fost făcut într-un briefing de presă a conducătorilor celor două formațiuni, care au semnat și o declarație comună. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit liderului PAS, Igor Grosu,
22 septembrie 2025
video | Maia Sandu a vorbit despre pericolul deosebit care vine din partea Rusiei, într-un îndemn către cetățeni în prag de alegeri
Președinta Maia Sandu a venit luni cu un mesaj adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: „Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a subliniat că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al R. Moldova sunt supuse unor
update 14:38 | Potrivit IPN, Constantin Țuțu se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi ajuns în regiunea transnistreană prin Ucraina cu acte false. Informațiile în acest au fost confirmate de către surse IPN din regiune, care au expediat și o imagine cu el într-un local de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Știrea
Pe 23 septembrie, la Edineț are loc un nou eveniment RAM Impact, care îi aduce față în față pe creatorii de conținut, lideri de opinie și comunitatea locală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Publicul va avea ocazia să îi cunoască dincolo de online pe Cynthia Elisoa, Mirela Urușciuc, Cristina Miron, Cristian Cebotari și Cătălin Josan.
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost anunțat în căutare. El a fost reținut în Grecia împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, iar de acolo ar fi ajuns în Transnistria, deși era
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au adus două medalii pentru Moldova de la Campionatul European de para judo. Competiția a avut loc în orașul Tbilisi, Georgia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, Basoc a ajuns până în finala categoriei de greutate de +95 kg, categoria J1, unde a cedat … The post Două medalii pentru R. Moldova la Campionatul European de para judo first appeared on ZUGO. Articolul Două medalii pentru R. Moldova la Campionatul European de para judo apare prima dată în ZUGO.
Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă # Zugo.md
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, în dimineața zilei de astăzi, au avut loc percheziții în patru penitenciare din Republica Moldova. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANP, operațiunea a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, … The post Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în patru închisori din R. Moldova. Autoritățile investighează pregătirea unor dezordini în masă apare prima dată în ZUGO.
foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău – Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În această dimineață, ofițerii CNA au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și … The post foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram first appeared on ZUGO. Articolul foto | Bani, bunuri și servicii pentru voturi: CNA dezvăluie un plan infracțional coordonat prin Telegram apare prima dată în ZUGO.
Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
Documente obținute de Bloomberg arată că Rusia a pus la punct o strategie complexă, cu patru direcții principale, pentru a interveni în alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Planul are ca obiectiv final îndepărtarea președintei Maia Sandu de la putere și blocarea parcursului european al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Strategia … The post Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Bloomberg: Kremlinul are un plan secret în patru puncte pentru a influența alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova # Zugo.md
În această duminică, alegătorii vor decide componența Parlamentului. Scrutinul este unul crucial nu doar pentru viitorul nostru, ci și pentru interesele Rusiei în R. Moldova, așa că Moscova depune eforturi uriașe pentru a înclina balanța în favoarea sa. Echipa NordNews s-a infiltrat în una dintre multiplele rețele de influență, create prin intermediul ONG-ului „Evrazia”, controlat … The post video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Investigație sub acoperire: Cum rețeaua Moscovei racolează tinerii pentru a influența alegerile din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Poliția de Frontieră informează că în urma unei decizii adoptate de Grupul de management al riscurilor, în perioada 25 septembrie 2025, ora 00:00, până la 30 septembrie 2025, ora 23:59, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor fi aplicate măsuri speciale privind accesul în terminal. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, pe durata acestei … The post Poliția de Frontieră anunță restricții temporare la Aeroportul Internațional Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Poliția de Frontieră anunță restricții temporare la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Zinaida Greceanîi, candidata Blocului Patriotic la alegerile parlamentare, a făcut schimb de case de milioane în suburbia Chișinăului cu fiul său. În același timp, fiica ei, Oxana, fostă angajată a Ambasadei Moldovei în Rusia și reprezentantă a Guvernului în Uniunea Economică Eurasiatică, s-a mutat cu traiul la Moscova. RISE Moldova a descoperit că Oxana Greceanîi a obținut … The post RISE: Zinaida Greceanîi și familia sa, tranzacții imobiliare și conexiuni la Moscova first appeared on ZUGO. Articolul RISE: Zinaida Greceanîi și familia sa, tranzacții imobiliare și conexiuni la Moscova apare prima dată în ZUGO.
„Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc # Zugo.md
Republica Moldova reușește să-și păstreze specialiștii din sectorul IT, în ciuda exodului de tineri către universități și piețe de muncă externe. Declarația a fost făcută de Marina Bzovîi, administrator Moldova Innovation Technology Park (MITP), în cadrul Moldova Business Week, scrie adevarul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În Moldova reușim să ne menținem specialiștii IT acasă, … The post „Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc first appeared on ZUGO. Articolul „Salariul de trei ori peste media pe economie”. Cum este menținut competitiv IT-ul moldovenesc apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova a obținut titlul de campioană mondială și a câștigat toate cele trei seturi de medalii de aur la Campionatul Mondial de Pescuit la Crap. Anunțul a fost făcut pe 20 septembrie de arbitrul principal al competițiilor naționale de pescuit, Alexandr Borisevici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sportivii moldoveni au cucerit toate cele trei … The post video | R. Moldova a cucerit aurul la Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv la Crap first appeared on ZUGO. Articolul video | R. Moldova a cucerit aurul la Campionatul Mondial de Pescuit Sportiv la Crap apare prima dată în ZUGO.
Investigație BBC: Kremlinul, prin oligarhul Șor, încearcă să intervină în scrutinul parlamentar # Zugo.md
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să saboteze alegerile parlamentare din R. Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru publicarea de propagandă pro-rusă și știri false, care subminează imaginea partidului de guvernământ din R. Moldova, în preajma alegerilor din 28 … The post Investigație BBC: Kremlinul, prin oligarhul Șor, încearcă să intervină în scrutinul parlamentar first appeared on ZUGO. Articolul Investigație BBC: Kremlinul, prin oligarhul Șor, încearcă să intervină în scrutinul parlamentar apare prima dată în ZUGO.
(update 08:40) Într-o postare pe rețelele sociale, liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că descinderile au vizat și conducătorii organizațiilor teritoriale ale partidului din Drochia și Rîșcani: Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să … The post video, update | Dodon anunță percheziții la structurile PSRM din Drochia și Rîșcani first appeared on ZUGO. Articolul video, update | Dodon anunță percheziții la structurile PSRM din Drochia și Rîșcani apare prima dată în ZUGO.
Oamenii legii au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții simultane în mai multe localități din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Operațiunea vizează peste 100 de persoane implicate într-o cauză penală ce privește pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masă, coordonate, potrivit anchetatorilor, din Federația Rusă prin intermediul unor elemente criminale. Poliția a … The post video | Planuri de dezordine coordonate din Rusia. Percheziții masive în toată R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul video | Planuri de dezordine coordonate din Rusia. Percheziții masive în toată R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
21 septembrie 2025
doc | Ucraina impune sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din R. Moldova: Bolea, Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea, printre vizați # Zugo.md
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, care ar promova narațiunile pro-ruse și ar justifica agresiunea militară a Rusiei în țara vecină. Printre aceștia se numără deputații Bogdan Țîrdea, Constantin Starîș și Vasile Bolea, lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, președinta partidului „Renaștere”, Natalia Parasca, bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, … The post doc | Ucraina impune sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din R. Moldova: Bolea, Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea, printre vizați first appeared on ZUGO. Articolul doc | Ucraina impune sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din R. Moldova: Bolea, Furtună, Guțul, Starîș și Țîrdea, printre vizați apare prima dată în ZUGO.
Senatori americani avertizează asupra amestecului Rusiei în alegerile parlamentare din R. Moldova # Zugo.md
Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, a emis o declarație înaintea alegerilor parlamentare din R. Moldova. Oficialii afirmă că există „probe clare și copleșitoare” privind o campanie susținută de statul rus pentru a influența scrutinul, la fel cum s-a întâmplat … The post Senatori americani avertizează asupra amestecului Rusiei în alegerile parlamentare din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Senatori americani avertizează asupra amestecului Rusiei în alegerile parlamentare din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
19 septembrie 2025
„ChatGPT a calculat”: Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată # Zugo.md
Ședința de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în care urma să fie examinată solicitarea procurorilor anticorupție privind separarea dosarului lui Vladimir Plahotniuc de cauza „Frauda bancară”, a fost amânată. Trei avocați, inclusiv cel din oficiu, au prezentat cereri de amânare a ședinței, scrie ZdG. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În debutul ședinței de judecată, instanța … The post „ChatGPT a calculat”: Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată first appeared on ZUGO. Articolul „ChatGPT a calculat”: Ședința privind separarea dosarului lui Plahotniuc de „Frauda bancară” a fost amânată apare prima dată în ZUGO.
Un caz neobișnuit și periculos a fost semnalat recent în Republica Moldova, după ce un bărbat a descoperit un șarpe cu clopoței sub capota unui automobil importat din Statele Unite ale Americii, din statul California. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest tip de reptilă, originară din America de Nord, este veninoasă, iar mușcătura acesteia poate … The post Un moldovean a găsit un șarpe veninos sub capota unei mașini importate din SUA first appeared on ZUGO. Articolul Un moldovean a găsit un șarpe veninos sub capota unei mașini importate din SUA apare prima dată în ZUGO.
Opt foști ambasadori americani semnează apel de solidaritate cu R. Moldova: „Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie” # Zugo.md
Opt foști ambasadori ai Statelor Unite în Republica Moldova, România și pe lângă OSCE au semnat un apel comun de sprijin pentru Republica Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul, publicat de platforma „Alianța”, avertizează asupra riscurilor pe care le reprezintă ingerințele rusești și dezinformarea în regiune. Urmărește-ne … The post Opt foști ambasadori americani semnează apel de solidaritate cu R. Moldova: „Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie” first appeared on ZUGO. Articolul Opt foști ambasadori americani semnează apel de solidaritate cu R. Moldova: „Nu există cale de mijloc între libertate și tiranie” apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Justiției a depus azi, 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidul Republican „Inima Moldovei”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie. Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare … The post Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului „Inima Moldovei” first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Justiției cere suspendarea activității Partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în ZUGO.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi percheziții în capitală, în cadrul unui dosar penal de amploare ce vizează finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor preliminare, ancheta se concentrează asupra unui grup de persoane … The post Noi percheziții în capitală! Rețea de manipulare politică descoperită de CNA first appeared on ZUGO. Articolul Noi percheziții în capitală! Rețea de manipulare politică descoperită de CNA apare prima dată în ZUGO.
Procuratura municipiului Bălți, Oficiul Fălești, anunță că un tânăr de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru omor intenționat asupra unui membru de familie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sentinței Judecătoriei Bălți, inculpatul va executa 17 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. La această pedeapsă au fost cumulate … The post Un tânăr, condamnat la ani grei de închisoare după ce și-a ucis bunica first appeared on ZUGO. Articolul Un tânăr, condamnat la ani grei de închisoare după ce și-a ucis bunica apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. … The post ultima oră | Plahotniuc revine în R. Moldova: Grecia reia procesul de extrădare first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Plahotniuc revine în R. Moldova: Grecia reia procesul de extrădare apare prima dată în ZUGO.
Rețelele Moscovei în R. Moldova: Șoltoianu și Borman, acuzați că pregătesc mișcări de stradă pentru destabilizare # Zugo.md
Ion Șoltoianu, fost campion al fostei URSS și acuzat de crimă, pare să nu își mai exercite influența decât în lumea interlopă. Potrivit unor surse / documente și înregistrări audio primite pe adresa redacției, Ion Șoltoianu a devenit dintr-un „băiat simplu de la țară” din Inești, negociator din umbră și intermediar în rețele de influență … The post Rețelele Moscovei în R. Moldova: Șoltoianu și Borman, acuzați că pregătesc mișcări de stradă pentru destabilizare first appeared on ZUGO. Articolul Rețelele Moscovei în R. Moldova: Șoltoianu și Borman, acuzați că pregătesc mișcări de stradă pentru destabilizare apare prima dată în ZUGO.
Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026–2027”. În premieră, selecția are loc cu doi ani înainte # Zugo.md
Se lansează concursul pentru desemnarea localităților care vor purta titlul de Capitala Tineretului 2026 precum și Capitala Tineretului 2027. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În premieră, Programul „Capitala Tineretului” este lansat cu doi ani înainte, oferind localităților șansa de a aplica atât pentru ediția 2026, cât și pentru cea din 2027. Această abordare permite autorităților … The post Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026–2027”. În premieră, selecția are loc cu doi ani înainte first appeared on ZUGO. Articolul Se lansează concursul „Capitala Tineretului 2026–2027”. În premieră, selecția are loc cu doi ani înainte apare prima dată în ZUGO.
Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat cadrul normativ de implementare a educației multilingve în școlile alolingve din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin aplicarea noului cadru normativ, vor fi oferite șanse egale tuturor elevilor, indiferent de limba maternă, și să dezvolte competențe lingvistice și interculturale adaptate unei societăți moderne și diverse. Elevii vor … The post Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC first appeared on ZUGO. Articolul Elevii din școlile alolingve vor studia în regim multilingv până în 2030, potrivit planului MEC apare prima dată în ZUGO.
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar despre Republica Moldova care prezintă autentic cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La evenimentul de prelansare a participat și ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare Flavours of … The post Neflix va difuza primul documentar despre Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Neflix va difuza primul documentar despre Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
Misiunea de observare Promo-LEX a raportat mai multe cazuri de implicare a Bisericii Ortodoxe în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform raportului, cel puțin patru incidente semnalează utilizarea simbolurilor religioase și participarea clericilor la evenimente electorale, în sprijinul unor candidați sau formațiuni politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre exemplele menționate se … The post Biserica, în campanie: Promo-LEX raportează noi încălcări ale legislației electorale first appeared on ZUGO. Articolul Biserica, în campanie: Promo-LEX raportează noi încălcări ale legislației electorale apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații # Zugo.md
Guvernul Republicii Moldova a analizat în ședință pregătirile pentru sezonul de încălzire 2025–2026, premierul Dorin Recean anunțând că peste 90% din necesarul de gaze naturale este deja achiziționat, iar stocurile de cărbune și păcură sunt completate, pentru a asigura livrări neîntrerupte de energie și sprijin pentru populație în perioada rece. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026, dă asigurări Recean. Autoritățile promit compensații apare prima dată în ZUGO.
18 septembrie 2025
Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale # Zugo.md
Cetățenii moldoveni din Franța vor putea beneficia de pensii și prestații sociale fără proceduri birocratice complicate. Asta prevede Aranjamentul Administrativ semnat astăzi la Chișinău de CNAS și Ambasada Franței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul reprezintă un instrument practic care stabilește procedurile de colaborare între instituțiile de profil din cele două țări. Scopul este de … The post Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale first appeared on ZUGO. Articolul Acord cu Franța: R. Moldova simplifică procedurile pentru transferul pensiilor și prestațiilor sociale apare prima dată în ZUGO.
Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” # Zugo.md
Autorităţile au raportat 19 decese şi 72 de infecţii în 2025, comparativ cu nouă morţi şi 36 de cazuri în 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese şi 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la … The post Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” first appeared on ZUGO. Articolul Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” apare prima dată în ZUGO.
