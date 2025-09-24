video | Operaţiune a poliţiei în Chişinău: tipografie clandestină producea publicaţii cu propagandă românofobă

13:50

Autorităţile au raportat 19 decese şi 72 de infecţii în 2025, comparativ cu nouă morţi şi 36 de cazuri în 2024. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Doar în septembrie au fost înregistrate nouă decese şi 24 de cazuri noi. Medicul Altaf Ali, membru al grupului de lucru guvernamental, a declarat că se efectuează teste la … The post Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” first appeared on ZUGO. Articolul Alertă de sănătate publică în India, după creșterea numărului de cazuri de amoebă „mâncătoare de creier” apare prima dată în ZUGO.