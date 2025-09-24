Horoscopul zilei 24.09.2025
Ziarul National, 24 septembrie 2025 09:00
♈️ BerbecNimic nu poate sta în calea determinării tale astăzi. Cu o energie debordantă, vei reuși să depășești orice obstacol care îți apare în ca...
• • •
Acum 30 minute
09:00
Acum 8 ore
02:45
Zelenski laudă noua poziție a lui Trump față de Ucraina și sugerează că China poate influența sfârșitul războiului din Rusia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat „schimbarea de direcție” anunțată marți de omologul său american Donald Trump cu privire la ră...
Acum 12 ore
00:45
Donald Trump sugerează că Ucraina poate recupera teritoriile pierdute cu sprijin european și presiune asupra Rusiei după întâlnirea cu Zelenski la New York. # Ziarul National
Donald Trump a împărtășit pe social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziția sa față de războiul din Ucraina și despre ce s-ar putea î...
23 septembrie 2025
23:45
Olena Zelenska solicită sprijin internațional pentru accelerarea repatrierii copiilor ucraineni din Rusia # Ziarul National
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a adresat un apel comunității internaţionale pentru a intensifica eforturile de repatriere ale copiilor uc...
23:45
Trump critică ONU și Europa la Adunarea Generală și promovează o agendă antimigrație și antischimbări climatice. # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a lansat un atac vehement marți împotriva ONU și Europei, îndemnând întreaga lume să adopte agenda sa anti-imigr...
23:45
Donald Trump a afirmat marți că națiunile NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le violează spațiul aerian. Această declarație a venit î...
21:45
Mâine, vremea din Republica Moldova aduce surprize. Dacă astăzi am avut parte de cer senin, ziua de 24 septembrie va fi marcată de nori și condiții...
21:45
Succes la Marea Dictare Națională 2025: Peste 2000 de participanți și rezultate excepționale! # Ziarul National
La Marea Dictare Națională au participat peste 2000 de persoane. Dintre aceștia, 18 au obținut nota maximă "10", iar 120 au luat nota "9". Cei care...
Acum 24 ore
19:45
Secret Service neutralizează o rețea amenințătoare telecomunicațiilor din New York înainte de Adunarea Generală a ONU # Ziarul National
O rețea compusă din peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, capabile să afecteze telecomunicațiile din New York, a fost destructurată înain...
19:30
Recean dezvăluie cum Republica Moldova a prevenit un atac rusesc asupra Ucrainei din Transnistria în 2014 # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că, dacă Rusia ar fi avut posibilitatea în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa violentă...
19:30
Expertiză franceză: un pas înainte pentru agricultura și integrarea europeană a Moldovei # Ziarul National
23 septembrie 2025, Chișinău - Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, s-a întâlnit cu Ambasado...
18:30
OMS infirmă legătura dintre paracetamol, vaccinare și autism, contrazicând afirmațiile lui Donald Trump # Ziarul National
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat marți că nu există nicio legătură dovedită între paracetamol și autism. Totodată, vaccinurile nu p...
18:30
Startup-ul CardNeto promovează networking-ul digital: de la susținere locală la expansiune internațională cu sprijinul ODA # Ziarul National
Imaginează-ți cum ar fi să lași deoparte cărțile de vizită din hârtie și să faci networking doar printr-o simplă atingere a telefonului. Aceasta es...
17:30
Săptămâna Limbii Române aduce activități speciale în școlile alolingve din Moldova # Ziarul National
Săptămâna Limbii Române este sărbătorită în școlile din Republica Moldova care predau în limbile minorităților naționale, în perioada 22-26 septemb...
16:15
NATO denunță acțiunile Rusiei și cere încetarea încălcărilor spațiului aerian al Alianței # Ziarul National
Rusia trebuie să oprească "escaladarea" după ce, în ultimele zile, au avut loc mai multe încălcări ale spațiului aerian al NATO de către avioane și...
16:15
Bodyguardul lui Ilan Șor, condamnat pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa” cu 5 ani de închisoare și confiscarea a 5,2 milioane de lei # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 23 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a hotărât condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidulu...
15:15
ONU acuză torturarea sistematică a deținuților civili ucraineni de către Rusia în raportul recent publicat # Ziarul National
Autoritățile ruse au aplicat tortură - inclusiv violente sexuale - în mod ”răspândit și sistematic” deținuților civili din zonele ocupate în Ucrai...
15:15
Ministerul Educației lansează parteneriat cu experți austrieci pentru modernizarea practicii pedagogice în Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Institutul Național pentru Educație și Leadership, a inițiat un parteneriat cu Universitatea P...
15:15
Astăzi, în Chișinău, a fost lansat ghidul „Mai multă siguranță în drum spre școală”, realizat de Agenția de Infrastructură din Slovenia. Evenimentu...
15:15
Parlamentul aprobă avizele de negociere pentru integrarea Republicii Moldova în UE pe trei clustere strategice # Ziarul National
Comisia parlamentară pentru politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative privind proiectele Pozițiilor de Negociere ale R...
14:15
Ion Ceban, piesă centrală în colaborarea PSRM-PDM: dezvăluiri din convorbirile cu Serghei Iaralov înainte de alegerile din 2019 # Ziarul National
Ion Ceban, actualul primar al capitalei, a fost un intermediar important între PSRM și PDM înainte de alegerile parlamentare din 2019. Dovadă sunt ...
14:15
Amenințare majoră asupra infrastructurii: Drone misterioase paralizează aeroportul din Copenhaga # Ziarul National
Premierul danez, Mette Frederiksen, a denunțat marți „cel mai grav atac împotriva unei infrastructuri critice” în Danemarca, după ce luni seara aer...
14:15
Moldova la răscruce: Alegerile care pot schimba viitorul țării, spune Nicolae Timofti # Ziarul National
Fostul președinte Nicolae Timofti afirmă că Republica Moldova se află în fața unei alegeri esențiale. Cetățenii trebuie să aleagă între continuarea...
13:15
Marta Kos: Moldova, mândria realizărilor tale e susținută cu fermitate de Europa în drumul spre UE! # Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova, cu prilejul finalizării procesulu...
13:15
Români surprinși fotografiind baza navală Salamis: arestați pentru suspiciuni de spionaj în Grecia # Ziarul National
Doi cetățeni romani au fost arestați, luni după-amiază, pentru că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, lângă Attica, conform an...
13:15
Rusia lansează acuzații nefondate: Europa ar pregăti invazia militară a Republicii Moldova! # Ziarul National
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) a emis un comunicat controversat, sugerând că Europa s-ar pregăti să ocupe militar Republi...
12:15
Republica Moldova își crește eficiența raportării climatice și energetice cu ajutorul Agenției Europene de Mediu # Ziarul National
Experți ai Agentiei Europene de Mediu (AEM) au organizat, în perioada 22–23 septembrie 2025, o sesiune de instruire tehnică la Chișinău. Aceasta a ...
12:15
Proprietari de ferme din Edineț, condamnați pentru trafic de persoane și exploatarea unui minor prin muncă forțată # Ziarul National
Datorită acțiunilor procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați de 43 și 45 ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de fiin...
11:15
Ofițeri de poliție condamnați pentru cerere de mită: restricții și amenzi usturătoare după verdictul instanței din Chișinău # Ziarul National
CHIȘINĂU – În data de 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sedi...
11:15
Anatol Șalaru și Nicușor Dan discută despre viitorul Republicii Moldova: "Un vot crucial pentru unirea cu România și parcursul european" # Ziarul National
Fostul ministru al Apărării din Chișinău, Anatol Șalaru, a avut o întâlnire cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi politicieni au discutat ...
11:15
Ungaria menține importul de petrol rusesc în ciuda presiunilor internaționale: declarațiile controversate ale ministrului de externe Péter Szijjártó # Ziarul National
Ungaria nu intenționează să renunțe la aprovizionarea cu energie din Rusia. Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a subliniat această poziție într...
11:15
Ministrul Energiei din Moldova, Dorin Junghietu, discută la SIREN despre colaborarea cu România și integrarea în piața energetică europeană # Ziarul National
23.09.2025, București - Dorin Junghietu, ministrul Energiei, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), organizat la București sub tema...
11:15
Dodon admite că PAS ar putea lua MAJORITATEA și nu uită cum l-a UMILIT Voronin? După ce l-a pus al 50-a pe lista BEP, socialistul face mișto de octogenarul comunist? „Vladimir Nicolaevici va deschide prima ședință a noului Parlament…” # Ziarul National
Socialistul Igor Dodon nu uită de umilința aplicată de Vladimir Voronin la începutul campaniei electorale, atunci când a dezvăluit, fără să fie ...
10:15
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite mezinul la școală cu o bicicletă de 10 000 de Euro # Ziarul National
FOTO // Dodon, proletar de mucava. Socialistul căruia Plahotniuc îi întindea „kuliokul” se plânge de „vremuri grele”, dictatură, dar își trimite...
09:45
Ukrzaliznytsia planifică creșterea tarifelor de marfă pentru a gestiona datoriile și deteriorările cauzate de război # Ziarul National
Compania de stat Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia) a pus la punct un plan de redresare, care include majorarea tarifelor pentru transportul de ma...
09:45
Zilele Bucureștiului la Proimobil – 06–16 octombrie, Chișinău. Participanții vor avea acces la informații valoroase și oportunități EXCLUSIVE pe piața imobiliară a Bucureștiului # Ziarul National
Proimobil anunță organizarea evenimentului „Zilele Bucureștiului la Proimobil”, desfășurat în perioada 06 – 16 octombrie, la sediul companiei di...
Ieri
08:45
♈️ BerbecO zi plină de oportunități vine în calea ta, iar optimismul și energia ta debordantă sunt sursele succesului. Ai șansa de a întâlni perso...
06:45
Zelenski la New York pentru Adunarea Generală a ONU și întâlniri cruciale cu liderii mondiali # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit luni la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a...
06:45
Europa ripostează: NATO amenință să neutralizeze orice intruziune aeriană rusă în urma unei reuniuni intense la ONU # Ziarul National
Aliații europeni au anunțat că sunt pregătiți să doboare avioanele sau dronele rusești care încalcă din nou spațiul aerian al NATO. Această declara...
06:45
Execuții publice în fața spitalului Shifa din Gaza: Brigăzile Qassam aclamate de mulțime pentru eliminarea colaboratorilor Israelului # Ziarul National
Au apărut imagini video șocante care arată execuțiile publice a trei bărbați, acuzați că ar fi colaboratori ai Israelului, în orașul Gaza. S-a conf...
22 septembrie 2025
23:45
Adrian Zuckerman: Moldova trebuie să primească sprijin internațional împotriva atacurilor hibride ale Rusiei înainte de alegeri # Ziarul National
Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Adrian Zuckerman, afirmă că speră ca Republica Moldova să facă față atacurilor hibrid...
22:15
Rețea subversivă din Serbia, demascată în Moldova: 74 de arestări pentru planuri violente orchestrate din Rusia # Ziarul National
Procurorii PCCOCS, alături de ofițerii INI și SIS, sprijiniți de angajații „Fulger,” au anunțat reținerea a 74 de cetățeni moldoveni. Aceștia ar fi...
22:15
Israelul nu va fi prezent la discuțiile ONU despre Gaza din cauza Anului Nou evreiesc # Ziarul National
Israelul a anunțat că nu va participa la reuniunea de marți a Consiliului de Securitate al ONU, care va discuta despre situația din Gaza. Motivul a...
22:15
SUA și aliații, hotărâți să apere NATO de incursiunile aeriene rusești, anunță ambasadorul Mike Waltz la ONU # Ziarul National
Noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat luni că țara sa și aliații săi vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO” în cadrul un...
21:15
Republica Moldova: 74 de persoane reținute după 250 de percheziții pentru pregătiri în Serbia la îndemnul Rusiei, în contextul alegerilor parlamentare # Ziarul National
În Republica Moldova, au fost reținute 74 de persoane pregătite în Serbia pentru a instiga dezordini în masă. Aceste acțiuni au corespuns unor aleg...
21:15
23.09.2025: O zi cu temperaturi stabile și cer senin în întreaga Republică Moldova # Ziarul National
Mâine, vremea se menține constantă în toate regiunile Republicii Moldova, cu temperaturi medii care variază ușor față de astăzi. Nu sunt așteptate ...
20:15
R. Moldova își întărește apărarea cibernetică cu ajutorul țărilor nordice și baltice până în 2028 # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va întări securitatea cibernetică și va moderniza infrastructura de gestionare a crizelor, cu a...
20:15
Maia Sandu avertizează: Interesele Kremlinului amenință alegerile și stabilitatea Moldovei – Protejați țara prin voturi cinstite! # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment în cadrul unui discurs susținut luni, subliniind că Rusia intenționează să influ...
19:15
Kremlinul a acuzat luni statele membre ale NATO că amplifică tensiunile prin acuzațiile lor „nefondate” conform cărora Rusia a încălcat anumite spa...
19:15
Maia Sandu: Apel la unitate pentru apărarea suveranității Moldovei în fața influențelor străine la alegerile parlamentare # Ziarul National
Nu trebuie să permitem predarea Republicii Moldova către interesele străine. Acest mesaj a fost transmis de către președintele Maia Sandu, în conte...
