Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa
Realitatea.md, 24 septembrie 2025 08:50
Marți, 23 septembrie, primarul Odessei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: Alexandru Bujorean, Veronica Mocan și Vladislav Cociu, transmite IPN cu referire la serviciul de presă al Primăriei Odessei. Întâlnirea a avut loc în cadrul cooperării intermunicipale și al Memorandumului semnat în timpul mesei
Acum 10 minute
09:10
Șoferul prins beat la volan în Drochia este preot la Chetrosu și are legături cu gruparea „Șor” # Realitatea.md
Bărbatul de 56 de ani din raionul Drochia reţinut pentru 72 de ore, pentru că ar fi urcat în stare de ebrietate avansată la volan, refuzând să treacă testul alcoolscopic, ar fi Igor Burduja, preot în biserica din satul Chetrosu, subordonotată Mitropoliei Moldovei, transmite TVR Moldova. Sursa citată a mai transmis că în telefonul preotului
Acum 30 minute
08:50
Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa
Marți, 23 septembrie, primarul Odessei, Ghenadi Truhanov, s-a întâlnit cu omologii săi din Republica Moldova – primarii localităților Leova, Tudora și Ștefan Vodă: Alexandru Bujorean, Veronica Mocan și Vladislav Cociu, transmite IPN cu referire la serviciul de presă al Primăriei Odessei. Întâlnirea a avut loc în cadrul cooperării intermunicipale și al Memorandumului semnat în timpul mesei
08:50
Un nou studiu european atrage atenția asupra răspândirii accelerate a ciupercii Candidozyma auris – un agent patogen periculos, rezistent la tratamente – în spitalele de pe continent. Numărul cazurilor și al focarelor este în creștere alarmantă, iar unele țări înregistrează deja transmitere comunitară susținută. Descoperită pentru prima dată în 2009, în urechea unui pacient din
Acum o oră
08:30
Nina Crețu a donat în campania electorală a parlamentarelor circa 100 de mii de lei Partidului Nostru # Realitatea.md
Influencera Nina Crețu, sora actorului Emilian Crețu, care în ajun de Ziua Independenței a copt plăcinte alături de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, i-a donat în campania electorală circa 100 de mii de lei Partidului Nostru condus de fostul său iubit Renato Usatîi. Potrivit documentelor analizate de ZdG.md, mai exact este vorba de 96
Acum 2 ore
08:20
Guvernul spaniol a aprobat marți un embargo „total" asupra armelor destinate Israelului, ca parte a unui pachet de măsuri prin care premierul Pedro Sanchez afirmă că vrea să pună capăt „genocidului din Gaza", relatează Agerpres și AFP. Decretul adoptat de consiliul de miniștri interzice exporturile și importurile de echipamente de apărare, produse și tehnologii militare
08:20
Camion cu 24 de tone de floarea soarlui, cuprins de flăcări pe traseul R-32 Cahul–Taraclia # Realitatea.md
Un camion care transporta cereale a luat foc pe traseul R-32 Cahul–Taraclia. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, la fața locului au fost trimise de urgență trei autospeciale. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, iar din fericire, șoferul nu a fost rănit. „În timpul deplasării, camionul marca MAN
08:10
Guvernul se întrunește în ședință: Evenimentele pe care le poți urmări astăzi în direct pe RLIVE TV și rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 24 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Blocul electoral ALTERNATIVA prezentă Programul pentru Reîntregire 09:00 Dezbaterea publică întitulată: „Dezinformarea și manipularea în România și Republica Moldova. Asemănări și deosebiri. Soluții specifice și comune" 10:00 Conferință de presă cu genericul: „ACCES LA VOT PENTRU TOȚI. Raport
07:50
Familia lui Musk, implicată într-un nou scandal în SUA: tatăl miliardarului este acuzat că şi-a abuzat sexual copiii # Realitatea.md
Errol Musk, tatăl în vârstă de 79 de ani al antreprenorului american Elon Musk, a fost acuzat marți că ar fi agresat sexual cinci dintre copiii săi, scrie The New York Times, citat de The Guardian. Acesta a negat acuzațiile, catalogându-le drept „false" și „prostii". Potrivit NYT, presupusele fapte ar fi început în 1993. Publicația
07:40
VIDEO Super-taifunul Ragasa ajunge în China: Școli închise și zboruri anulate din cauza celei mai puternice furtuni # Realitatea.md
Pompierii din Taiwan au anunţat miercuri că 124 de persoane sunt în continuare date dispărute în districtul Hualien. Super-taifunul Ragasa a provocat deja pagube semnificative în nordul Filipinelor, unde a smuls acoperişuri, a doborât copaci şi a ucis cel puţin două persoane. Mii de locuitori s-au adăpostit în şcoli şi centre de evacuare. În acelaşi
07:30
Trump și-a schimbat radical discursul despre Ucraina: „Poate să-și recucerească tot teritoriul și chiar mai mult” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a schimbat din nou poziția față de războiul din Ucraina și afirmă acum că Ucraina „poate recupera tot teritoriul pierdut în fața Rusiei", relatează CNN. Declarațiile au fost făcute după o întrevedere cu Volodimir Zelenski, la ONU. Trump a publicat marți seara un mesaj pe rețeaua sa socială, Truth Social,
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 24 septembrie. Astfel, euro este cotat la 19 lei și 61 de bani, înregistrând o creștere de 2 bani. Dolarul american scade cu 2 bani și va avea un curs de 16 lei și 62 de bani. Leul românesc este evaluat
Acum 4 ore
07:20
Astăzi 24 septembrie, vremea va fi frumoasă, cu cer senin pe tot parcursul zilei. Dimineața se va forma ceață slabă. Conform meteorologilor, temperaturile diurne vor urca până la +27°C, iar pe timpul nopții vor coborî până la +13°C. În nordul țării, temperaturile maxime nu vor depăși +21°C, iar noaptea se vor înregistra minime de aproximativ
06:50
Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat. Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost găsit vinovat de un juriu de toate acuzaţiile, inclusiv de tentativă de asasinat asupra
06:20
Elena Zelenskaia: În ritmul actual, repatrierea copiilor ucraineni din Rusia ar putea dura 50 de ani # Realitatea.md
Prima Doamnă a Ucrainei a lansat un apel către comunitatea internațională, solicitând intensificarea eforturilor pentru readucerea în țară a copiilor ucraineni deportați în Rusia de la începutul invaziei neprovocate lansate de Moscova în 2022. „În spatele fiecărui nume se ascund luni întregi de căutări, negocieri şi riscuri", a spus ea. Ea a avertizat că, în
Acum 12 ore
23:10
New York: Trump și Zelenski discută despre frontul ucrainean și incursiunile aeriene rusești # Realitatea.md
Donald Trump și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU. Adoptând un ton deosebit de prietenos, președintele american l-a numit pe omologul său ucrainean „un mare om" și a spus că „dă o luptă de-a dreptul extraordinară". În timpul discuțiilor, Trump a spus că ţările NATO ar trebui să doboare
22:40
Sanduța despre PAS și Maia Sandu: „Se pedepsesc prin incompetență și prin gafele pe care le fac” # Realitatea.md
Candidatul independent, Victoria Sanduța a afirmat că intrarea sa în politică nu are legătură cu dorința de răzbunare față de actuala guvernare. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV. Potrivit ei, cei aflați la putere „se sancționează singuri prin lipsa de competență și prin gafele pe care le fac". „Actuala
22:10
Rezultate remarcabile la Marea Dictare Națională 2025: 18 note de „10” și peste 120 de „9” # Realitatea.md
Din cei peste 2000 de participanți la Marea Dictare Națională, 18 participanți au luat nota maximă „10", iar 120 au obținut nota „9". Persoanele care au obținut aceste rezultate au fost premiate marți, 23 septembrie, într-un eveniment festiv, organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul festivității, Adriana Cazacu, secretar de stat la MEC,
21:40
Liceul „Mihai Eminescu” din Bălți, singura școală din oraș recunoscută internațional pentru predarea limbii franceze # Realitatea.md
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Bălți a obținut distincția internațională LabelFrancÉducation, acordată de Dominique Waag, Ambasadoarea Franței în Republica Moldova. Această recunoaștere certifică excelența predării limbii franceze și integrează liceul din Bălți în rețeaua mondială a școlilor francofone. Instituția este singura din municipiu care beneficiază de acest statut internațional pentru programul bilingv română–franceză, scrie nordnews.md.
20:30
MEC și Universitatea Pedagogică din Austria deschid noi oportunități de practică pentru viitorii profesori # Realitatea.md
Ministerul Educației lansează parteneriat cu experți austrieci pentru modernizarea practicii pedagogice în Moldova. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe dintre reprezentanții MEC, Institutul Național pentru Educație și Leadership și experții austrieci de la Universitatea Pedagogică Superioară din Austria, aflați într-o vizită de studiu în Republica Moldova. Discuțiile au vizat modernizarea instrumentelor și strategiilor
Acum 24 ore
20:10
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Acuzații de persoane controversate, presiuni externe și opoziție # Realitatea.md
La RLIVE TV va avea loc o nouă confruntare politică. Invitații jurnalistei Ileana Pîrgaru din emisiunea de astăzi, 23 septembrie, au fost Vlad Darie (Liga Orașelor și Comunelor), Boris Volosatîi (Partidul Politic Alianța pentru Unirea Românilor) și Victoria Sanduța (candidat independent). Formațiunea politică LOC a părăsit Blocul Împreună pe 7 iulie. În acest context, Vlad
19:30
Partidul ”Democrația Acasă” riscă excluderea din cursa pentru alegerile parlamentare. Motivul? # Realitatea.md
Partidul „Democrația Acasă" a primit de la Comisia Electorală Centrală (CEC) un avertisment și are la dispoziție 24 de ore să-și modifice lista, în caz contrar riscă excluderea din cursa pentru parlamentare, transmite IPN. Decizia a fost luată de CEC, după ce Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a semnalat că pe lista partidului „Democrația
18:50
Sprijin pentru persoanele cu epilepsie. La IMU a fost inaugurat Centrul național de epileptologie # Realitatea.md
După o reconstrucție capitală, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău a fost inaugurat astăzi, 23 septembrie, Centrul național de epileptologie. Construcția și renovarea Centrului, cu suprafața de aproximativ 400 de metri pătrați, au costat 39 de milioane de lei. Centrul este dotat cu echipamente de înregistrare video-EEG de scurtă durată, monitorizare video-EEG de lungă
18:50
În 2025 vizibilitatea brandului contează mai mult ca oricând, iar companiile caută, în continuare, soluții promoționale care să combine utilitatea cu impactul vizual. Un rucsac personalizat sau chiar un ghiozdan personalizat reprezintă alegerea perfectă atunci când vine vorba despre cadouri corporate sau obiecte promoționale care rămân în atenția utilizatorilor. Spre deosebire de materiale clasice precum
18:40
Moldova va primi expertiză franceză pentru dezvoltarea agriculturii și avansarea negocierilor de aderare la UE # Realitatea.md
Republica Moldova va beneficia de expertiză franceză pentru dezvoltarea sectorului agricol și pentru avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În acest sens, secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Andrian Digolean, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, E. S. Doamna Dominique Waag. „Expertul va avea două misiuni. Pe
18:20
Începând de vineri, 26 septembrie, la Bălți va fi pusă în circulație o nouă rută de troleibuz – nr. 11. Aceasta va conecta direct satul Sadovoe cu centrul orașului. „Noua rută va asigura condiții confortabile pentru deplasările la serviciu, la studii sau pentru cumpărături. În plus, troleibuzele cu podea joasă vor permite utilizarea comodă a
17:50
Următoarea etapă: Curtea Constituțională va examina legea partidelor la solicitarea „Inima Moldovei” # Realitatea.md
Curtea de Apel Chișinău a admis solicitarea avocatului partidului „Inima Moldovei", Fadei Nagacevschi, privind verificarea constituționalității unor prevederi din legea partidelor politice, transmite NewsMaker.md. Astfel, Curtea Constituțională urmează să decidă dacă aceste prevederi corespund sau nu Constituției. În baza lor, Ministerul Justiției a cerut suspendarea activității partidului „Inima Moldovei". După ce Curtea Constituțională va emite
17:40
Dorin Recean: „Oprirea rotației trupelor ruse în 2014 a împiedicat Kremlinul să atace Ucraina din Transnistria” # Realitatea.md
Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că decizia din 2014 de a opri rotația trupelor ruse din regiunea transnistreană a fost una esențială pentru securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova. „Dacă Rusia ar fi putut în 2022 să folosească regiunea transnistreană în invazia sa sângeroasă în Ucraina, ar fi folosit-o fără îndoială. Faptul că am reușit
17:30
Kremlinul: Chișinăul a interzis o comedie sovietică. CA: Fumigene trase la indigo, pentru a inocula că avem cenzură # Realitatea.md
Mai mulți oficiali de la Moscova au făcut declarații controversate, precum că în Moldova ar fi fost interzisă comedia soviet
17:20
Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric # Realitatea.md
Un electrician de 55 de ani de la Exploatarea Minieră (EM) Livezeni, România, a suferit arsuri grave pe mâini și pe față în urma unui accident de muncă. Incidentul s-a produs marți, 23 septembrie, în subteran, în timpul unei intervenții pentru remedierea unei defecțiuni, când la locul respectiv a apărut un arc electric, transmite G4media.ro. […] Articolul Accident la locul de muncă. Un electrician a suferit arsuri grave după producerea unui arc electric apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Două aparate tehnologice de ultimă generație, ajută autoritățile noastre să combată criminalitatea și infracțiunile cibernetice, au fost donate de Guvernul SUA. Este vorba de LACE și Cellebrite. Cu ajutorul LACE, Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice poate inspecta conținut vizual pentru identificarea probelor electronice. Prin Cellebrite, specialiștii de la CTCEJ și de la Centrul pentru Combaterea […] Articolul Două aparate donate de SUA ajută Moldova să lupte cu criminalitatea apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Republica Moldova s-a alăturat declarației pentru protecția personalului umanitar, prin care este reafirmat angajamentul statului față de dreptul internațional și activitatea umanitară sigură. Din partea Moldovei, documentul a fost semnat de Gheorghe Leucă, reprezentant permanent al Chișinăului pe lângă Organizația Națiunilor Unite, transmite IPN. Actul pentru protecția personalului umanitar a fost elaborat de un grup […] Articolul FOTO Moldova se alătură declarației ONU despre activitatea umanitară sigură apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un bărbat cu 26 de abateri rutiere, prins beat la volan la Drochia. A refuzat testarea alcoolscopică # Realitatea.md
Un bărbat de 56 de ani, originar din raionul Drochia, a fost prins aseară de polițiștii de patrulare conducând un Volkswagen în stare avansată de ebrietate pe un drum din localitatea Chetrosu. Șoferul se deplasa neuniform și a atras atenția inspectorilor, care l-au stopat în jurul orei 22:40. Acesta a refuzat testarea alcoolscopică, fiind reținut […] Articolul Un bărbat cu 26 de abateri rutiere, prins beat la volan la Drochia. A refuzat testarea alcoolscopică apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Prioritate? În loc de grijă pentru cetățenii lor din Anglia, diplomații rușii se preocupă de alegerile din Moldova # Realitatea.md
Deși ar trebui să aibă grijă de cetățenii lor din Regatul Unit, diplomații ruși din Marea Britanie par a fi preocupați de alegerile din Moldova. Ambasada rusă din Londra a emis un comunicat în care a vorbit despre investigația BBC privind ingerințele Kremlinului în procesul electoral din Moldova și au lăsat de înțeles că acuză […] Articolul Prioritate? În loc de grijă pentru cetățenii lor din Anglia, diplomații rușii se preocupă de alegerile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Ucraina introduce taxă pe vânzările online și acciză pe băuturile dulci pentru venituri suplimentare la buget # Realitatea.md
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei se așteaptă să primească venituri suplimentare de aproximativ 22,5 miliarde de grivne anul viitor datorită introducerii taxei pe vânzări prin intermediul platformelor online și a accizei pe apa dulce, scrie Logos Press cu referire la RBC Ucraina. În conformitate cu memorandumul cu FMI, până la sfârșitul anului 2025 va fi […] Articolul Ucraina introduce taxă pe vânzările online și acciză pe băuturile dulci pentru venituri suplimentare la buget apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Ousmane Dembélé formanța îi este contestată de tatăl spaniolului Lamine Yamal. Starul Barcelonei a terminat pe locul secund în clasame(28 de ani) a câștigat „Balonul de Aur” 2025, devenind al 6-lea francez din istorie care pune mâna pe râvnitul trofeu. Pernt. Francezul Ousmane Dembélé a primit „Balonul de Aur” la cea de-a 69-a ediție a […] Articolul Tatăl lui Lamine Yamal revendică trofeul câștigat de Ousmane Dembélé apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Numărul accidentelor rutiere, al persoanelor decedate și al celor traumatizate a scăzut, potrivit informațiilor distribuite de Poliția Națională a Republicii Moldova. Statistica a fost efectuată în perioada 1 ianuarie – 31 august a acestui an, comparativ cu ultimul deceniu. Poliția afirmă că rezultatele se datorează acțiunilor de prevenire, dar și responsabilității tot mai mari a […] Articolul Statistică: A scăzut numărul de accidente și victime pe drumurile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În a doua parte a săptămânii, meteorologii anunță o schimbare semnificativă a vremii. Joi noaptea, 25 septembrie, vor cădea ploi slabe, iar de vineri până duminică sunt prognozate înghețuri de până la -2 grade, scrie IPN. Potrivit sursei citate, doar miercuri, 24 septembrie, va fi cald, cu 22-27 grade la sud și centru, iar la nord […] Articolul Vremea se schimbă drastic în Moldova: Frig de joi și înghețuri în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) extinde lista investițiilor în infrastructura medicală, anunțând finanțarea a cinci noi proiecte din economiile obținute la achizițiile publice. Valoarea totală a acestora depășește 2,7 milioane de lei. Noile lucrări vor fi realizate la: Centrul de Sănătate Gotești – reparația sediului; Centrul de Sănătate Pepeni – reparația acoperișului; Oficiul […] Articolul Cinci proiecte noi în sănătate, finanțate de CNAM cu peste 2,7 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Țoiu, la Consiliul de Securitate ONU: Sunt necesare mecanisme solide de avertizare de la Marea Neagră la Marea Baltică # Realitatea.md
Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a prezentat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU de la New York, poziția României față de provocările Rusiei și a condamnat ferm încălcările repetate ale spațiului aerian european. „La reuniunea de urgență de astăzi a Consiliului de Securitate al ONU, am prezentat interesele de securitate […] Articolul Țoiu, la Consiliul de Securitate ONU: Sunt necesare mecanisme solide de avertizare de la Marea Neagră la Marea Baltică apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
UE susține inițiativele tinerilor care unesc comunități și dau viață dialogului intercultural în Republica Moldova # Realitatea.md
60 de tineri și tinere din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”, desfășurat pe parcursul a trei zile, cu scopul de a promova coeziunea socială și de a încuraja implicarea civică a noii generații. Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu […] Articolul UE susține inițiativele tinerilor care unesc comunități și dau viață dialogului intercultural în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Avocatul lui Plahotniuc anunță când va fi adus în Moldova. „Ținând cont de ultimele informații…” # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, va fi adus acasă pe 25 septembrie. Precizarea a fost făcută de avocatul politicianului, Lucian Rogac. „Ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc anunță când va fi adus în Moldova. „Ținând cont de ultimele informații…” apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului „Șansa”. Instanța a dispus trecerea în folosul statului a aproximativ 5,2 milioane de lei, precum și confiscarea telefonului mobil al inculpatului. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada februarie–martie 2024 bărbatul a fost implicat în activități ilegale de […] Articolul Fostul bodyguard al lui Șor, condamnat la 5 ani de închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Agenția Servicii Publice: Moldovenii pot primi gratuit acte de identitate provizorii în ziua alegerilor # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita acte de identitate provizorii, pentru a putea vota pe 28 septembrie. În ziua alegerilor parlamentare, subdiviziunile Agenției Servicii Publice vor funcționa de la 7:00 până la 21:00. Moldovenii care au peste 18 ani și nu vor deține documentele necesare pentru vot pe 28 septembrie pot solicita eliberare actelor provizorii sau […] Articolul Agenția Servicii Publice: Moldovenii pot primi gratuit acte de identitate provizorii în ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul președintelui Trump # Realitatea.md
Autoritățile americane au arestat și pus sub acuzare un bărbat acuzat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul președintelui Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă. Incidentul a avut loc sâmbătă, transmite AFP, citată de Agerpres. Potrivit documentelor judiciare, Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla […] Articolul Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un laser spre elicopterul președintelui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de pericol de incendiu în Republica Moldova. Avertizarea meteo este valabilă în perioada 24 – 30 septembrie 2025. „În intervalul menționat, se menține pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, prezentul mesaj și harta vor fi actualizate”, transmite […] Articolul Meteorologii avertizează: Cod galben de pericol de incendiu în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Partidul „Respect Moldova” susține că diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect reprezintă cheia securității energetice și a dezvoltării economice a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, cetățeanul de rând nu este interesat de originea gazului, […] Articolul ”Respect Moldova” pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
În Regatul Unit, se vorbește despre eliminarea dreptului migranților la rezidență permanentă # Realitatea.md
Partidul Reform UK, condus de Nigel Farage, a anunțat că, în cazul unei victorii la următoarele alegeri, va elimina posibilitatea ca migranții să obțină drept de ședere permanentă în Marea Britanie după cinci ani. Măsura ar însemna desființarea statutului cunoscut sub numele de Indefinite Leave to Remain (ILR), care în prezent oferă dreptul de a […] Articolul În Regatul Unit, se vorbește despre eliminarea dreptului migranților la rezidență permanentă apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Pacienții de la Spitalul „Gheorghe Paladi” se plâng că nu au apă de câteva zile. Bolocan: Sunt lucrări pe str. Melestiu # Realitatea.md
Mai mulți pacienți de la Spitalul Municipa „Gheorghe Paladi” se plâng că nu au apă la robinet. De câteva zile, furnizarea se sistează dimineața devreme și se reia după 20:00. Contactat de Realitatea, șeful Direcției generale asistență medicală și socială din cadrul Primăriei Capitalei, Vladimir Bolocan, a precizat că se efectuează lucrări pe str. Melestiu. […] Articolul Pacienții de la Spitalul „Gheorghe Paladi” se plâng că nu au apă de câteva zile. Bolocan: Sunt lucrări pe str. Melestiu apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană # Realitatea.md
În perioada 2019-2023, investițiile Philip Morris International (PMI) în Uniunea Europeană au depășit 43 miliarde de euro, ceea ce a generat o amprentă economică de aproape 290 miliarde de euro. Sunt datele unui studiu realizat de EY-Parthenon, care evidențiază contribuția PMI la economia Uniunii Europene. Studiul arată că, în ultimii cinci ani, PMI a susținut […] Articolul Investiții de peste 43 de miliarde de euro în UE. Philip Morris International a prezentat impactul economic în economia europeană apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Aeroportul din Copenhaga, închis timp de câteva ore, după ce au fost observate drone. Nu se exclude implicarea Rusiei # Realitatea.md
Aeroportul din Copenhaga, Danemarca, a fost închis pentru câteva ore luni, după ce în apropiere s-au observat drone. Autoritățile nu exclud implicarea Rusiei. Prim-ministra Mette Frederiksen a calificat incidentul drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii critice daneze de până acum”, informează hotnews.ro. Întrebată dacă Rusia se află în spate, oficiala a fost precaută în […] Articolul Aeroportul din Copenhaga, închis timp de câteva ore, după ce au fost observate drone. Nu se exclude implicarea Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
