Ucraina și Moldova caută soluții comune pentru un viitor european: întâlnire la Odessa

Mai mulți pacienți de la Spitalul Municipa „Gheorghe Paladi" se plâng că nu au apă la robinet. De câteva zile, furnizarea se sistează dimineața devreme și se reia după 20:00. Contactat de Realitatea, șeful Direcției generale asistență medicală și socială din cadrul Primăriei Capitalei, Vladimir Bolocan, a precizat că se efectuează lucrări pe str. Melestiu.