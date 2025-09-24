Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri
SafeNews, 24 septembrie 2025 07:30
Un judecător al Curții Supreme din Rusia, Viktor Momotov, este vizat într-un dosar de corupție de amploare, după ce Parchetul General a cerut confiscarea a 95 de proprietăți înregistrate pe numele unor terți, inclusiv al mamei sale, în vârstă de 89 de ani. Procurorii susțin că Victor Momotov a administrat ilegal hoteluri, băi publice și
Acum 10 minute
07:40
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia # SafeNews
Prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a făcut apel la comunitatea internaţională să depună mai multe eforturi pentru a repatria copiii ucraineni care au fost duşi în Rusia de când Moscova a lansat invazia neprovocată la scară largă a Ucrainei în 2022, relatează CNN. Zelenska a avertizat că, în ritmul actual, ar fi nevoie de
Acum 30 minute
07:30
Scandal uriaș de corupție la cel mai înalt nivel în Rusia. Judecător de la Curtea Supremă, acuzat că a administrat ilegal hoteluri # SafeNews
Un judecător al Curții Supreme din Rusia, Viktor Momotov, este vizat într-un dosar de corupție de amploare, după ce Parchetul General a cerut confiscarea a 95 de proprietăți înregistrate pe numele unor terți, inclusiv al mamei sale, în vârstă de 89 de ani. Procurorii susțin că Victor Momotov a administrat ilegal hoteluri, băi publice și
07:30
Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de recruți # SafeNews
Vladimir Putin ar putea pregăti Rusia pentru un posibil conflict direct cu NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-o analiză citată de publicația britanică Daily Mail. Potrivit acesteia, Moscova construiește o „rezervă strategică" de noi recruți militari, în paralel cu intensificarea programelor militar-patriotice destinate tinerilor. O sursă internă, considerată credibilă de ISW, a precizat
Acum o oră
07:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis un comunicat prin care denunță răspândirea unui fals în mediul online, conform căruia alegătorii care au optat pentru votul prin corespondență ar fi recepționat buletine de vot din care ar lipsi unii concurenți electorali. CEC subliniază că informația este complet falsă și reprezintă o tentativă de a submina încrederea
Acum 24 ore
17:00
VIDEO // Șofer prins beat la volan și cu 26 de încălcări rutiere la activ, reținut de poliție în raionul Drochia # SafeNews
Un bărbat de 56 de ani din raionul Drochia a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost surprins conducând în stare avansată de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică. Incidentul s-a petrecut aseară, în jurul orei 22:40, în localitatea Chetrosu, raionul Drochia. Un echipaj de patrulare a observat un automobil de marca
16:40
Polonia își redeschide granița cu Belarus, după exercițiile militare de amploare ale Rusiei. Tusk avertizează: „Dacă tensiunile vor crește, nu vom ezita” # SafeNews
Punctele de trecere de la frontiera dintre Polonia și Belarus vor fi redeschise la miezul nopții, de miercuri spre joi, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters. Polonia și-a închis granița cu Belarus mai devreme în cursul lunii septembrie, ca urmare a exerciții militare de amploare conduse de Rusia și desfășurate în Belarus. Îngrijorările Poloniei,
16:10
Într-o acțiune coordonată, autoritățile americane au anunțat destructurarea unei rețele extinse ce includea peste 300 de servere și 100.000 de cartele SIM, care amenința să paralizeze telecomunicațiile din New York cu puțin timp înainte de începerea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU). Potrivit Secret Service, instituția responsabilă pentru protecția oficialilor de rang înalt din
16:00
VIDEO // Partidul „Respect Moldova” susține diversificarea furnizorilor de gaze și stabilirea unui tarif corect # SafeNews
Partidul „Respect Moldova" pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect, pentru a asigura securitatea energetică și dezvoltarea economică a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul unei dezbateri electorale la postul Realitatea TV. Potrivit lui, pe cetățeanul de rând nu-l interesează de unde
15:40
Rusia nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi, anunţă Kremlinul. ”De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament” # SafeNews
Rusia anunţă marţi că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP. "De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament", a declarat în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
15:30
NATO, avertisment pentru Rusia. Mark Rutte: „Suntem pregătiți și dispuși să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un avertisment Rusiei, declarând că Alianța este „pregătită și dispusă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat". El a subliniat că provocările Moscovei sunt „iresponsabile" și „inacceptabile" și nu vor împiedica sprijinul pentru Ucraina, relatează The Guardian. Rutte a afirmat că NATO rămâne ferm angajată în apărarea
15:10
5 milioane de lei în plicuri „cu respect”: Fostul bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a PP „Șansa” # SafeNews
Un fost bodyguard al lui Ilan Șor a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru implicare într-o schemă ilegală de finanțare a Partidului Politic „Șansa". Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea într-un penitenciar de tip semiînchis, instanța a dispus confiscarea a circa 5,2 milioane de lei,
15:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 23 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
14:50
Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a cerut marţi Europei să intensifice pregătirile pentru un conflict armat, având în vedere ameninţarea reprezentată de Rusia. „Trebuie să adoptăm o nouă mentalitate europeană, de la o mentalitate de timp de pace la o pregătire de război", a declarat Jonson la Berlin, înainte de o întâlnire cu omologul
14:00
Bărbat din SUA, arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump. „A pus Marine One în pericol” # SafeNews
Autorităţile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul preşedintelui Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite AFP. Jacob Samuel Winkler, în vârstă de 33 de ani, se afla sâmbătă în apropiere de Casa Albă atunci când un ofiţer
14:00
O misterioasă navă chineză a acostat de mai multe ori în Crimeea ocupată de Rusia, în ciuda sancțiunilor, manipulând transponderul # SafeNews
O misterioasă nava de marfă chineză a acostat în repetate rânduri în portul Sevastopol din Crimeea, ocupat de Rusia, care se află sub sancțiuni occidentale din 2014, a raportat Financial Times (FT) pe 23 septembrie, citând date de la transponderul navei și imagini din satelit. Nava Heng Yang 9 a acostat în Sevastopol de cel
13:50
În ultimele zile, polițiștii din raionul Strășeni au intensificat controalele rutiere și au depistat mai mulți conducători care s-au urcat la volan sau pe mijloace de transport alternativ fiind sub influența alcoolului. În satul Lozova, un bărbat de 47 de ani a fost prins conducând un automobil de marca Dacia, având o concentrație de 1,01
13:40
O femeie a murit pe patul de spital, după ce ar fi fost snopită în bătaie de către soțul său. Cazul a avut loc ieri, în jurul orei 19:50, în localitatea Tîrnova, din raionul Dondușeni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 41 de ani.
13:30
Un băiat a zburat până în New Delhi ascuns în trenul de aterizare al unui avion. După ce a ajuns la destinație, a fost trimis înapoi # SafeNews
Un băiat afgan în vârstă de 13 ani a zburat până în capitala Indiei ascunzându-se în trenul de aterizare al unui avion de pe ruta Kabul-New Delhi, fiind ulterior trimis înapoi în Afganistan. Incidentul ar fi avut loc duminică. Băiatul era originar din oraşul Kunduz din Afganistan, transmite marţi agenţia Xinhua, citată de Agerpres. Personalul
13:20
VIDEO // Fostul președinte Nicolae Timofti: „Moldova se află în fața unei alegeri decisive. Doar drumul european poate aduce prosperitate și siguranță” # SafeNews
Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a lansat un apel public către cetățeni, subliniind importanța alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe 28 septembrie. Într-un mesaj video, Timofti a afirmat că țara noastră se confruntă cu o decizie fundamentală: continuarea parcursului european sau pierderea unei șanse istorice. Potrivit fostului șef de stat, drumul european
13:20
VIDEO // Macron, blocat pe străzile din New York de coloana oficială a lui Trump. „Îmi pare rău, domnule preşedinte” # SafeNews
Președintele francez Emmanuel Macron a fost blocat de polițiștii americani la finalul Adunării Generale a ONU din New York din cauza trecerii coloanei oficiale a omologului său, Donald Trump, potrivit imaginilor surprinse de Brut. „Îmi pare rău, domnule președinte, totul este blocat în acest moment", i-a transmis un polițist. Înainte de a-i face semn că alaiul
13:00
VIDEO // Peste 50.000 de țigarete și două mașini confiscate după ce a fost dejucată o tentativă de contrabandă la frontiera cu România # SafeNews
Polițiștii de frontieră din Leova au dejucat o tentativă de contrabandă pe malul râului Prut, la frontiera de stat cu România, confiscând o cantitate mare de țigarete și reținând o persoană suspectă. În cadrul unei operațiuni speciale desfășurate săptămâna trecută, au fost descoperite peste 50.000 de țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, în
12:40
Doi bărbați, în vârstă de 43 și 45 de ani, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea de 16, respectiv 20 de ani, pentru trafic de ființe umane și trafic de copii. Aceștia au exploatat prin muncă un adult și o minoră, impunând condiții abuzive și lipsindu-i de drepturi fundamentale. Potrivit procurorilor Procuraturii Edineț, unul
12:30
Doi cetăţeni români au fost arestaţi în Grecia, luni după-amiază, fiind acuzați că au fotografiat baza marinei elene de pe insula Salamina, de lângă Atena, a anunţat marţi Paza de Coastă, potrivit publicației Kathimerini. Până la această oră nu există nicio reacție a autorităților din România. Paza de Coastă a anunţat că a fost alertată
12:20
VIDEO // Cetățeană rusă prinsă la vamă Aeroport cu peste 62.000 USD camuflați în ambalaje de lactate # SafeNews
O nerezidentă de cetățenie rusă a fost reținută la postul vamal Aeroport, după ce a încercat să treacă prin vamă fără a declara suma de 62.500 de dolari americani. Incidentul a avut loc în timpul controlului de rutină al pasagerei care urma să zboare pe ruta Chișinău–Istanbul. Aceasta a ales culoarul verde „nimic de declarat"
12:10
VIDEO // Șofer identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic pe strada Ciuflea # SafeNews
Un bărbat de 33 de ani din Chișinău a fost tras la răspundere de ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Ciuflea. Acesta se afla la volanul unui automobil Volvo când a manifestat un comportament agresiv în trafic, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la
12:00
Marta Kos laudă progresele R. Moldova: „Țara este pregătită pentru următoarea etapă a aderării la UE” # SafeNews
Republica Moldova a finalizat procesul de evaluare a compatibilității legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, cunoscut sub denumirea de screening. Această etapă crucială apropie și mai mult țara de deschiderea oficială a negocierilor de aderare, primul pas următor fiind lansarea clusterului tematic „Fundamentele aderării", care vizează domenii precum statul de drept, drepturile fundamentale și
11:40
VIDEO // CNA publică imagini video din timpul celor peste 30 de percheziții desfășurate la Bălți, în dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # SafeNews
Centrul Național Anticorupție publică imagini video în cazul celor peste 30 de percheziții din această dimineață, desfășurate într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală. Conform datelor prezentate, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin
11:30
Hong Kong se închide în așteptarea Super Taifunului Ragasa, monstrul tropical care amenință milioane de oameni. Vânturi de 260 km/h și valuri uriașe # SafeNews
Hong Kong-ul a intrat marți într-o stare de alertă ridicată, odată cu apropierea Super Taifunului Ragasa, considerat cel mai puternic ciclon tropical din lume din acest an. Autoritățile au emis semnalul de taifun 8, determinând suspendarea majorității afacerilor, transportului public și a peste 700 de zboruri, inclusiv în Macau și Taiwan. Cu vânturi de până
11:10
VIDEO // Momentul în care un avion zboară la joasă altitudine deasupra Moscovei pentru a evita dronele ucrainene # SafeNews
Un avion a zburat la o altitudine extrem de joasă deasupra unui cartier din regiunea Moscovei. Sunt speculaţii că incidentul ar fi avut loc din cauza unui atac cu drone lansat de Ucraina asupra capitalei ruse şi a regiunii Moscova, iar ruşii ar fi apelat la măsura extremă pentru ca avionul să evite dronele ucrainene sau
10:50
FOTO // CNA ridică aproape 1 milion de lei în urma a peste 30 de percheziții la Bălți, într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic prin criptomonede din Rusia # SafeNews
O amplă operațiune a Centrului Național Anticorupție (CNA), desfășurată în colaborare cu procurorii din Bălți, a scos la iveală un presupus mecanism sofisticat
10:30
Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția” # SafeNews
Actorul Richard Gere l-a atacat dur pe Donald Trump, acuzându-l că „distruge Constituţia americană cu rapiditate şi forţă”. Vedeta de la Hollywood a mai spus că președintele SUA „nu reprezintă America” și a cerut ca această perioadă „nebună” să se încheie, potrivit News.ro. Richard Gere, în vârstă de 77 de ani, a declarat, într-un interviu […] Articolul Actorul Richard Gere a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. „Nu reprezintă America. El distruge Constituția” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Au cerut mită ca să “rezolve” un dosar penal: doi ofițeri de poliție, condamnați pentru trafic de influență. Află ce pedeapsă au primit # SafeNews
Doi ofițeri de investigații din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău au fost găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență, după ce au pretins 20 000 de lei de la un cetățean cercetat penal, promițând că pot interveni pentru a-l scuti de răspundere penală. Pentru fapta comisă, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a […] Articolul Au cerut mită ca să “rezolve” un dosar penal: doi ofițeri de poliție, condamnați pentru trafic de influență. Află ce pedeapsă au primit apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Radu Burduja: „Moldovenii aleg pacea și buna vecinătate, nu frica și amenințările PAS” # SafeNews
În timp ce guvernarea PAS încearcă să sperie alegătorii cu mesaje alarmiste și total deplasate, precum că Moldova ar putea fi atrasă în război dacă nu vor câștiga alegerile parlamentare, echipa Partidului „Respect Moldova” are o viziune diametral opusă: securitatea țării trebuie construită prin profesionalism, respect și relații stabile cu vecinii. Declarația a fost făcută […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „Moldovenii aleg pacea și buna vecinătate, nu frica și amenințările PAS” apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor privind excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală # SafeNews
Articolul LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizărilor privind excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor articolului 90 alin. (3) pct. 8) din Codul de procedură penală apare prima dată în SafeNews.
09:50
FOTO // Cinci cetățeni străini prinși cu pastile psihotrope în timpul controalelor la punctele de frontieră # SafeNews
Cinci tentative de trafic ilegal de pastile psihotrope au fost dejucate săptămâna trecută la punctele de trecere a frontierei, în urma unor controale riguroase efectuate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali. Toate cazurile au implicat cetățeni străini care încercau să introducă sau să scoată în mod ilegal substanțe cu efect psihotrop din Republica Moldova. […] Articolul FOTO // Cinci cetățeni străini prinși cu pastile psihotrope în timpul controalelor la punctele de frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:40
Buletine provizorii gratuite în ziua alegerilor. ASP anunță program special pe 28 septembrie # SafeNews
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Agenția Servicii Publice (ASP) anunță măsuri speciale pentru a asigura participarea cetățenilor Republicii Moldova la vot. Toate centrele teritoriale ale ASP vor lucra duminică, 28 septembrie, între orele 07:00 și 21:00, pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor care nu dețin acte valabile de identitate. Persoanele care au împlinit 18 […] Articolul Buletine provizorii gratuite în ziua alegerilor. ASP anunță program special pe 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
09:30
LIVE // CSP, în ședință: Plenul urmează să desemneze câștigătorii concursului la funcțiile vacante de procurori # SafeNews
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 23 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 6 subiecte, printre care și desemnarea câștigătorilor a concursurilor (între candidații la funcția de procuror, absolvenți ai Institutului Național al Justiției) pentru ocuparea funcțiilor vacante de procurori. Ordinea de zi: Articolul LIVE // CSP, în ședință: Plenul urmează să desemneze câștigătorii concursului la funcțiile vacante de procurori apare prima dată în SafeNews.
08:50
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” # SafeNews
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a transmis luni, la ONU, un mesaj dur Moscovei privind încălcarea spațiului aerian al NATO, avertizând-o să nu vină să se plângă dacă îi vor fi doborâte avioanele care fac așa ceva. „Nu sunteți în stare să trăiți în pace cu vecinii voștri”, le-a spus rușilor Sikorski în cadrul unei […] Articolul Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Un grup de locuitori din Amsterdam a decis să dea în judecată consiliul local, acuzându-l că nu a reușit să gestioneze creșterea numărului de turiști. Nemulțumirea vine după ce limita de 20 de milioane de nopți de cazare pe an, stabilită de consiliu în 2020, a fost depășită în ultimii trei ani, potrivit Dutch News. […] Articolul Locuitorii din Amsterdam dau în judecată consiliul orașului: „Ne-am săturat” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția „Meet Cute” promite potriviri mai inspirate # SafeNews
Meta lansează un chatbot care interacționează cu utilizatorii în limbaj natural și îi ajută să găsească mai ușor persoane compatibile. Compania susține că A.I.-ul poate face experiența mai atractivă pentru tineri, relatează News.ro. Meta a anunţat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent A.I., care va ajuta oamenii să-şi găsească mai uşor pereche.Meta […] Articolul Meta adaugă un asistent A.I. în Facebook Dating. Funcția „Meet Cute” promite potriviri mai inspirate apare prima dată în SafeNews.
08:30
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei” # SafeNews
Aliații lui Giorgia Meloni jubilează, în timp ce Franța se aseamănă tot mai mult cu Italia anilor ’80 și ’90, atunci când guverne succesive se prăbușeau sub criza datoriei publice la scurt timp după ce preluau puterea. Parisul a schimbat cinci premieri în mai puțin de doi ani, iar deficitul bugetar mare îi îngrijorează pe […] Articolul „Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia noua Franță, în timp ce Parisul a ajuns noul „bolnav al Europei” apare prima dată în SafeNews.
08:00
Cristina Gherasimov: „Procesul de screening a arătat că R. Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE” # SafeNews
Republica Moldova a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, o etapă esențială în parcursul de aderare la Uniunea Europeană, a anunțat luni, 22 septembrie, de la Bruxelles, vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Vicepremierul a subliniat că evaluarea legislației naționale în raport cu cea europeană a demonstrat că R. Moldova este mai bine pregătită […] Articolul Cristina Gherasimov: „Procesul de screening a arătat că R. Moldova este mai pregătită decât se credea pentru aderarea la UE” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale # SafeNews
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza, relatează Reuters. Washingtonul a impus deja sancţiuni ţintite împotriva mai multor procurori şi judecători ai Curţii, […] Articolul Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:40
Direcția Principală de Informații a Ucrainei: Avioanele amfibii Be-12, lovite în Crimeea pentru prima dată # SafeNews
Unitatea specială „Fantomele” a Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei a atacat pe 21 septembrie, în Crimeea anexată de Federația Rusă, două avioane amfibii antiaeriene rusești Be-12 „Ceaika”. În canalul de Telegram al Direcției Principale de Informații (GUR), luni, 22 septembrie, se afirmă că acesta este „primul Be-12 doborât din istorie”, […] Articolul Direcția Principală de Informații a Ucrainei: Avioanele amfibii Be-12, lovite în Crimeea pentru prima dată apare prima dată în SafeNews.
07:30
VIDEO // Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare # SafeNews
O coliziune între două avioane de pasageri a fost evitată la limită duminică seara pe aeroportul din oraşul francez Nisa, a declarat luni pentru AFP Biroul de investigaţii şi analiză a siguranţei aviaţiei civile (BEA) din Franţa, transmite Agerpres. La puţin timp după ora 23:30, un avion Airbus A320 al companiei Nouvel Air, care ateriza […] Articolul VIDEO // Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare apare prima dată în SafeNews.
07:30
Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova # SafeNews
Rusia face presiuni asupra agenției ONU pentru aviație civilă pentru a ridica sancțiunile privind livrarea de piese pentru aeronave și survolurile aeriene, avertizând că acestea ar amenința siguranța zborurilor, scrie Kyiv Independent. Informația vine în contextul în care cea de-a 42-a Adunare a Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO), organismul ONU responsabil cu stabilirea standardelor globale […] Articolul Rusia face presiuni pentru a scăpa de sancțiunile internaționale din aviație. Ce motive invocă Moscova apare prima dată în SafeNews.
07:20
Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați # SafeNews
xAI, compania de inteligență artificială a lui Elon Musk, trece printr-o serie de schimbări majore, marcate de concedieri masive și decizii surprinzătoare în ceea ce privește conducerea echipelor. Diego Pasini, un tânăr de doar 20 de ani, absolvent de liceu în 2023 și student „în pauză” la Universitatea din Pennsylvania, a fost numit recent la conducerea […] Articolul Musk a numit un student de 20 de ani la conducerea echipei Grok care a concediat imediat 600 de angajați apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rusia continuă să-și extindă „flota din umbră” creată pentru a ocoli sancțiunile occidentale, potrivit unei analize S&P Global Market Intelligence citate de The New York Times. La începutul anului 2025, această flotă număra circa 940 de petroliere, cu 45% mai multe decât în 2024, ceea ce reprezintă aproximativ 17% din totalul flotei mondiale. Majoritatea acestor […] Articolul Fiecare al șaselea petrolier din lume, prins în jocul Rusiei de evitare a sancțiunilor apare prima dată în SafeNews.
07:00
Miliardarul egiptean Nassef Sawiris, recunoscut drept cea mai bogată persoană din țară și unul dintre cei mai înstăriți arabi din lume, plănuiește să investească până la 50 de miliarde de dolari în dezvoltarea infrastructurii din Statele Unite. În cadrul unei restructurări majore a afacerilor, Saviris va fuziona compania sa chimică OCI Global cu holdingul de […] Articolul Cel mai bogat om din Egipt intenționează să investească 50 de miliarde de dolari în SUA apare prima dată în SafeNews.
06:50
Poliția din Țările de Jos a împușcat un adolescent de 15 ani suspectat de jaf armat. Incidentul a avut loc pe 21 septembrie într-un restaurant McDonald’s din orașul Capelle aan den IJssel (provincia Olanda de Sud). Adolescentul a furat o bicicletă electrică și a amenințat cu o armă de foc, scrie rbc.ru, citând nltimes.nl. Potrivit unui reprezentant […] Articolul Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de polițiști în Țările de Jos apare prima dată în SafeNews.
