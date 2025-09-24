Zi de toamnă cu vreme plăcută: Soare și temperaturi de până la 27°C

13:00

Diaspora de moldoveni este supusă acelorași practici de manipulare și de corupere înainte de alegerile din 28 septembrie, a spus luni seara, la „Prim Plan" de la TVR Info, ambasadorul Moldovei în România, Victor Chirilă. „Un vot se ridică până la 100 de euro. Importanța votului cetățenilor din afara Moldovei este crucial, crede diplomatul, pentru