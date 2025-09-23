Ion Ceban: „Instituțiile statului acționează la comanda PAS”
BreakingNews, 23 septembrie 2025 15:50
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă cu ochii pe Blocul ALTERNATIVA, organele de control stau cu ochii pe noi, Comisia Electorală Centrală stă cu ochii pe noi. Și nu văd, pentru … Articolul Ion Ceban: „Instituțiile statului acționează la comanda PAS” apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
15:50
Liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii Gonța Media că instituțiile statului acționează la comandă politică și manifestă un control disproporționat asupra formațiunii sale. „Fiscul stă cu ochii pe Blocul ALTERNATIVA, organele de control stau cu ochii pe noi, Comisia Electorală Centrală stă cu ochii pe noi. Și nu văd, pentru … Articolul Ion Ceban: „Instituțiile statului acționează la comanda PAS” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un șofer din Chișinău a fost identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic, după ce a fost surprins încălcând regulile de circulație pe strada Ciuflea. Incidentul a avut loc pe 11 septembrie, iar ofițerii de patrulare au acționat prompt, identificându-l pe bărbatul de 33 de ani, care se afla la volanul unui automobil Volvo. … Articolul Șofer din Chișinău, identificat și sancționat pentru comportament agresiv în trafic apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
15:20
Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! Articolul Doar unele realizări ale lui Renato Usatîi ca primar al municipiului Bălți! apare prima dată în BreakingNews.
15:10
În Parcul „Dendrariu” din Chișinău a fost surprins un șarpe care se târa prin iarbă, stârnind surprindere și curiozitate în rândul vizitatorilor. Imaginile au fost filmate de un trecător și au fost imediat distribuite pe rețelele de socializare, generând un val de comentarii diverse. Unii internauți au ținut să liniștească publicul, explicând că reptila … Articolul Șarpe surprins în Parcul „Dendrariu” din Chișinău: sfaturi pentru trecători apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
14:40
Un polițist a fost surprins și filmat în timp ce dezlipea pliantele electorale ale Blocului Alternativa, în noaptea de luni spre marți. Incidentul a fost făcut public de către liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, care a postat pe rețelele sociale un video cu momentul respectiv, exprimându-și nemulțumirea față de implicarea poliției în astfel … Articolul Polițist filmat în timp ce dezlipește pliantele Blocului Alternativa apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA la sediul PAS: am transmis oficial invitația la o dezbatere publică # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA a depus astăzi, o adresare oficială la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), solicitând organizarea unor dezbateri publice corecte și transparente. Solicitarea vine în contextul în care, în ultimele luni, Blocul Electoral ALTERNATIVA a fost constant ținta unor atacuri denigratoare și campanii de dezinformare lansate de către partidul de guvernare. Membrii formațiunii … Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA la sediul PAS: am transmis oficial invitația la o dezbatere publică apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Autoritățile din România au efectuat percheziții de amploare într-un dosar penal care o vizează pe Victoria Furtună. Acțiunile s-au desfășurat în mai multe locații, inclusiv la biroul și domiciliul acesteia, fiind parte a unei investigații care vizează posibile fapte de corupție, trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit informațiilor preliminare, ancheta vizează activitatea … Articolul Percheziţii de amploare în biroul Victoriei Furtună, vizată într‑un dosar penal apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
13:40
În ultima perioadă, autoritățile de frontieră și funcționarii vamali au identificat cinci cazuri separate în care persoane străine au încercat să introducă sau să scoată din țară pastile cu efect psihotrop, fără documentele necesare. Descoperirile s‑au făcut în cadrul controalelor comune la diferite puncte de trecere a frontierei. Un cetățean american, în vârstă de 34 … Articolul Cinci cetățeni străini depistați cu pastile psihotrope la frontieră apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Partidul Nostru pune accent pe dezvoltarea economiei, deoarece fără o economie puternică țara nu are viitor. În ultimii ani, Moldova trece tot mai mult pe importuri – un semn clar al degradării activității economice. Despre aceasta a declarat, în cadrul dezbaterilor la BASTV, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc. „Noi … Articolul Roman Ciubaciuc: „Fără o economie puternică, Moldova nu are viitor” apare prima dată în BreakingNews.
13:10
România, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu peste 17% dintre locuitori afectați de sărăcie # BreakingNews
Un raport recent arată că România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu o rată a sărăciei materiale și sociale de 17,2%. Aceasta este urmată de Bulgaria și Grecia, cu rate de 16% și respectiv 14%. În contrast, țări precum Slovenia, Croația, Polonia și Luxemburg înregistrează valori mult mai scăzute, între 1,8% și … Articolul România, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu peste 17% dintre locuitori afectați de sărăcie apare prima dată în BreakingNews.
12:40
O inscripție misterioasă pe un perete din Chișinău stârnește controverse, reacția IGSU # BreakingNews
O inscripție apărută pe peretele unui magazin de pe bulevardul Decebal din Chișinău, aproape de intersecția cu strada Nicolae Titulescu, a stârnit atenția publicului. Mesajul sugerează existența unui „adăpost” în apropiere. Internauții au distribuit imaginea pe platformele de socializare, iar aceasta a fost preluată și de mass-media. Contactați de redacția Agora, reprezentanții Inspectoratului General … Articolul O inscripție misterioasă pe un perete din Chișinău stârnește controverse, reacția IGSU apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un turist român a trăit un adevărat coșmar când, la sosire în Italia pentru câteva zile de vacanță, a fost arestat într‑o eroare gravă: autorităţile l‑au identificat ca fiind persoana unui infractor condamnat, care i‑a avut același nume. În prima zi, după ce s‑a cazat la hotel şi a servit micul dejun, carabinierii l‑au ridicat … Articolul O greșeală costisitoare: român închis o lună din cauza confuziei unui nume” apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
12:00
Blocul ALTERNATIVA promite să extindă la nivel național proiectele implementate în sectorul Rîșcani al capitalei, unde oamenii se bucură deja de spații verzi amenajate, drumuri și curți reabilitate, dar și instituții modernizate. Liderul Ion Ceban afirmă că „lucrurile frumoase trebuie multiplicate în toată țara”. Articolul Blocul ALTERNATIVA vrea să extindă modelul Rîșcani în toată țara apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Peste zece mii de cetăţeni din mai multe oraşe din Italia au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de situaţia gravă din Gaza, cerând un armistiţiu imediat şi soluţii umanitare. Protestatarii au mărşăluit purtând pancarte pe care scria „Pace pentru Gaza”, „Stop masacrelor” și „Solidaritate cu civilii”, solicitând guvernului italian şi Uniunii Europene să … Articolul Italia în stradă: manifestaţii masive cer încetarea violenţelor din Gaza apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Cei care și-au cumpărat recent modelele iPhone‑17 Pro și Pro Max au început să raporteze un defect estetic deranjant: apar zgârieturi vizibile foarte devreme, unele chiar încă din prima zi de utilizare. Zonele cele mai afectate sunt muchiile camerei principale, marginile carcasei, dar și finisajele din nuanțe închise — albastru profund („Deep Blue”) … Articolul Cumpărătorii iPhone‑17 Pro revoltă: se zgârie uşor încă din prima zi apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe același greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! # BreakingNews
Serghei Ivanov, candidat al Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii din țară și diaspora să voteze o echipă nouă, formată din oameni integri și cu experiență reală de viață, pentru o schimbare autentică în Republica Moldova. „Dragii mei moldoveni din țară și din diaspora, echipa Partidului Nostru este formată din oameni simpli, dar cu experiență de viață. … Articolul Serghei Ivanov – apel către oamenii din țară și din diaspora: Să nu călcăm pe același greble. Votați echipă nouă, echipa Partidului Nostru! apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Traficul aerian suspendat în Copenhaga: zboruri deviate din cauza amenințării cu drone # BreakingNews
Aeroportul internațional din Copenhaga a fost închis seara, într-o măsură de siguranță, după ce autoritățile au identificat prezența a două‑trei drone neidentificate în spațiul aerian al aeroportului. Zborurile de decolare și aterizare au fost suspendate, iar aproximativ 15 aeronave au fost deviate spre alte aeroporturi. Poliția investighează incidentul și încearcă să stabilească natura acestor drone … Articolul Traficul aerian suspendat în Copenhaga: zboruri deviate din cauza amenințării cu drone apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Veteranii de război din municipiul Chișinău au ieșit astăzi în stradă în fața Primăriei Capitalei, acuzând autorităţile că nu și-au onorat promisiunile legate de rezolvarea problemelor sociale și de alocarea locuințelor. Ei spun că hotărârile judecătorești sunt ignorate, iar spațiile locative promise nu sunt puse la dispoziție: apartamentele transmise în primăvară nu au … Articolul Spații locative promise — încă nealocate: veterană revoltă la Primăria Capitalei apare prima dată în BreakingNews.
Acum 8 ore
09:40
Nordul Italiei este afectat de un val extrem de precipitații, care a dus la instituirea codului roșu de vreme severă în mai multe regiuni, inclusiv la Milano. În doar câteva ore, cantitatea de apă căzută a depășit niveluri istorice, transformând străzile în râuri și inundând subsoluri, garaje, stații de metrou și locuințe. Cartiere întregi au … Articolul Inundații masive și trafic blocat în nordul Italiei după ploile record din Milano apare prima dată în BreakingNews.
09:10
CEC trage semnalul de alarmă: buletine de vot false, cu ștampila ‘Votat’, comandate de un concurent # BreakingNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că au apărut buletine de vot false care includ ștampila „Votat” lângă numele unui concurent politic. Aceste buletine ar fi fost comandate prin intermediari unei firme private, iar actele au fost sesizate de Serviciul Fiscal de Stat. CEC insistă că nu a pus niciodată astfel de materiale în … Articolul CEC trage semnalul de alarmă: buletine de vot false, cu ștampila ‘Votat’, comandate de un concurent apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Un bărbat care a fost răpit, supus agresiunilor fizice severe și amenințărilor a devenit subiectul unei anchete penale după ce autorii au fost identificați și deferiți în fața justiției. Incidentul s-a petrecut la periferia localității Tohatin, municipiul Chișinău, unde victima a fost urcată cu forța într-o mașină și transportată într-o direcție necunoscută. Victima a suferit … Articolul Răpire cu violență: autorii, acuzați penal după anchetă apare prima dată în BreakingNews.
17:30
Cu începerea sezonului de recoltare a nucilor, autoritățile și furnizorii de energie fac apel la populație să respecte regulile de siguranță electrică atunci când culeg nuci de pe pomi aflați în apropierea liniilor electrice aeriene sau a altor instalații sub tensiune. Potrivit experților, riscul electrocutării crește semnificativ în situațiile în care se utilizează prăjini metalice, … Articolul Atenție la liniile electrice: culesul nucilor poate fi mortal! apare prima dată în BreakingNews.
17:10
În noaptea de 19 august, în jurul orei 03:00, o ieșire nocturnă la o benzinărie situată la marginea orașului Soroca s-a transformat într-un scandal violent. Trei muzicanți care își încheiaseră programul la o terasă au fost invitaţi să cânte pentru un grup de prieteni la benzinărie. Din senin, un alt grup de tineri, aflaţi … Articolul Patru tineri condamnați în cazul bătăii de la o benzinărie din Soroca apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Pe 20 septembrie, la Moscova și-a început activitatea Prima Adunare Publică Mondială. Organizator al acestui forum internațional umanitar de amploare, dedicat Zilei Internaționale a Păcii, a fost Adunarea Popoarelor Lumii. Forumul a reunit peste 4.000 de lideri ai diplomației publice, reprezentanți ai societății civile, experți și oficiali din peste 150 de țări. Printre aceștia s-au … Articolul Moldova a devenit fondator al Organizației Mondiale a Diplomației Populare apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Președintele partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a acuzat, într-o postare publică, că regimul PAS ar pregăti o fraudă masivă la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit liderului formațiunii, schema ar include blocarea secțiilor de vot, folosirea buletinelor pregătite din timp, ștampilarea buletinelor neutilizate și chiar utilizarea voturilor persoanelor decedate. Victoria Furtună a afirmat că, … Articolul Victoria Furtună: PAS pregătește fraudarea alegerilor din 28 septembrie apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Un caz șocant a avut loc în satul Șalvirii Vechi, raionul Drochia, pe 20 septembrie 2025, când o femeie de 86 de ani a fost găsită moartă în locuința sa. Poliția a constatat prezența unor leziuni pe corpul victimei și a inițiat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului. În urma investigațiilor, autoritățile l-au identificat … Articolul Preot din Drochia reținut pentru omor: O femeie de 86 de ani a fost ucisă în bătaie apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Incident în Rîbnița: un copil ajunge la spital după ce a înghițit șase pastile din greșeală # BreakingNews
Un incident nefericit a avut loc în Rîbnița, unde un copil a fost spitalizat după ce a înghițit șase pastile de bromhexină. Se pare că mama sa, în vârstă de 26 de ani, îl trata pe băiat cu acest medicament. În momentul în care a ieșit în bucătărie pentru a aduce apă, a lăsat blisterul … Articolul Incident în Rîbnița: un copil ajunge la spital după ce a înghițit șase pastile din greșeală apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA îndeamnă cetățenii să transforme ziua de 28 septembrie în cel mai mare protest democratic, exprimat prin vot. Reprezentanții formațiunii afirmă că oamenii pot sancționa guvernarea PAS chiar în cabina de vot, „unde nu-i vede nimeni”. „Votul de protest împotriva PAS este frica lor cea mai mare”, declară liderii blocului. Totodată, ALTERNATIVA condamnă … Articolul ALTERNATIVA: Votul din 28 septembrie, cel mai mare protest democratic apare prima dată în BreakingNews.
15:30
O investigație jurnalistică recentă scoate la lumină detalii controversate privind averea și legăturile politice ale familiei Greceanîi. Se arată că Oxana Greceanîi, fiica Zinaidei Greceanîi, a obținut pașaport rusesc în perioada în care activa la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în timp ce mama ei deținea funcții importante în stat. În plus, s-au … Articolul RISE investighează: cum au câștigat case și privilegii membri ai familiei Greceanîi apare prima dată în BreakingNews.
15:30
O tânără din Soroca este judecată după ce a refuzat să se supună testării alcoolscopice în urma unui incident rutier. Autoritățile au deschis un dosar în care se investighează circumstanțele refuzului și posibilele consecințe legale. Refuzul testării alcoolscopice este considerat o încălcare gravă a legislației rutiere, iar persoanele care nu respectă această obligație … Articolul Tânără din Soroca în fața justiției după ce a refuzat testarea alcoolscopică apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Accident în lanț pe strada Nicolae Testemițanu din Bălți: Cel puțin patru mașini implicate # BreakingNews
Un accident în lanț a avut loc în dimineața zilei de 22 septembrie 2025, pe strada Nicolae Testemițanu din municipiul Bălți. Potrivit informațiilor preliminare, cel puțin patru vehicule au fost implicate în coliziune. Imaginile video distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care un automobil schimbă banda de deplasare și intră în coliziune cu două … Articolul Accident în lanț pe strada Nicolae Testemițanu din Bălți: Cel puțin patru mașini implicate apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Agent Bercut acuzat de violență: un tânăr, bătut cu mâinile și picioarele în Chișinău # BreakingNews
Un incident violent a avut loc în cartierul Telecentru din capitală, unde un tânăr a fost lovit atât cu mâinile, cât și cu picioarele de un agent de pază al companiei Bercut. Imaginile video ale altercației surprind momentul în care tânărul și agentul de pază se află într‑un conflict verbal, care escaladează în agresiune fizică. … Articolul Agent Bercut acuzat de violență: un tânăr, bătut cu mâinile și picioarele în Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Renato Usatîi: Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! Un alt obiectiv al Partidului Nostru! # BreakingNews
Renato Usatîi anunță o nouă inițiativă a Partidului Nostru, menită să susțină producătorii locali și să asigure cetățenilor acces la produse de calitate. Președintele formațiunii propune adoptarea unei legi prin care minimum 50% din produsele aflate pe rafturile magazinelor să fie de origine autohtonă. „Astăzi, importurile predomină pe rafturi pentru că guvernarea apără mai des … Articolul Renato Usatîi: Minim 50% din produsele de pe rafturile magazinelor să fie moldovenești, iar instituțiile statului să fie obligate să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni! Un alt obiectiv al Partidului Nostru! apare prima dată în BreakingNews.
13:10
În weekend, carabinierii din Direcția Regională „Centru” au desfășurat acțiuni operative care s-au soldat cu reținerea mai multor persoane căutate de autorități. Una dintre intervenții a vizat o femeie de 24 de ani, depistată pe bulevardul Decebal, care figura în evidențele poliţiei pentru pungășie. Totodată, pe Șoseaua Muncești, un bărbat de 38 de ani … Articolul Carabinierii rețin mai multe persoane căutate de autorități în weekendul recent apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Violenta în familie la un alt nivel: mamă moldoveancă reţinută pentru abuz asupra soţului şi copiilor # BreakingNews
O femeie originară din Republica Moldova a fost arestată în Italia după ce a fost acuzată că şi‑a agresat fizic soţul şi copiii. Incidentul a ieşit la iveală în urma unei plângeri telefonice, iar autorităţile locale au intervenit rapid pentru a asigura protecţia victimelor. Conform primelor informaţii, conflictele au escaladat în locuinţa familiei, unde femeia … Articolul Violenta în familie la un alt nivel: mamă moldoveancă reţinută pentru abuz asupra soţului şi copiilor apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un incendiu violent a izbucnit într‑un apartament situat în centrul orașului Strasbourg, soldat cu moartea unei persoane și cu victime multiple. Situația a creat panică printre locatari, pompierii intervenind de urgență pentru stingerea focului. Potrivit autorităților locale, incendiul s‑a propagat rapid, fiind influențat, probabil, de factori precum ventilarea insuficientă și materialele inflamabile din interior. Victima, … Articolul Tragedie în Strasbourg: incendiu fatal în apartament, cel puțin o persoană moartă apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Autoritățile acționează: sute de percheziții într-un dosar privind destabilizările coordonate din Rusia # BreakingNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu procurorii PCCOCS, forțele speciale BPDS „Fulger” și angajații Serviciului de Informații și Securitate, au desfășurat în această dimineață peste 250 de percheziții în mai multe localități din țară. Operațiunea vizează peste 100 de persoane suspectate de pregătirea unor dezordini și destabilizări în masă. Potrivit poliției, ancheta are ca … Articolul Autoritățile acționează: sute de percheziții într-un dosar privind destabilizările coordonate din Rusia apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Într‑o dispută publică recentă, președinta Maia Sandu l‑a acuzat pe adjunctul lui Gutul că folosește oamenii simpli în scopuri politice, reproșându‑i exploatarea suferințelor și temerilor populației. Declarația a venit în contextul unor critici aduse guvernării și amplificării mesajelor care polarizează comunitățile. Potrivit Sandu, există riscul ca discursurile politice să devină arme de manipulare, dacă liderii … Articolul Sandu îl acuză pe adjunctul lui Gutul: manipulare politică cu oamenii simpli apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident grav de circulație a avut loc duminică, în jurul orei 11:00, pe traseul local L-206 din raionul Rezina, soldat cu moartea unui minor în vârstă de 16 ani. Potrivit poliției, adolescentul conducea un ATV fără a deține permis de conducere. Într-o curbă periculoasă, tânărul a pierdut controlul vehiculului și a pătruns … Articolul Tragedie la Rezina: Minor de 16 ani moare într-un accident cu ATV-ul apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Ion Ceban îndeamnă cetățenii să iasă masiv la vot pe 28 septembrie, subliniind că majoritatea moldovenilor nu mai doresc să vadă PAS la guvernare. „70% dintre moldoveni nu mai vor să vadă PAS la putere. Cetățenii vor da un vot masiv de protest, iar ei știu acest lucru. PAS știe că nu va obține majoritatea … Articolul Ion Ceban: PAS nu mai are susținerea a 70% dintre moldoveni apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Pentagonul oprește livrările de sisteme Patriot către Europa pentru a prioritiza nevoile interne # BreakingNews
Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a celor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate. Potrivit publicației The Atlantic, schimbarea a apărut prima dată în timpul negocierilor cu Danemarca pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană. După săptămâni … Articolul Pentagonul oprește livrările de sisteme Patriot către Europa pentru a prioritiza nevoile interne apare prima dată în BreakingNews.
09:40
General‑colonelul Alexander Lapin, demis de la comanda militară după activităţi în Ucraina # BreakingNews
General‑colonelul Alexander Lapin, cunoscut pentru rolul său în primele faze ale războiului din Ucraina, a fost demis recent din serviciul militar. La 61 de ani, Lapin a condus Districtul Militar Central şi gruparea „Centru” în zonele de conflict din Ucraina, iar mai târziu a preluat comanda Districtului Militar Leningrad şi gruparea „Nord”. Surse neconfirmate … Articolul General‑colonelul Alexander Lapin, demis de la comanda militară după activităţi în Ucraina apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În Republica Moldova, separarea oficială dintre stat și religie este pusă sub semnul întrebării de predicile cu accente politice tot mai frecvente susținute de clerici. Deși legislația interzice implicarea bisericii în campanii electorale, clericii și câteva canale media religioase transformă credința într-un instrument de manipulare politică. Mesaje care avertizează asupra „pierderii identității culturale”, critică relația … Articolul Biserica și politica: când predicile devin instrument de propagandă apare prima dată în BreakingNews.
21 septembrie 2025
22:10
Blocul electoral ALTERNATIVA și-a continuat campania electorală în sectorul Rîșcani, prezentat drept un exemplu de reușită în administrația locală. Liderii formațiunii susțin că modelul aplicat aici – un sector curat, bine îngrijit și prietenos pentru familii – poate fi extins la nivelul întregii țări, dacă pe 28 septembrie cetățenii aleg o echipă de profesioniști. Articolul Ceban: „Oamenii vor salarii, pensii decente și stabilitate” apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Poliția Națională a Republicii Moldova atrage atenția asupra unor noi metode de fraudare a voturilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că aceste tentative ar fi coordonate de gruparea condusă de fugarul Ilan Șor, cu sprijinul Kremlinului. Potrivit lui Cernăuțeanu, una dintre metodele identificate este așa-numitul … Articolul Fraudarea parlamentarelor: Poliția anunță o nouă schemă a lui Șor apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Reprezentanții Blocului Electoral ALTERNATIVA au anunțat că, doar în ultimele două zile, echipele formațiunii au mers în 180 de localități din întreaga țară pentru a discuta cu cetățenii. „Suntem alături de oameni. Știm ce așteptări au și putem să facem ca lucrurile să se miște în toată țara. Pe 28 septembrie ieșim cu toții la … Articolul Blocul ALTERNATIVA: 180 de localități vizitate în două zile apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate! # BreakingNews
Partidul Nostru a fost exclus din alegerile parlamentare din 2014 pentru că reprezenta o forță reală, dar a reușit să câștige încrederea cetățenilor prin primarii săi, care au adus schimbări vizibile în multe orașe și sate. Partidul Nostru își propune să ducă această experiență în Parlament, la o scară mai largă, promovând politici care să … Articolul Nina Cereteu: Partidul Nostru nu a fost niciodată la guvernare, dar primarii noștri au schimbat în bine orașe și sate! apare prima dată în BreakingNews.
20 septembrie 2025
18:10
Ion Ceban: „Nu facem vânătoare politică. Funcționarii își vor păstra locurile de muncă” # BreakingNews
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că nu va admite disponibilizări pe criterii politice, așa cum s-ar temea unii funcționari. El a subliniat că în cei șase ani de mandat la Primăria Chișinău nu a concediat masiv angajați, decât în cazuri de corupție sau încălcări clare. „Noi nu facem vânătoare … Articolul Ion Ceban: „Nu facem vânătoare politică. Funcționarii își vor păstra locurile de muncă” apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Tinerii trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor! # BreakingNews
Deschiderea centrelor regionale de consultanță gratuită pentru cetățenii care doresc să investească în țară reprezintă unul dintre obiectivele Partidului Nostru. Roman Ciubaciuc, candidat la funcția de deputat, a declarat în cadrul dezbaterilor că tinerilor trebuie să li se creeze condiții pentru a se putea realiza acasă. Pentru a-și lansa propria afacere — oricât de mică … Articolul Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Tinerii trebuie susținuți să se realizeze acasă, prin consultanță gratuită și sprijin pentru lansarea afacerilor! apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Cele mai tranzitate puncte de frontieră din Moldova: Peste 73.000 de traversări în 24 de ore # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat un trafic intens, cu peste 73.000 de traversări. Autoritățile de frontieră au gestionat un număr record de persoane și mijloace de transport, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară. Fluxul major de călători a fost determinat atât de … Articolul Cele mai tranzitate puncte de frontieră din Moldova: Peste 73.000 de traversări în 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.