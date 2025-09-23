Agentul secret de plată pentru gazele destinate regiunii transnistrene

Până pe 1 noiembrie 2025, întreprinderea moldo-rusă Moldovagaz este obligată să procure şi să stocheze peste 57 de milioane metri cubi de gaze, pentru a acoperi 15% din necesităţile regiunii transnistrene. La costul actual de pe bursele externe, crearea unor astfel de stocuri ar necesita cheltuieli de 20-23 de milioane de euro (aproximativ 400-450 de […]

