Tinerii schimbă comunități prin dialog și creativitate: Uniunea Europeană sprijină inițiativele locale inovatoare

Consumul estimat pentru malul drept al Nistrului în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 este de 2,8 miliarde kWh. Din acest volum, 1,02 miliarde kWh vor fi acoperite din producția locală, iar 1,78 miliarde kWh din surse externe. Procedurile anuale de achiziție a energiei electrice urmează să fie lansate până la 30 septembrie, iar în […]