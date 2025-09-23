Vitalie Postovan a inspectat lucrările de canalizare în sectorul nr. 4 din Drochia
Provincial, 23 septembrie 2025 15:50
Astăzi, viceprimarul orașului Drochia, domnul Vitalie Postovan, a efectuat o vizită de lucru în sectorul nr. 4 (zona Policlinicii), unde sunt în plină desfășurare lucrările de construcție a rețelelor de canalizare menajeră – Etapa I. Scopul vizitei a fost de a verifica mersul lucrărilor, calitatea acestora și respectarea termenilor de execuție. Implementarea acestui proiect este
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:40
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, a avut la Bălți o întrevedere cu colectivul întreprinderii „Incomlac". Aceasta este o fabrică de lactate bine cunoscută în Republica Moldova, care produce peste 100 de tipuri de produse. În cadrul discuțiilor s-a vorbit despre importanța sprijinului acordat producătorilor locali din partea statului. Igor Dodon a
Acum o oră
15:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță extinderea listei de proiecte investiționale finanțate din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Astfel, datorită economiilor obținute în urma procedurilor de achiziție publică, au fost alocate peste 2,7 milioane de lei pentru alte cinci proiecte, care vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii medicale
15:20
Funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un autoturism de model Lexus, ce se deplasa din România, condus de un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani. În cadrul controlului vamal, bărbatul a comunicat că transportă doar bunuri personale, care nu cad sub incidența declarării. Totuși, în baza analizei de risc, funcționarii vamali au
15:10
Energie eficientă și apă de calitate: două proiecte verificate de ADR Centru la Ungheni # Provincial
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la două proiecte regionale majore realizate în municipiul Ungheni: eficientizarea energetică a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" și modernizarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare. Ambele proiecte au fost finanțate de Uniunea Europeană, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ),
Acum 2 ore
15:00
Primăria orașului Cimișlia, în colaborare cu Consiliul orășenesc, a realizat o investiție importantă pentru îmbunătățirea condițiilor din Grădinița „Rîndunica". Potrivit autorităților, a fost efectuată reparația capitală a acoperișului de la depozitul alimentar și cazangerie, sectoare esențiale pentru buna funcționare a instituției. Aceste spații asigură zilnic hrana copiilor și încălzirea clădirii, de aceea lucrările au fost o
14:10
Municipiul Ungheni a fost vizitat astăzi, 23 septembrie, de Illya Azaroff, architect din New York, SUA, președintele Consiliului de Administrație al Institutului American al Arhitecților, specialist în atenuarea dezastrelor, adaptarea rezilientă și designul regenerativ. Dânsul a avut un schimb de opinii cu arhitecți din Ungheni, cu specialiști în domenii conexe, reprezentanți ai societății civile. În
Acum 4 ore
13:50
Cupa Orange 2025/26. Echipele și meciurile din etapa a 3-a preliminară stabilite prin tragere la sorți # Provincial
Astăzi, 23 septembrie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru runda a 3-a preliminară a Cupei Orange 2025/26. În această etapă, în competiție își încep evoluția echipele din Liga 1. Meciurile din această rundă sunt programate pentru 30 septembrie. Site-ul FMF.md va oferi toate informațiile necesare despre desfășurarea partidelor și evoluția competiției. Programul meciurilor
13:20
Astăzi, în satul Țînțăreni, Anenii Noi, a fost lansat oficial sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile. Pentru prima dată, autospecialele Î.M. Regia „Autosalubritate" au ridicat containerele verzi, destinate plasticului, metalului, hârtiei, cartonului, dozelor de aluminiu, sticlei și altor materiale care pot fi valorificate. Proiectul este realizat în comun de Primăria Municipiului Chișinău, Î.M. Regia
13:20
Întru executarea Deciziei nr. 1/5 din 26 februarie 2025 „Cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor publice de interes raional pentru anul 2025", adoptată de Consiliul raional Drochia, Președintele raionului, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pentru a inspecta mersul lucrărilor de reparație a drumului
12:20
În cadrul vizitei la Bălți, ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Excelența Sa Dominique Waag, a mers și la Instituția de Educație Timpurie nr.10 Miorița – una dintre instituțiile care au beneficiat în anul 2024–2025 de proiectul pilot „Sprijin pentru atractivitatea limbii franceze prin activități educaționale în învățământul preșcolar și în clasele bilingve francofone din ciclul
Acum 6 ore
11:50
Doi bărbați din Edineț – condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră # Provincial
Grație acțiunilor procesuale a procurorilor din cadrul Procuraturii Edineț, doi bărbați – de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați printr-o sentință recent emisă. Unul din făptuitori a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind
11:50
Polițiștii au depistat mai mulți conducători în stare de ebrietate. Lozova: bărbat de 47 de ani, la volanul unei Dacia – 1,01 mg/l alcool în aerul expirat; tânăr de 20 de ani, pe motocicletă – 0,40 mg/l. Gălești: biciclist, 41 ani – 1,07 mg/l; Ciobanca: conducător de motocultor, 57 ani – 0,74 mg/l; Sireți: motociclist,
11:40
Primăria municipiului Bălți a procurat un tractor de producție coreeană pentru Întreprinderea Municipală „AT și SV". Alexandr Petkov a menționat importanța mecanizării muncii, orientată spre ușurarea activității angajaților întreprinderii în asigurarea curățeniei și ordinii pe străzile orașului. „Asigurarea unor condiții civilizate de muncă este una dintre prioritățile administrației locale", a subliniat Alexandr Petkov.
11:40
Fotbal feminin WU15. Turneul de Dezvoltare UEFA 2025 începe mâine, 24 septembrie, la Tirana # Provincial
În perioada 24 septembrie – 29 septembrie, Albania va găzdui turneul de dezvoltare UEFA 2025, de această dată pentru selecționatele feminine de până la 15 ani. Competiția va avea loc între 24–29 septembrie la Casa Fotbalului din Tirana. Adversarele Moldovei la acest turneu vor fi Albania, Kosovo și Estonia. Programul meciurilor de la turneul de
11:10
Fermentarea vinului de casă, pericol real de intoxicație cu dioxid de carbon. Recomandările IGSU # Provincial
În plină perioadă a fermentării vinului de casă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția populației asupra pericolului real de intoxicație cu dioxid de carbon. Pentru a preveni situațiile de risc și a evita incidentele tragice, salvatorii și pompierii desfășoară acțiuni de informare în gospodării din întreaga țară, cu scopul de a reaminti cetățenilor
11:10
La 22 septembrie curent, în prezența angajaților Primăriei municipiului Ungheni, primarul Vitalie Vrabie și directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Ion Pînzari, au semnat Contractul de finanțare a proiectului „Regenerarea Parcului Francez din municipiul Ungheni prin integrarea soluțiilor verzi și inteligente". Este vorba de 34 milioane 114 mii de lei, din care Fondul Național
10:50
În perioada 18–19 septembrie 2025, Grupurile de Acțiune Locală din Leova și Comrat au participat la o instruire dedicată tematicii: „Specializarea inteligentă: Strategii pentru dezvoltarea economică locală și regională", organizată în cadrul proiectului EU4Moldova: Comunități Locale. Potrivit EU4Moldova: Local Communities, sub îndrumarea expertului internațional Karaev Aleksandar, participanții implicați activ în dezvoltarea economică a regiunilor au explorat:
10:40
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de trafic de influență de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a dispus aplicarea amenzii în valoare de câte 150 000 de lei pentru fiecare dintre inculpați și i-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de
10:30
CNA și Procuratura Bălți documentează o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, provenite din Rusia: Peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Cercetările vizează un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți,
10:20
Maia Sandu: Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă # Provincial
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj tuturor cetățenilor, subliniind că suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al țării noastre sunt supuse unor amenințări majore. „Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului,
10:20
Cinci cazuri de introducere și scoatere ilegală a substanțelor cu efect psihotrop, depistate la frontieră # Provincial
În cursul săptămânii precedente, funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră, au documentat cinci tentative de introducere și scoatere ilegală a pastilelor cu efect psihotrop prin posturile vamale de frontieră. Toate cazurile au vizat cetățeni străini și au fost descoperite în urma controalelor de specialitate. Astfel, la ieșirea din țară prin postul vamal Ocnița,
10:20
Campionii și premianții Turneului de judo „In memoria lui Alexandr Naiștut”, desfășurat la Bălți # Provincial
În perioada 19 – 20 septembrie 2025, la Școala Sportivă Specializată „Boris Petuhov" din mun. Bălți s-a desfășurat turneul de judo, la care au participat peste 260 de sportivi din Ucraina și Republica Moldova. La deschiderea turneului au fost prezenți primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și președintele Federației de Judo din Moldova, Andrei Golban. Elevii
Acum 24 ore
17:30
Alexandr Severin, la Bălți: Partidul Nostru are candidați competenți din diverse domenii, în special administrația publică locală # Provincial
Fețele celor care au guvernat țara în ultimele trei decenii au arătat de ce (nu) sunt în stare, afirmă Alexandr Severin, candidat pe lista Partidului Nostru, primar suspendat al orașului Fălești. „Este momentul unei schimbări reale. A venit timpul ca o echipă nouă – care nu a fost la guvernare, dar este pregătită, curată și
17:20
Primar de Bălți: Piața agroalimentară de pe strada Caraciobanu este pregătită pentru deschidere # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a informat că piața agroalimentară de pe strada Caraciobanu este pregătită pentru deschidere, iar în scurt timp bălțenii și locuitorii regiunii de nord a țării vor putea procura aici produse proaspete și de calitate de la producătorii locali. Se încheie lucrările de amenajare a noii piețe agroalimentare. Potrivit primarului, au
16:40
(FOTO) Secția de terapie și geriatrie a Spitalului raional Drochia, modernizată după 30 de ani # Provincial
Secția terapie și geriatrie a Spitalului Raional Drochia a fost inaugurată, astăzi, 22 septembrie, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Valoarea proiectului este 3,6 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și din fondul de dezvoltare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Această secție este unul dintre pilonii esențiali ai asistenței medicale
16:20
Primăria Nisporeni semnează două contracte de finanțare pentru modernizarea infrastructurii și alimentarea cu apă # Provincial
Astăzi, 22 septembrie 2025, Primăria Nisporeni a semnat, alături de ADR Centru și parteneri, două contracte de finanțare care vor contribui semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru comunitatea orașului, informează PROVINCIAL. Potrivit autorităților, este vorba de: Modernizarea infrastructurii urbane pentru dezvoltarea socio-economică a zonei de revitalizare Satul Nou; Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă
Ieri
16:00
După mai bine de jumătate de secol, barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani a fost complet reconstruit. Lucrările, în valoare de peste 2,9 milioane de lei, au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur
15:40
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de trai mai confortabile și facturi mai mici la energie, datorită lucrărilor de reabilitare energetică care vor începe în perioada următoare. Este primul bloc de locuințe din nordul Republicii Moldova care va fi renovat energetic prin intermediul Programului Guvernului Fondul pentru […] Post-ul FEERM: primul bloc multietajat din nordul țării va fi reabilitat energetic apare prima dată în Provincial.
15:20
Clădirea Oficiului Medicului de Familie Scăieni din subordinea Centrului de Sănătate Țaul a fost renovată în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit unui comunicat, proiectul a constat în demontarea și aplicarea placajelor din faianță, grunduirea […] Post-ul Oficiul Medicului de Familie Scăieni, renovat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
15:00
Alertă la Chișinău! Echipe CBRN investighează o posibilă creștere a radiațiilor în sectorul Rîșcani # Provincial
În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență împreună cu reprezentanți ai Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice au intervenit pe strada Sfântul Andrei nr. 20, în sectorul Rîșcani al capitalei, după ce la Serviciul 112 a fost recepționat un apel […] Post-ul Alertă la Chișinău! Echipe CBRN investighează o posibilă creștere a radiațiilor în sectorul Rîșcani apare prima dată în Provincial.
14:50
Două tentative de introducere ilicită a produselor de tutun, contracarate în cadrul postului Vamal Otaci # Provincial
Pe sensul de intrare în țară a postului vamal Otaci, la pista de pietoni, pentru control s-au prezentat două femei, care au comunicat că nu dețin bunuri pasibile declarării. Totuși, comportamentul acestora a stârnit unele suspiciuni, fapt pentru care a fost dispus un control fizic amănunțit, efectuat în comun cu inspectorul Centrului chinologic. Urmare a […] Post-ul Două tentative de introducere ilicită a produselor de tutun, contracarate în cadrul postului Vamal Otaci apare prima dată în Provincial.
14:40
Astăzi, 22 septembrie 2025, municipiul Bălți a fost vizitat de către ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag. În cadrul întrevederii, Alexandr Petkov și Dominique Waag au discutat despre proiecte sociale și de infrastructură, precum și despre oportunitățile de extindere a colaborării cu investitori francezi și cu orașe din Franța. Primarul Alexandr Petkov a mulțumit […] Post-ul Alexandr Petkov s-a întâlnit cu ambasadoarea Franței, Dominique Waag apare prima dată în Provincial.
14:20
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori ai municipiului Chișinău, pentru comiterea mai multor infracțiuni: șantaj, tâlhărie și huliganism agravat. Potrivit materialelor în cauză, unul din făptuitori, în vârstă de 47 de ani, este acuzat că, în martie 2025, împreună cu complicele său, în vârstă 36 de ani, […] Post-ul L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat apare prima dată în Provincial.
14:20
Discuții pe aspecte de actualitate legate de dosarul transnistrean cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova # Provincial
Astăzi, 22 septembrie 2025, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Interlocutorii au trecut în revistă cele mai actuale probleme de pe ambele maluri ale Nistrului și au evocat necesitatea menținerii unei coordonări constante și productive în vederea identificării soluțiilor […] Post-ul Discuții pe aspecte de actualitate legate de dosarul transnistrean cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova apare prima dată în Provincial.
13:10
Etapa a II-a a proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”: lucrările evoluează conform graficului # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că lucrările din cadrul etapei a doua a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău”, desfășurate în sectorul Ciocana, au loc conform planului de implementare a proiectului. Această etapă include două componente majore: Lotul I: Recultivarea depozitului temporar de deșeuri, utilizat în perioada 2010–2017 Lotul II: Construirea unei stații […] Post-ul Etapa a II-a a proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”: lucrările evoluează conform graficului apare prima dată în Provincial.
13:00
Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație la Coștangalia, care a afectat 3 hectare de teren # Provincial
Pompierii din sudul țării, au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025 pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată produs la periferia satului Coștangalia, raionul Cimișlia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:35. Potrivit informațiilor, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 3 ha de iarbă uscată. La fața locului a […] Post-ul Pompierii au lichidat un incendiu de vegetație la Coștangalia, care a afectat 3 hectare de teren apare prima dată în Provincial.
12:10
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 18,62 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare. Sumele au fost distribuite astfel: 2,85 milioane lei – pentru dezvoltarea proiectelor investiționale în […] Post-ul Peste 18 milioane de lei, autorizați spre plată agricultorilor săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
11:50
Liderii Blocului Alternativa, în dialog cu locuitorii din Bălți: suntem mulți cei care vrem schimbarea # Provincial
Liderii și echipa Blocului ALTERNATIVA au fost și la Bălți, unde au discutat cu foarte mulți locuitori ai municipiului. Problemele semnalate de oameni sunt aceleași ca și în restul țării: pensii mici, salarii insuficiente, tarife mari, discriminare, dezbinare și ură. În discuțiile cu locuitorii din Bălți a fost clar un lucru: suntem mulți, foarte mulți […] Post-ul Liderii Blocului Alternativa, în dialog cu locuitorii din Bălți: suntem mulți cei care vrem schimbarea apare prima dată în Provincial.
11:50
Percheziții în patru penitenciare din țară, în cadrul unei cauze ce vizează pregătirea dezordinilor în masă # Provincial
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare din țară au fost desfășurate percheziții în cadrul unei cauze penale instrumentate de organele de drept. Acțiunile au avut loc în strânsă colaborare cu Inspectoratul Național de Investigații, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, precum și cu suportul […] Post-ul Percheziții în patru penitenciare din țară, în cadrul unei cauze ce vizează pregătirea dezordinilor în masă apare prima dată în Provincial.
11:40
S-au jucat meciurile etapei a 2-a a Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Rezultatele meciurilor din 21 septembrie: Grupa C: FRF Glodeni – AFR Fălești 4-0 Grupa […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator. Rezultatele etapei 2 apare prima dată în Provincial.
11:20
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală # Provincial
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. În dimineața zilei de astăzi, ofițerii CNA au descins cu percheziții pe teritoriul municipiilor Chișinău și Orhei, dar și în sudul […] Post-ul CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală apare prima dată în Provincial.
11:10
Zece școli din raionul Ialoveni vor beneficia de 36.000 de dolari fiecare pentru modernizarea educației # Provincial
Zece instituții de învățământ din raionul Ialoveni au fost selectate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a beneficia fiecare de granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari, bani oferiți de Banca Mondială și Parteneriatul Global pentru Educație, cu scopul de a îmbunătăți condițiile actului predării în școli. Este vorba de […] Post-ul Zece școli din raionul Ialoveni vor beneficia de 36.000 de dolari fiecare pentru modernizarea educației apare prima dată în Provincial.
11:10
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre finalizarea lucrărilor de reconstrucție a podului de șosea situat în localitatea Buțeni, pe drumul public G104.1 R3 -Buțeni-Molești – G104, km 5,14, r-nul Hîncești. Circulația a fost reluată pe pod, iar traficul se desfășoară în prezent în condiții de siguranță și confort, cu respectarea tuturor normelor și standardelor de […] Post-ul Podul din Buțeni, raionul Hîncești, reconstruit și redeschis circulației apare prima dată în Provincial.
11:00
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raioanelor Ungheni și Cantemir, și anume: – pe 22 septembrie – în […] Post-ul Continuă prestarea consultațiilor medicale gratuite în raioanele Ungheni și Cantemir apare prima dată în Provincial.
11:00
Primăria municipiului Bălți informează că, în legătură cu executarea lucrărilor de reparație a străzii Ștefan cel Mare, pe sectorul cuprins între intersecția cu str. A. Lăpușneanu și intersecția cu str. Decebal, circulația rutieră va fi reorganizată pentru a asigura siguranța traficului. Lucrările se vor desfășura în perioada 23 septembrie 2025, ora 19:00 – 28 septembrie […] Post-ul Circulația rutieră pe str. Ștefan cel Mare din Bălți va fi reorganizată apare prima dată în Provincial.
10:50
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că au loc percheziții la colegii din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat […] Post-ul Igor Dodon: percheziții la liderii PSRM din Drochia și Rîșcani apare prima dată în Provincial.
10:50
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor # Provincial
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor. Competiția a fost găzduită de orașul Călărași și s-a desfășurat la Școala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice la lupte libere „Constantin Cobîlean”. Campioni naționali la cele nouă categorii de greutate au devenit: […] Post-ul Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor apare prima dată în Provincial.
10:50
Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei # Provincial
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, stabilindu-i-se pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu executare în penitenciar de tip închis. Potrivit acuzării înaintate de procurori, […] Post-ul Naș de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei apare prima dată în Provincial.
10:40
Igor Dodon: au loc percheziții la colegii din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani # Provincial
