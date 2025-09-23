Vitalie Postovan a inspectat lucrările de canalizare în sectorul nr. 4 din Drochia

10:50

Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din acest an a Campionatului Național la Trântă, rezervat seniorilor. Competiția a fost găzduită de orașul Călărași și s-a desfășurat la Școala Sportivă Specializată de Rezerve Olimpice la lupte libere „Constantin Cobîlean". Campioni naționali la cele nouă categorii de greutate au devenit: […]